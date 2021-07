CHOCHOL JAROCHO

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Nuestra selección MEXICANA le ganó al SALVADOR en la copa de ORO y pasa en primer lugar, va a cuartos de final el 24 y 25 de julio contra uno de los equipos que hoy juegan HONDURAS, QATAR o PANAMÁ… El ÁGUILA de VERACRUZ jugando en casa con los PERICOS de PUEBLA, el fin de semana jugarán vs OAXACA; cabe destacar que la última serie en agosto, del 3 al 5 de agosto que se jugaría en Quintana Roo, se jugará en el BETO ÁVILA, porque el estadio de los TIGRES está ya en remodelación… El norteamericano COLLIN MORIKAWAse convierte en uno de los más jóvenes al ganar el título del OPEN CHAMPIONCHIP con 15 abajo de par, 25 años de edad, igualando a TIGER WOOD, el abierto de Inglaterra es considerado de los más importantes MAJOR de la PGA, un campo el ROYAL ST. GEORGE muy difícil… Tuvo una bolsa de 10 millones 750 mil dólares el abierto BRITÁNICO… CRUZ AZUL campeón de campeones, desafortunadamente nadie lo vio, felicidades a los cementeros… Tristemente el caso CUBA totalmente olvidado, un pueblo que ya alzó la voz y al parecer no ha encontrado ECO con las NACIONES UNIDAS… Se filtraron audios de FLORENTINO PÉREZ, directivo del REAL MADRID, en donde insulta a un sin número de ex jugadores de los merengues… Estamos a solo un día de mi cumpleaños, mañana llegaré a los 64 años, y JACQUELINE los cumplirá el lunes 26, ya se encuentra en este puerto lista para los festejos…

Si les gusta la comida libanesa, el restaurante Kebagrill, ubicado en Plaza Sol, también les recomiendo Al Bahía, comida mediterránea en Plaza El Dorado, reserva al 2292087986… JOSEPH ZARUR se ha dejado ver en compañía de ANDREA GARCÍA LOIS, comieron en prestigiado restaurante en compañía de JOSÉ MANUEL y FERNANDA AARUN DE CAMIÑA, besos a su heredera ALENA; presente también BETY CAMIÑA DE VELÁZQUEZ con su esposo PEPE VELÁZQUEZ… En el restaurante El Río de la Plata todo delicioso… Un gustazo saludar a ALEJANDRA DE LA FUENTE MANGE, gran amiga y es encantadora… PEDRO GARCÍA PENSADO, flamante presidente del Club de Golf La Villa Rica, feliz y contento en compañía de su pareja MARIETTA OBAYA MARTÍNEZ, estuvieron en la graduación de su heredero… RODRIGO BASURTO y MAR REGUEIRO se han dejado ver en los grandes eventos, hacen bonita pareja… Truyet los mejores perfumes equivalentes a tu fragancia favorita, ubicados en Marti 338, Reforma… YURIANA DORANTES, excelente locutora en VERÁCRUZ, creo que ahora está en EXA, ha recorrido varias estaciones de radio y también ha estado en TV, su talento y profesionalismo la han llevado a estar en el gusto de los veracruzanos… Este sábado 24 de julio en el WTC los ÁNGELES AZULES… También hay torneo de pesca en el Club de Yates de VERACRUZ… CLAUDIO y FABIOLA RAYA DE ROMERO en espera de segunda bebé, felicidades… JOSÉ CARLOS POO e IÑAKI REMENTERÍA, de los galanazos más cotizados… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… JUANITA UTRERA, distinguida dama veracruzana presente en los CHOCHOLAZOS… DAYANA ROJAS siempre bella… Planchadísimo, llámalos al 2293127516… Los mejores tacos en Novillero Grill, ubicados en Mar Adriático esq. COSTA VERDE… JOSÉ DANIEL ABSALÓN BECEIRO y CARO BALDERAS PÉREZ enamoradísimos… El 11 de septiembre CHRISTIAN NODAL en concierto, venta de boletos en el Bolerama Veracruz… Jugamos dominó con LUDIVINO y dimos buena batalla a la dupla del GARROBO y MANTILLA, se puso buena la jugada… ROSARÍN SOUSA RODRÍGUEZ de morenaza se ve bastante bien, aunque sus admiradores nos dijeron que les gusta más de güera… ELIEL GARCÍA, SANTIAGO PÉREZ y ENRIQUE ÁLVAREZ, excelentes amigos del CHOCHOL, saludos a MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, su heredera MÍA grandísima, un saludo a MARTHA DÍAZ… A fin de mes por este puerto PANKY e IVONNE… Partieron rumbo a la madre patria BETIÑO SAN MARTÍN y ALBERTO CAMIÑA, les deseamos unas vacaciones placenteras… PEPE y ALEJANDRA RAMOS DE RIVERO un feliz matrimonio…

Este fin de semana la comida de la palomilla LASALLISTA, los que ya confirmaron ABEL GUTIÉRREZ, MANOLO FERNÁNDEZ, PEPE LONGO, JUAN TRUJILLO, PERUCHO, JORGE RÍOS que viene de Guadalajara, GERARDO MANTECÓN, MARIO GARCÍA, JAVIER GÓMEZ y varios más, ya se disculparon PEPE BUENO, JAIME PATRACA y LUIS GARRIDO… IVALANI CAZARÍN, una jovencita guapísima… FERNANDA PUMAR GÓMEZ, reina de la belleza veracruzana con un sin número de actividades a nivel internacional… TOKIO con medidas de seguridad extremas para los atletas y medios informativos que cubrirán los Juegos Olímpicos… Saludé a ANA GABY VALTIERRA en compañía de su novio ALEJANDRO JIMÉNEZ, se les ve muy enamorados, estaban en compañía de su mami… Los cumpleañeros de hoy son JOSÉ LUIS LAZO, LIZET MARÍA, ARACELY DÍAZ, MARIANA LEÓN, MEMO RERGIS, OCTAVIO PÉREZ GARAY, ELSY PÉREZ-GAZQUE DE MOLINA y MONSERRATH RENTERÍA; mañana jueves 22 MAGDA OCAMPO, siempre muy activa en las redes sociales; ALFREDO GÁNDARA, ALIDA TORRES, PEPE TOÑO MANSUR BELTRÁN, MARILYN CHAGOYA TRIANA, NACHO AGUILERA, LAUREANO BRIZUELA, CLAUDIA MATEU, mi sobrino EMILIO NAMORADO, LINES REDONDO, NANCY MANTECÓN, ALICE PALACIOS, ARY PÉREZ, ANEL FABIÁN y quien esto escribe NACHO GÓMEZ, gracias a todos los que se han acordado de mí; mañana lo estarán cumpliendo el senador de la República JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO, su esposa PAMELA lo cumplió hace unos días, también MIRIAM CARBALLO GALLARDO, ÁNGEL RUIZ, KARLA CONTERAS, CONCHITA RUIZ, OLGA VARGAS y CHIPI RULLÁN DE FUSTER; el fin de semana MARISSA ANAHUATI, LUPITA AUDE DE SOLANO, MARIO OSORIO, GABY SANFILIPPO, ANTONIA CRUZ, FERNANDA CRUZ y JENNY GUZMÁN TOACHE, a todos muchas felicidades… Ya vienen los cumpleaños de MARICARMEN CANO, JAVIERIN, TERE JAYO, JACQUELINE, ALEJANDRA y ANA MARTÍNEZ POO… LALO ROBLES disfrutando el pacífico mexicano en compañía de ALINA AMPARANO… ALDARA KURI, de las chicas guapas que se destacan en el jet set jarocho… MINERVA FREYRE una reina del carnaval muy guapa… Arranca la liga MX… El DR FERMÍN y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ están muy chambeadores…

PEDRO y KARINA MORENO DE ROSALES felices y enamorados disfrutando Washington… La NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO feliz y enamorada, está muy chambeadora, saludos a SÚPER CARLOS… Desde los EU presente el periodista RAÚL PEIMBERT, saludos a su esposa FULVIA CAMARGO DE PEIMBERT… ROCÍO GIL UGALDE, una chica muy bella… Muy estricta la medida en el puerto jarocho, prohibieron la venta de alcohol en todos los bares y restaurantes, eso no ayuda mucho para prevenir el COVID -19 y sí afecta la economía de los empresarios restauranteros… MESSI se queda en el Barcelona, pero harán una limpia al parecer para lograr pagar su salario, creo que es un grave error, MESSI ya está de salida y no le alcanzará para cargar la pesada loza que tendrá que soportar, el tiempo nos dará la razón o nos dejará con la boca abierta… MxU en breve la convocatoria para elegir nueva reina veracruzana y nacional para que nos represente en Miss Universo 2022, porque este año en diciembre DÉBORA HALLAL nos representará, ahí entregará banda y corona a ANDREA MEZA… KARLA BANDERAS muy activa en su trabajo terapéutico… Increíble lo que sucede en nuestro país, la consulta que será este próximo mes en contra de los expresidentes de MÉXICO, costará un billete y no servirá para nada, si hay algún delito que perseguir en contra de SALINAS, ZEDILLO, FOX, CALDERÓN y PEÑA NIETO, ahí está el poder judicial que es autónomo para proceder en contra de quien resulte responsable, el pueblo no tiene la autoridad, la AUTORIDAD COMPETENTE es la que debe de encargarse de perseguir los delitos que quizá la mayoría ya prescribieron, un gasto inútil que se podía utilizar en medicinas y obras públicas… Falleció el que fuera por muchos años el bastonero real del Carnaval veracruzano GUILLERMO ROMEL ENRÍQUEZ ARANO, va nuestro pésame para su familia, en especial para nuestro amigo XICOTENCATL ENRÍQUEZ, las condolencias se hacen extensivas a seres queridos, descanse en paz el buen ROMEL… Pregunten por los puntos HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…