CHOCHOL JAROCHO

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! La selección mexicana perdió 2 a 1 con JAPÓN, hoy a las 6:30 am vamos vs SUDÁFRICA por la calificación a cuartos de final en los Juegos Olímpicos… Cumplió años JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS y lo festejamos a lo grande en casa de PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, nos hizo una comida deliciosa con vinos de valley de napa y champañiza, en compañía de mis sobrinas COTY, PAULA y MICHELLE, hubo spaguetti a la boloñesa, ensalada y cortes finos con pastel; después hubo tacos del Novillero Grill… El día de hoy engalanan MARINA PALACIOS DE MABARAK con su hija MARINA MABARAK DE ALVERDI, su heredera TALINA ALVERDI DE ZAVALA y MARINA ZAVALA ALVERDI… ANITA GUTIÉRREZ DE VELASCO HOYOS festejó su santo en compañía de su heredera ANA MARÍA RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE VELASCO, saludos a la familia… Por cierto, ya que hablamos de nuestra señora SANTA ANA, un grupo de pescadores de Boca del Río se unió y le dieron ofrendas en el Río Jamapa, los eventos fueron privados debido al COVID y sus variantes… El restaurante Kebagrill, comida libanesa en Plaza Sol, y si prefiere comida del mediterráneo, Al Bahía en Plaza El Dorado… NATALIA CALAHORRA de las jóvenes que se destacan en el jet set jarocho…

Marina Palacios de Mabarak, Talina Alverdi de Zavala, Marina Mabarak de Alverdi y Marina Zavala Alverdi, (cuatro generaciones)…

Anita Gutiérrez de Velasco y Ana María Ramírez Gutiérrez de Velasco, (en El Dictamen)…

Natalia Calahorra, (guapísima)…

Juan José y Rebeca Muslera de Sierra, (de vacaciones)…

JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ disfrutando en familia vacaciones por la madre patria, recientemente su esposa REBECA MUSLERA DE SIERRA cumplió años y lo disfrutó… ALBERTO REMES CABADA y REMEDIOS CUE LEYCEGUI, una pareja ejemplar… De los matrimonios que se destacan en el jet set, VÍCTOR y ANDREA TURRENT DE MENDOZA… KAREN NAVARRO de las más guapas porteñas… El restaurante El Río de la Plata, los mejores mariscos… Truyet, los mejores perfumes equivalentes a tus fragancias preferidas, están en Marti 338… MARIFER LIAÑO HERMIDA, heredera de MANOLO y ADRIANA HERMIDA DE LIAÑO, disfrutando de los CHOCHOLAZOS… PATY BARQUÍN GARCÍA recibiendo múltiples despedidas de soltera por su próxima boda con CHIRIS RUIZ MALPICA… BERNARDO ROMANO GARCÍA se casará con AITANA GARCÍA FERNÁNDEZ, la boda civil este año y en punta mita la ceremonia religiosa y fiestón… Planchadísimo la mejor opción para lavar y planchar tu ropa, llámalos al 2293127516… JOSÉ y LILÍ CAZARÍN DE URRETA felices con sus herederas… JORGE RÍOS MAYANS estuvo en este puerto en compañía de su esposa PILAR OLIVEROS DE RÍOS, tuvieron un sinnúmero de reuniones con amigos, saludos a JAIME e IVONNE PALAZUELOS DE MALPICA, con ellos JAVIER ROFFIEL, se la pasaron de lujo en El Gaucho… También comió con FRANKIE MALPICA y la GORDITA AHUED, ya JORGE y PILAR están de regreso en Guadalajara…

Alberto Remes y Remedios Cue, (felices)…

Víctor y Andrea Turrent de Mendoza, (feliz matrimonio)…

Karen Navarro, (guapísima)…

MEXICANA UNIVERSAL a nada de salir la convocatoria de esta gran plataforma que es la eliminatoria de MISS UNIVERSO, tuvimos reunión con LUPITA JONES, directora nacional, en donde se tocaron puntos importantes de los certámenes estatales y del lugar donde podría ser la final nacional; por lo pronto DÉBORA HALLAL continúa con su preparación rumbo al Miss UNIVERSO 2021… El ÁGUILA de VERACRUZ está jugando serie en OAXACA, regresan al nido este viernes 30 de julio vs TABASCO y cierran temporada en casa contra TIGRES de Quintana Roo… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Los cumpleañeros de hoy son JACKIE ARENAS, MARIBEL HERNÁNDEZ, ANA MARÍA BAUTISTA, DANIEL FERRÁEZ y ANDREA ARCHIDONA; mañana KELLY VILLALVAZO, MARIO GARCÍA ZURITA, ARIANA VALLE, MARÍA JOSÉ VENTA, ISRAEL RAMOS MANGE y MEI LANG VELÁZQUEZ; pasado mañana ALEXIS ROMÁN, MARÍA ESTELA CONTRERAS PALACIOS, MARTHA EXSOME, JULIO GARCÍA, JUAN ANTONIO PINILLA, SAMANTHA AGUILAR ALEGRE, FERNANDO PINEDA, TERE MONTINI, ATHALIA JIMÉNEZ DOBLAS y REBECA ARÉVALO REVA; el fin de semana MAR MORALES, ZARETH GONZÁLEZ, ALBERTO VÁZQUEZ, JULIETTE GALINDO, HERIBERTO CASTELÁN, ARELY AGUILAR, LILIANA ROSADO, VANESA BOVIO, ALESSIA MACEDO, LUMI ZURITA DE RUIZ, estará muy apapachada por su esposo TOÑO RUIZ ORTIZ y por sus herederos LUMI, TOÑITO y ANA LORENA RUIZ ZURITA; también FALLO CUENCA estará de fiesta, a todos muchas felicidades… ANDREA BARBES cumplió años y lo festejó en familia, estuvo en compañía de su hermano ALEJANDRO, trabajando en la organización de la Copa de Oro en el estadio de DALLAS, saludos a sus papis…

Marifer Liaño Hermida, (jarocha)…

Paty Barquín García, (bellísima)…

José y Lilí Cazarín de Urreta con Fer y Ximena, (familia)…

Jorge y Pilar Oliveros de Ríos, Jaime e Ivonne Palazuelos de Malpica, y Javier Roffiel, (amigos)…

Felices 19 años de casados cumplieron OMAR y GABY DE MORALES… Este próximo 5 de agosto la exposición CurARTE en su edición 33 en el Hospital Español, la inauguración será a las 12 del día, gracias a IVONNE MORENO por sus atenciones… Ya viene el cumpleaños de ROSARÍN SOUSA, reina del Carnaval 2004, ese año sería NB VERACRUZ MELINA ROBERT DE UNANUE, saludos a su esposo JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, alcalde electo de BOCA del RÍO, besos para AITANA… PANKY e IVONNE CABALLERO disfrutando sus vacaciones en la madre patria, su regreso de un momento a otro… JULIO y FRIDA MARTÍNEZ DE ALCAZAR cumplen en estos días 30 años de matrimonio y sus papás 60 años nada más… Saludos para ERMILO CASTILLA JR… En la copa de oro 2021 mañana QATAR vs EU, y MÉXICO vs CANADÁ desde Houston… En los resultados de la liga MX AMÉRICA y QUERÉTARO empate a cero, SANTOS golea al NECAXA 3 a 0, TOLUCA golea a domicilio a CD JUAREZ, PACHUCA humilla al LEÓN 4 a 0, SAN LUIS de visitante doblega a unas CHIVAS que siguen de capa caída, ATLAS y PUMAS no se hacen daño, triste empate a 0, MONTERREY y PUEBLA 1 a 1 mal resultado para los norteños, TIGRES gana de visitante a XOLOS y MAZATLÁN… JOSÉ MANUEL y FER AARUN DE CAMIÑA un feliz matrimonio…

Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…