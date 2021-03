Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El clásico de clásicos fue para el AMÉRICA le pegaron un baile al GUADALAJARA que todavía sigo disfrutando la birria que comimos el pasado domingo, un 3 a 0 contundente para los de COAPA en el estadio de las CHIVAS, partidazo, lo festejamos hasta el cansancio; PIPO BARQUÍN todavía no lo asimila y PIRRI VARELA lo sigue festejando, la buena noticia es que ya hay gente en los estadios… Hubo comida en casa de PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL por su cumpleaños 41, su esposo PAUL PIMENTEL pendiente de todo, degustamos costillas BBQ cocinadas por PERITA, su hermano OSCAR llegó con su familia, saludos a su esposa LIZBETH AKE CHIÑAS DE GONZÁLEZ y OSCAR GONZÁLEZ AKE, llevó vinos y mi compaye nos mandó uno delicioso, por cierto festejó su cumpleaños con amigos muy allegados en su residencia de Costa de Oro con comida y buenos vinos, enhorabuena para CÉSAR VENTA SUÁREZ y que cumplas muchos más; saludos a ANA LÓPEZ DE VENTA y sus herederas GIANINNA y CONSTANZA VENTA LÓPEZ… NATALIA LAFOURCADE fue galardonada en los GRAMMYS 2021, la veracruzana recibe premio por su material discográfico “UN CANTO por MÉXICO” volumen 1, el evento se realizó con público limitado y con las medidas sanitarias correspondientes… Gustazo ver turismo, los hoteles reportaron llenos totales, la economía se está comenzando a mover, las playas estuvieron llenas, el buen tiempo ayudó mucho, sigamos manteniendo la sana distancia, uso de cubrebocas, no bajemos la guardia, hoy termina la vacunación contra el COVID-19 en el puerto jarocho, sigue en Xalapa y Orizaba, en unos días BOCA del Río, se puede decir que todo marcha en perfecto orden y buena organización del gobierno estatal coordinándose con el gobierno federal…

SÓSTENES BRAVO tenía tiempo de no verlo, estuvieron buenos los CHOCHOLAZOS, recientemente en el cumple de mi compaye… PANKY GARCÍA y RAFA DELGADO disfrutan El Llagar Veracruz, pregunte por los puros HOJA REAL… Ya viene el cumpleaños de JULIO ALCAZAR papá, DOÑA FRIDA MARTÍNEZ le tiene preparadas muchas sorpresas… MIREN DESCHAMPS BEVERIDO, una joven educadora muy preparada, saludos a su galanazo CARLOS ZAMORA BEYRANA, se les ve felices y enamorados… JOSÉ MIGUEL PEPETÓN y LETY REYES BREMONT elegantísimos en la boda de sus primos REGINO y PAMELA… Saludos a ROLANDO REYES KURI y LETY BREMONT DE REYES… Todo marcha muy bien en perfumería Le France, cada vez más cerca de ustedes, están en Plaza Andamar… OMAR y GABY ELVIRA DE MORALES feliz matrimonio disfrutando a su bebé ELAN MORALES… Este 27 de marzo MEXICO contra país de GALÉS, y el 30 contra COSTA RICA… Carranza Prime un exitazo… GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO disfrutando de sus nietos, el hotel Índigo el mejor de la zona conurbada… MÓNICA MALPICA se dejó ver vacacionando en la nieve con su galanazo HOMERO GERARDO SALDAÑA… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en @NACHOCHOLNEW… Muy felicitado MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA por cumplir 13 años su fundación FUNDACROVER, concluyó sus estudios como Doctor en LEYES… ALESSANDRA BARRAÑÓN REBOLLEDO, encantadora la heredera de ERICK y VICTORIA REBOLLEDO DE BARRAÑÓN, saludos a ISABELA, su heredera mayor… Elegantísimos captamos a ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA y TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI… De las jovencitas veracruzanas que se destacan en el jet set son GRACIELA POO BRINGAS e IVANNA ÁLVAREZ MORFÍN… TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, matrimonio ejemplar de Veracruz, saludos a sus herederos TOÑITO y LUMI, así como ANA LORENA RUIZ ZURITA que hoy está presente en compañía de su galanazo MAX RODRÍGUEZ BARROSO, hacen bonita pareja… NORMA REYNA CAMACHO muy chambeadora y delgadísima, saludos a sus herederas MARÍA JOSÉ, PAULINA y MARIANA… Felicidades para REGINO FRANCO REYES y PAMELA LÓPEZ-ESCALERA DÍAZ, ahora de FRANCO, unieron sus vidas por la vía religiosa y lo festejaron a lo grande…

Ayer hubo la ya tradicional cena de los martes en El Llagar, PANKY un gran anfitrión… RODOLFO REUS, excelente abogado, estará por este puerto jarocho, saludos para RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO, la GATITA KIRA allá en fortín… JOSÉ y DIANA VELÁZQUEZ DE REDONDO, feliz matrimonio… Los cumpleañeros de hoy son PAUL PIMENTEL SPINOLA, MARIANA OSORIO, RICARDO CANO, el NANCHE CASTELLANOS, IVONNE SALGADO; MONSERRATH LOIS, SAMANTHA HERRERA y JUAN CARLOS MARQUINEZ, mañana CHIQUIS CANTÚ, heredera de CHUY CANTÚ; CLAUDIA TERRONES, MAYRANT ROJAS, ALFONSO CAMPOS LEE, ALINNE ROSAS, REBECA VÁZQUEZ, ELIDEE CHIUNTI, LOURDES COBO DE DEL VAL y PAOLA RAMAGNOLI THOMAS; el viernes PATY SUSTAETA, MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ, ADRIANA DÍAZ, NAYIB NAYEN, ROSY GONZÁLEZ ACUÑA y ROUS CERVANTES; el fin de semana JOAQUÍN PÉREZ, ALE CAPISTRÁN, DAVID GUTIÉRREZ DE VELASCO, ESTELA DURÁN, ZUGEIDY VÉLEZ, NORA LUNA y COCO RETOLAZA, a todos muchas felicidades… Mañana se festeja un aniversario más de la expropiación petrolera, 93 años se cumplen cuando el presidente LÁZARO CÁRDENAS emitió el decreto de expropiación en 1938, hoy PEMEX está sumida en la peor crisis de su historia, una verdadera tristeza… Con comidón festejó su cumple JOE COS MALPICA, a su lado su esposa FINA VILLA DE COS, así como sus primos y amigos, destacándose MANOLO y MARIOLA GIL DE RUIZ, el Lic. y notario PANCHO ARIAS con su esposa PEKA BELCHEZ DE ARIAS, MEMO y MARINA ALVERDI DE PERNAS, GERARDO y ADRIANA COS DE GÓMEZ; disfrutaron las atenciones de la familia COS VILLA; al otro día lo festejamos con la flota CHOCHOLERA de la curvita, estuvo muy pachanguero mi compadrito JOE… Un gustazo saludar a DON CARLOS FERRÁEZ MATUS, padre de BETO, ANA MIRIAM y CARLOS FERRÁEZ, todos oriundos de XALAPA… PALOMA DOMÍNGUEZ RUIZ comiendo en compañía de su hijo MAURICIO RESENDIZ… PANCHO REQUEJO se dejó ver en una moto, casi casi lo confundí con BRONSON, traía un casco de PONCHARELLO… BETO SAN MARTÍN creciendo con sus restaurantes Mamá Gallina… RICARDO CAHUE chambeando durísimo, esta enamoradísimo de su guapa esposa…

Terrible lo sucedido a GUILLERMINA ALVARADO, su ex esposo fue detenido en Tuxpan, ROGELIO N, ambos alegan tener la razón, aquí solo hay de una, la justicia estatal decidirá y dará su veredicto después de las investigaciones pertinentes, lo que no se vale es que se politice el caso, el problema es de violencia INTRAFAMILIAR, los partidos políticos tienen que mantenerse al margen, inclusive el gobernador; si el acusado es inocente saldrá libre, y si no, tendrá su castigo… Mañana me estarán entrevistando amigos de los medios de comunicación… MARIANA OTERO y ALEX BASTERI disfrutando vacaciones paradisiacas… REYNA FERNÁNDEZ muy felicitada por su cumpleaños… SAMIA CARBALLAL encantadora… EVELYN HERRERA CABRALES recibió anillo de compromiso de parte de su galanazo ROBERTO GARCÍA, enhorabuena para ARMANDO y EVELYN CABRALES DE HERRERA, sus herederos ARMANDO y MARIEL contentos también… Se fue un grande de la música mexicana, ARTURO CASTRO de los famosos hermanos CASTRO… Mañana en Jalisco arranca el pre olímpico rumbo a Japón, MÉXICO va contra DOMINICANA… Kebagrill el restaurante de comida libanesa más rico y sabroso, está en Plaza Sol, llámalos al 2293087986… Este fin estará por VERACRUZ JACQUELINE FONSECA, está muy chambeadora, aprovecha para visitar a su papi HUGO FONSECA… ELBA UNANUE GIL guapísima… Felicidades a ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA, está ya en IMAGEN TELEVISIÓN con su programa ACÉRCATE A ROCÍO… Le callaron la boca al POLLO BRISEÑO con la goliza del AMÉRICA a las CHIVAS… Problemas a nivel internacional con la vacuna AZTRA SENECA, en más de 10 países europeos la han suspendido y está en investigación, en MÉXICO es la vacuna que tenemos en abundancia y que se le han puesto a muchos mexicanos… FÉLIX SALGADO MACEDONIO en campaña feliz y contento allá en Guerrero, el descaro total, una burla a la mujer mexicana… Terrible lo sucedido entre el poder EJECUTIVO y el poder JUDICIAL, dos poderes autónomos y así se deben de comportar, todo porque un juez federal concedió amparo contra la reforma eléctrica… MARCELO HEBRAD, el político mexicano que vemos más fuerte para sacar adelante nuestro país… SOFÍA YUNES encantadora… LIBNI MONTIEL, belleza jarocha… DANY NOGUEZ cada vez más bella y enamorada… Después de más de 3 décadas de ser parte del sindicato petrolero, su líder CARLOS ROMERO DESCHAMPS renuncia a PEMEX por un exhorto del presidente AMLO, caso insólito; deja el mando del sindicato más poderoso de nuestra República…. Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…