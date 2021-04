Chochol Jarocho

¡QUÉ TAL amigos CHOCHOLEROS! El partido entre ÁGUILAS y CRUZ AZUL dejó mucho que desear, un empate gris con dos penales que no eran, pésimo arbitraje; no se hicieron daño, pues los dos equipos están calificados y solo se enfrentarán hasta la gran final… De los jóvenes matrimonios que se destacan en el jet set veracruzano es el formado por el empresario FERNANDO CASAS y FERNANDA CANCINO DE CASAS, saludos a su mami JANETH GÁNDARA, quien fuera soberana del Carnaval en 1979… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ retornaron de sus vacaciones en USA, donde aprovecharon para vacunarse; la foto es el estadio de los famosos vaqueros de DALLAS… Comí con JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS en el restaurante Harbors, degustamos un Tomahawk, estuvieron también mis sobrinas COTY, MICHELLE y PAULA con su papi PAUL PIMENTEL SPINOLA, y hasta unos puros nicaragüenses disfruté… ANILÚ ÁLVAREZ DE SEDAS, cumpliendo años la ex conductora de TELEVER y Reina del Carnaval en 1996, muchas felicidades… Fue bautizado CÉSAR ANTONIO SÁNCHEZ LOZANO en San Pedro y San Pablo, en la foto su mami PATY LOZANO DE SÁNCHEZ… Las pizzas de Le Festín sensacionales, saludos a KARIME QUIROZ, pídalas al 2295100007… PATY LONGO, veracruzana encantadora… Saludos para DANIELA HERNÁNDEZ y MARCELA FERRARI, así como DANIELA VARGAS HERNÁNDEZ, encantadoras… Cumplió años la preciosa KARIME CARLO AHUED y la primer felicitación fue de su mami KARIME AHUED MALPICA, así como la de su galanazo FERNANDO HIDALGO REQUEJO, sobrino de PANCHO REQUEJO GUTIÉRREZ; KARI tuvo comida familiar y después fiestón con sus amigos más allegados y primos, saludos a la preciosa SALME VICTORIA CARLO AHUED; JUAN EDMUNDO y su hermano JORGE EMILIO DAGDUG AHUED los vi muy catrines; GIORGIO VILLARELLO AHUED súper deportista y BETITO súper trabajador, saludos a mis sobrinas MARÍA EMILIA DAGDUG y BEBA VILLARELLO, ambas guapísimas; RICARDO y JULIETA BENVENUTTI llegaron con RICARDÍN y CHIARA CARLO BENVENUTTI, saludos a doña MARY y doña LUCY…

Fernando y Fernanda Cancino de Casas, (matrimonio)…

Enrique y Martha Lagunas de Álvarez, (de fiesta)…

Anilú Álvarez de Sedas, (feliz cumple)…

Paty Lozano de Sánchez y César Antonio Sánchez Lozano, (bautizo)…

Kebagrill y Al Bahía en el gusto de los veracruzanos, llámelos al 2293087986… PEDRO ROMERO y DANIEL ORTIZ siempre fieles a los CHOCHOLAZOS, en Aceitera Española todo marcha muy bien… ALMUDENA DEL VAL COBO guapísima, heredera más pequeña de los arquitectos ENRIQUE y LOURDES COBO DE DEL VAL, saludos a su galanazo CARLOS RIVERO MAROÑO… Cumplió años JORGE REYES FLORES, heredero del abogado JORGE REYES LEO y ERÉNDIRA FLORES DE REYES, los más felices los abuelos el abogado JORGE REYES PERALTA y LUCY LEO DE REYES, estuvieron los abogados en la entrega de reconocimientos a prestigiados jurisconsultos, entre ellos el abogado y notario público número 1 GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA, es ya candidato oficial a la alcaldía del puerto de VERACRUZ, junto a él su esposa CHARO MARÍA RODRÍGUEZ DE SOUSA; se destacaron el LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES, LIC. SERGIO VACA BETANCOURT y LIC. JUAN LÓPEZ ESCALERA TORNER, en paz descanse; recibieron el reconocimiento sus hijos JHONNY y MARIO LÓPEZ ESCALERA; aprovecho para mandarle saludos al DR. MARIO FLORES GONZÁLEZ, presidente del consejo ejecutivo central de la organización mundial de abogados, así como el DR. JOHNNY ARCHER RODRÍGUEZ, alto comisionado ante la OMA ante las Naciones Unidas ONU en NY, así como MARTÍN LOZANO SÁNCHEZ, presidente estatal de la alianza mexicana de abogados, fueron los organizadores del evento; también recibió reconocimiento GUADALUPE PATRICIA JUÁREZ HERNÁNDEZ… La LIC. ILEANA LEDESMA GUZMÁN, suplente del candidato a la alcaldía de VERACRUZ, asistió en representación de su partido FUERZA por MÉXICO, saludos a TONI CASTRO YUNES, HÉCTOR VALLADOS, líder de los Jubilados de PEMEX, así como GERARDO ISLAS y el senador de la República PEDRO HACES… ADRIÁN y CAROLINA ALVERDI DE ZAIRICK, bonito matrimonio radicando en ORIZABA, saludos a DON SALVADOR y MARINA MABARAK DE ALVERDI… SAMANTHA AGUILAR ALEGRE felizmente casada radicando en la capital del estado… A nada de empezar la temporada con el ÁGUILA DE VERACRUZ, la expectación de los aficionados al rey de los deportes es impresionante, los fanáticos ya compraron sus palcos, los avances de la remodelación se notan, habrá restaurantes y bares, tendremos un estadio digno de los veracruzanos, saludos a PAOLA RÍOS, siempre nos tiene bien informados…

Almudena Del Val Cobo, (bellísima)…

Jorge Reyes Flores, (cumpleaños)…

Adrián y Carolina Alverdi de Zairick, (matrimonio)…

En el Bolerama Veracruz todo marcha muy bien y en la mayoría de los restaurantes de esta zona conurbada se reactivó la economía… Comí con JACKIE en el restaurante El Río de la Plata unas mojarras espectaculares, están llenadoras y muy ricas… FUERZA POR MÉXICO, el partido político que los veracruzanos estaban esperando… YUNES LINARES contestó las denuncias que le está reactivando la 4T con fuerza y determinación, porque sabe perfectamente que no le van hacer nada, puro circo maroma y teatro… CONSTANZA VENTA LOPÉZ-PARDAVILA creciendo, recientemente cumplió añitos y lo festejó en familia, saludos a CÉSAR y ANITA LÓPEZ DE VENTA, con ellos su heredera GIANINA… Cumplió años LUIS MIGUEL y lo festejó en EU, llegó a los 51 años, su hermano ALEX estuvo con él, así como MARIANA OTERO y algunos invitados… También en Veracruz nuestro gober cumplió años, si no hubiera sido por la NENA de la REGUERA DE MAROÑO que lo felicitó, hubiera pasado desapercibido… Se cumplen hoy 107 años de la heroica defensa del puerto de VERACRUZ, aquel 21 de abril de 1914 muchos veracruzanos y miembros de la Heroica Escuela Naval Militar, defendieron con su vida al puerto, sabiendo de antemano que no contaban con el armamento que traía el ejército norteamericano; HOY recordamos esa fecha… Un saludo para JAVIER ALEDÓN, gran conocedor de los puros a nivel internacional, comió en El Estribo cantina en compañía de DANY MARTÍN LOIS y TAVITO SOUSA… Los cumpleañeros de hoy son JORGE ELIZALDE, CLAUDIA KEGEL, SHEILA DOMÍNGUEZ, BETO DOMÍNGUEZ, ERIKA VICUÑA, LUPITA LARRAÑAGA, ANGÉLICA LAZQUIR, LIZETTE FENTANÉS, ROSY VIDRIO, PATY MELO, JUAN RAMÓN MARTÍNEZ ÁLVAREZ y MARICARMEN BLANCO; mañana jueves DANIELA GONZÁLEZ KEGEL, YEYO SILVA, ALEJANDRO BARBABOSA, GERARDO VECI SALGADO, MANOLO ÁLVAREZ BARROSO y GERARDO HALLAT; el viernes el abogado JORGE REYES PERALTA, GABY GÁNDARA, JOSÉ LUIS CRUZ, PEDRO GIL, CARY RUIZ y MIGUEL ÁNGEL BARRIOS; el fin de semana EDDIE LILA, FABRICIO LAGUNES, NAYELLY HERNÁNDEZ, ALEJANDRA MEZA y PAOLA GARCÍA, a todos muchas felicidades… Ayer los cumplió el popular MARMIKO, muchas felicidades… 24 de abril, la boda de LUIS MANUEL RODRÍGUEZ TAVIZÓN y PAOLA POO ÁLVAREZ, saludos a sus papis GERARDO y ALE ÁLVAREZ DE POO, así como FERNANDO y ROSALÍA TAVIZÓN DE RODRÍGUEZ…

Samantha Aguilar Alegre, (xalapeña)…

Gustavo y Charo María Rodríguez de Sousa, (esposos)…

Jurisconsultos recibieron reconocimiento, (felicidades)…

Constanza Venta López-Pardavila, (guapísima)…

Se casarán el 22 de mayo el DR. RAÚL RAMOS MANGE con NANCY DE LAS CUEVAS THOMAS, saludos a sus padres LIC. RAÚL RAMOS VICARTE y COQUIS MANGE DE RAMOS, con ellos BETO DE LAS CUEVAS y NANCY THOMAS ARTESAN, felicidades y por ahí estaré CHOCHOLEANDO… Tremenda golpiza recibió hace unos días una jovencita en VERACRUZ, ya en las redes sociales, están pidiendo la localización de un tal MARLON BOTAS FUENTES como el presunto golpeador, el número de contacto por si saben algo es el 2292234619, ojalá y aparezca y declare lo sucedido, mientras tanto la chica MONSERRATH está entre la vida y la muerte, oremos por ella, es sobrina del diseñador de imagen LUIS BENDIMES… 30 de abril en Barlovento, pool, PARTY y cinema informes con PAULINA PÉREZ CALZADA, habrá mucha diversión y sorpresas… Al Bahía sensacional, todo delicioso en Plaza El Dorado… DANI ARRIETA reapareció guapísima… Hoy reunión del cigarrett social y dominó, saludos a la flota CHOCHOLERA, esperemos asistan muchos… Felicidades a mi vecina ANA KAREN RODRÍGUEZ ORTIZ, arquitecta diseñadora de interiores, su trabajo excelente en Al Bahía… Muy felicitado ALFREDO CHEDRAUI LÓPEZ por cumplir un año más de vida, lo festejó en compañía de su esposa FERNANDA TAMAYO DE CHEDRAUI, sus cinco hijos, así como con sus papis don ALFREDO y SILVIA LÓPEZ DE CHEDRAUI, enhorabuena… Saludos a SILVIA y NORA CHEDRAUI… ISIDRO CANO LUNA excelentes sus comentarios sobre el estado del tiempo… Muchas felicidades para VALERIA SÁNCHEZ DE DÍAZ, cumplió años y lo festejó en familia… En Mamá Gallina somos los mejores… Saludos a MIRIAM CARBALLO GALLARDO, vienen cosas buenas y positivas para la reina de belleza… Ayer en la cena de los martes festejó 80 años de vida el Ing. EZEQUIEL GUZMÁN ARANGO, lo festejó primero con su familia y seres queridos, y luego con la flota CHOCHOLERA de los martes en El Llagar… Feliz de la vida JEREMY WEY, de origen belga, con el embarazo de su novia la odontóloga MARISELA SANTOS ABASCAL, muchas felicidades… El próximo domingo TOLUCA vs AMÉRICA… Besos para ALE ALVERDI, hace unos días salude a su papi… El palacio federal de VERACRUZ, está quedando muy bonito… Están las campañas y vienen elecciones este 6 de junio, la guerra sucia a todo lo que da, una tristeza nuestro estado y nuestro país… Somos noticia nacional negativa, una vergüenza… Pregunten por los Puros HOJA REAL… Saludos a las xalapeñas MARTHA y JACKIE ARCHER… Hasta NY saludos para RICARDO GUZMÁN… BRENDA ROJAS enamoradísima… JADE FRAZER bellísima, saludos para GABY CARRILLO… SANTIAGO CEBALLOS tiempo de no verlo… JUAN MANUEL UNÁNUE, viento en popa en Boca del Río… KATYA ORTIZ, una veracruzana muy chambeadora… El PRI muy debilitado en Veracruz… El BEISBOL está de regreso… Terminó con éxito la vacunación en el puerto, viene XALAPA y BOCA DEL RÍO, segunda dosis mayores de 60 años… JOSÉ LUIS LAZO moviéndose como pez en el agua… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…