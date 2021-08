CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! MÉXICO una vez más hizo el ridículo, pero peor los comentaristas de TUDN, que con exceso de prepotencia, querían correr al TATA MARTINO; por favor, él solo es el entrenador, no juega ni falla los pases ni goles; FUNES MORI nefasto; un total FRACASO, perder dos finales con USA, el primero con la selección A, pero el segundo con la selección B, o como decía el comentarista burlonamente la selección Z; la Selección Mexicana en un mes estará iniciando los partidos para calificar al mundial de QATAR… Otro fracaso rotundo la famosa consulta ciudadana, no alcanzó ni el 7% de votación, el hartazgo del pueblo mexicano es total, la justicia no se consulta se ejecuta, si hay algún delito que perseguir, que se juzgue y se cumpla la ley… PEPE y TANIA MEZA DE SALVATORI, un joven y feliz matrimonio en compañía de sus buenos amigos JAVIER AILLAUD RODRÍGUEZ y su novia SOFÍA RIGANTI, saludos al gran FRANK, se la pasaron de lujo… En Kebagrill encontrarás la mejor comida libanesa, está ubicado en Plaza Sol, y les recomiendo Al Bahía, comida mediterránea en Plaza El Dorado, reservaciones al 2293087986… GABY AGUIRRE REVA, de nuestra dorada juventud… En El Río de la Plata, los pescados y mariscos frescos… LUMI ZURITA DE RUIZ muy felicitada por su cumpleaños, lo festejó en familia disfrutando vacaciones por Madrid; felicidades y saludos a su esposo TOÑO RUIZ ORTIZ, sus herederos LUMI, TOÑO y ANA LORENA, encantadores…

Pepe y Tania Meza de Salvatori, (matrimonio)…

Gaby Aguirre Reva, (bellísima)…

Mario Delfín Vázquez, (galanazo)…

Hoy el ÁGUILA de VERACRUZ continúa jugando vs los TIGRES de QUINTANA ROO, mañana el último de la serie y comenzarán los play offs, saludos para BERNARDO PASQUEL, está apoyando con todo al equipo y a la afición; tiene un excelente equipo de trabajo, destacándose SANTIAGO OSIO y ALEJANDRO MEJIA, saludos a YASIEL PUIG, extraordinario pelotero; HÉCTOR GÓMEZ y ALEXIS AMARISTA respondiendo a la hora buena, así como JESÚS VALDEZ; todo el equipo ha jugado una extraordinaria temporada…. MARIO DELFÍN VÁZQUEZ muy deportista, se deja ver corriendo por el bule en compañía de su hermano HUGO DELFÍN VÁZQUEZ, saludos a sus padres… JUAN MANUEL y MELINA ROBERT DE UNANUE preparándose con todo para lo que se avecina, besos para AITANA… De las jóvenes jarochas que se destacan en el jet set es ANDRINA GÓMEZ TIBURCIO, saludos a su papi ALEX GÓMEZ BARQUÍN y su abue CHARITO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ, recordamos con mucho cariño a RAMÓN GÓMEZ SAÑUDO, descanse en paz… En Deli Deli y El Llagar encontrarás los puros Hoja Real… ADRIÁN LAGUNES COELLO engalanando este CHOCHOLAZO, heredero de LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ, gracias por la amistad y cariño, está felizmente casada con ROGELIO HERNÁNDEZ… Saludos para MARCO LAGUNES RUEDA, casado con BEATRIZ SANSORES DE LAGUNES, ellos radican en el norte de la República… Desde la madre patria se reportan ELIGIO CAMIÑA y su heredero ALBERTO CAMIÑA OGANDO, saludos a SUSA OGANDO DE CAMIÑA; también por la península ibérica RICARDO MOREIRA, PATRISCO, HUMBERTO HERNÁNDEZ MIKEL, BETIÑO, PANKY y JUAN JOSÉ SIERRA… JACQUELINE FONSECA trabajando fortísimo allá en la capital de la República Mexicana, ella es jarocha por nacimiento pero tiene más de 20 años de estar fuera de su terruño… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… MARCO BAUTISTA y LUPITA JONES estuvieron por el caribe mexicano en importante evento donde convivieron con personalidades, destacándose DANIEL ESPINOSA; por cierto, ya salió la convocatoria para elegir a la nueva MxU VERACRUZ, un saludo a ESTEFANÍA, ella es la actual reina de esta plataforma de belleza que te lleva a MISS UNIVERSO, MISS INTERNATIONAL, REINA HISPANOAMERICANA, MISS CHARM y REINA LATINOAMERICANA…

Andrina Gómez Tiburcio, (guapísima)…

Adrián Lagunes Coello, (disfrutando)…

Lupita Jones Garay y Marco Bautista Aragón, (más felices que nunca)…

CECILIO GARCÍA, destacado periodista veracruzano radicando en la capital del estado, felicidades y éxito en sus nuevos proyectos… MARCOS MIRANDA COGCO muy activo en redes sociales de los periodistas desplazados del estado… RAQUEL BUENO, conductora de TV, saludos a su galanazo HASSIF YAMASAKI… ROSARÍN cumplirá años en breve, tendremos desayuno con la flota CHOCHOLERA y me presentará a su novio… ANA PUENTE espectacular… Los cumpleañeros de hoy son NAHIM JORGE CAZARÍN, MARÍA DEL CARMEN ZURITA, VICHINA RUIZ ORTIZ DE URRETA, ALEXANDRA MENDOZA, MARIO VERA, seguro habrá festejo en Mariscos El Bayo; ABY CALDERÓN, VICENTE ROCHA, ADRIANA SOTRES, GILBERTO BRAVO VERA y RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO; mañana RAQUEL ALCAHE, DIANA MENDOZA, GERARDO GUERRERO, JOSÉ LUIS RUIZ, GABY REVA HAYÓN, ISRAEL BAYRON, MANOLO RODEA, ERIKA MIKEL y NATALIA PERUYERO; el viernes KIKIS LÓPEZ CARVALLO, ROSY CRODA RAMOS, ROSALBA AMEIJEIRA, REBECA GALLEGOS, BETY ESPARZA, LIZETTE FIGUEROA, HERNÁN TORAL, el periodista RAÚL DÍAZ CRUZ, MILAGROS RUEDA LARA, CLAUDIA OCAMPO, NACHO GUILLÉN y este día cumpliría años FERNADO VIGORITTO, descanse en Paz; el fin de semana MANOLO DE LA FUENTE VARELA, MAURICIO MELCHOR, REYNA RIVERA, YARE POSADAS, ALINE RODRÍGUEZ, MAYRANT GÓMEZ y MARY PÉREZ TAPIA, a todos muchas felicidades… MAR REGUEIRO TESTAS disfrutando en familia por el viejo continente… Saludos para el POLLO PÉREZ FRAGA, sus artículos en el Notiver siempre de gran interés; un saludo a ALFONSO SALCES, se hacen extensivos a su esposa CHARITO… IRVING PRADO siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… RAÚL USLA firme en CFE, su trabajo y profesionalismo lo respaldan… El LIC. JOSÉ GONZALO CASTILLO GAMEROS realizando estupendo trabajo en el INE distrito electoral 4… El almirante VICENTE ANDRADE MORALES, director de la Heroica Escuela Naval en Antón Lizardo Veracruz, un militar naval de carrera con excelente trayectoria y desempeñando su papel al frente de la institución de forma extraordinaria… Tuvimos reunión en La Vinata con SANTIAGO CORTINA, RAYMUNDO LUNA y WILLY GONZÁLEZ, la pasamos muy bien, estuvo el CP. MARIO DÍAZ ÁLVAREZ, el mejor director con que contó TELEVISA VERACRUZ; DON MARIO ya prometió asistir a los desayunos de los viernes, saludos a DOÑA MAYTE; llegó ROSARÍN SOUSA y nos comentó que su novio es FERNANDO FEIJO, compañero de estudios del Rougier…

Yasiel Puig y Sofía Riganti, (madrina)…

Raquel Bueno, (jarocha)…

Ana Puente, (bellísima)…

Truyet Paris con excelente promoción, 4 perfumes equivalentes a tu fragancia favorita por solo 997 pesos, llámalos al 2284078126… Cumplió 2 años MAURICIO MELÉNDEZ ÁGUILA, heredero de MAURICIO y MARISOL ÁGUILA DE MELÉNDEZ, el festejo se realizó en familia… Tres medallas olímpicas de bronce hasta el momento… MARIELA JOSID cada vez más bella… TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI encantadora, su galanazo ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA feliz y enamorado… EVITA LARA VALERIO siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… MARIO GUEVARA feliz y enamorado de su esposa AÍDA LARA DE GUEVARA, saludos a mi ahijada API GUEVARA, muy amiga de las cuatas MICHELLE y PAULA PIMENTEL GONZÁLEZ, mis sobrinas consentidas… Mi sobrina MARI DAGDUG encantadora y guapísima… El sábado 7 de agosto inician los play offs de la liga mexicana de béisbol… Del 26 al 28 de agosto el XX TORNEO INTERNACIONAL DE MARLÍN en honor a HUGO MABARAK PALACIOS, invita el Club de Yates VERACRUZ… Muere la primera actriz LILIA ARAGON… 91 años cumplió el general MIGUEL ZAVALA JIMÉNEZ, el festejo fue familiar… PAOLA MORÁN excelente en el atletismo olímpico… MÉXICO pierde con su similar BRASIL en los Juegos Olímpicos, una vez más perdemos en serie de penales, ahora van por la de bronce; ROMEL PACHECO se retira de Juegos Olímpicos, estará ocupando un curul como diputado… EMILIO VEGA RUEDA disfrutando vacaciones… Saludo especial para ALE CAGIGAS OBESO… Hoy destaparon a BEATRIZ GUTIÉRREZ MULLER, un destacado analista político de España, BERNARDO GRAUE TOISSAINT, comentó la posibilidad que la esposa de AMLO podría ser su sucesora y así garantizar la continuidad de la cuarta transformación, una idea no tan descabellada, podría suceder lo que pasó en argentina con NÉSTOR KIRCHNER quien no dudó en construir el relevo de su cargo en la figura de su esposa CRISTINA FERNÁNDEZ, les funcionó a la maravilla, hay que estar pendientes de los acontecimientos, tiempo al tiempo… PEPE y LILÍ SÁNCHEZ DE RUIZ un feliz matrimonio… En el fútbol mexicano mañana abren la jornada 3 QUERÉTARO vs LEÓN, MAZATLÁN recibe al MONTERREY del piojo, este partido es el viernes al igual que NECAXA y CRUZ AZUL, XOLOS vs TOLUCA, CHIVAS vs JUÁREZ; el sábado AMÉRICA vs PUEBLA y TIGRES vs SANTOS, el domingo PUMAS vs SAN LUIS y PACHUCA vs ATLAS… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…