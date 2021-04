Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Estuve en la boda de PAOLA POO ÁLVAREZ y LUIS MANUEL RODRÍGUEZ TAVIZÓN, hijos de GERARDO y ALEJANDRA ÁLVAREZ DE POO, así como FERNANDO y ROSALÍA TAVIZÓN DE RODRÍGUEZ, excelentes anfitriones; primero la ceremonia civil en el Círculo Español Mercantil, posteriormente la ceremonia religiosa en San Pedro y San Pablo oficiada por el padre DAVID DÍAZ CORRALES, acompañada musicalmente de un coro espectacular que cuando interpretaron ASTURIAS se nos puso la carne de gallina; cabe destacar que las medidas de sana distancia, uso de gel y cubrebocas fueron respetados al 100 %, de ahí nos trasladamos al salón de fiestas donde se ofreció una recepción en honor de los nuevos esposos, todo elegante y decorado de buen gusto, desde la llegada era cordialidad y buena vibra, me tocó en la mesa con mi querida KARIME AHUED MALPICA, lució espectacular en compañía de su heredera SALME VICTORIA, está muy contenta por la reconciliación con su galanazo JORGE MATURINO; RICARDO CARLO y JULIETA BENVENUTTI muy elegantes; presentes en nuestra mesa ALBERTO CAMIÑA y su novia española SILVIA RICÓN CRESPO, por ahí CHEMA y CECILIA LAGUNES DE CARÚS, teníamos de vecinos a ROLANDO y LETY BREMONT DE REYES, GERARDO y ROCÍO ACOSTA DE RODRÍGUEZ, la cena deliciosa y atenciones de diez; saludamos a GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO, JAVIER y TERE ARJONA DE GIL, hasta foto se tomó con los sobrinos, saludos a FERNANDO y ALEX POO, JOSÉ CARLOS POO, ya son todos unos jóvenes;

Luis Manuel y Paola Poo de Rodríguez.

Fernando y Rosalía Tavizón de Rodríguez.

Karime Ahued Malpica y Alejandra Álvarez de Poo.

Nacho Gómez, Gerardo Poo Gil y Gerry Poo Álvarez.

Gerardo y Rocío Acosta de Rodríguez.

un gustazo saludar a DON GERARDO con CHELITA GIL DE POO, felices en la boda de su nieta, es la primera que se casa; desde la CDMX llegaron el DR. ROMÁN y MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN, el LIC. CARLOS y GILDA CELIS DE VENTA muy elegantes; una mesa muy alegre la integraban DON ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA, así como PANKY con IVONNE CABALLERO, TAVO y MARLIZ PLATAS DE RUIZ, arrancan campaña en unos días; ABELARDO y MILLO GUTIÉRREZ DE CASTRO siempre apoyando a los más necesitados a través de la Cruz Roja Mexicana; FERNANDO y CONCHITA VIYELLA DE FERNÁNDEZ felices, todo marcha muy bien en el Gran Café de la Parroquia, la música estuvo toda la noche excelente; JOSU y MARTHA BRAVO DE REMENTERÍA asistieron con su hija GARBIÑE, el senador JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO muy felicitado por su nombramiento como coordinador de los senadores del PAN, saludos a su esposa PAMELA MOLINA DE REMENTERÍA, saludé a uno de sus hijos en El Llagar comiendo con la familia de BENITO HOMS; TOÑITO LASTRA feliz y enamorado de CHRISTELLE THOMAS; GUICHO GUTIÉRREZ GÓMEZ feliz de la vida; GERARDITO POO convertido en todo un galanazo, saludos a sus hermanas XIMENA y ALESSANDRA POO ÁLVAREZ, guapísimas, amables y educadas; el LIC. JOSÉ CARLOS y CAROLINA BRINGAS DE POO elegantísimos, sus herederas creciendo, CAROLINA y GRACIELA, esta última feliz con su galanazo JOSÉ CEBALLOS COSTALES; JUAN JOSÉ y REBECA MUSLERA DE SIERRA invitados especiales; el abogado JAVIER AILLAUD RODRÍGUEZ en compañía de su novia SOFÍA RIGANTI; ALEJO y LOLITA ORTIZ DE RODRÍGUEZ también disfrutaron de los CHOCHOLAZOS, saludos a ALEX RODRÍGUEZ y su novia MARIANA BUJAIDAR;

Josu y Martha Bravo de Rementería.

Toño y Angelines Casaza de Velasco.

Carlos y Gilda Celis de Venta.

Emma Cueto de Álvarez, Rafael y Alejandra Hernández de Álvarez, José y Aranza Álvarez.

Dr. Román y Mónica Rodríguez de Garzón.

RAMÓN y MARICRUZ BARREDA DE POO felices con sus herederos MARICRUZ, SOFÍA y RAMONIN; DOÑA EMMA CUETO DE ÁLVAREZ guapísima con su hijo PACHI y su esposa ALE HERNÁNDEZ DE ÁLVAREZ, llegaron con JOSÉ y ARANZA ÁLVAREZ; desde la capital del estado llegaron TOÑO y ANGELINES CASAZA DE VELASCO, saludos a su familia, DON DAVID y ANA MARÍA CHEDRAUI DE VELASCO, saludos a su hijo mayor DAVID VELASCO CHEDRAUI; MANOLO y MARIOLA GIL DE RUÍZ un gusto saludarlos, por ahí GERARDO y MARCELA GÓMEZ DE GIL, aprovecho para saludar a PILI LASTRA BARQUÍN, muy bella; LUPITA RODRÍGUEZ ULIBARRI asistió, así como TOÑO y KIKIS AJA DE QUIJANO en compañía de JESÚS y la peque TAVIZÓN; MATEO y MALENA TAVIZÓN DE AVELLA, presentes con su primo el desposado; ÁNGELO y KARLA MANICA DE ÁLVAREZ también disfrutaron del fiestón; MANOLO y NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ, sus tres hijas están preciosas; TOÑO y TRICIA VECI DE ABASCAL en compañía de GILBERTO y MARISOL RAMÍREZ DE BRAVO, con ellos GABRIEL BRAVO y GABY GÁNDARA; EDER GÓMEZ, futuro síndico, lo saludé en compañía de su hermano ENRIQUE, ELI con MARIMAR ANITÚA DE GÓMEZ, GUSTAVO y FABIOLA ÁLVAREZ DE CABADA, siempre atentos, saludos a su heredera FABY; una boda de cuento de hadas que tuvo que ser restringida en invitados por la PANDEMIA; nuestras felicitaciones para LUIS MANUEL y ALE, les deseamos una eterna luna de miel y mi agradecimiento para sus padres por la invitación y las atenciones…. Un saludo a mi compadrito el ARQ. ENRIQUE DEL VAL MARTÍN, un gusto verlo en compañía de su esposa LOURDES COBO DE DEL VAL, su heredera ALMUDENA y su galanazo CARLOS RIVERO MAROÑO… La afición respondiendo al llamado del nuevo equipo ÁGUILA DE VERACRUZ, si quieren comprar su palco o abono las oficinas están en CRISTIBAL de OLID 130… Arrancó ayer la vacunación en Boca del Río, todo excelente, como la primera vez muy buena organización, ya listo con la segunda dosis, me tocó PFIZER, culmina esta etapa de adultos mayores el 30 de abril… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Los cumpleañeros de hoy son LETY CORONEL, MARGARITA CANSECO DE ZAMORANO, CONCHITA GORIS, TITO BERISTAIN, KAREN LOIS GARCÍA, PALOMA GÓMEZ ESTANDÍA y TONY HANNA; mañana jueves AMIRA RUIZ, LILY ALMENDRA, ANA CADENA, CARLOS ANDRÉS VALDOVINOS, BYRON BARRANCO y MANUEL MURO; el viernes LORENA FUSTER, KAREN JUÁREZ, RUBÍ MIJANGOS, MARÍA SANTOS y JORGE GRAPPA GUZMÁN; el fin de semana mi querida GORDITA AHUED MALPICA, seguro habrá comidón; JESÚS RODRÍGUEZ, FELIPE SILVA, GRETEL LEAL, FELIPE MENDIOLA, MAJO RODEA y NAYETKA VERA, a todos muchas felicidades… Comí en Kebagrill con ROSARÍN SOUSA y BRENDA VINCENT, la primera guapísima con un vestido verde, retomó el ejercicio, y BRENDA con un pie en ITALIA en donde contraerá nupcias con su galán del mediterráneo… Un besote para JACQUELINE FONSECA con todo mi cariño…

Ricardo y Julieta Benvenutti de Carlo.

Fernando Poo, Javier Gil, Alejandro Poo y José Carlos Poo.

Silvia Ricón Crespo y Alberto Camiña Ogando.

José Carlos Poo Bringas y Carolina Bringas de Poo.

Mariola Gil de Ruiz y Cecilia Lagunes de Carús.

Gerardo y Marcela Gómez de Gil.

Paola y Luis Manuel con el Padre David Díaz Corrales.

Terrible el mensaje queriéndose hacer la víctima, cuando sabe perfectamente MIGUEL jr que no cumple con los requisitos para ser candidato, y qué tristeza que su padre realizó las mismas triquiñuelas cuando gobernó utilizando todo el poder para su beneficio personal, con tanto dinero que tienen deberían disfrutarlo con su familia, ojalá recapacitaran y se retiraran dejando subir así a tantos panistas que solo apoyan en las campañas y nunca han recibido un hueso, el pueblo ya está harto de políticos corruptos que han convertido a la política en un modus vivendi, creen que es un negocio familiar; el cambio es irreversible… Cumplió años ANA LÓPEZ PARDAVILA lo festejó en compañía de su esposo CÉSAR VENTA SUÁREZ y sus herederas GIANINA y CONSTANZA… RAMÓN y ROCÍO RUIZ DE ÁLVAREZ elegantísimos en reciente acontecimiento social… La NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO sonando fuerte en BOCA, en donde JOSÉ MANUEL UNANUE está muy fuerte, y por otro lado KATIA ORTIZ haciendo su lucha, las campañas arrancan el 4 de mayo, en VERACRUZ el Lic. y notario público GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA fuerte candidato para la alcaldía porteña… RICARDO EXSOME se está arropando muy bien… DANY MARTÍN LOIS, MINERVA COBOS y JAIME HOMS nombres claves en su planilla en ALVARADO, el candidato TAVO RUIZ se las sabe de todas todas… El palacio federal de VERACRUZ luce espectacular en el centro histórico, ojalá los propietarios de inmuebles del puerto se pusieran las pilas y el INAH los apoyara, porque me consta que el ayuntamiento que preside FERNANDO YUNES ha dado muchos incentivos para que se invierta y los empresarios no han jalado, es una vergüenza que el famoso hotel PRENDES se esté cayendo a cachos… Hoy habrá dominó y puros en Deli Deli…. Saludos a mis amigos de tránsito municipal tanto del puerto como de Boca, están realizando bien su trabajo… PANCHO REQUEJO muy atento con distinguidas damas veracruzanas, me presentó a ADRIANA ALDEJALEK, su prima igual de guapa que ella… MARI JOSE, PAULINA y MARIANA RODRÍGUEZ REYNA, linduras del jet set jarocho… EMILIO VEGA feliz con el triunfo del TOLUCA sobre las ÁGUILAS… Muy felicitada CLAUDIA COS DE THOMAS, saludos a JAVIER THOMAS OBREGON, lo festejó en familia, saludos a DON PACO y CARMELITA MALPICA DE COS… Los tacos del Novillero Grill deliciosos… En el restaurante El Río de la Plata todo exquisito… Ayer en la CHAMPIONS el REAL MADRID vs CHELSEA y hoy MANCHESTER CITY vs PSG… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…