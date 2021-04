Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AM´WRICA va viento en popa rumbo al campeonato y este fin de semana se enfrentan en el Azteca contra el líder de la competencia, el CRUZ AZUL, será un juegazo… Ayer jugó el PSG contra el BAYER MÚNICH en el parque de los príncipes el partido de vuelta de la champions y debieron ganar los franceses, aunque puede haber sorpresas; lo disfrutamos en El Llagar en compañía de amigos con buen vino y comida, saludos a DON PEPE RIVERO DE GROOT; hoy juega REAL MADRID vs LIVERPOOL, lleva buena ventaja el equipo merengue que está a la alta con el triunfo en la liga sobre el BARCELONA, se enfila así el equipo madrileño a un campeonato más de la liga española… Calorcito se ha sentido en esta zona, casi los 40 grados centígrados, lo que nos espera para julio y agosto… En el restaurante El Río de la Plata, excelentes los mariscos y hoy hay buffet… ILEANA LEDESMA GUZMÁN con mucha actitud, desarrollándose muy bien en el partido FUERZA por MÉXICO, muy pronto nos dará una sorpresa a todos los veracruzanos, la joven mamá es inteligente y con deseos de superación, tenacidad la han llevado ser una mujer empoderada, junto con ALICIA ROSETE han hecho excelente mancuerna, saludos a TONY CASTRO YUNES, líder estatal de este partido, así como GERARDO ISLAS, líder nacional; los felicitamos por su trabajo y por la decisión de invitar al LIC y notario público número 1 GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA para ser candidato a la alcaldía del puerto jarocho, una persona honesta, profesional, con carisma, excelente padre de familia y muchos deseos de servir a VERACRUZ, la ciudadanía quiere un cambio, ya basta de los corruptos de siempre; saludos al senador de la República PEDRO HACES, creador de FUERZA por MÉXICO…

Ileana Ledesma Guzmán, (emprendedora)…

Enrique y Judith Acosta de Homs, (matrimonio)…

Isidro Laisequilla, (deportista)…

Toño y Lumi Zurita de Ruiz, (vacaciones)…

Feliz matrimonio lo forman ENRIQUE y JUDITH ACOSTA DE HOMS… ISIDRO LAISEQUILLA anda súper deportista, ya se le conoce como el Sport BILLY veracruzano, cuando no se le ve nadando, anda en bicicleta, patinando o en el gym… TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ disfrutaron vacaciones en compañía de su familia y amistades, saludos a LUMI, TOÑITO y ANA LORENA RUIZ ZURITA… DENISSE CARAVEO HANSSEN se destaca en el jet set jarocho, disfrutó del Pacífico Mexicano, degusta excelentes vinos italianos de La Toscana… ROSA ELENA ESCALANTE ROBERT, veracruzana encantadora, le encantan los deportes extremos… ROCÍO GIL UGALDE, destacándose en el jet set, saludos a sus papis… Muy festejada por su cumpleaños GABY ELVIRA DE MORALES, la primera felicitación fue la de su esposo OMAR MORALES BAQUEIRO, así como de su heredera ELAN, muchas felicidades y que cumpla muchos más… Saludos especiales para DON ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA, ya preparando maletas rumbo a la península ibérica, habrá un sinnúmero de despedidas… BETO SAN MARTÍN trabajando al 1,000%, en muy poco tiempo Mamá Gallina zona norte con las mejores hamburguesas y antojitos… RICARDO CAHUE súper chambeador el arquitecto… YURIANA DORANTES, talentosa joven veracruzana, actualmente locutora de radio en EXA FM… MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO muy festejada y apapachada en su cumpleaños CHOCHOLERO por su esposo ARQ. PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO, así como PAQUITO GUTIÉRREZ DE VELASCO… Un feliz noviazgo que va viento en popa lo forman GABRIEL BRAVO VERA y GABY GÁNDARA ESPARZA… El hotel Índigo con excelente servicio y ubicación privilegiada… ANTONIO SALVATORI MEZA creciendo el pequeñín, todo un galanazo, saludos a sus padres PEPE y TANIA MEZA DE SALVATORI, los más felices los abuelos PEPE y MARU ARJONA DE SALVATORI…

Denisse Caraveo Hanssen, (bellísima)…

Rosa Elena Escalante Robert, (guapísima)…

Rocío Gil Ugalde, (encantadora)…

Omar y Gaby Elvira de Morales con Elan Morales Elvira, (feliz cumple)…

Este fin el cumpleaños de DON HUGO FONSECA, lo festejará en familia… Por este puerto DOÑA GUILLE CASTELLANOS y su heredera JACQUELINE, está muy activa y trabajando fortísimo en gobierno federal la doctora en derecho… ROBERTO y MÓNICA VÁZQUEZ DE AHUED felices y enamorados radicando en la capital del país… CARLOS y GELY VENTA DE NACHON felices con la llegada de AMAIA, así como los abuelos CARLOS y GILDA CELIS DE VENTA, estuvo muy felicitada por su cumpleaños, sus hijas MARÍA JOSÉ y AITANA guapísimas… Los cumpleañeros de hoy son la diseñadora de imagen de MxU YLIAN MEDINA, ROBERTO CRESPO, SAÚL SANTAMARÍA, ATALA GUTIÉRREZ, OSMAR ALCÁNTARA, LARISSA DÍAZ BELTRÁN, ERNESTO SCHUMANN, ARTURO ARAGÓN, LUIS ALÍCIA MORENO y ALBERTO PÉREZ ACASUSO; mañana jueves TERE MONTALVO, DOMINGA GARCÍA, ALINA COBOS, TOMÁS MÁRQUEZ, MANOLO DE LA FUENTE, JORGE ESPARZA, CELIA COBOS, YALENE RODRÍGUEZ, SOL MAYORAL, ANA RODRÍGUEZ, CECILIA LUNA, FRANCISCO GARCÍA MÁNICA y JOANNA CAPITAINE; el viernes mi bella sobrina KARIME CARLO AHUED, ROLANDO ORTIZ, FALLÓ ACOSTA NUN, DR. HUGO FONSECA, ALEJANDRA MERINO DE BELCHEZ y LYSSETE VARAS; el fin de semana ANILÚ ÁLVAREZ DE SEDAS, CRISTINA CANO, YULI BARMAC, CITLALI MALDONADO, JESÚS CORICHI, EVARISTO MORALES, RAMÓN SPINOLA, RAÚL CORTÉS ZAMORANO, MICHELLE GONZÁLEZ, VALERIA SÁNCHEZ DE DÍAZ y PATY RODRÍGUEZ DE MABARAK, a todos muchas felicidades… Comí en Kebagrill delicioso, salude a la empresaria veracruzana ANA MARÍA MACIAS, acompañada de la senadora de la República por el estado de Campeche ROCÍO ADRIANA ABREU ARTIÑANO, gustazo conocerla… RAFAEL y CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA, feliz matrimonio, saludos a sus bebés… El CP. KIKO y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, muy amigos del LIC. PEPE YUNES ZORRILLA, ex senador de la República; saludos a su padre DON JOSÉ YUNES SUÁREZ… La NENA DE LA REGUERA presente en los CHOCHOLAZOS jarochos… THALÍA ARVIDE reapareció luciendo cuerpazo escultural… TOÑO y MARY ZAMUDIO DE GONZÁLEZ felices y enamorados sus tres herederas CARLA, ROMINA y MIRANDA GONZÁLEZ ZAMUDIO… La edición 85 del máster de Augusta fue ganada por el japonés HIDEKI MATSUYAMAS, a sus 29 años de edad se convierte en un héroe para el Japón, WILL ZALATORIS con 24 años queda en segundo lugar un éxito rotundo este torneo… Graves las amenazas de FÉLIX SALGADO MACEDONIO a los consejeros del INE, tiene que ser sancionado severamente… ARRANCÓ la vacunación de la segunda dosis en algunos municipios del estado de MÉXICO… Planchadisimo excelente en lavado y planchado… Novillero Grill deliciosos los tacos… Guapísima PAOLA POO ÁLVAREZ…

Yuriana Dorantes, (comunicadora)…

Maly Flores de Gutiérrez de Velasco y Paco Gutiérrez de Velasco Flores, (felicitando a mamá)…

Gabriel Bravo Vera y Gaby Gándara Esparza, (noviazgo)…

Antonio Salvatori Meza, (bebé)…

Al Bahía un exitazo en plaza El Dorado… 22 de abril el día de la tierra… En unos días más se festejará la defensa histórica del puerto, se cumplen 107 años de la invasión norteamericana, muchos recordamos a los miles de veracruzanos que defendieron inclusive con su vida a este puerto, apoyando a los heroicos cadetes y oficiales de la Escuela Naval Militar… Este próximo viernes festejaría mi padrino DON JORGE AHUED DOVALI un cumpleaños más de vida… El 19 el cumpleaños de LUIS MIGUEL y el inicio de la segunda temporada de su serie… Bolerama Veracruz una excelente opción para este domingo… JURGEN ZIELINSKI un alemán muy querido en VERACRUZ, saludos a NIÑA… PANCHO REQUEJO muy bien portado y estrenando moto, su amiga ADRIANA ABDELJALEK está más guapa que nunca… Hay una candidata en esta región de VERACRUZ que ya le gustó el hueso y cree que la política es un negocio familiar, es increíble como los miembros de su partido no repelan y se quedan callados ante el temor de ser agredidos, en ese partido no hay aspiraciones para ser candidatos, ahí siempre van los mismos, se han aferrado al poder ante la impotencia de sus militantes, aunque muchos están despertando, han desertado y se han unido a partidos políticos que ofrecen otras oportunidades; este 6 de junio razona tu VOTO, olvidémonos del partido, MÉXICO y VERACRUZ estamos cansados de políticos CORRUPTOS que solo buscan servirse del pueblo, no SERVIR al PUEBLO… SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ, matrimonio muy querido en esta región, saludos a LUIS y ANA MARTHA CAMARGO DE PANES… ERIK PORRES BLESA y RENÉ LIÑERO BAQUEIRO se agregan al grupo de fumadores de puros CHOCHOLEROS… Pregunten por los Puros HOJA REAL… Hoy reunión en el Diligencias, con la flota del CIGARRETE social club… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí ADIÓS…