Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Se acabó el 2020, un año muy difícil para toda la humanidad, las personas tuvimos que lamentar la pérdida de un ser querido cuando menos, un familiar, amigo o compañero de trabajo; sin duda un año que recordaremos por siempre, una PANDEMIA maligna, el COVID-19, del que nos dan falsas esperanzas con la llegada de vacunas a cuenta gotas; somos más de 120 millones de mexicanos y se habla de 3 mil en la primera remesa, 42 mil en la segunda, en fin, la 4T le dio un mal manejo a esta contingencia; no estamos para criticar, sino para tratar de hacer las cosas bien, síganse cuidando y les deseo un feliz año nuevo 2021… Viene mañana primero la comida de fin de año en los famosos portales del GHD, cuando menos ahí será al aire libre, aunque se están tomando las medidas de seguridad para evitar aglomeraciones; después viene la cena de fin de año, evite abrazos y besos, con el brindis y una reverencia estaría excelente… Un gustazo comer en el restaurante El Río de la Plata con ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, su fiesta de cumpleaños estuvo excelente en el hotel Maju de ANA MARÍA MACÍAS, besos a MÍA; regresando al restaurante, un gusto saludar a TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ con sus herederos TOÑITO y ANA LORENA, le mandamos besos a LUMI que no estuvo; por ahí también TAVO LAGUNES y “El TUCÁN”, estuvo malo en Navidad, pero ya lo vi muy repuesto; VÍCTOR CABALLERO tenía tiempo de no verlo, de los fieles auxiliares de FIDEL HERRERA BELTRÁN… De las bellezas veracruzanas que se destacan en el jet set es la ex soberana del Club de Golf La Villa Rica YAMILA OROZCO BEYRUT, al parecer enamorada de su galanazo, esto último confirmarlo al centro de cómputo del CHOCHOL…

Yamilé Orozco Beyrut, (jarocha)… Alejandra y Daniela Thomas Castagne, (hermanas)… Jaime y Denisse Graham de Ruiz, Mauricio e Irene Peruyero de Ruiz, Paty Barquín y Paco Ruiz Malpica, Manolo y Mariola Gil de Ruiz con Ricardo y Dany Basurto de Ruiz, (familias veracruzanas)… Lolis Ortiz de Rodríguez y Ana Karen Rodríguez Ortiz, (mami e hija)…

ALEJANDRA y DANIELA THOMAS CASTAGNE, hermanas guapísimas de San Rafael Veracruz, saludos para su papi GUILLERMO THOMAS OBREGÓN, así como para sus hermanos OSCAR y JAVIER… MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ, matrimonio ejemplar y querido en Veracruz, están felices y emocionados porque su último heredero soltero PAQUITO ya entregó anillo de compromiso a su novia PATY BARQUÍN GARCÍA, presentes estuvieron sus hermanos MANOLO y MARIOLA GIL DE RUIZ, MAURICIO e IRENE PERUYERO DE RUIZ, JAIME y DENISSE GRAHAM DE RUIZ y RICARDO y DANY BASURTO DE RUIZ, todos felizmente casados… Un saludo para mis vecinos ALEJO y LOLIS ORTIZ DE RODRÍGUEZ, que junto con sus hijos ALEJO, ANA KAREN y CAROLINA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ, forman una bonita familia, saludos a MARIANA BUJAIDAR, todo marcha bien en el restaurante Kebagrill, deliciosa comida libanesa en Plaza Sol, reservaciones al 2293087986… PANKY e IVONNE DE GARCÍA excelentes amigos del CHOCHOL… Hace unos días comimos una botana de camarones alvaradeños cortesía de RAFAEL DELGADO … ANA DE LA REGUERA pasó navidad en este puerto en casa de su mami la NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO, gentil anfitrión fue su esposo CARLOS MAROÑO ACOSTA, a quien vemos muy repuesto de su intervención quirúrgica, estuvieron de visita en LOS TUXTLAS… De los matrimonios cordobeses que radican en este puerto jarocho son TOÑO y MARY ZAMUDIO DE GONZÁLEZ, saludos a sus tres herederas ROMINA, CARLA y MIRANDA GONZÁLEZ ZAMUDIO, les deseamos un feliz año 2021… ILEANA LEDESMA feliz de la vida atendiendo a su hermano ROCCO que llegó en compañía de su novia de CANADÁ, en donde radica y trabaja, estará por este puerto hasta principios de año… HUMBERTO GÓMEZ LEDESMA sigue trabajando y estudiando en Toronto, joven emprendedor que a sus 20 años ha realizado muchísimas actividades que otros chicos de su edad ni siquiera lo han soñado, por ahora está muy enamorado de su novia canadiense…

Carlos y La Nena de la Reguera de Maroño con Ana De La Reguera, (feliz año 2021)…

Antonio y Mary Zamudio de González con Romina, Carla y Miranda González Zamudio, (feliz familia)…

Familias Mansur Arellano, Pazos Arellano, Castellanos Arellano y Arellano Ibáñez, (feliz año 2021)….

José Carlos y Carolina Bringas de Poo con Graciela, José Carlos y Carolina Poo Bringas, (familia porteña)…

Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en @NACHOCHOLNEW… Tuvimos la comida de la flota CHOCHOLERA en la residencia veraniega de GERARDO MANTECÓN ROJO, excelente anfitrión, nos cocinó la vez pasada deliciosa paella y ahora un cochino al ataúd, presentes casi toda la flota, PACO VILA, MARCO BARQUÍN y quien esto escribe degustamos unos pago de carraovejas de la ribera del Duero y un ALION; MANOLO ÁLVAREZ asistió, así como ARMANDO MANTECÓN, ENRIQUE DEL VAL, LALO VILA con su primo GERARDO VILA, FERNANDO REQUEJO y el DR. ALEJANDRO SCHLESKE, parecía de verdad un marciano, ya que por estar en la línea COVID, debe tener mucha precaución, no se quitó el cubrebocas y su protector; PEPE RUIZ llevó unos zapatos muy FIFIS, creo se los heredó FITO GIRÓN o TRAVOLTA; CÉSAR “EL OJÓN” CÁNALES, estuvo feliz, radica en Houston , la pasamos de maravilla, hubo fabada hecha por ANGELINES LASTRA DE MANTECÓN, por ahí llegó GERARDO MANTECÓN LASTRA, hoy tiene su comida lasallista en La Barra de Sacrificios, solo faltaron el MOTITA, JAVIER GIL, JAIME DEL VAL y ÁNGELO ÁLVAREZ, así como FLAVIO HERNÁNDEZ CANO quien está disfrutando vacaciones en EU, a todos les deseamos feliz año nuevo 2021; la siguiente comida quedó fijada para el 2 de febrero, habrá filetes al trapo, en donde el Chef MANTECÓN nos tiene una sorpresa… Los mejores cortes de carnes están en La Gran Dictadura en la entrada de Costa de Oro… Por USA PEPE TOÑO MANSUR BELTRÁN y su esposa JESSICA ARELLANO DE MANSUR con sus herederas, con ellos SERGIO y GISSEL ARELLANO DE PAZOS saludos a sus tres galanazos disfrutaron navidad en compañía de las familias ARELLANO IBÁÑEZ y CASTELLANOS ARELLANO… JOSÉ CARLOS POO GIL feliz y enamorado de su esposa CAROLINA BRINGAS DE POO, saludos para GRACIELITA, JOSÉ CARLOS y CAROLINA POO BRINGAS están disfrutando las fiestas decembrinas… Saludos a GERARDO y CHELITA GIL DE POO… Hoy comeremos en El Llagar en compañía de la Lic. y Notario CONY PIANA en compañía de su prometido LUIS MELGOZA, invitados por ILEANA LEDESMA… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, reina de la belleza veracruzana, les desea un feliz año 2021… RODRIGO CROSA, joven emprendedor que se sigue preparando, agradecemos sus atenciones… La cena de fin de año será en casa de PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, hoy presentes en pijama con mis sobrinas DANY, COTY, PAULA y MICHELLE PIMENTEL GONZÁLEZ… MARIFER MORÁN MARTÍNEZ, muy guapa y deportista, disfrutó los festejos navideños como Nadir, saludos a sus papis DR. FERNANDO MORÁN HUERDO y VERÓNICA, el doctor un excelente gastroenterólogo… Los cumpleañeros de hoy son BETY GARCÍA y JACKIE ROSILLO, mañana jueves el LIC. JUAN CARLOS COTRINA, PATY GÓMEZ CASTILLO, LETY ZEPEDA, SABI GÓMEZ, ISELA CANO, PAULINA CASTILLO, ROSA SALDAÑA, KATY CARBALLO, JOAQUÍN RUEDA y MARTHA FRANCO; el sábado GRETEL LUENGAS, RAMÓN MAROÑO, BERENICE GRAJALES, PATY MUÑOZ, SOFÍA VALLEJOS , ANABEL PORTUGUES, JACKIE OVIEDO, VANESA POLO y FABIOLA WADE, a todos muchas felicidades… Saludos hasta Cancún para PEPE GÓMEZ…Un feliz noviazgo lo forman JUAN CARLOS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE y MARÍA EUGENIA VIOLANTE SUÁREZ, hacen bonita pareja… Besos para las sobrinas guapísimas MARI DAGDUG AHUED, BEBA VILLARELLO AHUED y las hermanitas KARI y SALME VICTORIA CARLO AHUED, encantadoras…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (reina)…

Paul y Perita González de Pimentel con Dany, Coty, Michelle y Paula, (disfrutando)…

Marifer Morán Martínez, (excelente deportista)…

EUSEBIO SALCES muy activo en estas vacaciones decembrinas… Gusto saludar a JOSÉ MANUEL CAMIÑA OGANDO en compañía de su esposa FERNANDA AARUN DE CAMIÑA… Por este puerto DON ELIGIO CAMIÑA, pasará unos meses disfrutando a sus nietos y amigos… Los Puros HOJA REAL un exitazo, están por todas partes en esta zona conurbada y otros emigraron a España y Brasil… EVITA LARA una amiga encantadora… REYNOLDS OROPESA muy chambeador, saludos a su mami BLANCA… Saludos al almirante VICENTE ANDRADE MORALES, director de la HENM, le deseamos un feliz año nuevo, lo hacemos extensivo a sus familiares… En API todo marcha muy bien al frente del almirante ROMEL EDUARDO LEDESMA ABAROA, saludos a su esposa ESTELA REVA DE LEDESMA, destacada notario público en Perote, Veracruz… ANGELITO FERNÁNDEZ CEVALLOS muy activo en La Parroquia de los 200 años, y también lo vemos en la de los 500… RAÚL USLA con mucho trabajo por los nortes, se espera uno fuerte para mañana… CARLOS y GILDA CELIS DE VENTA felices con su nieta AMAIA… La Dra. MAGALY ALFARO ALFANI no se ha dejado ver, sigue estando en mi corazón… NELSON y GABY DE ARCE un feliz matrimonio… CECILIO GARCÍA siempre fiel a los CHOCHOLAZOS… MANE DE LA PARRA cierra el año a tambor batiente con mucho éxito y trabajo… AB Imperial la boutique de moda en Veracruz… Los hermanos MARCO y ADRIÁN LAGUNES COELLO en breve nos darán agradables sorpresas, de profesionistas a empresarios, su mami LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ está muy orgullosa de sus herederos… MARIO GUEVARA muy activo al frente de COSTCO… Hay una frase que me encantó, pasaremos a la historia como la generación que se nos pidió no hacer nada y ni eso pudimos hacer bien… Ayer cumplió años el CP. VÍCTOR TADEO ORTIZ y lo festejó en familia y amigos, gracias por sus atenciones… Gracias al periodista OMAR ALEMÁN CHANG por los productos Pureza Directa que me mandó para mantener limpias nuestras manos, la fábrica está en Puebla y surte a varios estados de la República, nuestro amigo ahora también es empresario… SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ disfrutaron fiestas navideñas en Tehuacán, Puebla… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…