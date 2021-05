Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El ATLÉTICO DE MADRID son los campeones de la liga española, el más feliz EMILIO VEGA, festejó con champañiza allá en la CDMX… En el fútbol mexicano, CRUZ AZUL vs SANTOS, la gran final, las apuestas están al 2 x 1 que habrá cruzazuleada… MAURICIO BARRAGÁN es el campeón del torneo de pesca del sábalo de plata en su edición 56, muy orgullosa se encuentra su esposa ROXANA TORRES…. Planchadísimo la mejor opción, 2292127516… Y si cenar tacos quiere, no dude en asistir a Novillero Grill en Costa Verde… Estuvimos presentes en la boda del DR. RAÚL RAMOS MANGE y NANCY DE LAS CUEVAS THOMAS, se realizó en la hacienda CIELO TISÚ, presentes sus padres LIC. RAÚL RAMOS VICARTE y COQUIS MANGE DE RAMOS, así como BETO DE LAS CUEVAS y NANCY THOMAS DE DE LAS CUEVAS, la ceremonia civil se realizó un día antes de la boda eclesiástica en la capilla de dicha hacienda, ahí mismo se efectuó el fiestón servido por Santamarina, el arreglo realizado por VÍCTOR ARCEO de Flor de Durazno, todo coordinado por FABIOLA FRANCO, entre los invitados el LIC. y notario público ALEJANDRO HERNÁNDEZ GALLARDO con su esposa MARTHA ARGÜELLES DE HERNÁNDEZ, su heredero RODRIGO se casa este fin de semana con ADRIANA HOMS ALONSO, el acontecimiento será en esta misma hacienda; otros asistentes la senadora BEATRIZ PAREDES, el almirante ROMEL con su esposa ESTELA REVA DE LEDESMA, con ellos el LIC. CARLOS BRITO; POLIN y LULI BLANCO DE DESCHAMPS, desde San Rafael CLAUDINE THOMAS; de este puerto ALEJANDRA DE LA FUENTE en compañía de su hermano LUIS; FELIPE y NORMA THOMAS DE ROMAGNOLI con su heredera PAOLA, muchas chicas y chicos galanes de San Rafael; ELISA ABELLA WAPLER, RAMÓN y CHIPI RULLÁN DE FUSTER, ALEJO y LOLITA ORTIZ DE RODRÍGUEZ, ELOY con su esposa CAROLINA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ, saludos a ANA KAREN RODRÍGUEZ ORTIZ…

Eloy y Carolina Rodríguez de Gómez, (matrimonio)…

Toño y Erika Hesless de Cazarín, (disfrutando)…

Adriana Homs Alonso y Rodrigo Hernández Argüelles, (se casan en breve)…

Almirante Romel y Estela Reva de Ledesma, (de fiesta)…

FERNANDO y DANIELA GUTIÉRREZ DE VELASCO DE BELLO, JOSÉ CEBALLOS feliz y contento con su novia GRACIELA POO BRINGAS, MIGUEL y MARÍA JOSÉ CALDERÓN DE GARCIA, MEMO y MARTHA CASTAGNE DE THOMAS, así como OSCAR y JULIETA CAPITAINE DE THOMAS, con ellos JAVIER y CLAUDIA COS DE THOMAS, saludos a MANOLO y AMPARITO THOMAS DE VARELA; también saludé a CARLITOS THOMAS, AMADITA SÁNCHEZ DE GARDOQUI, saludos a DON VÍCTOR GARDOQUI ZURITA; OCTAVIO y LIZBETH VAILLARD DE DE LA PEÑA, MARLON RAMÍREZ en compañía de su esposa, por ahí JACOBO RODRÍGUEZ, saludos a GABY LIMÓN; CARLOS y TOÑO RAMOS muy elegantes con sus familias, ALEX y CLAUDIA GIL DE AVELLA, felices con su heredera; FERNANDO y FERNANDA CANCINO DE CASAS, IVAN y ANA KARINA RAMÍREZ DE RAMOS, muy contentos en la boda de su hermano, así como ISRAEL y BIBI ASENCIO DE RAMOS, sus herederos fueron pajecitos; PACHI y ALEJANDRA HERNÁNDEZ DE ÁLVAREZ, las hermanas LORENA, SILVIA y GISELA THOMAS, saludos a DOÑA NANCY ARTESAN; ENRIQUE y MARY FUSTER DE DE LA FUENTE; una boda muy bonita, la música muy bien, jazz durante la cena y disco en el bailongo, la mesa de dulces espectacular; un gustazo estar con amigos de toda la vida por ambos lados, les deseamos a RAÚL y NANCY una eterna luna de miel… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… PATY LAVIN guapísima radicando en la madre patria, se le extraña, el matrimonio le asentó muy bien… Kebagrill y Al Bahía, restaurantes de primer nivel, reservaciones al 2293087986… IRMA TERÁN guapísima, saludos a su gran amiga DANY BANDERAS VAILLARD… DANIEL y JUAN CARLOS MARTÍNEZ GUZMÁN, jóvenes inteligentes y buenos amigos del CHOCHOL, son los nietos del ING. EZEQUIEL GUZMÁN ARANGO, saludos a sus papis, ellos radican en USA…

Fernando y Daniela Gutiérrez de Velasco de Bello, (elegantes)…

Irma Terán, (bella señora)…

Miguel y María José Calderón de García (matrimonio)…

La UEFA está que arde, VILLARREAL vs MANCHESTER UNITED, y la champions CHELSEA vs MANCHESTER CITY, tres equipos ingleses y uno español… Arrancó el ÁGUILA de VERÁCRUZ con el pie derecho, venciendo en la primer serie a los diablos rojos del MÉXICO, ayer en el BETO AVILA inició serie con Pericos de PUEBLA y el fin de semana vienen los escarlatas, los DIABLOS ROJOS; el estadio quedó padrísimo, veremos qué tal está la operación y si la afición responderá al llamado del ÁGUILA, aunque si el descontento es total con el cambio de logotipo ahora más bien parece una V de Venezuela, ya investigamos y no hubo ningún impedimento para que cambiaran el logo, solo nos queda aguantar vara y que el ÁGUILA gane, solo así la afición se retratará en la taquilla… En el restaurante El Río de la Plata excelente comida, miércoles y domingos buffet de pescados y mariscos… La NENA subiendo como la espuma… Los cumpleañeros de hoy son GUILLERMO GASCA, ROCÍO LANDA, ANA KARINA RAMÍREZ, GRACIELA POO BRINGAS, MARILÚ CHEDRAUI DE DEL RIVERO, Dra. ALEJANDRA SCHLESKE MUÑIZ y CARO DE TORRE; mañana ADRIANA RODRÍGUEZ, DIANA LUGO y FABIOLA JARAMILLO; el viernes LIZETTE ALCOLEA DE AGUILAR, JOH TORRES, GRISELL CONTRERAS, CÉSAR ASTELLO, cumpliría hoy años JORGE KAYSER MARTÍNEZ, felicitaciones hasta el cielo; EUSEBIO SALCES HOYOS, ANA PAOLA GUZMÁN y PATY GARCÍA DEMONTE; el fin de semana el periodista RODOLFO GONZÁLEZ, VICKY LAGUNES FALCÓN, GIL TRUJILLO MARIEL, PATY MARTÍNEZ, JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ y ALEJANDRA DE LA FUENTE MANGE, a todos muchas felicidades… JORGITO AHUED RODRÍGUEZ cumplió 15 años y los festejos fueron muy CHOCHOLEROS y familiares… Muy enamorados ANDREA GARCÍA de YUSEF u TANUS GAZAL, hacen bonita pareja… MAYRA ALOR excelente en las relaciones públicas del ÁGUILA, la estaremos apoyando, saludos a BERNARDO PASQUEL, el propietario del equipo emplumado, conformó un excelente equipo de jugadores y un muy buen equipo de trabajo, la inauguración estuvo de diez y hasta YURI cantó al final del juego…

Daniel y Juan Carlos Martínez Guzmán, (galanazos)…

Lucina Garrido, (veracruzana)…

Maru Violante Suárez y Juan Carlos Martínez Ortiz de Zárate, (pareja)…

Paty Lavín, (bellísima)…

Jugamos dominó en El Llagar y nos ganaron PANKY y PATRISCO a JOSÉ MANUEL CAMIÑA y quien esto escribe… KARLA BANDERAS guapísima, saludos a su hermana DANY… IRMA TERÁN radicando en la capital del país… KARINA MORALES estuvo por el puerto… LUPIS VIVALDO, una xalapeña muy linda… JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL fortísimo en Boca del Río, su esposa MELINA metida de lleno en la campaña… COCO RETOLAZA, reina de belleza veracruzana… Preciosa quedó la iglesia de SAN CHARBEL en paso novillero, felicidades TONY CHEDRAUI MAFUD, siempre apoyando los proyectos de la comunidad veracruzana, su heredero GOYO lleva los mismos pasos… Saludos a DON JOSÉ YUNES SUÁREZ, papá de PEPE, RAMSÉS y ANA MARIA YUNES, los abrazos se hacen extensivos a la familia… El Bolerama Veracruz con todo, así como Perfumes Le France… Excelente el área de restaurantes en el estadio BETO AVILA, hasta MR Kao y La Hilacha están presentes… VICENTE PÉREZ AVELLA un excelente amigo… La FGE con todo ante los delitos electorales que se han cometido en este puerto, el candidato del PAN es difícil que gane elecciones a pesar de su estructura, la ciudadanía ya está cansada, la marcha que se realizó el pasado domingo denunciaron que la gran mayoría fueron obligados a ir, una burla más al pueblo VERACRUZANO… Todas las encuestas ponen a la cabeza a JUAN MANUEL UNANUE para alcalde de Boca… Felicidades a los CONTADORES, ayer fue su día… Gracias a KARINA CORTEZ de la XEU por invitarme al programa sobre ANDREA MEZA, Miss Universo mexicana, un saludo a la familia PAZOS GÓMEZ, en especial a IRMA ELENA GÓMEZ DE PAZOS… JAIME DE LA GARZA buena campaña, así como PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…