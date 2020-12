Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Una vez más el CRUZ AZUL deja ir una gran oportunidad de estar en la final del fútbol mexicano contra el LEÓN, tenía una súper ventaja de 4 a 0 y la perdieron frente a los PUMAS universitarios; los PUMAS remontaron ese marcador adverso y están ya instalados en la gran final del fútbol mexicano torneo GUARDIANES 2020; mañana en CU los universitarios reciben a un LEÓN con sed de triunfo a las 21 horas, y el domingo 13, a las 20:30, en el NOU CAMP la final, como favoritos los panzas verdes del LEÓN, pero como están las cosas todo puede suceder… Comimos delicioso en El Estribo cantina del GHD en compañía de ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, con ellos MÍA, así como ILEANA LEDESMA, hasta ramo de rosas recibieron de regalo; RODOLFO REUS estuvo presente con su fiel acompañante LEO, por ahí llegaron MOISÉS HERNÁNDEZ YOLDI en compañía de su familia… Todo está listo para las mañanitas a la Virgen de GUADALUPE desde las 19 horas este 11 de diciembre, habrá música jarocha, norteña, tríos con música romántica, X3 estará presente, apoyo de El Estribo cantina, RUSH y TRESS 99, así como PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, sin faltar BLANCA y REYNOLDS OROPESA, saludos al PADRE VÍCTOR MANUEL DÍAZ MENDOZA… Lista también para este viernes la posada de la flota CHOCHOLERA, será en casa de RAÚL RIEGO… La cena posada navideña de los lancheros con mucho ambiente, estuvieron presentes JAVIER y MARILÚ BUTLER DE AILLAUD, FRANKIE y SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA, ANA MARTÍNEZ POO, la GORDA CALZADA, LETY CORONEL, ARMANDO con su esposa ANGÉLICA DE MANTECÓN… La DRA. ALEJANDRA SCHLESKE MUÑIZ guapísima… Me encontré al diputado local JUAN MANUEL UNANUE cenando en prestigiado restaurante con amigos, preparando lo que se avecina, está muy contento con su esposa MELINA y su heredera AITANA que acaba de cumplir cuatro añitos…

El abogado MARIO y su esposa ALICIA AGUIRRE DE LÓPEZ DE ESCALERA se dejaron ver en estas fiestas decembrinas en compañía de sus hijos ALISSON y JHONNY MARIO LÓPEZ DE ESCALERA AGUIRRE… GERARDO y ROCÍO ACOSTA DE RODRÍGUEZ, abuelos felices, están en compañía de su nieto RODRIGO que está enorme, saludos a sus padres… Kebagrill el mejor restaurante de comida libanesa, reserve al 2293087986… MATEO PAZOS ARELLANO creciendo, será todo un galanazo el tercer heredero de SERGIO y GISSEL ARELLANO DE PAZOS, saludos para SERGIO y DIEGO, sobrinos de GOYO e IVONNE PAZOS DE CHEDRAUI… ATLÉTICO VERÁCRUZ, los ya famosos piratas, siguen invictos en la liga de balompié mexicano, saludos a ANA MARÍA MACÍAS… Este 29 de diciembre el cumpleaños de MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ… Cenando en Il Veneziano saludé a OCTAVIO DE LAS CUEVAS VAILLARD en compañía de su novia ANDREA ÁLVAREZ MORFÍN, una feliz pareja… MARIANA MUNDO VARGAS de las veracruzanas que se destacan por su belleza y sencillez, saludos a sus papis el abogado TOMÁS y LUPITA VARGAS DE MUNDO… Mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganos en nuestras redes sociales @NACHOCHOLNEW… Fue bautizada MARÍA ZALDIVAR CANTÚ, heredera de CHEMA y GABY CANTÚ DE ZALDIVAR, el acto sacramental se realizó en la iglesia Jesús de Nazareth, fungieron como padrinos JESÚS y LAURA LANESTOSA DE CANTÚ, asistieron también los abuelos LEOPOLDO y MARGARITA RAMÍREZ DE ZALDIVAR, el más feliz JESÚS CANTÚ ARAMBULA junto con su gran amigo JESÚS MIJARES ALONSO, hubo comidón en lo que será un nuevo restaurante que llevará por nombre Vacanora, aunque por ahí me enteré que no puede abrir porque le están pidiendo MORDIDA, un billetón por abajo del agua, no se vale el abuso, estoy casi seguro que la máxima autoridad no está al tanto… XÓCHITL TRESS festejó 33 años con banda y mariachi allá en juanita, pendiente festejo en este puerto, muchas felicidades… Tuvimos cena en casa de RICARDO CUEVAS SEGURA, su esposa CHARITO CAPITAINE DE CUEVAS excelente anfitriona, tuvieron como invitado especial al ex diputado y ex senador JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS, experto en política nacional, mis respetos para la forma de expresarse de los acontecimientos que han hecho historia en nuestro país, el político tabasqueño sabe su oficio y será diputado federal nuevamente; en la reunión estuvimos con amigos, todos ellos pianistas, destacándose PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO, BALTAZAR PAZOS GÓMEZ, el abogado RODOLFO REUS MEDINA, el Dr. en derecho LUIS ALBERTO MARTÍN CAPISTRÁN, director de la facultad de derecho de la UCC; RAMÓN PINEDA y MOISÉS HERNÁNDEZ YOLDI…

JAQUELINE FONSECA CASTELLANOS guapísima, pasará fin de año en este puerto… EUSEBIO SALCES HOYOS y PANCHO REQUEJO felices, ambos excelentes amigos de quien esto escribe… Los cumpleañeros de hoy son FRANZ RETOLAZA, ENRIQUE LORANCA, KAREN RODRÍGUEZ, JAZHEEL HERRERA, GABRIEL THOMAS, ALMA BRIANO, ENRIQUE GUERRERO, ESBEYDI CRUZ y FANNY YÉPEZ; mañana NAIM LAJUD SERUR, ÁMBAR REYES, EVELYN RUIZ, DENISE PALACIOS, CARMINA ÁLVAREZ, VALERIA VELASCO, FERNADO CORREA, IRMA ELENA GÓMEZ DE PAZOS, MILLO GUTIÉRREZ EXSOME, NATALIA DELGADO y GUILLE GOROZPE; el viernes el notario público 18 ALFREDO PICHARDO FERNÁNDEZ, LUPITA TRUJILLO, JUAN CARLOS LÓPEZ, MARCOS MERODIO, LIZBETH VILABOA, PATY VELA, RICARDO CAHUE y ROCÍO OBESO; el fin de semana ARMANDO HERRERA, ADOLFO LIRA, LUPITA FERNÁNDEZ DE PAZ, JENNIFER CASTRO, MARISOL ÁGUILA GÓMEZ DE MENÉNDEZ, LUPITA OROPESA, ENRIQUE DE LA FUENTE, KARLA NAVARRO, GLORIA BALDERAS y ADDY DEL PUERTO, nuevamente abuela; a todos muchas felicidades; este sábado felicidades para todas las LUPITAS, en especial a nuestra virgen morena…. DANI NOGUEZ enamoradísima, sigue radicando en la capital del país… Estamos en semáforo verde en el estado de VERACRUZ, pero hay que seguir cuidándose, en esta zona conurbada estamos en semáforo amarillo, vamos muy bien, no bajemos la guardia…

En esta época navideña aproveche para reconciliarse con las personas que quiere, regale afecto, amor, amistad, no lo compre, aproveche esta bonita época… Saludos para MEMO WONG, sigue recuperándose de su salud, las noticias son buenas, enhorabuena para su familia… REBECA ARÉVALO REVA disfrutando las fiestas decembrinas… SALVADOR MANZUR DÍAZ feliz con su bonita familia, saludos a su esposa LUCHY BONILLA DE MANZUR y sus herederos VALERIA, excelente golfista, y CHAVITA… Increíble el periodismo amarillista que menciona a un ex gobernador con hechos delictivos, como se ve que viene época de elecciones y los dizque políticos que quieren escalar peldaños comienzan a filtrar noticias viejas que son falsas, afortunadamente su hijo JAVIER HERRERA BORUNDA salió en defensa de su padre, el trabajo realizado por FIDEL como gobernador fue excelente y es muy querido en VERACRUZ, le mandamos un saludo a DON FIDEL HERRERA BELTRÁN y le deseamos que siga recuperando su salud, siempre a su lado su esposa ROSITA BORUNDA DE HERRERA… MIKE ARRIOLA es el nuevo presidente de la liga MX sustituye a ENRIQUE BONILLA… LO MEJOR DE BOCA es el slogan que maneja RICARDO CUEVAS SEGURA, por cierto, que bien se come en El Jaibón ANDAMAR y que vista espectacular tiene… Arrancó el festival de cine mundial, felicidades a FABRIZIO PRADA… INDEPENDENCIA PEATONAL sigue con mucho éxito… Deliciosa la LASAGNA que hace PAULINA PÉREZ CALZADA, pídala al teléfono 2299011880… Gran triunfo de SERGIO CHEKO PÉREZ en la fórmula uno, después de 50 años un mexicano lo gana, fue en 1970 PEDRO RODRÍGUEZ y hoy SERGIO PÉREZ… Carranza Prime en el gusto de los veracruzanos, en donde era Pulmonía… PEDRO ROMERO y DANIEL ORTIZ trabajando fuerte en Veracruz con Aceitera Española, les está yendo muy bien, les encantan los Puros HOJA REAL, pídalos en El Llagar, la mejor comida internacional en este puerto… TAVO RUIZ con todo por Alvarado… RAFAEL y MARICRUZ ACOSTA DE AGUIRRE felices y enamorados… Saludos especiales para FLAVIO y CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…