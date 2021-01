Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Las águilas del AMÉRICA perdieron en Monterrey por un garrafal error arbitral, un robo en despoblado, ahora van contra CIUDAD JUÁREZ este 23 de enero en el Azteca… Muchas felicidades para el biólogo PABLO ROBLES BARAJAS, tomó posesión el lunes como director de la CONAGUA, estarán a su cargo más de 400 municipios de los estados de VERACRUZ, PUEBLA, OAXACA e HIDALGO, su cargo oficial es director general de la comisión nacional del agua, CUENCA, GOLFO CENTRO, enhorabuena… Sabía ustedes que un 17 de enero de 1982 debutó en Siempre en Domingo, con RAÚL VELASCO, el veracruzano LUIS MIGUEL a la edad de 11 años, cantando dos temas “ALGO” de su papá LUISITO REY y “Uno más uno, dos enamorados” que se convirtió en su primer gran éxito, saludos a ALEX BASTERI, cabe destacar que estuvo en Veracruz en ese año de 1982 visitando los medios informativos y la radio, la entrevista la realizó en el grupo FM DON ANTONIO LIAÑO SÁNCHEZ… En el gran hotel Diligencias se realizó la rueda de prensa en donde el LIC. GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA dio a conocer que este pasado fin de semana se inscribió como candidato a la dirección de la comisión estatal de los derechos humanos, él ha sido propuesto por los abogados veracruzanos y la ciudadanía ve con buenos ojos la postulación, cabe destacar que en todos los puestos en que ha estado al frente se ha desempeñado con profesionalismo y honradez, feliz y orgullosa de su marido su esposa CHARO MARÍA RODRÍGUEZ DE SOUSA, enhorabuena y que reciba todo el apoyo de los CHOCHOLAZOS jarochos… Muy festejada RENATA CORRONS por cumplir un año más, su galanazo LEONIDES RODRÍGUEZ MURILLO la consintió muchísimo, desde aquí le deseamos muchas felicidades… BINGEN REMENTERÍA MOLINA a la cabeza en la recta final rumbo a la candidatura de la alcaldía por el puerto jarocho; todo se definirá el 14 de febrero, pero como van las cosas, este arroz ya se coció y el otro bando del PAN están más solos que un político en desgracia… BELEM LAJUD ÁLVAREZ creciendo guapísima la heredera de MIGUELÓN y BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD, saludos a MIGUELITO…

Belém Lajud Álvarez, (guapísima)…

Carla Jiménez, Diana Lucho y Belén Fernández, (damas)…

Pablo Robles Barajas, (nuevo director de CONAGUA)…

Renata Corrons y Leonides Rodríguez Murillo, (feliz cumple)…

MARIO DELFÍN VÁZQUEZ festejó en familia su cumpleaños 34, saludos a su hermano HUGO, muy activo en la política del partido AZUL… HUGO y MÓNICA VÁZQUEZ DE DELFÍN, feliz matrimonio… Tres distinguidas veracruzanas son DIANA LUCHO, CARLA JIMÉNEZ y BELÉN FERNÁNDEZ DEL PUERTO, felizmente casadas… LAURA MOJICA, joven encantadora y con mucho futuro en los certámenes de belleza, al igual que SAMANTHA MARGARITA HERRERA, se destacan en el jet set jarocho… Guapísimas DOÑA MARINA PALACIOS DE MABARAK, MARINA MABARAK DE ALVERDI, saludos a NEPO, y MARINA ALVERDI DE PERNAS, su esposo Memo la adora, saludos a sus herederas, en esta familia hay cuatro generaciones… La pareja del momento la integran el senador de la República por Nuevo León SAMUEL GARCÍA, ha cometido una cantidad de brutalidades y todas se han hecho vírales por estar casado con una gran influencer como MARIANA RODRÍGUEZ CANTÚ, no sé si están hechas a propósito para ganar más adeptos, pero lo que si les puedo decir es que han logrado el objetivo deseado, el senador SAMUEL será candidato a gobernador de NUEVO LEÓN por movimiento ciudadano y saben qué, ganará en esa contienda, acuérdense de mis palabras… FANNY MONDRAGÓN una jarocha encantadora… Kebagrill el mejor restaurante de comida LIBANESA, reserve al 2293087986, y si prefiere mariscos, les recomiendo El Río de la plata… ROBERTO ANDARZA súper deportista, cuando no lo ves corriendo por el bule, anda en bicicleta o jugando fútbol, es muy amigo del político ÁNGELO MALDONADO, saludos a su esposa NADIA PIANA DE MALDONADO y su heredera ANTONELLA, en la foto los dos atletas con el goleador JORGE COMAS, argentino que le dio el último título de goleo al desaparecido TIBURONES ROJOS en la liga MX… El béisbol una realidad, regresa al BETO ÁVILA, el gobierno estatal que preside CUITLÁHUAC GARCÍA están apoyando con todo por instrucciones de AMLO, que es aficionado de hueso colorado al BÉISBOL, lo más destacable de todo esto es que al frente de los ROJOS viene un empresario con un apellido de abolengo en el béisbol, BERNARDO PASQUEL, sin dudarlo el ÁGUILA volará alto… YAMILET OROZCO BEYRUT, guapísima, ella fue soberana del Club de Golf La Villa Rica, saludos a sus padres VÍCTOR y YAMILA BEYRUT DE OROZCO… Este 25 de febrero cumplirá 104 años ALÍCIA TORRA DE BRAVO, saludos a su heredero el empresario GILBERTO BRAVO TORRA y su esposa GABY VERA DE BRAVO…

Marina Mabarak de Alverdi, Marina Palacios de Mabarak y Marina Alverdi de Pernas (tres generaciones)…

Samuel y Mariana Rodríguez de García, (la pareja del momento)…

Fanny Mondragon, (bellísima)…

Roberto Andarza, Jorge Comas y Ángelo Maldonado, (deportistas)…

Comidón para festejar a JORGE MALPICA ORTIZ que inicia transmisiones en MAR FM con FELILLO, cabe destacar que simultáneamente JORGE lanza su portal noticioso en donde nos tendrá sin dudarlo muy bien informado, presentes los abogados RODOLFO REUS y ALFREDO SÁNCHEZ LÓPEZ, con ellos nuestro vicepresidente en Coparmex nacional JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ, así como MOISES HERNÁNDEZ YOLDI, excelente publirrelacionista; SERGIO PAZOS NAVARRETE e IRVING PRADO… HÉCTOR PACHECO y KAREN RICAÑO enamoradísimos, estuvieron por Orizaba… Los cumpleañeros de hoy son GILBERTO ZAMORANO, AURORA AGUIRRE, SERGIO GONZÁLEZ SOBREVALS, ANDRÉS LÓPEZ, CÉSAR DOMÍNGUEZ, RICARDO MANUEL FIGUEREO, LUPITA CHACUR, MELISSA GARZÓN MATTHEWS, MARALY DUARTE FERRÁEZ y FERNANDO ARTEAGA APONTE; mañana BETITO VILLARELLO AHUED, ROSARIO VALVERDE, ANA GABRIELA PANTOJA, ENA LOBATO, ANA MILAGROS LÓPEZ y SERGIO FLORES SOSA; el viernes GUADALUPE MARÍA MORANDO, GABY GALLARDO, VANESA ROIZ y LUIS BONILLA; el sábado AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, KARLY JÁCOME, ERIKA NAVARRETE, RAMÓN TORRES, YALI SOTO, ERMILO CASTILLA y LIZ AGUILERA DE NAVA, a todos muchas felicidades…. Pida su vuelve a la vida en Mariscos El Bayo, excelente servicio y calidad… Los Puros hoja real ya están a la venta en Deli Deli y en El Llagar… Probé los famosos tacos del Novillero y este pasado lunes qué creen, repetí taquiza, están deliciosos, búsquelos en Costa Verde Mar Adriático… Planchadísimo, excelente lugar para mandar tu ropa a lavar y planchar, teléfono 2292127516… Muchas felicidades para TOÑO y TRICIA VECI DE ABASCAL, cumplieron siete años de feliz matrimonio, saludos a sus herederos SEBASTIÁN y ESTHER ABASCAL VECI… Saludos hasta la ciudad de los 30 caballeros para PAULETTE RODAL… PUMAS con buen paso, los líderes son MONTERREY y SANTOS… Muere el cardenal NORBERTO RIVERA CARRERA por COVID -19, descanse en Paz… SALUDOS especiales para el DR. ALEJANDRO VEGA…

Yamilet Orozco Beyrut, (jarocha)…

Gilberto Bravo Torra y doña Alicia Torra de Bravo, (rumbo a los 104 años)…

Jorge Malpica, Alfredo Sánchez, Rodolfo Reus, Moisés Hernández e Irving Prado, (personalidades)…

Héctor Pacheco y Karen Ricaño, (feliz noviazgo)…

Recordando a reinas de la belleza veracruzana, en 1984 se coronó representando a Boca del Río IRIS DEL CARMEN MORALES MEZA, en 1985 MARIGEL ORANTES BARRAZA, representando al puerto jarocho; en 1986 LAURA GABRIELA RODRÍGUEZ DELGADO, representando a CARLOS A. CARRILLO; en el año de 1987 MARICARMEN RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, de Fortín de las Flores; en 1988 ADRIANA ABASCAL LÓPEZ CISNEROS, ganaría también el certamen nacional de Srita. MÉXICO que se realizó en el puerto, Miss Universo fue en Cancún y Adriana quedó en el top 5; en 1989 ganó de Tierra Blanca NELIA MARÍA OCHOA ARTEAGA, fue también Srita. DORIAN GREY ese año; 89 la ganadora nacional representando a Tlaxcala fue MARILÉ DEL ROSARIO SANTIAGO; en 1990 CAROLINA BRINGAS HERNÁNDEZ, la final nacional fue en el WTC y ganó LUPITA JONES; CAROLINA quedó en tercer lugar… ATLÉTICO DE BILBAO en tiempo extra se lleva la súper copa de España, con expulsión de MESSI por pegar codazo sin balón, como se le notan los años al argentino, entre la impotencia de ir perdiendo y su edad, perdió totalmente el control… MOISÉS HERNÁNDEZ YOLDI y familia disfrutaron de los tacos Novillero Grill; ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS de ÁLVAREZ salieron encantados, Mía se comió cuatro, le gustaron los de RIB EYE igual que a mí… Saludos de recuperación para DON ISIDRO CANO LUNA… Hay gente que todavía no cree en el COVID -19 y siguen haciendo eventos masivos, así nunca acabará la pandemia, porque VACUNA no habrá, hay que cuidarnos… RICARDO ANAYA quiere ser presidente de MÉXICO, hasta KIKO quiere ser gobernador, analicemos el VOTO 2021, valórenlo… Empezaron las campañas publicitarias en materia política y todos los partidos están haciendo lo mismo que hace el que está en el poder, increíble que no aprendamos de nuestro pasado, siempre hay que echarle la culpa al contrario, se ven muy mal… CARRANZA PRIME un exitazo por la calidad de sus bebidas y alimentos… PAOLA RÍOS después de 8 años en RTV se despide y sin dudarlo se irá a un mejor trabajo en donde crecerá profesionalmente… CANIRAC en esta zona conurbada pasando sin pena ni gloria, por eso la gran mayoría no están agremiados… Saludos para ALE ALVERDI, cada vez más bella… No entiendo cuál es afán de engañar al pueblo veracruzano, haciéndole creer que ya era un hecho que regresaban los TIBURONES ROJOS, muy mal del gobierno estatal veracruzano, que una vez más quedaron mal y seremos noticia nacional negativa, porque la liga de expansión de la liga MX no tiene conocimiento de lo que presumían los funcionarios estatales del TIBURÓN, desmintieron categóricamente lo dicho, qué triste de verdad… La Gran Dictadura, excelentes cortes de carnes… Saludos a LAURA GALLARDO, haremos algunas cosas por ahí que beneficiarán mi salud… Tengan cuidado y precaución, andan bandas profesionales que se apropian de lo ajeno en VERACRUZ… NATALIA GONZÁLEZ VILLARREAL cumplió años y luce esplendorosa, la soltería le cayó muy bien… JORGE FAIBRE también de festejos… HUGO GALLARDO SAN GABRIEL en plena recuperación… RICARDO AHUED BARDAHUIL agradeció a la ciudadanía las muestras de apoyo, lo querían nuevamente para la alcaldía xalapeña, se esperará, va por la grande…. Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…