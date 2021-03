Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! EL CANELO en solo tres rounds noqueó a su contrincante que era más bien un costal de papa ante más de 15 mil aficionados que pudieron entrar al estadio en MIAMI, quienes salieron decepcionados; sabemos que SAÚL ÁLVAREZ pega durísimo y la verdad casi no le pegan, pero el pugilista YILDIRIM la verdad no traía nada; esperemos la siguiente pelea, si la gente responde y se retrata en la taquilla o lo verá solo por tele, porque la gran mayoría se sintieron defraudados… Doble jornada del fútbol mexicano que empezó ayer; hoy juega el AMÉRICA vs XOLOS en Tijuana… El DR. ALFREDO RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE VELASCO y NATALIA QUIROZ CASIAN comprometidos en matrimonio, el joven muy felicitado por terminar su especialidad de radiología, la más feliz su mami ANITA GUTIÉRREZ DE VELASCO HOYOS; saludos a ANA MARY RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE VELASCO… Felicidades para CARLOS y MARICARMEN FRANCO DE VALDÉS, están en espera de su primer bebé y será VARÓN… Las CHIVAS ganan en Zapopan 2 a 1 a PUMAS, el último partido de la jornada 7… REAL MADRID saca angustioso empate en casa con la real SOCIEDAD… HASSIF YAMASAKI RODRÍGUEZ enamoradísimo de RAQUEL BUENO, hacen bonita pareja… Cumplió 13 años nuestra consentida MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS y lo festejamos en Harbors Andamar en compañía de sus papis el Cap. ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, así como MARTHA DÍAZ, JACQUELINE FONSECA e ILEANA LEDESMA, la festejada recibió llamada desde Puebla de ALEX BASTERI y MARIANA OTERO, así como GABRIEL DINKEL y un sin número de regalos de la DRA en Derecho JACQUELINE FONSECA, quien muy amiga de MÍA; el comidón se extendió hasta la cena en donde disfrutamos de la luna; felicidades y que cumpla muchos años más… Felicidades para EDGAR OCHOA, está cumpliendo 7 años de transmisiones de su programa PLAY BALL MX, lo festejó con amigos y compañeros de trabajo… De las jóvenes señoras que se destacan en el jet set estatal es KARINA MORALES… MAR REGUEIRO TESTAS más guapa que nunca y muy contenta porque su hermano JUAN REGUEIRO entregó anillo de compromiso a MARIFER MORA… MARINIEVES VIOLANTE MILCHORENA un rostro de telenovela, encantadora y muy estudiosa, saludos a sus padres, así como a su galanazo ADRIÁN LAGUNES COELLO… ANA MARTÍNEZ POO la captamos con su ahijado MATEO CORREA MARTÍNEZ, heredero de FERNADO y ANA KAREN MARTÍNEZ ÁLVAREZ DE CORREA, saludos para MARICARMEN GARCÍA DE ÁLVAREZ…

Todavía recuerdo, allá por los años 80s, cuando vino al Carnaval una jovencita de cuerpazo escultural con un rostro de película, era MARIBEL GUARDIA, a su corta edad había participado en el certamen Miss Universo que se había realizado en ACAPULCO, joven costarricense que brincaría al mundo del espectáculo y triunfaría tanto en el cine como en la TV; hoy a sus 60 años luce mejor que cuando la conocí… Al igual que OLIVIA COLLINS, una belleza mexicana espectacular… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Kebagrill, el mejor restaurante de comida libanesa en Plaza Sol, reserve o pedidos al 2293087986, muy pronto estarán en Plaza el Dorado, así me lo comentó MARICRUZ ACOSTA DE AGUIRRE, gusto saludarla con su esposo RAFAEL AGUIRRE en la inauguración de Deli Deli El Dorado, gracias a ERIK PORRES BLESA por la invitación, con su esposa MARISOL DE LA MIYAR DE PORRES excelentes anfitriones, así como los hermanos TOÑO y RICARDO MARTÍNEZ, saludos a MARISOL CARLO DE MARTÍNEZ, sus nenitas VICTORIA e ISABELLA son encantadoras… ALDO LARRAGA SCHLESKE y SCARLETT DRAGO SALAZAR enamoradísimos, creo que muy pronto nos darán una muy agradable sorpresa… SERGIO y GISSEL ARELLANO DE PAZOS, feliz matrimonio disfrutando de los CHOCHOLAZOS, sus tres herederos SERGIO, DIEGO y MATEO son unos galanazos… El Pato AGUSTÍN RUÍZ THEUREL nos ofreció comidón en El Llagar con motivo de su cumpleañoseste pasado lunes, estuvo presente toda la palomilla de la curvita, como siempre PANKY un gran anfitrión, saludos a doña IVONNE… Este fin, LACHO GARCÍA GARDUÑO festejará su cumpleaños, será a lo grande porque hasta los cónsules están invitados… DANIELA BERISTAIN TERRONES la recuerdo como conductora de TV en el programa ZONA PRIVADA VIP que producíamos en Televisa Veracruz, jovencita que heredó la belleza de su mami FALITA TERRONES… Desde san Rafael CAROLINA THOMAS CAPITAINE, heredera de OSCAR y JULIETA CAPITAINE DE THOMAS… Disfrutando del caribe mexicano fueron captadas DANY BANDERAS VAILLARD e IRMA TERÁN, así como ANDREA GARCÍA y SUSY CHÁVEZ, todas luciendo espectaculares… FERNANDO PADILLA FARFÁN muy chambeador a nivel nacional, saludos para ELIEL GARCÍA, está disfrutando este puerto… Nuestros diputados federales, la gran mayoría, no están preparados para la difícil y complicada tarea de legislar, y si a eso le sumamos la falta de educación y valores, pues estamos fregados; este 6 de junio VOTEMOS por los candidatos honestos y responsables… Es muy probable que el LIC. y notario público número 1 en esta localidad, GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA, se postule a la alcaldía de VERACRUZ, sería un buen candidato y excelente alcalde con presencia, personalidad, trayectoria y vocación de servicio… ROBERTO y EUGENIA GUERRA DE DÍAZ están felices con su heredero… Todo un banquete nos ofreció AGUSTIN RUÍZ THEUREL a la flota CHOCHOLERA de la curvita en El Llagar VERACRUZ, entre los asistentes BETO SAN MARTÍN, LACHO GARCÍA, PANCHITO REQUEJO, comió como pelón de hospicio; todo delicioso, la sopa de MÉDULA, las mollejas, el chorizo, la parrillada que nos ofreció el pato de la PROVEDORA GASTRONÓMICA VERACRUZ; PANKY gran anfitrión así como DON RAFAEL DELGADO, disfrutó del empate del REAL MADRID, por ahí PEPE RIVERO y JURGENS; MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA también presente…

Mandamos saludos al norte de la entidad veracruzana a BLANCA LIMA, la habían invitado para ser candidata en Tamiahua, pero no animó… Saludos a la encargada del registro civil de Medellín, Lic. ADRIANA ABDELJALEK, encantadora, muchos galanes que conozco suspiran por ella… El popular MARMIKO MARCOS MIRANDA poco a poco reactivándose en las redes sociales… Un gustazo saludar a SALVADOR ALVERDI en compañía de MARINA MABARAK DE ALVERDI, llevan muchos años de feliz matrimonio, más de 40, llegarán muy bien conservados a sus bodas de oro; saludos a MANOLO ALVERDI que comió con ellos… SAMANTHA ALEGRE una chica xalapeña guapísima… En el restaurante El Río de la Plata todo exquisito… Carranza Prime un lugar para estar y ser visto… Los cumpleañeros de hoy son JUAN JOSÉ VENTA SUÁREZ, lo festejará en el café El Alba; BETY INGRAM, MALENA NIETO, PEDRO ALCEDA, ANGIE SANTOS, LUCERO PALMER, NELSON ARCE, CITLALY VITE, ADRIANA OCEJO, PAULETTE RODALL y JORGE LUIS PEÑA; mañana jueves ADRIANA REYNOSO y JORGE KAYSER VIVES; el viernes ALEJANDRA RAMÍREZ, ADRIANA HUERTA, GUADALUPE MORA, GIOVANNA PORTILLO, DAVID OSORIO, DINA MARÍA RUIZ, el famoso CHAMPY, DANY BANDERAS VAILLARD, ANA MARTHA MARTÍNEZ SCHLESKE DE CASTELLANOS, la futura desposada PAMELA LÓPEZ -ESCALERA DÍAZ y GABRIEL ROMANO; el sábado fin de semana GUSTAVO PAYÁN, ELEANO HERNÁNDEZ, VÍCTOR HUGO DELFÍN, FERNANDO JIMÉNEZ, JANIA MURILLO, LUPITA ISLAS, EVA AVILA y MARÍA ELENA RIVERA DE MARIZ; a todos muchas felicidades… Muy satisfactorio el encuentro virtual entre los presidentes de MÉXICO y USA, AMLO y BIDEN se la pasaron sonriendo, ojalá y sirva todo esto para el progreso de nuestro país… Terrible suceso en SAN LUIS POTOSÍ en donde asesinan materialmente al presidente de COPARMEX de ese estado… LUIS MELLADO es el precandidato a la alcaldía que el pueblo de MEDELLÍN apoya y que las encuestas lo ponen al frente para gobernar ese municipio…

Van por la cabeza de CABEZA de VACA, valga la redundancia, en TAMAULIPAS y también salió orden de aprehensión en contra del ex gobernador de NAYARIT ROBERTO SANDOVAL… FÉLIX SALGADO MACEDONIO, a pesar de que se le negó registro en Guerrero para ser candidato a gobernador, participará en encuesta burlándose así del pueblo guerrerense y mexicano… Increíble actuación de la FUERZA CIVIL en la ciudad de los 30 caballeros en contra de 2 periodistas, uno del buen TONO y otro del MUNDO de CÓRDOBA, claramente las credenciales de todos los reporteros se les pide a las autoridades civiles y militares, dar o prestar apoyo al portador, nunca dice AGREDIRLO, insultarlo o detenerlo y la FUERZA CIVIL agresiva y prepotente tratando como delincuentes a reporteros de conocidos periódicos del centro del estado; OJO, no quiero decir que todos los policías sean así, pero este grupo de la ciudad cordobesa se pasó, ojalá se investigue y el o los culpables reciban su castigo… Pregunten por los puros HOJA REAL, están de CHOCHOLAZO… NATHALIA ROMANO y JUAN PABLO URDAPILLETA un feliz noviazgo… SOFÍA YUNES sonando fuerte en la política veracruzana… GIGI COLLADO COUTURIER en Gutiérrez ZAMORA con muchas posibilidades de ganar… Las encuestas sacan como triunfadores la alianza PAN, PRI y PRD en las diputaciones federales, con eso le quitarían la mayoría a MORENA en el congreso…. La flota lasallista en el letargo total, señores, hay que ponerse las pilas y activarse… Lo mismo para la flota CHOCHOLERA… ILEANA LEDESMA feliz y orgullosa de su heredero HUMBERTO GÓMEZ, aparte de trabajar y estudiar en CANADÁ es muy deportista… Saludos a GÜERITA GARZÓN, MARUJA CORS, JUDITH GEA, LUPITA DÍAZ MIRON, ÁNGELES GUTIÉRREZ BARQUÍN, NIEVES ABASCAL, LOURDES VICTORIA, LOURDES BÁEZ, TERE PÉREZ ANGULO, todas ellas ex compañeras del centro de estudios CRISTÓBAL COLÓN en bachillerato… PACO VILA jugando bien al golf con ROBERTO BALLESTEROS en Córdoba… MARILÚ ACEVEDO cada vez más guapa… ALDARA KURI presente en los eventos relevantes… Planchadisimo excelente servicio, llámelos al 2292127516… Los mejores tacos de carne Angus en Novillero Grill, están en Costa Verde esq. Mar Adriático… Saludos y gracias a ILYAN MEDINA por sus atenciones… REYNALDO BERNARDÍ MANICA muy chambeador, saludos a su primo LUIS… En Cosoleacaque todo marcha bien, saludos al alcalde CIRILO VÁZQUEZ PARISI… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…