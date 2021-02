Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA con dificultad, pero están en los primeros lugares de la liga MX; el próximo partido es contra ATLAS… Un verdadero relajo se volvió la votación interna del PAN efectuada este pasado domingo en las instalaciones del Club de Leones, el senador JULEN REMENTERÍA se quejó amargamente de las cochinadas que hicieron los Yunes, es increíble la falta de civilidad en una votación interna de un partido político como ese en donde gente externa al PAN rompieron materialmente la elección; se mencionan nombres de gente muy conocida de VERACRUZ que la verdad da vergüenza hasta mencionarlos, nunca me pasó por la mente que se prestarán a este tipo de situaciones; en conclusión, BINGEN REMENTERIA ya impugnó la elección y se decidirá sin dudarlo en tribunales; lo que si vemos es un PAN totalmente dividido y eso está mal, el PAN se hunde solito, los únicos ganadores serán el PRI o MORENA… El festejo del día del amor y la amistad estuvo muy gris a pesar de un día maravilloso, la mayoría de la gente lo festejó el sábado 13 y no el domingo, y fue válido; estuve en El Llagar con amigos, saludos a DON RAFAEL DELGADO así como PANCHO REQUEJO e ILEANA LEDESMA; por ahí DON ELIGIO CAMIÑA en compañía de su familia, saludos para ALBERTO CAMIÑA OGANDO, conocimos a su novia gallega SILVIA RICÓN CRESPO, se les ve muy enamorados; llegaría también ALBERTO SAN MARTÍN, está jugando al golf excelentemente, disfrutó de unos aperitivos y se marchó a trabajar… BINGEN y REGINA VELASCO DE REMENTERÍA un joven y feliz matrimonio disfrutando del puerto jarocho… MANOLO y BLANCA CALVIÑO DE LÓPEZ disfrutando el mes del amor y la AMISTAD, saludos a su familia… Otro de los jóvenes matrimonios que se destacan en el jet set lo forman RICARDO y MARISOL CARLO DE MARTÍNEZ, sus herederas están hermosas… A principios del mes de marzo la presentación de los ROJOS del ÁGUILA en el estadio BETO AVILA que está siendo remodelado y van rapidísimo…El Bolerama Veracruz viento en popa, así como Perfumes Le France en ANDAMAR… PACO PÉREZ feliz y enamorado de AMÉRICA DELGADO KAYSER… Por el PRI, en la capital del estado, va de candidato el LIC. DAVID VELASCO CHEDRAUI, él ya fue alcalde de XALAPA y sin dudarlo hará un gran papel, le deseamos todo el éxito del mundo…

Nadia Piana de Maldonado, (bellísima)…

Bingen y Regina Velasco de Rementería (matrimonio)…

Manolo y Blanca Calviño de López, (enamorados)…

Ricardo y Marisol Carlo de Martínez, (festejando)…

Gustazo saludar a JOSÉ MANUEL ASÚN JORDÁN, rector de nuestra alma mater la UCC, estaba comiendo con padres escolapios de la institución… LEONIDES RODRÍGUEZ MURILLO y RENATA CORRONS, un joven y feliz noviazgo… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… JUAN REGUEIRO TESTAS, de los jóvenes empresarios que se destacan, está feliz y enamorado de su novia MARIFER MORA… MOISÉS HERNÁNDEZ YOLDI, el hombre fuerte del grupo PAZOS, un excelente publirrelacionista y profesional de los medios de comunicación, esposo y padre de familia, saludos a su esposa ISABEL LORDMENDEZ DE HERNÁNDEZ y sus herederos MARIANA y JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ LORDMENDEZ… MICKEY CASTELÁN feliz y enamorado de su novia GABY MARTÍNEZ GÁNDARA , pronto nos darán grata sorpresa… Esquiando en el vecino país del norte, GABRIEL BRAVO y su novia GABY GÁNDARA ESPARZA… Disfrutando por el caribe mexicano fueron captados SOFÍA RIGANTI y JAVI AILLAUD, hacen bonita pareja…El restaurante el Río de la Plata el mejor buffet de mariscos, ahí comeré hoy… MARIO DÍAZ LAGUNAS y su prometida GISELA LINARES MARTÍNEZ disfrutaron Cancún y alrededores, estaremos pendientes cuando fijaron el día de su boda… FABIOLA SALAZAR, una guapa mami de VALERIA y DANIELA ARRIETA SALAZAR… SAMANTHA HERRERA, bellísima jovencita de la capital del estado… Delicioso todo en Kebagrill en plaza del Sol, reservaciones al 2293087986… Saludos al DR. ALEX VEGA, un profesional en todo sentido… BETO SILVA con todo por la alcaldía de Tuxpan, en estas elecciones voy a tener muchos amigos presidentes municipales… LUIS MELLADO, en Medellín, la mejor opción… Por Boca del Río en caballo de Troya va JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, tiene una gran ventaja que no perderá, es casi un hecho que será el alcalde, y JAIME DE LA GARZA va por la diputación local, abanderados del partido acción nacional… En Alvarado TAVO RUIZ será alcalde nuevamente, la gente lo conoce y sin dudarlo votará por él… Un matrimonio feliz lo forman WILLY GONZÁLEZ DÍAZ y SILVIA AUBRY DE GONZÁLEZ, saludos a sus hijos y nietos… La onda fría de estos días afectó a gran parte de la República Mexicana… Compi con REYNALDO BERNARDI MANICA y RODOLFO REUS MEDINA, la pasamos de maravilla, la comida se repetirá este viernes CHOCHOLERO… MANOLO RUIZ MALPICA y MARIOLA GIL DE RUIZ, feliz matrimonio…

Paco Pérez y América Delgado Kayser, (noviazgo)…

Leonides Rodríguez Murillo y Renata Corrons, (disfrutando)…

Marifer Mora y Juan Regueiro Testas, (de fiesta)…

Moisés e Isabel Lordmendez de Hernández Yoldi, (matrimonio)…

Un gustazo saludar al LIC. y notario JACOBO RODRÍGUEZ en compañía de GABY LIMÓN, hacen bonita pareja… El LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ GALLARDO en comida de trabajo en compañía de su heredero… GOYO CHEDRAUI BOLADO, cónsul de el LÍBANO, en Veracruz, lo saludé comiendo con su esposa IVONNE PAZOS DE CHEDRAUI, con ellos sus tres herederos RAMÓN, ANTONIO y FERNANDO CHEDRAUI PAZOS, saludos a los abuelos TONY y PILAR, así como SERGIO e IVONNE… Mariscos El Bayo en el gusto de los veracruzanos… ROSENDO ALLENDE reportándose… TAVO PÉREZ GARAY, excelente labor como alcalde en SAN ANDRÉS TUXTLA, en el sur de la entidad veracruzana, así como CIRILO VÁZQUEZ PARISI, alcalde de Cosoleacaque… Una arbitrariedad total y abuso de poder lo que sucedió en Orizaba, de la noche a la mañana les quitaron la Policía Municipal excelentemente manejada por el alcalde IGOR ROJÍ, afortunadamente la ciudadanía de todos los niveles pusieron el grito en el cielo y apoyaron la administración de su alcalde orizabeño; el gobierno estatal quedó muy mal, más bien seguridad pública… Por cierto, allá participará y ganará la alcaldía JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS, y en Córdoba irá para la alcaldía DON GABRIEL RIVAS, empresarios de primer nivel… Los cumpleañeros de hoy MÓNICA TAIBO, BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD, MONSERRATH REYNAUD, MARÍA ELENA AMADOR, MABEL GUERRERO, MARIANA BÁEZ, ROSARIO BALMORY, JORGE VERGARA, GRETA WELLER y NENE GARDOQUI; mañana ISA KING, MARILÚ RODRÍGUEZ HEMADI, ANA DOMÍNGUEZ, SERGIO GIL RULLÁN; el viernes PATY LARIOS, LORENA CARVALLO, FER TREJO, JOSÉ CARLOS GUTIÉRREZ y SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA; el fin de semana GELES BOSCH y CATHIE GUTIÉRREZ VELDA, a todos muchas felicidades; ya vienen los cumpleaños de OMAR MORALES BARRERA y RICARDO CARLO… GIGI COLLADO COUTURIER es precandidata a la alcaldía de GUTIÉRREZ ZAMORA, recordamos con cariño a su papi DON LUIS COLLADO, destacado ganadero de la región cuando fue alcalde de ese municipio y realizó un excelente trabajo, sin dudarlo GIGI podría ser una excelente alcaldesa…

Gaby Martínez Gándara y Mickey Castelán, (largo noviazgo)…

Daniela Arrieta Salazar, (jarocha)…

Sofía Riganti y Javier Aillaud, (noviazgo)…

Emma Leal Thomas celebró 2 años de vida el 1 de Febrero, (recibió felicitaciones de sus papás Carlos Leal Ammler y Valerie Thomas de Leal, al igual que su hermanito Eugenio Leal Thomas)…

VIFAC un éxito su caravana este pasado fin de semana… Ayer hubo champions, LEIPZIG vs LIVERPOOL y BARCELONA vs PSG, HOY juegan SEVILLA vs BORUSSIA DORTMUND, y OPORTO vs la JUVENTUS, el REAL MADRID juega hasta el 24 de febrero… Tiempo de no ver a CARLOS y FALLO GIL BARQUÍN, sobrinos de TITO BARQUÍN a quien vemos muy atento con distinguida dama porteña, más adelante les daré su nombre… Se mal interpretó lo que escribí sobre un pseudo periodista y muchos creyeron que era mi compadrito MOY HERNÁNDEZ, pero para nada, es un excelente amigo y aparte un profesional en su trabajo; al que yo me refería es una persona deshonesta, prepotente y sin criterio, nada que ver con la excelente calidad de ser humano de mi amigo MOY HERNÁNDEZ YOLDI, hoy en compañía de su esposa… La flota lasallista sigue más que espantada con el COVID-19, mi recomendación, hay que aprender a vivir con el bicho, de lo contrario muchos no pasarán la prueba del añejo… Atlético VERACRUZ, una bonita realidad para el fútbol veracruzano… Hoy en casa Santa Ana de Boca del Río, rueda de prensa e inauguración de dispensario a las 10:30am, invita PATY RODRÍGUEZ DE MUÑIZ… JORGE MALPICA ORTIZ muy bien en su nuevo programa de radio en Mar FM al lado de FELILLO MALPICA, su primo hermano… PEDRO ROMERO y DANIEL ORTIZ muy chambeadores en Aceitera La Española, todo marcha muy bien… ANABEL GIL RULLÁN feliz con la llegada de LEONARDO… Pregunten por los Puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…