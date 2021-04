Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Estuvo por este puerto la doctora en derecho JACQUELINE FONSECA vacacionando y supervisando obras que se están realizando en esta zona conurbada, llegó en compañía de su mami GUILLE CASTELANOS; recibió múltiples atenciones de amigos, entre ellos DON RAFAEL DELGADO, DON ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA; la pasamos de maravilla en el restaurante El Llagar; también ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ fueron excelentes anfitriones, en Enbar Aviation disfrutamos de buenos vinos y vimos ganar al AMÉRICA, besos a MÍA, también mis compadritos PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL fueron muy buenos anfitriones y hasta cadena y collar le regalaron; JACKIE pasó excelentes vacaciones y regresará breve al cumpleaños de su papi DON HUGO FONSECA… Estuve recientemente en Harbors Andamar y pude constatar las delicias que ahí sirven, un saludo para el ex diputado federal por Álamo DON PEPE ARENA, será candidato a la alcaldía de ese municipio por la coalición MORENA, VERDE y PT, la ciudadanía ve con muy buenos ojos su postulación y las encuestas le dan un 43% muy arriba de los rivales; su esposa EDITH BUSTOS DE ARENA apoyándolo con todo… ADRIANA HOMS ALONSO guapísima, saludos a sus papis… Planchadísimo, excelente opción para lavar y planchar su ropa… Cené tacos de Novillero Grill, exquisitos, están situados en Costa Verde… LETY HERNÁNDEZ MIRANDA, jovencita del centro de la entidad veracruzana, le gusta mucho la comida y el ambiente de Deli Deli… ARI GUITAR, de las jóvenes mamás que se destacan en el jet set, saludos a su hermana KAREN… DANIELA MORENO y OSCAR ZAMORA, un noviazgo que va viento en popa…

Adriana Homs Alonso, (bellísima)…

Lety Hernández Miranda, (veracruzana)…

Ari Guitar, (dama)…

Daniela Moreno y Oscar Zamora, (enamorados)…

Kebagrill ya tiene un hermano en plaza El Dorado, se llama Al Bahía y la comida excelente, felicidades para ALEJO RODRÍGUEZ y su novia MARIANA BUJAIDAR… Me encontré en su clase de ballet a mi ahijada API GUEVARA, me comentó ÁFRICA que su retoño se va a competir a Monterrey a un evento de corte internacional; API preparándose con todo, le va ir muy bien… ANDREA y ROBERTO GARCÍA LASTRA, presentes en los CHOCHOLAZOS, saludos y abrazos a sus papis ROBERTO y MARYPAZ LASTRA DE GARCIA… En mariscos El Bayo todo excelente, saludos a MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA… ALEJANDRO ZILLI y ANA NAHUM, comprometidos en matrimonio… Saludos a BICHIR e ISABEL BAILLERES DE NAHUM… ANDREA GAYA COLLADO, disfrutando vacaciones, su mami GIGI COLLADO muy orgullosa de su heredera… PEDRO GARCÍA PENSADO feliz y enamorado de MARIETTA OBAYA… Les recuerdo mi correo electrónico @NACHOCHOLNEW, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en @NACHOCHOLNEW… La vacunación en la República Mexicana va lenta pero segura, hay casos con problemas pero la verdad son aislados, mantengamos la calma y seguir el plan de vacunación al pie de la letra… Arrancaron las campañas para diputados federales y locales… MANOLO y ALINA FERNÁNDEZ DE SANTAPAULA, feliz matrimonio, saludos a GALA SANTA PAULA FERNÁNDEZ… MARINIEVES VIOLANTE MILCHORENA se destaca en el jet set veracruzano, saludos a su galanazo ADRIÁN LAGUNES COELLO… De los candidatos a las alcaldías que tienen gran preferencia entre el electorado, se destaca el ex diputado local JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, es ya candidato a la alcaldía de BOCA DEL RÍO, un saludo a MELINA ROBERT DE UNANUE, así como a su heredera AITANA UNANUE ROBERT… Un gustazo saludar a JUAN CARLOS MARTÍNEZ ORTIZ ZÁRATE y su novia MARU VIOLANTE SUÁREZ, en la foto JUAN y TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI, así como TAYLOR, SOFÍA e ISABELLA DAVIS… ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA ya es estelar en IMAGEN TV, y hablando del noticiero con mayor impacto en la TV abierta, se lleva el rating CIRO GÓMEZ LEYVA, fortísimos sus comentarios de lo que sucede en nuestra República…

Andrea y Roberto García Lastra, (hermanos)…

Alejandro Zilli y Ana Nahum, (comprometidos)…

Andrea Gaya Collado, (guapísima)…

Manolo y Alina Fernández de Santa Paula con Gala Santa Paula Fernández, (familia)…

Ayer estuvo por este puerto el abogado RODOLFO REUS MEDINA… En Perfumería Le France, excelentes precios… MARIO DELFÍN VÁZQUEZ un buen candidato del PAN en esta contienda veracruzana… MONSERRATH HOMS DEL VAL y su galanazo MOY THOMAS se dejaron ver en el restaurante Barra de Sacrificios, hacen bonita pareja… LUISA PÉREZ BISTENI, una lindura del norte de la entidad, saludos a su hermana ISABELLA y sus padres LUIS RAÚL y LETY BISTENI DE PÉREZ… Saludos a BETO SILVA… ARÁNZAZU LASSO ARBULU, de las jóvenes jarochas bellísimas… JAVIER AILLAUD y ROCÍO RIGANTI felices y enamorados… RAYMUNDO y BLANCA FIGAREDO DE SÁNCHEZ un feliz matrimonio, saludos a DOÑA NINI MABARAK… Gracias a FLAVIO y CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ por sus atenciones… Los cumpleañeros de hoy son HORTENSIA IBARRA DE REQUEJO, LUPITA RAMÍREZ, JOE BRAVO, LUPITA SERRA, RICARDO HERNÁNDEZ, PEDRO MORALES LUIS y GLORIA TAIBO; mañana lo cumplen JOSÉ ALBERTO ÁVILA DÍAZ MIRÓN, ENRIQUE ABASCAL, CINDY CASTAÑEDA, MAY UGALDE, ALBERTO DE LEÓN y ESVEYDI MERINO; el viernes MIRIAM GRACIA, FREDDY CRUZ y MARÍA DEBERNARDI; el fin de semana JESS HERMANN, CAROLINA BRINGAS DE POO, FRANCISCO GÓMEZ, TERE BRAVO y PACO MARTÍNEZ, a todos muchas felicidades… PATY LOYA y PAUL GRAHAM felices y enamorados… FUERZA POR MÉXICO en VERACRUZ; de los principales líderes de este nuevo partido es el LIC. GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA, notario público número 1 con excelente trayectoria profesional, los jóvenes VERACRUZANOS están volteando a verlo… Hoy reunión en El Llagar de la flota del CIGAR SOCIAL CLUB… TAVO RUIZ BARROSO en el gusto de los alvaradeños… TITO BARQUÍN desde Xalapa pendiente de los CHOCHOLAZOS… PEPE LAZO el hombre más informado en materia política… FIDEL PÉREZ, HUGO GALLARDO, ESAU VALENCIA, RODOLFO HERRERA, JORGE OLIVA, MIGUEL NOVOA, periodistas de la vieja guardia… Un gustazo saludar a SALVADOR y LUCHY BONILLA DE MANZUR, sus herederos SALVADOR y VALERIA creciendo rapidísimo… BETO y VERÓNICA OROZCO DE TEJEDA, feliz matrimonio… Saludos a FERNANDO PADILLA FARFÁN… RAÚL USLA, la distribución en la zona oriente de nuestro país marcha muy bien… Saludos para RAMÓN y MARICRUZ BARREDA DE POO… Desde el continente asiático se reportan ALEJANDRO y MARCELA ILLANA DE COSSIO, felices con sus herederos disfrutando su luna de miel, muy contenta porque en su fiesta no hubo ningún contagio de COVID-19, todas las medidas preventivas que se usaron fueron exitosas…

Juan Manuel y Melina Robert de Unanue con Aitana Unanue Robert, (familia)…

Marinieves Violante Milchorena, (jarocha)…

Enrique y Martha Lagunas de Álvarez con Jacqueline Fonseca y Mia Álvarez, (disfrutando Boca del Río)…

KAREN COBOS LIMA se le extraña, al igual que a ROSA ELENA LARA AUSTRIA… LEONOR BELTRÁN, dama distinguida de nuestra sociedad… TOÑO y TRICIA VECI DE ABASCAL felices y enamorados… Saludos a DON TOÑO y LUPITA CASTRO DE ABASCAL… El ÁGUILA de VERACRUZ con nuevo nombre y logotipo… El estadio de béisbol BETO ÁVILA muy avanzado en su remodelación, tendremos un estadio digno de los veracruzanos… ERIKA TRAEGER DEL PEÓN muy felicitada por su cumpleaños, saludos a sus papis ING. FEDERICO y CHARITO DEL PEÓN DE TRAEGER… SANTIAGO GONZÁLEZ el tenista veracruzano muy activo en la gira de tenis profesional; mañana importante partido en Marbella para estar en semifinales, en MIAMI le fue muy bien, el tenista cordobés es protagonista, pidan sus gorras SANTIAGO GONZÁLEZ, las hay en todos los colores… TRANSITO del puerto jarocho y Boca del Río trabajando a su máxima capacidad en estas vacaciones… REYNALDO BERNARDÍ MANICA disfrutando en familia… Los abogados GILBERTO FARÍAS MORALES y JORGE REYES PERALTA excelentes amigos del CHOCHOL… SÓSTENES y ELSA TAVARES DE BRAVO, feliz matrimonio… CIRILO VÁZQUEZ PARISSI siempre presente, se le recordará con un buen alcalde del sur del estado de VERACRUZ… RAMÓN ÁLVAREZ FONTÁN, desempeñando excelente trabajo en la capital del estado… CECILIO GARCÍA feliz y contento radicando en la capital, en breve estará circulando en esa ciudad el periódico ÓRALE Xalapa que pertenece al corporativo IMÁGEN del GOLFO, propiedad de la familia ROBLES BARAJAS; el editor del nuevo diario es el reconocido periodista CECILIO, ex funcionario de Televisa y gente muy allegada al LIC. MIGUEL ALEMÁN VELASCO, ex gobernador del estado; cabe destacar que fue corresponsal de guerra en MEDIO ORIENTE, Nicaragua, El Salvador y Guatemala… PEDRO y KARINA MORENO DE ROSALES felizmente casados y radicando en NY… CÉSAR RAMÍREZ feliz y enamorado de su novia JUDITH SALAZAR… Ayer jugó el REAL MADRID vs LIVERPOOL, debieron haber ganado los merengues… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…