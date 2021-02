Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El REAL MADRID se acerca peligrosamente al ATLÉTICO DE MADRID, el BARCELONA está rezagado, no aprovechó esta jornada… Este sábado, el CANELO entra en acción en Miami… AMÉRICA imbatible, aunque puede perder en la mesa estos tres puntos que ganó en el estadio Jalisco al ganarle 2 a 0 al ATLAS, parece ser que esa falta administrativa no perjudicará al club, aunque sí habrá castigo e inclusive cambios en el cuerpo técnico de las ÁGUILAS… REBECA ARÉVALO REVA feliz de la vida con la apertura de Las Anitas Xalapa, en la foto JULIETA BENVENUTTI… GERSON BERDÓN muy movido en los medios de comunicación, al igual que YURIANA DORANTES… En la liga premier, MANCHESTER CITY va viento en popa en Inglaterra, podría ser el campeón en este año… Ayer en la Champions se enfrentaron el BAYERN MUNICH vs LAZIO, y el ATLÉTICO de MADRID vs el CHELSEA; hoy entran en acción el B.MONCHENGLADBACH vs el MANCHESTER CITY, y el REAL MADRID vs el ATALANTA… LAURA GALLARDO guapísima, una joven muy profesional… IÑAKI HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ todo un galanazo, saludos a su hermanito MIKEL, a sus papis y al abuelo CARLOS HERNÁNDEZ… De las jóvenes xalapeñas que se destacan a nivel nacional es HAYDEÉ NAVARRA… La mejor comida libanesa sin dudarlo esta en Kebagrill en Plaza Sol, pedidos al 2293087986… Un gusto saludar a DON ELIGIO CAMIÑA comiendo en familia con su esposa SUSAN OGANDO DE CAMIÑA, así como su heredero BETO CAMIÑA OGANDO y su novia gallega SILVIA RICÓN CRESPO, con ellos TAVO y MARLIZ PLATAS DE RUIZ, llegaron también BETO SAN MARTÍN, PATRISKO y DON ANDRÉS GARCÍA, la reunión se puso muy buena y se extrañó a JOSÉ MANUEL y FERNANDA, faltaron también PANKY e IVONNE CABALLERO que tenían pachanga en el privado, hasta mariachis hubo… Llegaron los puros HOJA REAL de PEDRO ROMERO y BORJA LÓPEZ CALVIÑO, si usted desea disfrutarlos pídalos en El Llagar o en Deli Deli…

Feliz matrimonio lo forman HUGO y MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ DE MABARAK, sus herederos creciendo rapidísimo, HUGO y EUGENIA MABARAK JIMÉNEZ… Feliz noviazgo lo forman GABY DE LA HOZ y ORLANDO PERDOMO… La NENA CUENCA guapísima, así como su amiga PATSSY HERREROS… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… DJOKOVIC 18 títulos de grand slam para el servio al ganar el fin de semana el abierto de AUSTRALIA… SARA MARTÍNEZ DEL PUERTO, heredera consentida de ISOLINO y GABY DEL PUERTO DE MARTÍNEZ, una jovencita muy estudiosa e inteligente, saludos a DANY ALVERDI DEL PUERTO… DANIELA BANDERAS VAILLARD de las jóvenes mamás que se destacan en el jet set… CÉSAR y ALEJANDRA MERINO DE BELCHEZ, feliz matrimonio, su heredera VALERIA BELCHEZ MERINO guapísima y creciendo… Mañana inicia el Carnaval de VERACRUZ en forma virtual, una excelente idea para no dejar pasar esta fiesta importante para los veracruzanos, afortunadamente la podremos ver a través de las redes sociales en las cuentas del Carnaval de VERACRUZ y del ayuntamiento porteño, ya que en televisión abierta desafortunadamente ya la ciudadanía no la ve, habrá un sin número de actividades, brillante idea de los estrategas, aunque el pollo PÉREZ FRAGA le da el crédito al alcalde; yo creo que el POLLO fue el creativo, por eso está al frente del comité; enhorabuena para PEPE SALVATORI ARJONA, a quien también mencionan como parte de las personalidades que se les ocurrió esta idea, en 96 años no había sucedido nada igual… Hoy es 24 de febrero día de la bandera, honremos a nuestra enseña nacional… JACQUELINE FONSECA estará en este puerto en visita de trabajo, estará viendo y supervisando todo lo referente a palacio federal, ella está encargada de los inmuebles federales de nuestra República Mexicana…

Según encuestas reales, el candidato de MORENA aventaja por mucho al del PAN, esperen porque habrá más sorpresas para el puerto, la candidatura del LIC. GUSTAVO SOUSA está ganando muchos adeptos, la contienda se pondrá muy buena… Vámonos con los cumpleañeros de esta semana, y hoy lo cumplen LILIANA RÍOS, ALEJANDRA PEÑA, PATY PITALUA, REBECA REMENTERÍA, MARÍA DE JESÚS GUTIÉRREZ, SARA HERNÁNDEZ, LILIAN KEGEL ORTIZ y el tenista veracruzano SANTIAGO GONZÁLEZ; mañana lo estarán cumpliendo LILIANA FOUCHET, EDUARDO HERRERA, CERES BETANCOURT, PILAR LASTRA BARQUÍN, DANIEL BELLO y ERIKA FLORES, estos dos últimos será su festejo el viernes al igual que LIZBETH RÍOS, REBECA GARCÍA, ERICKA CARLO, JORGE AHUED MALPICA y BEATRIZ ÁLVAREZ DE SEDANO; el fin de semana la Chef ANA MARTÍNEZ, MARCO CASTELLANOS, ABIGAIL CARAZA, HENRY AGUIRRE, VIRIDIANA ACEVEDO y REMEDIOS CUE LEYCEGUI, a todos muchas felicidades… Muy festejados RICARDO CARLO, EMILIO VEGA y VICENTE PÉREZ AVELLA VILLA por sus respectivos cumpleaños… Este domingo 28 cumplirá años MÍA ALVAREZ LAGUNAS, habrá comida privada familiar, también viene el cumple de MAGO RODAL GÓMEZ, aunque nos tiene en el olvido total, se me hace que tiene galán y no la deja venir al puerto… Hablando en general de todas las personas que por diferentes causas se encuentran lejos de su tierra que los vio nacer, la gran mayoría se olvidan de su terruño, citaré solo unos cuantos, pero conozco muchos veracruzanos que se olvidaron de este maravilloso estado, o se les hizo chico después de conocer y disfrutar de las grandes capitales del mundo, me refiero a SALMA HAYEK, ADRIANA ABASCAL, SANTAMARINA y podría nombrar muchos más… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, un feliz matrimonio, muy amigos del empresario veracruzano ELIEL GARCÍA… BLANCA OROPESA presente siempre con los CHOCHOLAZOS, saludos a su heredero REYNOLDS… Otros que no se han dejado ver son ALDO LARRAGA y su novia SCARLETT DRAGO, están muy chambeadores y están ahorrando para casarse; los que ya tienen fecha son LUIS MELGOZA y la abogada y notario CONY PIANA, su boda en octubre…

El Chef MARIANO CARDENAS invita a la cena maridaje que se efectuará hoy en el restaurante cocina Moctezuma, estarán como invitados el Chef RENÉ PARDO, Chef privado de la Riviera Maya, y la somelier LORELEI CANTO, el cupo es limitado, reserve al 2292068002 en el fraccionamiento Virginia… En el restaurante Río de la Plata delicioso todo, les recomiendo los días de bufet… Terrible accidente en el aeropuerto del lencero municipio de EMILIANO ZAPATA en donde un lear jet de la fuerza aérea mexicana tuvo problemas al despegar, se estrelló y murieron todos los asistentes del ejército mexicano… ADRIANA ABDELJALEK guapísima la encargada del registro civil de Medellín, en donde LUIS MELLADO es un fuerte candidato a la presidencia municipal… La auditoría superior de la federación ha encontrado muchas anomalías en el gobierno de la 4T pero presidencia dijo que ellos tienen otros datos… Pasamos los 2 millones 500 mil fallecidos a nivel mundial… En MÉXICO hay más de 200 mil fallecidos… JADE FRAZER cada vez más guapa y excelente en la actuación… CINEMEX dice adiós a los mexicanos… LORNA BLANCO espectacular con su nuevo look de morena… VÍCTOR USCANGA metido de lleno en el rancho, ya le dicen el power ranger… IÑAKI SIERRA CHEDRAUI festejó en familia sus 30 años…VANIA PEREDA guapísima… ALBERTO FERNÁNDEZ, presidente de Argentina, de visita en MÉXICO… Increíble lo que está sucediendo en este 2021, en nuestro país todos quieren entrar a la política sin una preparación ni carrera, puros improvisados que la verdad no tienen la culpa, los verdaderos culpables son los partidos políticos que en su desesperación de no tener gente capaz y preparada, han invitado a candidatos de chile, dulce y manteca, en fin, la decisión está en nuestras manos, hay que salir a VOTAR este próximo 6 de junio… Un gustazo saludar a THALÍA ARVIDE OROPEZA, desayunó con su familia en La Parroquia de ANGELITO… Saludos a mi vecina la DRA. GISELA AGUILERA GARCÍA… En La Vinata los mejores vinos y licores… En mariscos El Bayo todos felices y contentos… Saludos a ROSY URETA y ROSY GUDIÑO, ambas publirrelacionistas excelentes… MARIANA GONZÁLEZ LAVALLE una de las jóvenes jarochas que se destacan en el jet set, saludos a sus papis LUIS y GABY LAVALLE DE GONZÁLEZ… GIORGIO VILLARELLO súper deportista… ALVARO y ANDREA VARGAS DE RUIZ disfrutaron vacaciones en la nieve… ROSY MARTELL excelente comunicadora triunfando a nivel internacional…. Saludos a ARMANDO, el famoso caza fantasmas… JUAN MANUEL UNANUE sigue muy fuerte en Boca… Gusto saludar a CARLOS MAROÑO ACOSTA, el famoso súper CARLOS, está recuperado de su operación al 100 %, con gran actitud y excelente sentido del humor apoyando a la NENA con todo… La ASF detecta irregularidades en la SEV de ZENYAZEN… Las BRUJAS del MAR en contra de ISLEÑO en MEDELLÍN… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…