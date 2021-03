Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! CRUZ AZUL está imparable aunque sea con la ayuda del VAR, no merecían el triunfo contra PUMAS, pero así es el fútbol; el AMERICA sigue en pie de guerra, no me gustó cómo jugaron en el Azteca, pero sacaron el triunfo que a fin de cuentas es lo que cuenta… Excelente convivió en Fortín de las Flores en la residencia de la familia REUS SUÁREZ, anfitriones RODOLFO y RUCHY SUÁREZ DE REUS nos atendieron de súper lujo, excelente convocatoria, faltó saludar a GUSTAVO GALÁN PEÑA, la comida deliciosa y todos los asistentes felices, buenos vinos, buena vibra y muy padre ambiente, saludos a DON GABRIEL RIVAS DÍAZ, está trabajando para ser el alcalde de CÓRDOBA, el vicepresidente de Coparmex a nivel nacional JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ apoya con todo la candidatura del ING, un amigo con carácter, personalidad y carisma, distinguido veracruzano que ganará la contienda electoral este 6 de junio en el centro de la entidad, solo esa es la fórmula para que CÓRDOBA dé el brinco rumbo a la modernidad y alcanzar los éxitos de su vecino municipio ORIZABA que con el empresario JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS logró los objetivos de ser un municipio moderno y progresista, labor que ha continuado muy bien el actual alcalde IGOR ROJÍ… TAMARA HERCE GIL cumplió años y lo festejó en familia, saludos a sus padres JOSÉ LUIS y MARISOL GIL MAROÑO DE HERCE… Ayer jugaron la JUVE vs OPORTO, así como SEVILLA y BORUSIA DORTMUND, y hoy hay CHAMPIONS también LIVERPOOL vs LEIPZING, así como PSG contra el BARCELONA… Muere en la CDMX a la edad de 75 años RICARDO GONZÁLEZ, el famoso CEPILLÍN, descanse en paz… LETY HERNÁNDEZ MIRANDA, señora bella y preparada… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ participó como MxU Veracruz en el día internacional de la MUJER… PAULINA MORAL CAZARÍN guapísima, con talento y preparándose muy bien en el ámbito del modelaje, saludos a sus papis… SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ con sus nietos JOSÉ EDUARDO y MARCELO DÍAZ SÁNCHEZ, aprovecho para mandar saludos a sus herederos… MANOLO y ADRIANA HERMIDA DE LIAÑO, su heredera MARIFER gozó vacaciones por Cancún con su amiguita LUISA MARÍA REYNA…

ISABELA y VICTORIA MARTÍNEZ CARLO, sobrinitas encantadoras… Tuve el gusto de convivir con JUAN JOSÉ y REBECA MUSLERA DE SIERRA, estaban en compañía de dos de sus hijos, REBECA guapísima estudiando administración en el ITAM, y SANTIAGO que juega excelente al fútbol y ya está en las fuerzas básicas del ATLÉTICO VERACRUZ… Kebagrill, comida libanesa por excelencia, ubicado en Plaza Sol y en unos días más abrirán en Plaza El Dorado, quedará juntito a Deli Deli, pregunte por los puros HOJA REAL, están deliciosos… Un exitazo en Veracruz la marcha por el día internacional de la mujer, todo se realizó en completa calma y excelente organización, respetando las vías de comunicación y cero desmanes, enhorabuena para las damas veracruzanas que se manifestaron en la forma correcta, levantaron la VOZ y su grito de desesperación se escuchó en todo MÉXICO, cero violencia para las mujeres, ni un FEMINICIDIO más, miles de mujeres hicieron una valla con sana distancia en el boulevard desde la plaza de la soberanía hasta más allá del acuario… Lo que si fue un total desastre fue en la CDMX donde las agresiones y los abusos contra la policía estuvieron a la orden del día, da de verdad tristeza como grupos radicales aprovechan la oportunidad y se mezclan con manifestantes y empieza el desorden que solo se puede contrarrestar con el uso de la autoridad competente, la lucha fue tremenda y duró casi 5 horas, la noticia en MÉXICO fueron los desmanes y el objetivo real quedó en el olvido… BELÉN ZÁRRAGA ABASCAL guapísima nena de las nuevas generaciones, saludos a su hermanita BEGOÑA… ALEJANDRA SCHLESKE MUÑIZ, doctora encantadora, heredera del DR. ALEJANDRO SCHLESKE y YOYIS MUÑIZ DE SCHLESKE… MEMO y MARINA ALVERDI DE PERNAS, un feliz matrimonio disfrutando del fresco clima jarocho… SALVADOR y MARINA MABARAK DE ALVERDI van viento en popa para sus bodas de oro… TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI y la BEBA VILLARELLO AHUED estuvieron en el zócalo capitalino en el día internacional de la MUJER… En este puerto estaba PALOMA CAMPILLO, así como LETY REYES BREMONT, saludos a su marido LUIS MIGUEL PEPETÓN… JUAN y PAULINA MUGUIRA DE LAVÍN felices, saludos a su familia JUAN ANTONIO, JULIA y PAULINA LAVÍN MUGUIRA, su galanazo MEMO HERRERA PÉREZ-MALDONADO está enamoradísimo de la lindura y es correspondido…

LEONIDES RODRÍGUEZ feliz con su noviazgo, saludos a RENATA CORRONS, aprovecho para saludar a LEONIDES y ROSY MURILLO DE RODRÍGUEZ… JAQUELINE FONSECA muy chambeadora a nivel nacional, están regularizando los inmuebles federales, por lo pronto el de VERACRUZ ya le están echando una manita de gato… Estuve cenando los famosos tacos de Novillero Grill, a mi querida GORDITA AHUED e ILEANA LEDESMA les encantan… CHEMO y TERE MALPICA DE ESTANDÍA felices con su nieto JAVIER ESTANDÍA SALVATORI, es ya todo un galanazo… IKER y ADRIANA FONSECA DE CALDERÓN rumbo a los 10 años de casados, saludos a FRIDA, la perrita CHOCHOLERA… Los cumpleañeros de hoy son ANTONIO CEBALLOS, PATY FRANCO, MIRIAM AMOROSO, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SANJURJO, alcalde de ORDES en España; KARLA DÍAZ IBAÑEZ, el festejo será en Dinais & Martinique, y LUIS DE LA FUENTE MANGE, nieto del pirata; mañana PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, FIDEL CHIUNTI, MANOLO SANTA PAULA, MARGARITO VALERIO, FAUSTO RÍO CÁRDENAS, JEKA JOACHÍN, ARIANA REYES, ANA PAULA BADILLO, ARACELY CAZARÍN DE MORAL y AISHA BARNUTH; el viernes ISABEL RAMÍREZ, PILAR RETOLAZA, ANTONELLA MONTINI, HÉCTOR VIDAL y DANY MARTÍN LOIS, el sábado CARMEN SEDANO, PATY GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ NUÑEZ y AIMEE, a todos muchas felicidades… El restaurante Río de la Plata sensacional… Un gustazo saludar a FRANKIE MALPICA, estaré pronto visitando su estación para conducir con PEPE CEDEÑO en MÁS LATINA, estaba FRANKIE con JAVIER AILLAUD y BETO GARDNER, se la pasaron de lujo, por ahí MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA disfrutaron todos las delicias de El Llagar; también en familia CÉSAR con ANITA LÓPEZ DE VENTA, con ellos ELISA LÓPEZ PARDAVILA, GIANINA y CONSTANZA VENTA LÓPEZ… Saludos a MARIO GUEVARA, excelente trabajo en COSTCO, saludos a su esposa AÍDA LARA DE GUEVARA, mi ahijada API heredó la distinción de su papi…

JUAN MANUEL y MELINA ROBERT DE UNANUE disfrutaron en familia festejos con AITANA… IVONNE CABALLERO participó en la cadena humana por el día internacional de la MUJER, así como RAQUEL BUENO y JULIETA BENVENUTTI, una gran participación de la mujer veracruzana… La Dra. NATALIA FERREIRA BUENO cada vez más guapa… Fue desvelado busto de MARÍA ASUNCION SANDOVAL DE ZARCO, primer abogada de MÉXICO, este acto se realizó en Baja California con motivo del día internacional de la mujer y fue encabezado por el LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES, presidente del colegio de abogados penalistas de la República Mexicana, estuvo acompañado por el LIC. JORGE REYES PERALTA y el abogado JORGE REYES LEO, destacaron el trabajo y legado que dejó la abogada homenajeada… Una vergüenza nacional FÉLIX SALGADO MACEDONIO, una equivocación muy grave ponerlo de candidato nuevamente en Guerrero, le saldrá muy caro el chistecito a MORENA… Arrancó la vacunación contra COVID-19 en VERACRUZ, casi casi ya nos toca… El LIC. JORGE GUTIÉRREZ BARRIOS visitará jarochilandia en breve, al igual que EMILIO VEGA… Saludos para VICENTE PÉREZ AVELLA… Los ROJOS DEL ÁGUILA de VERACRUZ están firmando un trabuco, estaremos pendientes de la presentación del equipo que será en este mes, por lo pronto la remodelación del estadio es una realidad, tendremos un verdadero recinto para jugar el rey de los deportes, lo que no me pareció fue el cambio de logotipo, una imagen con la que los veracruzanos nos identificamos plenamente, son 118 años de historia y tradición… EDER GÓMEZ ya reabrió FRANK y lo vemos muy chambeador y deportista, caminando por el bule con su perrito… En bicicleta MARCO ANTONIO BOBADILLA, buena costumbre el ejercicio… Felicidades a EUGENIO COBO, está cumpliendo el CEA de TELEVISA 70 años… SAMIRA CASTRO y LETY HERNÁNDEZ MIRANDA presentes en la marcha por los derechos de la mujer… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…