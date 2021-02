Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! La edición del súper tazón LV se inclinó de un solo lado, los bucaneros de TAMPA BAY fueron un gran equipo, una vez más la experiencia fue la diferencia, vimos a un TOM BRADY muy seguro, el estadio de TAMPA estuvo en un 25% de su capacidad total, buen show al medio tiempo, estuvo THE WEEKEND, nos puso a bailar y un gran triunfo de TAMPA BAY sobre los JEFES de KANSAS CITY, 31 a 9; yo gané una comida a DON RAFAEL DELGADO, que creo no sabía que yo no apuesto, pero si me apuestan le entro; la comida fue ayer en El Llagar acompañada de vinos, habrá vídeo de todos los detalles; vi el partido en casa de PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, prepararon parrillada y jaibolitos de los que me gustan, hubo ron y ginebra, además buena vibra con mis sobrinas DANY, COTY, PAULA y MICHELLE PIMENTEL, pasamos un domingo espectacular… Siguen los buenos comentarios del restaurante libanés Kebagrill en Plaza Sol, reservaciones al 2293087986… CARO DE TORRE bellísima… En el Bolerama Veracruz todo marcha muy bien… Abrió sus puertas Perfumes Le France, cheque el código NACHOCHOLNEW y recibirán descuento… Tres primas guapísimas son LETY REYES BREMONT, NORA y MARTHA FRANCO REYES, saludos a sus respectivos esposos… Desde la capital del estado se reportó SAMANTHA MARGARITA HERRERA, está preparándose para lo que viene, una joven entusiasta y disciplinada… MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ muy activa, joven cordobesa emprendedora y amiga de LAURA MOGICA, tiempo de no verla…

Caro De Torre, (porteña)…

Samantha Margarita Herrera, (norteña)…

Rosy Ureta Moreno, (encantadora)…

Alejandra De La Fuente Mange, (amiga)…

ROSY URETA MORENO incursionando en el mundo de los negocios, excelente publirrelacionista… ALEJANDRA DE LA FUENTE MANGE súper contenta cuando se enteró que su amiga NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO está de candidata a la alcaldía boqueña, la está apoyando con todo; la NENA súper movida y haciendo proselitismo, tiene muchos seguidores en este municipio, y si hablamos del municipio conurbado MEDELLÍN, la mejor opción es LUIS MELLADO, un personaje que le gusta servir, conoce la problemática de su municipio, pero lo mejor, la gente lo quiere, sin dudarlo será un gran candidato y un mejor alcalde de MEDELLÍN… OLIVIA CÁRDENAS SUÁREZ, belleza veracruzana que sobresale… GABRIEL DINKEL y ENRIQUE ÁLVAREZ, excelentes amigos del CHOCHOL, comentaron que los tacos de Novillero Grill son los mejores, este 10 de febrero cumplirá años ENRIQUE y lo festejará en Cancún en compañía de su familia, el 28 de este mes de febrero MÍA ÁLVAREZ estará de festejos… GIANINNA y CONSTANZA VENTA LÓPEZ, hermanitas encantadoras… MARISOL y RENATA SANDRIA DE LA IGLESIA, talentosas herederas de RENÉ y MARISOL DE LA IGLESIA DE SANDRIA, saludos a las abues VEVA PÉREZ OSEGUERA y CHOLITA DE LA IGLESIA… ELIEL GARCÍA GARCÍA, un empresario veracruzano destacando… ANDRÉS ESCALERA, muy profesional en su trabajo, todo está excelente en PROTECCIÓN CIVIL de BOCA… PACO, PILI y ANA LAURA DE LA LLAVE MABARAK presentes en este CHOCHOL, saludos para su mami PILI MABARAK PALACIOS, su mami MARINA PALACIOS siempre atenta… Mi vecinito NICOLAS PÉREZ ZEPEDA creciendo rapidísimo, saludos a sus papis y abuelos el CP. ALBERTO PÉREZ KURI, siempre se deja ver en compañía de su esposa PILAR ACASUSO DE PÉREZ -KURI… FIDEL KURI GRAJALES regresa a la política, un saludo para su esposa EDNA AMAYA DE KURI, FIDELITO creciendo, ya tendrá ANDRÉS con quien jugar fútbol… MARCO y BETY SANSORES DE LAGUNES felices y enamorados radicando en Monterrey, su nieta esta hermosa… Un joven empresario muy talentoso es JUAN REGUEIRO, enamorado de MARIFER MORA… GELES BOSCH festejó a su heredero MAURICIO, es todo un galanazo, sus 17 años…

Olivia Cárdenas Suárez, (jarocha)…

Marisol Sandria De La Iglesia, (nutrióloga)…

Paco, Ana Laura y Pilar De La Llave Mabarak, (hermanos)…

Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @nachocholnew…. Saludos especiales para el DR. ALEJANDRO VEGA… GOYITO e IVONNE PAZOS DE CHEDRAUI, feliz matrimonio…El restaurante El Río de la Plata deliciosos, aprovechen los días de buffet… Saludos de recuperación para don CHUCHO VERA… IVONNE CALATAYUD se reportó desde Manzanillo en donde radica, saludos a su esposo VÍCTOR, nos mandó fotos cuando concursó como Srita. Córdoba y su graduación de bachillerato junto a PILAR RAÑA… PONCHO y ANA MARY BARQUIN DE DÍAZ, un feliz matrimonio que disfruta de sus nietos… Visitamos ayer Boca del Río y pudimos constatar el trabajo que ahí se realiza, un gusto saludar a JUAN CARLOS CASTELLANOS, es el nuevo titular de la secretaria de desarrollo económico, muy profesional en su trabajo y una atención de primer nivel… Del 25 al 28 el Carnaval de VERACRUZ 2021 virtual en el Museo de la Ciudad, en su edición 97, así lo anunció el alcalde porteño junto con el presidente del comité organizador de nuestra máxima fiesta, ya grabamos los ex Reyes, después de 47 años de ser princeso MANZANITA será el rey del Carnaval de este año, y CARITINA será la reina, enhorabuena; en las entrevistas que nos hicieron ARACELY CAZARÍN DE MORAL y RICARDO CAÑAS estuvimos presentes los ex reyes PAPAITO primero, PERICATA, BEMBÉ primero, TOÑO LEAL, PULMÓN primero, EL BUCHACA, rey de los 500 años de la fundación de Veracruz, y quien esto escribe NACHO primero; la producción está a cargo del profesional JORGE SÁNCHEZ SALVATORI… Antier comí en Mr. Kao en compañía de ANA MARÍA MACÍAS y me dio muy buenas noticias sobre la evolución que ha tenido el equipo ATLETICO VERACRUZ, es muy satisfactorio ver los avances de una mujer empresaria que de la nada, y sin apoyo, logró sacar a flote al equipo veracruzano, encumbrándolo a un subcampeonato en una liga nacional de balompié mexicano que deja mucho que desear; ANA MARÍA cumplió, eso ya es historia, ahora con el apoyo total del gobierno estatal que preside el gobernador CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, hoy el atlético VERACRUZ cuenta con un estadio como el Pirata Fuente y con la firme convicción de poner al equipo en la liga MX primeramente en el ascenso y posteriormente en la primera división; ANA MARÍA lo va lograr porque es una mujer de principios, honesta, profesional y de metas, y entre sus prioridades esta hacer al ATLÉTICO VERACRUZ un equipo grande, en este año 2021 arranca una gran etapa dentro del fútbol nacional y profesional…

Nicolás Pérez Zepeda, (galanazo)…

Fidel y Edna Amaya de Kuri, (matrimonio)…

Marco y Beatriz Sansores de Lagunes con su nieta, (familia)…

Juan Regueiro y Marifer Mora, (enamorados)…

Hoy en el gran Café del Portal, a las 10 am, se dará a conocer todos los detalles del evento CLAXONAZO por la vida en rueda de prensa, gracias a LUZ GARCÍA y ALE YAÑEZ por la invitación… Los Puros Hoja Real están en El Llagar y Deli Deli… RENÉ LIÑERO muy activo el abogado… Hubo dominó en el Diligencias, MANTILLA y RAYMUNDO vs ANDRÉS HERNÁNDEZ y el maestro LUDIVINO… Hoy la gran final del mundial de clubes desde QATAR los TIGRES universitarios, reyes de la CONCACAF, contra el campeón de Europa el BAYERN MUCHEN, le voy a los TIGRES… Cumplió 4 años ISABELLA MARTÍNEZ CARLO y lo festejó con sus papis y familiares, su hermanita VICTORIA estaba feliz, con ellas RICARDO y MARISOL CARLO DE MARTÍNEZ, así como DOÑA PILAR JIMÉNEZ, su abue… Muchos veracruzanos esquiando en los EU, ojalá y hayan respetado la sana distancia, regresando a guardar cuarentena; ya rebasamos en MÉXICO los 200 mil fallecidos y todavía AMLO en televisión abierta dice que no usará cubrebocas; con el respeto que se merece, si está con gente úsenlo por su propia seguridad y la de sus familiares… Este domingo será el día del amor y la amistad… Los cumpleañeros de hoy son LITA GARCÍA COUCEIRO, GUILLERMO ESPINOSA, MIRNA JAUREGUI, RODRIGO NAVARRO, GRETEL AMEIJEIRA y TERE ZAVALA VILLAGOMEZ; mañana ALEJANDRO VALENCIA, KARINA MORENO DE ROSALES, MÓNICA DOMINGUEZ, AMÉRICA SÁNCHEZ, RAFAEL BERNAL, IZCALLI CALDERÓN, REGINA LAMBERT y BEGOÑA FERNÁNDEZ; el viernes BENITO GONZÁLEZ ULIBARRI, ADRIANA GRAPPA, NELSON JUÁREZ, LUIS MORALES, TERE GARCÍA, KAREN PERALTA, ERICKA DIECKMANN, ROXANA MURO MAYANS y PEPE SALVATORI BRONCA; el fin de semana ALFREDO HERRERA, NICOLÁS MALAGÓN, ARANTZA RIAÑO y YADIRA MOTA, a todos muchas felicidades… El 14 lo festejará DANY NOGUEZ, KARINA ALENCASTER, el pato AGUSTIN RUIZ THEUREL, así como LETY REYES BREMONT… PAUL McCARTNEY, ex integrante de los Beatles, ha ganado 60 discos de oro y tiene más de 100 millones de discos vendidos… EIZA GONZÁLEZ, una mexicana triunfadora… SERGIO RAMOS, defensa central titular con el REAL MADRID, se pierde el campeonato por lesión en la rodilla… Felicidades a Tránsito Municipal boqueño, están realizando operativos para evitar el exceso de velocidad y accidentes… Impresionante la belleza de COCO RETOLAZA, está pendiente cenita desde diciembre… En mariscos El Bayo todo marcha muy bien, saludos para DON CHUCHO VERA… OMAR ALEMÁN con su línea desinfectante le ha ido muy bien… KAREN COBOS LIMA más guapa que nunca… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…