Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Todo listo para el repechaje del torneo de guardianes de la Liga MX, los calificados y esperando rival son el LEÓN, que realizó extraordinaria campaña, los sorprendentes PUMAS, los grandes favoritos el AMÉRICA y CRUZ AZUL, los que están en repechaje en busca de un lugar para los cuartos de final son MONTERREY vs PUEBLA, TIGRES vs TOLUCA, GUADALAJARA vs NECAXA y SANTOS vs PACHUCA, los partidos los veré en el restaurante Mamá Gallina del bulevar, ya comenzaron los trabajos para la nueva sucursal de zona norte… Saludos a BETO SAN MARTÍN, estuve conviviendo con él y destacados amigos en El Llagar Veracruz, así como con el joven empresario EUSEBIO SALCES, me comentó estar muy enamorado de su novia que es una maestra, presentes JOSÉ MANUEL CAMIÑA OGANDO, disfrutamos un puro HOJA REAL veracruzano; MANUEL MOREIRA, jugaron dominó y salió victorioso, un saludo a JESÚS REDONDO, ENRIQUE GARCÍA y varios más que disfrutamos las atenciones de PANKY y su hermano JORGE GARCÍA; por ahí LACHO GARCÍA, PANCHO REQUEJO, PEPE RIVERO… La cena de ayer excelente, saludos a JURGEN… Van saludos para MAURICIO y CLAUDIA CRODA DE MUGUIRA, están presentes en los CHOCHOLAZOS, sus herederas bellísimas; siguen los buenos comentarios de la comida de cumpleaños de REYNALDO BERNARDÍ MANICA, logró reunir a un excelente grupo de amigos cordobeses y jarochos, se tiene que repetir esa comida, pero en mejor restaurante que tenga buen servicio para no estar sufriendo y aguantando groserías… Felicitaciones para LUIS EXSOME ZAPATA, es ya desde hace unos días el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, tiene a su lado un gran equipo de amigos y colaboradores empresarios de primer nivel, sin dudarlo una gran elección del CCE; saludos a los abogados GILBERTO FARÍAS MORALES, JORGE REYES PERALTA, a quien felicito por sus oficinas, su corporativo es de primer mundo; RODOLFO REUS, JORGE REYES LEO y MARIO LÓPEZ-ESCALERA, la pasamos de maravilla…

Mauricio Carlín, Marlon Ramírez Marín, Anilú Ingram, Claudia Ramón Perea, Frida Celeste, Eliseo Chagoya y Joel Arcos Roldan en la toma de protesta de las estructuras del distrito de Coatepec con la Senadora Beatriz Paredes Rangel.

Claudia Croda de Muguira, (dama cordobesa)…

Luz María Guillén, Ivonne Barocio y Estefanía Ruiz, (MxU Guanajuato, Colima y Veracruz)…

Marinieves Violante Milchorena, (jarocha)…

Jessica Cano, (guapísima)…

ESTEFANÍA RUIZ, MxU VERACRUZ 2020 luciendo espectacular en la concentración en el hotel misión grand JURIQUILLA de Querétaro, en la foto con las representantes de COLIMA y GUANAJUATO, LUZ MARÍA GUILLÉN e IVONNE BAROCIO, el evento está siendo un exitazo, puede seguir todas las actividades a través de la plataforma VIMEO, suscríbanse, felicidades para LUPITA JONES, directora nacional, está realizando junto con todo su equipo un extraordinario trabajo, es una plataforma en donde se empodera a la mujer mexicana; reconocimiento a la coordinadora nacional OFELIA CORREA, su profesionalismo sale a relucir; aprovecho para reconocer el trabajo de todo el equipo de MxU, en especial compañeros y amigos coordinadores de los estados de la República Mexicana, verdaderos profesionales; los programas previos a la gran final los podrá ver en TV abierta el 15 y 22 de noviembre por IMAGEN TV, la televisora de mayor rating a nivel nacional, y la gran final, el 29 de noviembre también por ahí; suerte a todas las finalistas, habrá concurso de trajes regionales, VERACRUZ está presente con tres diseñadores y también de diseñadores en traje de noche, estaremos pendientes de los resultados… MARINIEVES VIOLANTE MILCHORENA, bellísima y encantadora, una jarocha muy estudiosa, heredera de MEMO y MARINIEVES MILCHORENA DE VIOLANTE, un saludo a su abue CHARITO… A JESSICA CANO usted la recuerda hace unos años como Doncella del Mar en Boca del Río, podría representar con su belleza a este lindo estado de VERACRUZ… Comí en Pollito King delicioso, enhorabuena para POLO y MARISOL HOYOS, les deseamos todo el éxito del mundo… KARLA GARZA y ADRIANA CAMARGO PANES guapísimas… El ARQ. TONY ALBA CASIS muy felicitado por su cumpleaños, enhorabuena por su excelente labor al frente del colegio de arquitectos, también desarrollándose en el centro libanés veracruzano… Les recuerdo mi correo [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en @NACHOCHOLNEW… Un saludo a mi madrina BERTHA MALPICA DE AHUED, comió en compañía de mis queridas GORDITA y KARIME AHUED MALPICA en el restaurante libanés Kebagrill y les encantó, con ellas mis sobrinas KARI y SALME VICTORIA CARLO AHUED, guapísimas; haga sus pedidos al teléfono 2293087986… ALEJO RODRÍGUEZ y MARIANA BUJAIDAR de fiesta por el centro del país, se la pasaron de lujo… VALERIA ALFARO encantadora y guapísima, es muy amiga de BEGOÑA RUIZ, los brownies de la abuela un exitazo, los puede degustar en la cava de La Capsantina… Las gemelas FER y MAJO SPINOLA, sobrinas bellísimas y consentidas del CHOCHOL… ANDREA GARCÍA reapareció, está muy enamorada… Ayer comí en el restaurante Sonora Grill, gracias por la invitación de ROSY GUDIÑO, y hoy repetiré con XÓCHITL TRESS… Lista ILEANA LEDESMA, después de una semana de descanso, se reincorpora a las actividades… Con tremendo comidón y cena festejó su cumpleaños LUIS MELGOZA, siempre a su lado su prometida y notario CONY PIANA, la pasamos de maravilla, presentes ALDO LÁRRAGA SCHLESKE y su novia SCARLETT DRAGO SALAZAR, muy pronto nos darán una sorpresa; DANIEL VILLALOBOS llegó con su novia ALICIA GRAJALES, por ahí TOÑO e IRASEMA ORTEGA DE GARCÍA, saludos a CHEMITA; llegó REYNOLDS OROPESA, BELÉN RAMÍREZ, JANETH IBARRA, le asentó muy bien la maternidad; por ahí ANAHÍ ALBA, el comidón fue en Barra de Sacrificios, excelente comida y servicio…

Nacho Gómez, Gilberto Farías, Rodolfo Reus, Luis Exsome y Jorge Reyes Peralta, (reunión de amigos)…

Marisol Hoyos, (empresaria)…

Karla Garza y Adriana Camargo Panes, (en algún lugar del mundo)…

Jorge Reyes Peralta, Marcos Orduña, Gilberto Farías, Luis Exsome, Mario López-Escalera, Braulio Terán y Tony Alba, (empresarios)…

Este sábado, a las 18 horas, la inauguración de AB Imperial, ropa exclusiva para caballeros, enhorabuena para MIKE ANGELO… Pasado mañana la comida de la flota en la residencia veraniega de MANTECAS, habrá paella y torta española rediez, ahí festejaremos los cumpleaños de toda la flota, urge ya una reunión después de esta cuarentena, ojo, guardando sana distancia, uso de cubrebocas y manteniendo limpieza de manos… Urge una comida con la flota lasallista… Impresionante la victoria del mexicano CARLOS ORTIZ en el abierto de HOUSTON, en donde con 13 abajo del par gana el torneo venciendo en un mano a mano al número uno del mundo DUSTIN JHONSON, hacia 42 años que un mexicano no ganaba un torneo de la PGA, recordamos a VÍCTOR REGALADO cuando lo hizo en 1978, viene ahora a partir de mañana el máster de Augusta del 12 al 15 de noviembre en USA… TIGER WOODS el gran defensor… Ambientamx.com tú música para tus sentidos… Gran triunfo del ATLÉTICO VERACRUZ, 3 a 1 a los CABOS, la más feliz ANA MACÍAS, lo festejó a lo grande, estuvimos presentes con ALFREDO SÁNCHEZ, el famoso pinolillo, así como MOISÉS HERNÁNDEZ YOLDI y mi abogado RODOLFO con su esposa RUCHY SUÁREZ DE REUS, con ellos RODOLFO REUS jr, por fin lo conocí; entre los invitados el presidente de COPARMEX ALBERTO AJA CANTERO con su heredero, ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ con MÍA y MARTHITA; saludos a LEO… ROSY URETA lució esplendorosa, saludos a FAUSTO RÍO, así como a RUVALCABA y FITO LEVET, la pasamos bien y después a festejar al Desahogo con mezcal; felicitamos a MARGARITA MELGAREJO, esta guapísima y festejo ahí su cumple… Hay comida pendiente con MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA en Mariscos El Bayo… KEREM HAPPUC JUÁREZ SÁNCHEZ, reina jarocha y encantadora… YO ME SUMO, excelente campaña auspiciada por CASA SANTA ANA, apoyemos… IVETTE VELÁZQUEZ SANSORES, veracruzana encantadora… DANIELA VARGAS HERNÁNDEZ heredó la belleza de su mami… MIRIAM CARBALLO sencillamente espectacular… Le France los mejores perfumes a excelente precio… BLANCA LIMA, reina de la belleza veracruzana en el 2013, al igual que ESTEFANY COBOS, un año antes ganó en el 2012 MARILYN CHAGOYA quien representaría a MÉXICO en Miss Mundo; en 2014 ZARA LORENA ICHANTE se llevaría el título y en 2015 ARELY BETSABÉ ESPINOSA JIMÉNEZ, oriundas de POZA RICA; recordando más reinas de ese municipio, 2001 ARUMI ESMERALDA VARGAS ANDRADE, 2002 KASTENY DE LA VEGA, 2005 CINDY CAJUSTE SEQUEIRA, sin dudarlo POZA RICA con un gran equipo…

Andrea García, (jarocha)…

Valeria Alfaro, (bellísima)…

Adolfo Cruz Paulino realizó su primera comunión en compañía de sus padres Adolfo Cruz Vicarte y Raquel Paulino Cruz, sus padrinos Alberto y Dubhe García de Schettino, su abuelita Lety Vicarte de Cruz, su hermanito Erick, al igual que Helena y Alberto Schettino jr.

Helena Schettino celebró 14 años acompañada de familiares y amigos.

Los cumpleañeros de hoy son LILIANA PADILLA, RUALDO DÍAZ, PACO GODOY, ADRIANA PARRA, el periodista RICARDO CHUA, FELIPE LEDESMA, MARTÍN GONZÁLEZ, JULY GAYA, TANIA ROBLES, PATY GRAHAM y ZARA LORENA ICHANTE; mañana jueves MUÑE FACES DE LASTRA, PIRRI VARELA, JOSÉ LUIS FÉREZ, LORENA GÓNZALEZ, ANDREA GARCÍA LASTRA, ARELY ESPINOSA, el diseñador TONY SEQUERA, MARICRUZ BARREDA DE POO, JOSÉ LUIS ENRIQUEZ, LUIS SCHLESKE, JESÚS HERNÁNDEZ CALVO, MARTÍN SOL, TANIA GÓMEZ, IRIS NICONOFF y MARIO LAVALLE; el viernes MARIANO GONZÁLEZ, INGRID FERRI, DIEGO RAMÍREZ, ROSY MORA, RAFAEL GÓMEZ, CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA, MARTHA MALPICA, KAREN FONSECA, TRICIA VECI DE ABASCAL y ELY GÓMEZ ÁLVAREZ; el fin de semana PATY GONZÁLEZ, LISA TEJEDA, CLOTILDE RANGEL, ANA SAQUI, DANY NADAL y SALVADOR BARBES NAVARRO; el domingo PACO VILA DEL VALLE, a todos felicidades… Este sábado inauguración de Carranza Prime en donde era Pulmonía, quedó de lujo… Nuestro pésame para las familias de nuestro compañero periodista FREDDY ENRIQUE AGUILERA, quien falleció el día de ayer, las condolencias se hacen extensivas a amistades y seres queridos, descanse en Paz… Dicen por ahí que la MARIHUANA no es una droga es una planta, como la LECHUGA, solo que más DIVERTIDA… INDEPENDENCIA PEATONAL un exitazo, decían por ahí que a lo mejor volvían a cerrar todo por el COVID -19, sería un gravísimo error que traería como consecuencia inmediata el desplome total de la economía, tenemos que aprender a vivir esta nueva normalidad… De última hora, el club veracruzano de fútbol TIBURÓN pudiera ser que ayer quedara desafilado de la liga de balompié mexicano, una verdadera vergüenza, ojalá y CARLOS SALCIDO les haya dado otra oportunidad al TIBURÓN que al parecer ese nombre está SALADO… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…