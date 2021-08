CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El ÁGUILA de VERACRUZ se está enfrentando a los leones de YUCATÁN, la serie está a favor de los emplumados; hoy se jugará el tercero de la serie en el BETO ÁVILA, apoyemos al equipo de casa, vamos rumbo a la victoria y después por el gallardete de la zona sur de la liga mexicana de béisbol; aprovecho para felicitar a todo el equipo, están realizando un gran esfuerzo para tener a la afición veracruzana contenta… Cumplió años MARIANA RODRÍGUEZ REYNA, 16, y los disfrutó en compañía de su mami NORMA REYNA CAMACHO y sus hermanitas MARÍA JOSÉ y PAULINA RODRÍGUEZ REYNA, muchas felicidades…

Enviamos deseos de pronta recuperación para doña Yoya Mora y Laurita del Rayo.

Lionel André Rosas García cumplió 10 meses en compañía de sus padres Lic. Gerardo Antonio Rosas Camacho y Evelin Rocío García Figueroa.

Entre las damas empresarias veracruzanas, se destacan MARCELA VILABOA y ROCÍO CANO, están inaugurando su boutique Entrenovias; se en el CHOCHOLAZO ISABELLA FERNÁNDEZ LÓPEZ portando precioso vestido de novia, saludos a la GRULLA y CARLA LÓPEZ DE FERNÁNDEZ, papás de ISABELLA; recuerdo a la lindura de pequeña cuando corría por los pasillos del estadio BETO ÁVILA… El restaurante Kebagrill en el gusto de los veracruzanos, comida libanesa en Plaza Sol, reserva al 2293087986, y si les gusta la comida mediterránea, Al Bahía en Plaza El Dorado… FLORENCIA ARANO, veracruzana guapísima, está radicando en Monterrey…

Otra de las bellezas jarochas es MIRANDA CUCURACHI GRAHAM… Estamos en busca de la nueva MxU VERACRUZ… En el restaurante El Río de la Plata los mariscos más frescos y deliciosamente preparados, miércoles y domingos hay buffet… JOSÉ MANUEL CAMIÑA OGANDO, joven empresario veracruzano muy chambeador, heredero de ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA, saludos a su esposa FER AARUN DE CAMIÑA y su heredera ALENA, le encanta la conducción y la equitación; saludos al tío ALBERTO CAMIÑA disfrutando vacaciones por la península ibérica, muy pronto será papá… Rumbo a la madre patria JORGE JÁCOME, alcanzará a su esposa VERA CAMIÑA DE JÁCOME y a su heredero… Saludo especial para DON RAFAEL DELGADO, está disfrutando a sus nietos a lo máximo… Murió víctima del terrible virus la conductora de TV SUMIKO MITZUKO ORTIZ, mejor conocida como el Terremoto Veracruzano, su muerte causó consternación en los medios de comunicación en donde ella se desempeñó brillantemente; las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, descanse en paz nuestra querida compañera de trabajo, alcanza en el cielo a nuestro amigo JOE DE LARA… ATLAS le gana al PACHUCA que arrancó sin rumbo esta liga mexicana de fútbol… ALBERTO y ALE ROFFIEL DE LASTRA felices con su heredero, saludos a los abuelos… Planchadísimo el mejor lugar para lavar y planchar tu ropa, llámalos al 2292127516…

Los mejores tacos están en Novillero Grill, están en Mar Adriático esq. Costa Verde… JOSÉ MANUEL UNANUE ABASCAL trabajando fortísimo para conformar su equipo, saludos a su esposa MELINA ROBERT DE UNANUE, su heredera AITANA hermosa… DENISSE CARAVEO HANSSEN, una güerita de un cuento de hadas… Desayuné con mi Reina del Carnaval ROSARIO SOUSA RODRÍGUEZ por cumplir un año más de vida, estuvimos en La Parroquia de los 200 años disfrutando, me presentó a su novio FERNANDO FEIJOO, llegaron la tía OLGA y sus papás… Perfumes Truyet, lo mismo pero más barato, la equivalencia de tu perfume favorito… FERNANDA PUMAR GÓMEZ espectacular la reina de la belleza internacional, está sonando fuerte a nivel mundial… ELAN MORALES ELVIRA, guapísima la heredera de OMAR y GABY ELVIRA DE MORALES… PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL disfrutando de los CHOCHOLAZOS, sus herederas son un amor… Gracias a mi querida JACQUELINE FONSECA por todas sus atenciones este fin de semana, estará de visita en esta zona conurbada… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Comimos delicioso en Vacanora en compañía de ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, con ellos MARTHA DÍAZ y MÍA ÁLVAREZ… Los cumpleañeros de hoy son JULIETA BENVENUTTI ARANDA, BRENDA BAIZABAL, PAULINA VEGA, AIDÉ MELÓ, ROSITA ACOSTA, GÉNESIS CARVAJAL y DIANA PANTOJA; mañana DALIA GARCÍA PENSADO, SERGIO RODRÍGUEZ, GABY HERMIDA, SERGIO MARTÍNEZ, JOSS CLAUDE, CITLALI SANZ, MARÍA FERNANDA FUENTE, JORGE XILOTL y PAMELA FERNÁNDEZ; el viernes lo cumplen CESYA GONZÁLEZ, ANABEL GIL RULLÁN, PATY LÓPEZ, ALE QUESADA, URIEL UTRERA, VERITO ANDRADE, NÉSTOR MORA, YESSY CASTRO, HERNAN CALDERÓN y NATALIA RUIZ; el fin de semana ELVIRA CHIUNTI, IRASEMA ÁLVAREZ, MELISSA FRANCO, ROCÍO DEL PUERTO, DANIELA BERISTAIN, DANY ALVERDI y hoy cumplirían años GERARDO VECI y FALLO CAMACHO, descansen en paz…

2, 5 y 8 de septiembre inician los partidos por la calificación rumbo al mundial de QATAR… En octubre y noviembre también habrá partidos, así como en el 2022… Arranca la jornada 4 del fútbol mexicano, mañana SAN LUIS vs NECAXA, el viernes también habrá fútbol así como el fin de semana, juega CRUZ AZUL vs TOLUCA, y AMÉRICA vs ATLAS… COCO RETOLAZA guapísima y muy chambeadora…VIVIANA LORENZO de las chicas bellas del jet set veracruzano… SOFÍA YUNES una de las jóvenes que incursionan en el mundo de la política y lo hacen muy bien por el béisbol, apoyando al ÁGUILA… Saludamos a DANY CARBALLAL, como siempre disfrutando de excelentes puros, con él sus parientes JOSÉ MANUEL CAMIÑA y DANY MARTIN LOIS, su trabajo en los ámbitos sociales, culturales y políticos se ha desarrollado con buena actitud y profesionalismo… Reabrieron la torre en el Malecón, la verdad se hizo justicia… Pregunten por los puros HOJA REAL, están de CHOCHOLAZO, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…