Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Nuestra selección MEXICANA no quiso ganar la copa de las naciones en el partido final, tuvieron varias oportunidades para anotar y no lo hicieron, inclusive GUARDADO falló un penal, increíble, aunque hay que reconocer al equipo norteamericano, es de gran calidad; la derrota fue muy dolorosa y hay que asimilarla… Se realizó con éxito el festejo por el día de la libertad de expresión, el evento reunió a la gran mayoría de la asociación de periodistas de esta región; excelente organizador fue el LIC. RODOLFO HERRERA; el festejo se realizó en el hotel Múcara, DANIEL MARTÍN LOIS siempre apoyando al gremio periodístico, desde la llegada todo fue cordialidad, hubo bocadillos de ROCÍO ACOSTA, pastel y tacos acompañados de bebidas, se bailó y varios compañeros como CECILIO BALTAZAR se animaron a cantar, lo hicieron muy bien, el propio RODOLFO interpretó varias melodías, hubo regalos para todos los asistentes desde televisiones, hornos, licuadoras, utensilios de cocina, vajillas y más; saludos a FIDEL PÉREZ, ANGULO, MARES y JOSEFINA LUGO, se llevó varios premios; MIKE el caricaturista estrella se divirtió de lo lindo, así como JESÚS PINO y POLO TLAXALO; PETRITA excelente en la conducción, RAYMUNDO ESPEJO asistió, así como MANOLITO y ELIZABETH GUTIÉRREZ, MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ, MIGUEL NOVOA y muchos compañeros periodistas; saludos a OSCAR PEDRO y al invitado especial de la noche DR. LORENZO CASTAÑEDA, siempre apoyando al gremio y dando consulta gratis a todos, se le reconoció públicamente su extraordinaria labor; faltaron algunos compañeros por trabajo, pero a todos les deseamos muchas felicidades y que continúen con esa loable labor de informar los acontecimientos más importantes de nuestra región… EUSEBIO SALCES y JOSÉ MANUEL CAMIÑA pendiente comida de su cumpleaños… El 11 de junio, ROSALYN RINCÓN DICK celebrará su cumpleaños y esto será de manera muy familiar con una cena en el restaurante Connor, en compañía de su esposo e hijos quienes de desearán mucha salud, éxito y felicidad… Kebagrill y Al Bahía en el gusto de los veracruzanos, reservaciones y pedidos al 2293087986… MARIANA BUJAIDAR una excelente Chef de comida internacional…

Eusebio Salces y José Manuel Camiña, (en El Dictamen)… Rosalyn Rincón Dick festejará su cumpleaños el próximo 11 de Junio, esto de manera muy familiar con una cena en el restaurante Connor, en compañía de su esposo e hijos quienes de desearán mucha salud, éxito y felicidad. Javier y Claudia Cos de Thomas con la familia, (de fiesta)… Gabriela Carrillo, (actriz)…

Un saludo especial para REYNALDO BERNARDÍ MANICA, estuvo en los tacos de Novillero Grill y salió encantado… JAVIER y CLAUDIA COS DE THOMAS un feliz matrimonio radicando en San Rafael, Veracruz, sus herederos grandísimos y ya estudiando carrera profesional… Saludos a DON PACO y CARMELITA MALPICA DE COS, matrimonio muy querido en esta zona conurbada… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… GABRIELA CARRILLO, joven actriz tabasqueña con gran personalidad, cambia de look muy fácilmente, se puede decir que es camaleónica… Hoy el segundo juego de la serie contra los GUERREROS de OAXACA, ayer lanzó la primera bola el tenista veracruzano copa davis CÉSAR “el tiburón” RAMÍREZ, mañana culmina esta serie y saldrán a YUCATÁN, regresan el 15 de junio contra TIGRES y YUCATÁN, dos series seguidas del 15 al 20 de junio, habrá muchas sorpresas… GUILLE CASTELLANOS feliz de la vida de recibir en la CDMX a todos sus herederos, ADRIANA FONSECA DE CALDERON se dejó ver en compañía de su esposo IKER CALDERÓN, van para 10 años de casados, estuvieron en VERACRUZ, el caribe mexicano y la capital del país junto a su hermano HUGO FONSECA con su novia XÓCHITL ÁLVAREZ y su heredera MÁXIMA ÁLVAREZ, así como mi querida novia JACQUELINE FONSECA… ALBERTO FERRÁEZ MARTÍNEZ entregó anillo de compromiso a ISABEL BARQUÍN GONZÁLEZ-SICILIA, les deseamos muchas felicidades… El restaurante El Río de la Plata delicioso su buffet, vale la pena disfrutarlo… MARGARITA RODAL GÓMEZ se le extraña por este puerto, tiene rato de no visitarnos por el trabajo que realiza en la CDMX, así como su empresa de artesanías… SAMIA CARBALLAL espectacular belleza… Hoy miércoles CHOCHOLERO de puro y dominó en El Estribo cantina del gran hotel diligencias, ya confirmó LUDIVINO REDONDO, después al béisbol… ALENA CAMIÑA AARUN, heredera de JOSÉ MANUEL y FER AARUN DE CANIÑA, una nenita con talento extraordinario, me impresionó su soltura y calidez para explicar, tendrá un futuro importante en la comunicación, en la foto con su mascota, además monta muy bien a caballo, sus padres están muy orgullosos; desde España, en Galicia donde vacacionan, se reportaron sus abuelos DON ELIGIO y SUSA OGANDO DE CANIÑA… RICARDO EXSOME ZAPATA levantó la voz y denunció la infinidad de irregularidades que hicieron los YUNES MÁRQUEZ en la contienda electoral del 6 de junio, sus comentarios y denuncias son con bases y fundamentos, increíble la MAPACHADA que enrareció esta pasada elección, sin dudarlo en las instancias correspondientes se hará JUSTICIA y el próximo alcalde será el ING. RICARDO EXSOME ZAPATA, la ciudadanía está contenta y apoyando, los comentarios son que ahora si los YUNES encontraron la horma de su zapato, toda la ola de denuncias que traen por hacer mal las cosas, a los YUNES no les va ir nada bien; esperaremos resultados, todavía no hay nada que festejar y no menciono el nombre del PAN porque en ese partido político hay gente muy valiosa que merecía ser candidatos, pero la MONARQUIA YUNISTA no los dejó participar, ni los tomaron en cuenta…

Hugo Fonseca, Máxima Álvarez, Xóchitl Álvarez, Iker y Adriana Fonseca de Calderón con Guille Castellanos y Jacqueline Fonseca, (familia)…

Alberto Ferráez Martínez e Isabel Barquín González-Sicilia, (compromiso matrimonial)…

Margarita Rodal Gómez, (jarocha)…

Samia Carballal, (espectacular)…

ESTEFANÍA MARTÍN LOIS disfrutando de la madre patria en compañía de amigos como XAVI GONZÁLEZ, STEPHY MIELES e ISA COOKIES, saludos a PATY y su mami MARISOL LOIS… ÁFRICA RAMÍREZ se dejó ver en compañía de IVONNE CUEVAS, disfrutando de los CHOCHOLAZOS… LEONOR BELTRÁN, una señora encantadora… En un museo en MIAMI recibió su anillo de compromiso AITANA GARCÍA FERNÁNDEZ, su galanazo BERNARDO ROMANO GARCÍA feliz y enamorado, muchas felicidades… FÉLIX MORALES, fiel aficionado al puro, le encantaron los HOJA REAL, gracias por la gorra de los cerveceros de Milwaukee… Felicidades para SERGIO “checo” PÉREZ, gana su segundo título de fórmula uno, ahora en AZERBAIYÁN… Este día del padre regale un perfume de Le France, todo marcha muy bien en el Bolerama Veracruz… Los mejores mariscos están en El Bayo… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ preparando algo importante en su vida profesional, saludos a MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS… El alcalde electo de Boca del Río, JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, hoy recibirá su constancia de que ganó la elección, el pasado domingo realizando un extraordinario trabajo, su esposa MELINA ROBERT DE UNANUE siempre estuvo al lado de su esposo y su apoyo fue de gran importancia; ahora a trabajar para formar su equipo de colaboradores que llevarán las riendas del municipio más importante del estado; JAIME DE LA GARZA será diputado local y MARIJOSE GAMBOA será diputada federal… El gober CUITLÁHUAC GARCÍA, feliz con la mayoría que tendrá en el congreso estatal, no así AMLO que perdió un sin número de votos y se vio reflejado, su congreso de la unión estará muy dividido y todo mundo querrá sacar raja de esta oportunidad que se les presenta, las reformas a la constitución ya no pasarán fácilmente… KARLA BANDERAS por Oaxaca, pero sube fotos sola previas a su cumpleaños, ahí le dejo de tarea con quien se fue, yo ya me estoy imaginando… Los cumpleañeros de hoy son KRYSTEL ESCALANTE, RAFAEL SOSA, LUPITA REYES, OTHON HERNÁNDEZ, LORENA MÉNDEZ, CLARISSA SÁNCHEZ, la NOTARIO CONY PIANA, en octubre su boda con LUIS MELGOZA; RICARDO LANDA, FERNANDO CASAS, FLORENCIA ARANO, MÓNICA VASCONCELOS y ELSA BASANTE; mañana jueves KARLA BANDERAS VAILLARD, MARTHA REVA HAYÓN, CINTHIA GUZMÁN, ALÍCIA MARTÍNEZ HUERDO, HÉCTOR GÓMEZ, LILIANA RIVERA, RICARDO RUIZ MALPICA, ADRIANA MASS, BECKY CASALS, ELISA RUSTRIAN, ILIANA HERNÁNDEZ, SANTIAGO DEL BARRIO, MARÍA SABINA, ASCANIO PIGNATELLI descendiente directo de HERNÁN CORTÉS y DENISE IZQUIERDO DE BOLAÑOS; el viernes ROSALYN RINCÓN DICK, AMI HERNÁNDEZ, JIMENA CORRAL, JESSICA CANO, DIMAS CADENA, MONSE VALENCIA y mi primo LUIS CERVANTES GÓMEZ; el fin de semana CHUCHO HUETE, mi sobrino GIORGIO VILLARELLO, AMELITA MUÑOZ, OSIRIS ANDRADE, DAVID CORRO, PABLO e IRENE GARCÍA, LUCY GUTIÉRREZ, NASLA NAYEN, a todos muchas felicidades; ya vienen los cumpleaños de KAREN COBOS LIMA, KAREN OLSEN, RAMON ABASCAL y KAREN GUERRERO OLSEN…

Alena Camiña Aarun y su mascota, (excelente)…

Xavi González, Estefanía Martín y Stephy Mieles, (felices)…

Ivonne Cuevas y África Ramírez, (guapísimas)…

Estas elecciones estuvieron muy concurridas, lo que está muy mal la cantidad de partidos políticos que hay, debería legislarse y reformarse para que solo haya dos, la derecha y la izquierda, habría mejores candidatos y mejor control en las votaciones… Qué triste la situación de JORGE COMAS, sigue detenido, un futbolista argentino que le dio la gloria al equipo Tiburón en 1989 cuando fue campeón goleador, hoy debido a las drogas y el alcohol se encuentra bajo las rejas por delitos que cometió estando bajo las influencias de esas drogas… KAMALA HARRIS, vicepresidenta de EU está en nuestro país, trae encomiendas claras y específicas del presidente JOE BIDEN… El Dr. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS muy activo en los eventos del Club Libanés, se reactivaron los eventos sociales y culturales, un saludo a su esposa DRA. ELÍZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ muy chambeadora… SAMUEL GARCÍA, de Movimiento Ciudadano, ganó elecciones en Monterrey, factor determinante su esposa MARIANA RODRÍGUEZ CANTÚ, lástima que no ha comprobado unos gastos de campaña y puede perder la elección… DANTE DELGADO resurge como el ave fénix y piensa en la gubernatura de VERACRUZ por Movimiento Ciudadano, aunque podría también ir por la grande; por el PAN el candidato natural es JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO, quien va solo rumbo al 2024… En el ámbito político ya se habla de una nueva FIDELIDAD con los triunfos del VERDE que pasa a ser una fuerza importante que decidirá mayoría para MORENA, cobrando muy caro su apoyo… FERNANDA PUMAR GÓMEZ sigue en Egipto disfrutando de su triunfo, en unos días más estará en el puerto jarocho… BELÉM AILLAUD, una jovencita muy guapa… JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS será nuevamente alcalde de ORIZABA y se enfila como fuerte candidato a la gubernatura del estado… TAVO RUIZ será alcalde a pesar de todas las trabas que le están poniendo, la intromisión de alcaldes en la elección es una costumbre de hace muchos años… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…