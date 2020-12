Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Pasamos una Navidad un poco fresca por el nortazo que azotó a Veracruz, pero no por eso perdimos nuestra alegría, la buena actitud y el cariño que tenemos con nuestros familiares y seres queridos, 2020 ha sido un año muy difícil por la situación de la pandemia, por la que tristemente se nos han adelantado amigos y gente querida; tengamos prudencia y evitemos abrazos y besos, todo con sana distancia y el uso obligatorio del cubrebocas… 2020 está culminando, demos gracias a Dios por nuestra salud, por estar disfrutando a nuestros seres queridos, por los que estamos trabajando y produciendo por MÉXICO a pesar de las inconvenientes que nos ha puesto la 4T, pero principalmente por estar vivos… FELICIDADES para todos de todo corazón, se los deseamos los que laboramos en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional… JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL viento en popa rumbo a la alcaldía de Boca del Río… Excelente cena me preparo ILEANA LEDESMA GUZMÁN en su residencia del fraccionamiento Reforma, hubo queso con pimiento, abulón, angulas, atún, pan, vino y un BACALAO a la vizcaína riquísimo preparado por su mami MARICARMEN LEDESMA, saludos a su esposo MIGUEL, estaba el bacalao exquisito, me comí hasta unas tortas el 25, la pasamos de maravilla… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ pasaron Navidad en Toluca con su familia, ya retornaron de vacaciones y hoy comeremos en El Rincón del Abuelo… El 24 de diciembre tuvimos comida en casa de mi querida BERTHA AHUED MALPICA, excelente anfitriona, casi 40 invitados y pura familia; gustazo saludar a mi madrina BERTHA, guapísima y elegante; mi tía MARGARITA MALPICA MARTÍNEZ con sus hijos TITA, JOAQUÍN, MAGUI y JORGE MALPICA, sus hijos grandísimos y hasta el bisnieto llegó, mi querida KARIME AHUED MALPICA bellísima, con ella sus preciosas herederas KARI y SALME VICTORIA CARLO AHUED; BETO VILLARELLO LANDA, mi querida BEBA VILLARELLO AHUED chulísima, sus hermanos todos unos galanazos, BETO muy formal y GIORGIO súper deportista y muy fit; MARI DAGDUG AHUED encantadora con sus hermanos JUAN EDMUNDO y JORGE EMILIO DAGDUG AHUED, disfrutamos un buen vino PROTOS de la Ribera del Duero; las familias MALPICA DEL RAYO y MALPICA MARTÍNEZ asistieron, así como RICARDO y GUILLE ESPARZA DE CARLO con su heredera VERÓNICA; RICARDO CARLO y JULIETA BENVENUTTI con RICARDÍN y CHIARA; JORGE AHUED MALPICA llegó en compañía de MAGALY BARQUÍN GORIS, con ellos JORGITO, ALESSANDRA y THIAGO AHUED, un gustazo saludarlo; la comida excelente, saludos a doña LUCY y MARY, el chato ya no lo vi…

Nacho Gómez con Marilú Acevedo y Laura Mujica, (brindis navideño)…

Fernando y Angélica Camiña de Rodríguez con María Fernanda, Lucía y José Manuel Rodríguez Camiña, (feliz año nuevo)…

Jaime Ruiz Graham, (bebé)…

Alfredo Pichardo y Conchita Pastrana, (enamorados)…

Por la noche cené en casa de PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, así como con mis sobrinas DANY, COTY, MICHELLE y PAULA PIMENTEL, la cena deliciosa al estilo único de PERITA, degustamos un vino CAYMUS edición especial 2007 de valley napa, hubo intercambio de regalos y me tocó batería para recargar mi iPhone… Disfrute también vinito en El Llagar en compañía de MARILÚ ACEVEDO y LAURA MUJICA, MARILU pasó navidad en Córdoba, pero fin de año estará en VERACRUZ… ANA DE LA REGUERA disfrutando a su familia… FERNANDO y ANGÉLICA CAMIÑA DE RODRÍGUEZ disfrutando por España sus vacaciones decembrinas, saludos a sus herederos MARÍA FERNANDA, LUCÍA y JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ CAMIÑA… JAIME RUIZ GRAHAM es ya un consentido del CHOCHOL, saludos a JIMMY y DENISSE GRAHAM DE RUIZ, están encantados con su bebé… ALFREDO PICHARDO, un notario público reconocido en esta región, saludos a CONCHITA PASTRANA, están enamoradísimos… Un gusto saludar al CP. ALBERTO PÉREZ-KURI en compañía de PILAR ACASUSO DE PÉREZ KURI, estaban festejando cumpleaños… JUAN BOSCO y JUDITH ZEPEDA DE PÉREZ ACASUSO felices en compañía de su heredero NICOLÁS… DANIELA BERISTAIN TERRONES, veracruzana bellísima, saludos a sus papis DANIEL BERISTAIN y FALITA TERRONES… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS… NASLA NAYEN DE CANTÚ una señora dedicada de tiempo completo al ejercicio… JUAN y PAULINA MUGUIRA DE LAVÍN excelentes amigos del centro de la entidad veracruzana…

Daniela Beristain Terrones, (jarocha)…

Nasla Nayen de Cantú, (súper fit)…

Gerardo y Marisol Martínez de Urreta, José y Lilí Cazarín de Urreta, Juan Carlos y Angelines Mantecón de Fernández, Juan Carlos Fernández Mantecón, Ximena y Elisa Urreta Cazarín, (familias veracruzanas)…

GERARDO y MARISOL DE URRETA se dejaron ver en compañía de JUAN CARLOS y ANGELINES MANTECÓN DE FERNÁNDEZ, JOSÉ y LILÍ CAZARÍN DE URRETA, sus nenas realizaron su primera comunión… Saludos para ALEJANDRA VEGA, KARLA IÑIGUEZ, ALEJANDRA ATALA, YUNUEN ACOSTA, TELY DÍAZ y LAURA AYALA, tuvieron su reunión navideña… CLAUDIA ARAUZ guapísima y realizando excelente trabajo en el área administrativa del hospital general… Va nuestro pésame para la familia WONG BAIZABAL por la irreparable pérdida de nuestro amigo y compañero en TELEVER, el LIC. JOSÉ GUILLERMO WONG SAAVEDRA, en especial a su esposa ARACELY BAIZABAL, sus hijos y seres queridos, descanse en paz MEMO… Saludos a TAVO BAIZABAL, trabajando muy bien en la CDMX… JACQUELINE FONSECA por este puerto… Comiendo en prestigiado restaurante de plaza Sol, ALBERTO “el TOPY” RAMÍREZ CAPO en compañía de CLAUDIA DOMÍNGUEZ, así como MIGUEL ÁNGEL y PATY LOBEIRA DE YUNES, al parecer regresa a la política por la puerta grande… Tuvimos nuestra comida la flota CHOCHOLERA de El Estribo cantina y la realizamos en Kebagrill, LUDIVINO REDONDO hasta repitió, DANY MARTÍN LOIS encantado con la variedad de comida libanesa, el abogado JESÚS SOTO prometió regresar, y ÁNGELO MALDONADO muy político, saludó al joven YUNES … La flota de El Llagar muy CHOCHOLERA, estaba nuestro amigo el alemán JURGENS, JAIME GARCÍA, PANCHO REQUEJO encantado con ADRIANA ABDELJALEK, encargada del registro civil de Medellín; PEPE RIVERO siempre fiel, RICARDO MOREIRA un buen amigo, así como JORGE GARCÍA, ya lo estamos extrañando, PANKY con su disfraz de Santa Claus un exitazo… AGUSTÍN RUIZ, EUSEBIO SALCES y JUAN COBOS felices en el CHOCHOL… MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA muy chambeador… Un saludo para el LIC. FERNANDO PADILLA FARFÁN, presidente del patronato de la orquesta sinfónica de la UV, le mandamos un abrazo afectuoso y le deseamos de corazón que continúen los éxitos… EMILIO VEGA RUEDA festejó en familia esta navidad, es muy amigo del LIC. VICENTE PÉREZ AVELLA VILLA… XÓCHITL TRESS, su lugar consentido es Sonora Grill, uno de los míos es El Río de la Plata… TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ excelentes amigos del CHOCHOL… FELIPE y MARICARMEN MORÁN DE RUIZ un bonito matrimonio… El ING. HUMBERTO y MARÍA ELENA MUJICA DE ALESANDRINNI felices recibieron en estas fechas a sus herederos… DANY y HÉCTOR MARTÍN ALENCASTER creciendo rapidísimo…

Alejandra Vega, Karla Iñiguez, Alejandra Atala, Yunuen Acosta, Tely Díaz y Laura Ayala, (cena navideña)…

Juan y Paulina Muguira de Lavín, (matrimonio cordobés)…

Jurgens, Manolín López Pardavila, Pepe Rivero, Jaime García, Jorge García, Ricardo Moreira y Agustín Ruiz, (despidiendo el 2020)…

Claudia Araus, (guapísima)…

Este 28 la cena de la flota CHOCHOLERA en casa de GERARDO MANTECÓN, y el 29 el cumpleaños de MARTHA DE ÁLVAREZ en el hotel de ANA MACIAS… Saludos a RODOLFO REUS MEDINA, saliendo airoso de su descanso obligatorio, no ha dejado de chambear desde casa, su esposa RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO pendiente de todo y hasta LEO andaba preocupadón… Los cumpleañeros de hoy son RICARDO VELASCO, EFRAÍN RALERO TRINIDAD, MARÍA ORTIZ, ANITA GUTIÉRREZ DE VELASCO, ALMA MARTHA IBÁÑEZ, MIROSLAVA COUTOLENC, GABY NÚÑEZ, GUALÚ MANTECÓN, ABEL FERNÁNDEZ y RAQUEL COUSILLAS, mañana lunes 28, día de los santos inocentes, CARLOS RULLÁN, ANGELINES RUIZ, RAMÓN USCANGA, PABLO PARISSI CARMEN HERNÁNDEZ, MARGARITA MORALES y LILÍ DÍAZ; pasado mañana NORMA RODRÍGUEZ, BERNARDO ROJAS, ALEJANDRO CASTA, TOÑO LEAL, RAFAELA PÉREZ, LUCERO HERNÁNDEZ, CLAUDIA SALINAS, MARIOLA ARIOSA GLORIA AMADOR, ANGIE BRAVO, TONY GIRÓN y MAURICIO PAZOS GÓMEZ, a todos muchas felicidades… Los PAZOS ARELLANO y los MANSUR ARELLANO pasaron navidad en THE WOODLANDS… Un saludo navideño para las familias ÁLVAREZ CUETO, SANSORES GARCÍA, ACOSTA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ DÍAZ y BARQUÍN DE LA CALLE…Ya viene el cumpleaños de JUAN CARLOS COTRINA NAVARRO, su esposa IVETTE CORTEZ DE COTRINA le tiene preparadas sorpresas… ROSY URETA muy contenta en esta navidad… MAGO RODAL GÓMEZ por este puerto… Muy felicitada LESSIA GARDUÑO DE GARCÍA, LACHO fue el primero en felicitarla… BETO TEJEDA y JOSÉ ZARUR excelentes amigos… Saludos para MÓNICA TAIBO, no estás sola bebe… JORGITO y MARU DEL RAYO DE MALPICA felices con su bisnieto… CHARO MENÉNDEZ DE LARA más inspirada que nunca con sus frases… Felicidades para mi tía TERE GÓMEZ MORALES, cumplió 91 años de feliz existencia… ALDO LÁRRAGA y SCARLETT DRAGO feliz noviazgo… CÉSAR VENTA muy activo en redes, saludos a su familia, en especial a su esposa ANA LÓPEZ DE VENTA, GIANINA y CONSTANZA… Pregunte por los Puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…