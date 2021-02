Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA sacó un empate sensacional con el líder de la liga MX, el SANTOS de la laguna, ahora los emplumados van contra PUEBLA en el Azteca este sábado a las 19 horas, en donde sostendrán dos partidos consecutivos en el nido, el otro es contra QUERETARO el sábado 13 de febrero a las 19 horas; una buena oportunidad de seguir luchando por el liderato, si ganan los dos juegos… El ATLÉTICO VERACRUZ realizó excelente campaña en la liga de balompié mexicano, el trabajo realizado por LUCAS AYALA y el LORITO JIMÉNEZ fue realmente extraordinario, enhorabuena para ANA MARÍA MACIAS, empresaria triunfadora; el primer partido de la final se realizó en Córdoba, ganándolo los piratas del atlético 2 a 0, una ventaja que se antojaba definitiva; el partido de vuelta contra los CHAPULINEROS se realizó en OAXACA y quedó 3 a 1 a favor de los oaxaqueños; marcador global 3 a 3 y en penales se coronan los chapulineros 4 goles a 2; el equipo del ATLÉTICO VERACRUZ buscará ingresar a la liga MX, por lo que esta plaza tan importante de la República, como es Veracruz, podrá contar nuevamente con fútbol del máximo nivel… BETO SAN MARTÍN muy positivo, trabajando al 100, en breve restaurante Mamá Gallina zona norte, se dejó ver en compañía de EUSEBIO SALCES HOYOS, joven muy activo, enamoradísimo de su novia, nos comentó que el mural de caricaturas de la curvita de El Llagar está casi listo para los CHOCHOLAZOS; presente también JOSÉ MANUEL CAMIÑA OGANDO, me regaló un puro habano PARTAGAS, lo disfruté con JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS, encantada con el puerto jarocho y aprovechó para ver a sus padres y trabajar algo con el inmueble federal de esta ciudad… Un gustazo saludar a CÉSAR VENTA con su esposa ANA LÓPEZ DE VENTA, llegaron en compañía de sus herederas GIANINNA y CONSTANZA VENTA LÓPEZ, con ellos GOYO e IVONNE PAZOS DE CHEDRAUI con sus tres herederos RAMÓN, SERGIO y ANTONIO; JAIME y CLAUDIA MANZUR DE ROSETE, saludos a sus herederos; ADRIANA ABDELJALEK comió riquísimo en compañía de su amigazo PANCHO REQUEJO, eso dicen, que son solo amigos, DON RAFA DELGADO no les cree; por ahí JUANITO HOYOS, los camarones estaban deliciosos, el DR. LUIS BERTIN los disfrutó a lo máximo, saludos a DON ELIGIO CAMIÑA, gracias por sus atenciones…

Beto San Martín y Eusebio Salces, (amigos)…

Norelly y Sofía González Luna, (de fiesta)…

Luis y Vianey Valencia de Mellado con Andrea Mellado Valencia, (familia)…

Daniela Banderas Vaillard y Alina Sánchez, (guapísimas)…

ILEANA LEDESMA siempre alegre y amable, una mamá encantadora… MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA feliz y enamorado de su esposa BLANCA CALVIÑO DE LÓPEZ, saludos a la familia… NORELLY y SOFÍA GONZÁLEZ LUNA estuvieron de fiesta por el cumpleaños de NORELLY, esta guapísima… LUIS y VIANEY VALENCIA DE MELLADO presentes en estos CHOCHOLAZOS en compañía de su heredera ANDREA MELLADO VALENCIA, familia feliz radicando en MEDELLÍN, sería un excelente candidato a la alcaldía de ese municipio, necesitamos gente capaz, preparada y nueva que sepa de política, ojalá y los dirigentes de los partidos políticos inclinen la balanza por LUIS MELLADO… En el partido VERDE todo marcha muy bien, el trabajo realizado por el LIC. JAVIER HERRERA BORUNDA es intachable, la ciudadanía lo quiere y lo respeta, será sin dudarlo un buen legislador con la mira puesta en la gubernatura estatal veracruzana, inteligente y preparado, con deseos de servir… DANIELA BANDERAS VAILLARD se dejó ver en compañía de ALINA SÁNCHEZ… Estamos a solo unos días del SUPER TAZÓN este próximo domingo, a las 15 horas, los bucaneros de TAMPA BAY en su casa enfrentándose a los campeones del año pasado, los jefes de KANSAS CITY, será sin dudarlo un duelo de titanes, le voy a TAMPA con todo y TOM BRADY, lo veremos en casa de OSCAR GONZÁLEZ con parrillada… Un gustazo convivir con ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, llegaron a los portales del GHD en compañía de MÍA, con ellos MARTHA DÍAZ, primos y amigos que pasaron una velada sensacional, les cayó muy bien la DRA. en derecho JACQUELINE FONSECA, hubo tamales, saludos a la güera MIREYA, también las famosas tortas de jamón serrano; un domingo muy CHOCHOLERO en El ESTRIBO, por ahí llegó DANY MARTÍN LOIS a saludar, así como LUDIVINO REDONDO, feliz con el triunfo del Barcelona y la derrota de los merengues; este año en la liga española será campeón el ATLÉTICO de MADRID, el más feliz EMILIO VEGA RUEDA… ANA PUENTE guapísima como su amiga NADIA PIANA DE MALDONADO, con ellas ABRIL GLOVER… Les recuerdo mi correo [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… MARGARITA ORTIZ y ELVIRA CHIUNTI disfrutando TULÚM, saludos a TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI, una exclusiva en el decano de la prensa nacional…

Ana Puente, Nadia Piana de Maldonado y Abril Glover, (bellezas)…

Conchita Abascal de Zárraga, Lupita Castro de Abascal y Lupita Abascal Castro, (distinguidas)…

Gabriel e Ileana Capellini de Uribezalgo con Mía Uribezalgo Capellini, (bautizo de Mía)…

Feliz matrimonio lo forman TOÑO y LUPITA CASTRO DE ABASCAL, en la foto con LUPITA y CONCHITA ABASCAL CASTRO DE ZÁRRAGA, saludos a sus herederos y la familia en general… GABRIEL e ILEANA CAPELLINI DE URIBEZALGO felices con su heredera MÍA URIBEZALGO CAPELLINI… Muy felicitada por su cumpleaños GABY BRAVO DE FONTES, su esposo ENRIQUE le dio muchos regalos sorpresa, saludos a sus herederos… PEDRO ROMERO y DANIEL ORTIZ, en Aceitera Española todo marcha muy bien… JAIME DE LA GARZA viento en popa rumbo a la diputación local en Boca del Río… La asociación de profesionales de la industria de bodas y eventos especiales realizó importante reunión en la hacienda cielo TISÚ ubicada en la Riviera Veracruzana, estuvieron presentes personalidades del ámbito turístico; el evento fue organizado por SOMOS BODAS VERACRUZ que reúne a los profesionales más importantes de esta región en este tipo de actividades, el grupo es encabezado por su presidenta LAURA ANITÚA VALDOVINOS y cuenta entre sus integrantes a personal y amigos muy capacitados para que tu evento luzca como mandan los cánones… FÉLIX SALGADO MACEDONIO contra viento y marea será candidato al gobierno de guerrero por MORENA, a pesar de las denuncias en su contra… FABIOLA ANITÚA VALDOVINOS guapísima… OMAR Y GABY ELVIRA DE MORALES, un feliz matrimonio, su heredera ELAN creciendo… Pronto Le France ANDAMAR, PAUL y PERITA muy chambeadores; en el BOLERAMA todo marcha muy bien… En el restaurante El Río de la Plata aproveche los días de buffet… MANOLO LIAÑO buscará un curul en la cámara de diputados federal por el distrito cuarto veracruzano… VIRIDIANA MALFAVÓN reapareció… YUDITH CARRASCO CHIRINOS está radicando en la CDMX y le está yendo muy bien… DANY NOGUEZ feliz y enamorada… GELY BARUSTIETA espectacular… Novillero Grill los mejores tacos ANGUS… Gracias a Planchadísimo por sus atenciones, de lujo mandar a lavar y planchar tu ropa, servicio a domicilio 2292127516…

Enrique y Gaby Bravo de Fontes, (matrimonio)…

Pedro Romero y Daniel Ortiz, (amigos)…

Fabiola Anitúa Valdovinos, (preciosa)…

Omar y Gaby Elvira de Morales con Elan Morales Elvira, (bonita familia)…

Muy complicada la polémica de la vacuna rusa SPUNIK, no está avalada internacionalmente y así la van aplicar en nuestro país, la situación es bastante grave, la gran mayoría de gente no se la pondrá, lleva un alto riesgo y quizá algunas complicaciones… MIMI PROAL guapísima… Los cumpleañeros de hoy ALÍCIA VAILLARD DE BANDERAS, ROSA DOMÍNGUEZ, BIBIANA GRAJALES, ROCÍO PARDO, VERÓNICA GÓMEZ, ETHEL FERNÁNDEZ, MIGUEL LARA, MARÍA PALACIOS, GUADALUPE BAUTISTA, ALDO FLORES, PATY MARTÍN LOIS, CHARITO CASTILLO y el golfista CÉSAR TORRES; mañana jueves AGUSTÍN ALMAGUER y MARÍA GUTIÉRREZ; el viernes MARU LEYCEGUI DE TEJEDA, MIGUEL REYNAUD, GOYITO CHEDRAUI BOLADO, MIKE NAVARRA, XIMENA DORANTES, GISELLE NÚÑEZ, ROSA MARÍA ROBERT, PEDRO MANTILLA, VIANEY MEUNIER y TAMARA BARBOSA; el fin de semana JANETTE FAIBRE, MERCEDES ALEGRE, ALEX CARMONA, ERICKA BAZÁN, GRACIELA PEÑA, MARIEL TEJEDOR, ANGELINES LASTRA DE MANTECÓN, el golfista AARÓN TERRAZAS y PILI RAÑA, a todos muchas felicidades… Increíble lo que pasa en VERACRUZ, los que tienen hueso no lo quieren dejar, hay una serie de pre candidatos que nada más no dan una, los que quieren ENROQUE lo que quieren es fuero, esperemos la ciudadanía habrá los ojos y tengamos en esta elección 2021 los alcaldes y diputados más capaces y preparados… MARISOL SANDRIA y ABRIL ACOSTA se destacan en el jet set jarocho… Restricciones fuertes en puerto y Boca, la situación está muy difícil y se pondrá peor si no hacemos caso… Cumplieron años ayer FABY ÁLVAREZ CUETO y BEATRIZ SANSORES GARCÍA, saludos a sus respectivos esposos GUSTAVO CABADA y MARCO LAGUNES… Pregunten por los puros HOJA REAL… No hubo festejos presenciales en Tlacotalpan por la pandemia en honor a la Virgen de la Candelaria, solo religiosos, pero sí gente… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…