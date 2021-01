Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Mañana se juega el partido de ida en Córdoba entre el ATLÉTICO VERACRUZ, los famosos piratas de ANA MACÍAS, una empresaria exitosa, contra los chapulineros de Oaxaca en el estadio RAFAEL MURILLO VIDAL, el partido será a puerta cerrada por la pandemia… El partido de vuelta el domingo 31 en Oaxaca, como están jugando los pupilos de LUCAS AYALA, son amplios favoritos para llevarse el título… Un gustazo disfrutar de las atenciones de amigos muy queridos por la ciudad de los 30 caballeros, después del partido en donde el ATLÉTICO VERACRUZ logró su pase a la gran final de la liga de balompié mexicano, ganándole 2 a 0 a Naucalpan, nos fuimos a comer a Casa Díaz, todo delicioso, desde los chiles rellenos, camarones, pescado y postres, en compañía de RODOLFO y RUCHY SUÁREZ DE REUS con sus hijos MARIANA y RODOLFO, con ellos ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ con MÍA ÁLVAREZ, ANA MARÍA MACÍAS feliz con su brazo derecho FAUSTO RÍO, están encantados con los éxitos de los piratas, muchos veracruzanos andaban por allá por la boda de JORGE BELLO y CHANTAL MUGUIRA DE BELLO, salude a sus papis, así como al ARQ. PACO y MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO en compañía de PEPE y LIDIA MAITRET DE GÓMEZ DIEGO, felices por el éxito de la boda que reunió a lo más selecto de la sociedad, por ahí mis sobrinas BEBA VILLARELO AHUED y KARI CARLO AHUED, su galanazo FERNADO HIDALGO REQUEJO muy festejado por su cumpleaños; SERGIO BUENO presente, en general vi un Córdoba muy bonito y el apoyo de la autoridad para el deporte es total… El domingo 7 de febrero el Súper Bowl 55 a las 5 por el canal 5 de Televisa, los bucaneros de TAMPA BAY vs los jefes de KANSAS CITY el actual campeón, que quiere repetir; cabe destacar que por primera vez en la historia un equipo será local, jugará en su casa el SÚPER BOWL, ya que es en TAMPA BAY con TOM BRADY que es amplio favorito a llevarse el título, lo veremos en casa de PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, serán anfitriones…

Rodrigo Morales y Regina García Chiunti, (feliz pareja)…

Paulina Moral Cazarín, (jarocha)…

Natalia Maroño Beristain, (porteña)…

Paco Ruiz Malpica y Paty Barquín García, (comprometidos en matrimonio)…

En breve Perfumes Le France en Plaza ANDAMAR, habrá perfumes exclusivos que promueve OMAR MORALES BAQUEIRO, saludos a su esposa GABY ELVIRA DE MORALES, disfruté hace unos días de las atenciones de este matrimonio, por ahí HERMANN y BETY GARCÍA DE HENTZEN, sus herederos grandísimos; MIRIAN ALMEIDA luciendo espectacular la lindura, la pasamos de maravilla, y OMAR nos dio cátedra de lo que son los perfumes más famosos del planeta; la cena deliciosa y las bebidas de 10, nos comentó OMAR que muy pronto la repetiremos… El 2 de febrero tendremos comida CHOCHOLERA con la flota en el feudo de MANTECAS… Ayer comidón en El Llagar, PANKY se pulió y degustamos exquisitos lechones, camarones y cabrito, sin faltar las papas, ensalada y postres especialmente preparados para la ocasión, saludos a toda la colonia española radicada en el puerto jarocho, cabe destacar que en ese convivio se aprovechó para cortar el listón del mural de la flota CHOCHOLERA de dicho lugar… Bonita pareja la forman RODRIGO MORALES y REGINA GARCÍA CHIUNTI… PAULINA MORAL CAZARÍN, preciosa veracruzana que heredó la belleza de su mami, podría fácilmente representar a MÉXICO en concurso de belleza internacional… NATALIA MAROÑO BERISTAIN espectacularmente bella en la boda de su hermana PAULINA… Un noviazgo que va viento en popa lo forman GABRIEL BRAVO VERA y GABY GÁNDARA ESPARZA, se dejaron ver muy elegantes… NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO se registró como candidata a la alcaldía de Boca del Río por MORENA, las muestras de adhesión son importantes, pero creemos que no le alcanzará con el trabajo realizado y la popularidad de JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, esta zona conurbada es totalmente panista; la NENA está muy entusiasmada y pondrá toda la carne al asador… PACO RUIZ MALPICA y su prometida PATY BARQUÍN GARCÍA muy contentos y organizando ya su enlace matrimonial… MAR REGUEIRO TESTAS encantadora, se dejó ver con ROSY GUDIÑO, lucen muy bellas, ROSY confirmó soltería… ROSY URETA muy felicitada por sus logros y éxitos, a partir del 1 de febrero será la coordinadora de operaciones del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias… Kebagrill en el gusto de los veracruzanos, está ubicado en Plaza Sol, reservaciones al 2293087986… JOSÉ LUIS LAZO GARCÍA, excelente politólogo apoyando al 100% al candidato boqueño del PAN, en la foto con su heredera MARÍA JOSÉ LAZO GÓMEZ…

Mar Regueiro Testas y Rosy Gudiño, (amigas)…

Nena De La Reguera de Maroño, (a la política)…

Nacho Gómez, Ruchy Suárez, Rodolfo Reus, Mariana, Rodolfo Reus Suárez, Mía Álvarez, Martha Lagunas de Álvarez, Enrique Álvarez, Ana María Macías y Fausto Río, (de festejos por Córdoba)…

José Luis Lazo García y María José Lazo Gómez, (padre e hija)…

IVETTE VELÁZQUEZ SANSORES siempre a la última moda, sus papis RAÚL e IVETTE SANSORES DE VELÁZQUEZ excelentes amigos del CHOCHOL… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Los cumpleaños de hoy son POLO MORENO, ROCÍO NIEVES MUÑOZ, BELY ORTIZ, PATY BLANCO, ALBERTO CASTILLO, MIREYA SOSA FLORES, BEGOÑA ZURITA, ESTHER TORRES, YOLANDA GONZÁLEZ, LETY RÍO, JUAN FERNADO PERDOMO, SANDRA VIYELLA, RICARDO CUE, PATY BARQUÍN y ROXANA ARMENGUAL; mañana jueves CHARITO CAPITAINE DE CUEVAS, LUCERO NÚÑEZ, ANA ALARCÓN, CLARA COBOS, ELVIS LOIS ROMERO y GABY BRAVO DE FONTES; el viernes HILDA BOYLAN y MARIÁN ALMEIDA; el fin de semana EDWARD BACCA, LILIANA RÍOS, MARISOL MOCTEZUMA, ZARA MARTÍNEZ, ENRIQUE TINAJERO y NORELLY GONZÁLEZ LUNA, a todos muchas felicidades… Mariscos El Bayo los mejores mariscos y excelente atención… En El Llagar y Deli Deli encontrarás los puros HOJA REAL… KRYSTEL ESCALANTE guapísima y súper chambeadora, su galanazo DERIK ACOSTA enamoradísimo… En Planchadísimo tu mejor opción para lavado y planchado de ropa, servicio a domicilio al 2292127516… COCO RETOLAZA bellísima y muy chambeadora, pendiente comida… BLANCA OROPESA apoyando siempre a su heredero REYNOLDS OROPESA, profesionista destacado… RAMÓN y ROCÍO RUIZ DE ÁLVAREZ, presentes en los CHOCHOLAZOS… ABELARDO COELLO DE JESÚS feliz de la vida en el caribe mexicano… SALVADOR VIDAL, el popular CHAVIRA, se reportó desde PUNTA CANA en la República Dominicana, su restaurante Lorenzillos un exitazo… SOFÍA RUIZ DÍAZ muy felicitada por su cumpleaños… PANCHO REQUEJO se me hace que está enamorado… Saludos a la encargada del registro civil de Medellín ADRIANA ABDELJALEK, BETO SAN MARTÍN encantado con la lindura… Me comentó PANKY que hará un mural con la flota CHOCHOLERA de la botana y estará puesto en la famosa curvita de El Llagar… SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ un feliz matrimonio, son muy queridos y respetados en el estado… FLAVIO y CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ feliz de la vida con su tercer nieta… La cubanita YUDITH CARRASCO CHIRINOS cumplió años y lo festejó, muchas felicidades… MARU CISNEROS se reporta casi a diario desde Canadá, partió ROCCO DITOMMASO LEDESMA precisamente al país de la hoja de maple, lo despidieron su mami MARICARMEN LEDESMA DE DITOMMASO e ILEANA LEDESMA GUZMÁN… Feliz matrimonio lo forman TOÑO y KIKIS AJA DE QUIJANO, saludos a su heredero TOÑO QUIJANO AJA… Feliz noviazgo lo forman BERNARDO ROMANO y AITANA GARCÍA FERNÁNDEZ, les mandamos saludos… Mi vecina ANA KAREN RODRÍGUEZ ORTIZ una joven bellísima, saludos a sus papis… RAÚL USLA trabajando muy bien en CFE… Saludos para SALVADOR y LUCHY BONILLA DE MANZUR, sus herederos VALERIA y CHAVITA creciendo y jugando muy bien al golf y al fútbol respectivamente… Gustazo saludar a RAMON ABASCAL, está realizando producciones para empresas privadas, saludos a su novia MARILY GILABERT… Gracias a LAURA ANITÚA y JORGE CASTRO por la invitación al evento SOMOS BODAS que se realizó ayer en las confortables instalaciones de la hacienda TISÚ, ubicada en la Riviera Veracruzana… JAIME DE LA GARZA va por la diputación local en Boca del Río, cuenta con todo el apoyo de los boqueños…



Beba Villarello Ahued, (preciosa)…

Hermann y Bety García de Hentzen, (feliz matrimonio)…

Omar y Gaby Elvira de Morales, (anfitriones)…

Ivette Velázquez Sansores, (elegantísima)…

Muy festejada MALENA HOYOS BARRÍA por su cumpleaños, estuvo acompañada de sus primos y amigos JOSELO GUTIÉRREZ DE VELASCO, así como por MARILÚ BUTLER DE AILLAUD, ANITA GUTIÉRREZ DE VELASCO y GABY ÁLVAREZ FONTÁN, se la pasaron de lujo, con ellas EUSEBIO SALCES HOYOS… Saludos de recuperación para DON JESÚS VERA, papá de nuestro amigo MARIO… Ya viene el cumpleaños de ADRIANA GIL MAROÑO y LUPITA ABASCAL CASTRO… Los presidentes de Inglaterra, Brasil, Guatemala, USA, Francia, PORTUGAL y MÉXICO, han sido positivos a COVID-19, lo que nos preocupa es nuestro país, nuestro presidente AMLO con síntomas leves… En MÉXICO rebasamos los 150 mil muertos y contando… LUPITA JONES sin comentarios sobre el tema de la gubernatura de BAJA CALIFORNIA, guardó silencio la Miss Universo 1991 y directora nacional de MEXICANA UNIVERSAL… Se está volviendo la política un CHOCHOLEO sensacional, artistas, periodistas, cantantes, todos quieren ser políticos, o los partidos políticos están usando la fama de ellos para ganar un espacio, se cuelgan materialmente de la trayectoria de un artista para sus fines políticos no para el beneficio del pueblo, y saben que a lo mejor todos ellos harían un mejor papel que los que hoy están ocupando un lugar en donde representan al pueblo, la mayoría muy mal, los políticos están para servir al pueblo no para servirse de él, yo creo que lo que necesitamos es gente capaz, preparada, que tenga criterio, que sepa de leyes y que un momento dado tenga capacidad de decisión, gente que decida lo que conviene y beneficia a las mayorías, no gente caprichosa, inepta y prepotente; este 2021 es muy importante que chequemos y verifiquemos por quién vamos a VOTAR, no importa el partido, importa la calidad humana, preparación, que sea honrado y capaz de representar dignamente al pueblo, un poco difícil verdad pero si ponemos atención, elegiremos al menos malo… Muchas felicidades para BEGOÑA RUÍZ y familia, cumplieron un año con los famosos BROWNIS de La Abuela, la receta secreta son un exitazo… MARIFER MORÁN MARTÍNEZ súper deportista, es una estrella del tenis… Muy buenos comentarios de las bodas de PAULINA y LOLO, así como de CHANTAL y JORGE… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…