Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El ÁGUILA de VERACRUZ está jugando muy bien y con ganas de meterse a los play off de la liga mexicana, tenemos un estadio maravilloso, un gran equipo y gran afición, apoyemos y háganos sentir nuestra buena vibra, enhorabuena para la directiva que encabeza BERNARDO PASQUEL… En la Eurocopa 2020 ya están listos los cuartos de final, DINAMARCA vs REPÚBLICA CHECA, así como ITALIA vs BÉLGICA, ESPAÑA vs SUIZA e INGLATERRA vs SUECIA… Muy felicitado MEMO PERNAS por cumplir un año más de vida, lo festejó con comida familiar en compañía de su esposa MARINA ALVERDI DE PERNAS, con ellos su familia, entre los asistentes SALVADOR y MARINA MABARAK DE ALVERDI, MIGUEL y TALINA ALVERDI DE ZAVALA, saludos especiales a la familia PERNAS FRANCO… Muchas felicidades para ANA KAREN MORENO LARA, es psicóloga, sus padres muy orgullosos de su heredera… Vi una serie titulada “Extraño ENEMIGO” y no me pareció muy acertada en sus historias, en fin, es solo una serie en donde la ficción rebasa a la realidad… JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ feliz y enamorada de ADRIANA AGUDELO, su heredera ADRIANA cumplió 3 años y se lo festejaron en el caribe mexicano… Este próximo 7 de julio habrá cocktail de bienvenida para ANDREA MEZA, Miss UNIVERSO 2020, la coordinación está a cargo de LUPITA JONES GARAY… Sigue festejando su cumpleaños DANIELA ARRIETA SALAZAR, sus mejores amigas estuvieron presentes, saludos a todas, así como a su hermana VALERIA ARRIETA SALAZAR, ambas heredaron la belleza de su mami FABIOLA SALAZAR…

DANIELA OJEDA, guapísima xalapeña… FERNANDA SEDANO, de las jóvenes más bellas del puerto jarocho, su galanazo DANIEL BARQUÍN GONZÁLEZ-SICILIA enamoradísimo, hacen bonita pareja… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ disfrutaron el fin de semana en Oaxaca, muy pronto nos darán una grata sorpresa… IVETTE VELÁZQUEZ SANSORES, destacándose en el jet set jarocho, es nieta de CECY GARCÍA VIGORITTO… BEGOÑA RUIZ, impactante su belleza, saludos al PATO… PANKY sigue por la madre patria, saludos a IVONNE CABALLERO… En Planchadísimo lavan y planchan tu ropa a domicilio, llámalos al 2292127516…. Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, síganme en @NACHOCHOLNEW… Les recomiendo Novillero Grill, están deliciosos los tacos; están en Mar Adriático esq. Costa Verde… Van saludos hasta la ciudad de los 30 caballeros para JUAN y PAULINA MUGUIRA DE LAVÍN… Desde el caribe mexicano se reportan CLAUDIO y FABIOLA RAYA DE ROMERO, felices y contentos en espera de su segunda bebé que será niña… En el restaurante El Río de la Plata exquisito el buffet, los pescados y mariscos… Hoy hay reunión del puro y jugada de dominó temprano porque hay BEISBOL, estará lanzando la primer bola FERNANDA PUMAR GÓMEZ, recientemente ganó certamen internacional en EGIPTO; DULCE MARÍA VALDEZ, locutora de radio, será invitada también… En El Estribo Cantina la reunión CHOCHOLERA… El LIC. SALVADOR y LUCHY BONILLA DE MANZUR felices y enamorados en compañía de sus herederos VALERIA y CHAVITA MANZUR BONILLA… Mamá Gallina zona norte a unos días de la inauguración… CON un pie en la madre patria BETO SAN MARTÍN, el popular BETIÑO… GUILLELY BOYLAN a unos días de su boda con RAFAEL ESCOBAR LLACA, se declararon listos para tan importante acontecimiento… Comí riquísimo en compañía de mis sobrinas DANY, COTY, PAULA y MICHELLE PIMENTEL, la pasamos de maravilla y hasta cine hubo, saludos a mis compadritos PAUL y PERITA…

Siguen las felicitaciones para LUIS BLANCO, campeón del torneo del abuelo en la Marina VERAMAR… DANY MARTÍN LOIS de vacaciones por la madre patria, estará unos días visitando a su mami MARISOL LOIS, irán en compañía de su familia, saludos a KARINA ALENCASTER… Los puros HOJA REAL rumbo a la madre patria, ya están en El Llagar y Deli Deli, muy pronto en El Estribo Cantina… LEONOR BELTRÁN muy orgullosa de sus herederas… Mañana da comienzo el torneo ecuestre LA PLAYA VERACRUZ 2021 en el Grand Fiesta Americana con la participación de 250 representantes de este deporte, participarán jinetes de todo el estado y de la República, saludos a JORGE GALVÁN que está trabajando muy bien… Los cumpleañeros de hoy son TOÑO GONZÁLEZ, ALESSA MOSA, RAMÓN SÁNCHEZ y LAURA ROJAS, mañana DENISSE GONZÁLEZ BOYSON, TANIA HERNÁNDEZ RIAÑO DE MARÍN, LOLIS GUZMÁN, MICHELLE GALLARDO, PEPE DÍAZ MORATO y BELEN HAAZ DIEZ; el viernes ANTONIO MORALES, MICKEY LAMOTHE, MARU CHÁVEZ, GIOVANNA CÁRDENAS, JOSÉ ANTONIO SAQUI y RICARDO GUZMÁN, saludos hasta NY; el fin de semana PACO ROGEL, NICKY MONTERO, ADIEL RAMÍREZ, RAMÓN DE LA MORA, BETY SÁNCHEZ, PABLO MARTE, ARACELY RODRÍGUEZ, ABY LAGUNES y ANA IVETTE CAPISTRÁN, a todos muchas felicidades… Faltan 22 días para mi cumpleaños y 26 para el de JACQUELINE FONSECA… Este 9 de julio reunión con la flota CHOCHOLERA en casa de MANTECÓN… Con muchas dudas, la suprema corte de justicia de la nación, autorizó la venta y consumo de la mariguana para uso recreativo… Mañana nuestro presidente de MÉXICO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, dará un informe al cumplirse su tercer año de su triunfo contundente, será en palacio nacional… Grave problema lo de los NIÑOS con CÁNCER sin medicamentos… RICARDO EXSOME ZAPATA regresa al congreso federal para seguir defendiendo a los veracruzanos, comentó que no quitará el dedo del renglón en la elección a la alcaldía de VERACRUZ, las impugnaciones siguen su curso… En el mes de julio saldrá la convocatoria para elegir la nueva MEXICANA UNIVERSAL, el casting lo haremos a finales de agosto y la final en noviembre de este año; esperemos que la organización nacional que preside LUPITA JONES lo haga oficial, por lo pronto DÉBORA HALLAL será la representante de MÉXICO en Miss Universo 2021… Saludos especiales hasta Pontevedra en la madre patria a ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA…

ALEX BLANCO, siempre presente en los CHOCHOLAZOS… LUCÍA BARQUÍN GUINEA, joven veracruzana guapísima, saludos a LUIS y su esposa SARITA GUINEA DE BARQUÍN… ROCÍO GIL UGALDE, saludos a su ABUE ROCÍO BARQUÍN GORNÉS… PAULINA MORAL CAZARÍN, espectacularmente bella… ISABELLA FIGUEROA, cantante destacándose en el jet set nacional, saludos a su papi FERNANDO FIGUEROA… JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL preparando su equipo de trabajo, saludos a MELINA ROBERT y su heredera AITANA, feliz con BENITO… EUGENIA MABARAK JIMÉNEZ, excelente en sus estudios de Kinder, sus papis HUGO y MARU JIMÉNEZ DE MABARAK felices, saludos a HUGUITO… PAU LUGO BELTRÁN, bella graduada… JOAQUÍN y LILY DE SÁNCHEZ cumplieron 67 años de casados; recuerdo a DON JOAQUÍN cuando jugaba golf, saludos a sus hijas y nietos… Felices 35 años de casados para TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, lo festejaron en familia en el caribe mexicano, presentes LUMI, TOÑITO y ANA LORENA RUIZ ZURITA… ROSY URETA se dejó ver este pasado fin de semana con DANIEL ESPINOSA…. MANE DE LA PARRA continúa con su carrera de éxitos… ALEX, JOSÉ CARLOS y GERARDO POO, primos que se destacan en el jet set jarocho… Un beso para ALE ALVERDI… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…