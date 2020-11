Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy inician los cuartos de final de la liga MX, torneo guardianes 2020, LEÓN se enfrenta al PUEBLA que eliminó al campeón MONTERREY, a las 19 horas; la vuelta será el sábado a la misma hora en el Nou Camp; CRUZ AZUL jugará hoy también a las 7 de la noche contra TIGRES, que por poco y no pasan, se han visto muy mal; la vuelta el sábado en el Azteca a las 18:30, el AMÉRICA jugarán a las 21 horas contra CHIVAS, el famoso clásico, la vuelta en el Azteca el sábado 9 de la noche y cierran los cuartos de final PUMAS vs PACHUCA, hoy 21 horas y la vuelta el domingo en ciudad universitaria a las 12 del día; mis favoritos LEÓN, PUMAS, AMÉRICA y TIGRES… Cumplió años AMÉRICA DELGADO KAYSER y su galanazo PACO PÉREZ le organizó tremenda fiesta sorpresa en donde estuvieron REBECA ARÉVALO REVA, RICARDO CARLO y JULIETA BENVENUTTI, un saludo a HERNÁN CALDERÓN, FALLO y CLARA ARIAS DE CUENCA, el famoso TEMI QUINTANA; un cumpleaños feliz y muy apapachada AMÉRICA, le deseamos que cumpla muchos más… HÉCTOR e IVETTE BASURTO DE CAZARÍN, felices 12 años de matrimonio, lo disfrutaron con cena romántica… Estuvo por este puerto GABRIEL DINKEL, socio de ENRIQUE ÁLVAREZ, tenía fácil 8 años de no verlo, cenamos en Mariscos Villa Rica con MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ y su heredera MÍA; al otro día estuvieron en Casa Díaz en la ciudad de los 30 caballeros en compañía de RODOLFO REUS y RUCHY SUÁREZ DE REUS con su heredero RODOLFITO y MARIANA GONZÁLEZ… El REAL MADRID empata a 1 con el VILLARREAL y se mantienen en zona de champions, el BARCELONA muy mal con solo 11 puntos, muy alejado del primer sitio que es la REAL SOCIEDAD, seguido del ATLÉTICO de MADRID por el gran triunfo sobre el BARZA; así la liga española 2020… Kebagrill deliciosa comida libanesa en Plaza Sol, todo riquísimo, con terraza panorámica para fumadores; saludos para ALEJO y MARIANA… Por San Miguel de Allende, Guanajuato, despidieron de la soltería a PAOLA POO ÁLVAREZ, quien contraerá nupcias con LUIS MANUEL RODRÍGUEZ TAVIZÓN, estuvieron con ella sus amigas y primas, saludos a FABY CABADA, VALERIA CALVO, ANA KAREN RODRÍGUEZ, FABY RICARTE, PAULINA MAROÑO, CAROLINA DEL PUERTO y varias más… Un éxito la segunda gala de MEXICANA UNIVERSAL en el hotel Grand Juriquilla de Querétaro, la jarocha ESTEFANÍA RUIZ realizó excelente participación rumbo a la final que será este 29 de noviembre por IMAGEN TV; ESTEFANÍA ganó charm por su gran actitud, disciplina y desempeño, también ganó por el look urbano y otro en equipo, una joven encantadora, muy preparada; el evento en esta segunda gala excelente, una producción de LUPITA JONES con IMAGEN TV, el programa ágil y con imágenes que resaltaban la belleza de las concursantes; listos para ver la final, besos a OFELIA CORREA; una de las coronas puede venirse a VERACRUZ…

Karla Banderas Vaillard y Karina Welsh, (bellísimas)…

Felicidades a MARCELA VILABOA, festejó su cumpleaños en familia al estilo Kebagrill… Los cumpleañeros de hoy son MARTÍN CAMACHO, PABLO ZAMUDIO, KARINA CASTAÑEDA, YESSI RADELY, BRENDA SALAZAR, MEMO ZIÁURRIZ, MIGUEL ÁNGEL, MARU CANABAL, CAROLINA RODRÍGUEZ y el Chef DANIEL PORRAGAS; mañana INGEBORG LARA, RAQUEL ROBLES, MARY CANSECO, el almirante JOSÉ RICARDO GÓMEZ MELLÓN, LEONOR MUÑIZ DE DÍAZ, VILMA DÍAZ DE LÓPEZ-ESCALERA, ROCÍO SANSORES DE OBESO y MELI LAJUD MAROÑO; el viernes LINDSAY ACOSTA, LUIS RIVERA, SAUL DÍAZ, IVANNA CARVAJAL RODRÍGUEZ, ERIKA MANJARRES, CUCÚ GARCIA y ALBERTO “el chato” TOLEDO; el sábado BIANCA TORALES, TACHO OMAR RAMÍREZ, ANA MARÍA DELGADO, CRISTINA GUTIÉRREZ DE VELASCO y ALINA FERNÁNDEZ DE SANTAPAULA, a todos muchas felicidades; ya viene el cumple de MARIO CEDILLO… Deliciosa cena con amigos, ENRIQUE y MARTHA DE ÁLVAREZ, así como REYES y ERICKA DE ÁLVAREZ, llegaron de vacaciones de Toluca, extrañamos a MÍA; ILEANA LEDESMA estuvo presente como siempre con su carisma y alegría, gracias a mis amigos por la gorra de ENMAR y el cubrebocas; después llegaron mis amigos de aceitera la española PEDRO ROMERO y DANY ORTIZ, estaban en compañía de OSCAR RODRÍGUEZ y el venezolano RAÚL MORENO BUSTAMANTE, director de DEL MONTE para Latinoamérica, cenamos deli y partida de dominó que hemos ganado PEDRO y quien esto escribe, la pasamos muy bien y como siempre PANKY atento a los CHOCHOLAZOS… Mañana tendremos la primer junta para las mañanitas a la Virgen de GUADALUPE con TERE MALPICA DE ESTANDÍA y el padre VÍCTOR MANUEL DÍAZ MENDOZA… Hoy estaré con PATY RODRÍGUEZ DE MUÑIZ apoyando la sexta rifa del coche a beneficio del hogar SANTA MARÍA, 11 de la mañana en casa SANTA ANA… Los independencia PEATONALES siguen con mucho éxito…

RAFAEL DELGADO fiel Al Llagar… Terrible lo que está sucediendo en la facultad de ciencias de la comunicación dependiente de la UV, los estudiantes se declararon en paro indefinido por las agresiones sexuales y de género en la mencionada institución, comentan que la UV protege a los agresores, fuertes declaraciones que traerán consecuencias si se comprueba todo eso… COTY PIMENTEL, una sobrina inteligente… Si está buscando qué regalar en Navidad, no dude en visitar Perfumes Le France, originales y precios casi de fábrica… Pendiente comida en Mariscos El Bayo con MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA… Se conformó el consejo consultivo de desarrollo metropolitano de esta región, integrada por los municipios de ALVARADO, BOCA DEL RÍO, JAMAPA, MANLIO FABIO ALTAMIRANO, MEDELLÍN de BRAVO y el puerto de VERACRUZ; los miembros del consejo son el ARQ. TONY ALBA CASIS, Ing. MARCOS ORDUÑA ALCOCER, Ing. JOSE ANDRÉS MARTÍNEZ LASTRA, maestro DANIEL CHARIS CARRASCO, ARQ. ALEJANDRA VÁZQUEZ TERÁN, Ing. JOSÉ VICENTE RAMÍREZ CORTÉS, Lic. OMAR GONZÁLEZ ESPEJO y el maestro ALEJANDRO LEVET NOFRIETTA, felicidades para todos, que sea un consejo consultivo de trabajo y no solo de nombre como muchos otros que sólo se integraron para salir en la foto… Leí por ahí lo que siempre hemos pregonado, deberían existir solo dos partidos políticos, la DERECHA y la IZQUIERDA, y borrar del mapa tantos políticos inservibles, zánganos, que solo son parásitos viviendo del presupuesto, si los mexicanos nos lo proponemos lo lograremos, con el VOTO nosotros tenemos el poder de decidir… Este 29 de diciembre el cumpleaños de MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, será en el hotel de ANA MACÍAS… Felicidades para ALEJANDRO COSSIO y MARCELA YLLANA, unirán sus vidas… Pregunten por los puros HOJA REAL… Se casaron por la vía civil ABRAHAM WELLER LARA y PAULINA TÉLLEZ VILLASEÑOR, la ceremonia religiosa será en Chihuahua… Saludos para ANA LILIA GÓMEZ DÍAZ MIRÓN… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…