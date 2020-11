Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Las ÁGUILAS consiguieron un gran triunfo derrotando a unos TIGRES universitarios que están de capa caída y son la decepción del torneo guardianes; MARIO CEDILLO estaba inconsolable, pero bueno, así es el fútbol, y los de coapa son sub líderes de la competencia y aseguraron su pase directo a la liguilla los cuartos de final… Las fiestas de Halloween y día de muertos abarrotaron Veracruz; el centro histórico, un ambientazo con el famoso Independencia Peatonal, el Zócalo se ha convertido en una gran pista de baile, un espectáculo ver bailar a tantos jarochos y turistas que se pasan momentos inolvidables, felicitaciones para el ayuntamiento porteño, arregló con flores y altares de muertos el primer cuadro de la ciudad; la iluminación ideal para la ocasión, jugamos dominó y ganamos la botarga 1 y quien esto escribe a LUDIVINO y ANDRÉS, degustamos vinazo de REMIREZ de GANUZA 2012; me acompañó ILEANA LEDESMA, a quien le mandamos saludos de recuperación, pues anda un poco malita de su garganta… MARILÚ CHEDRAUI DE DEL RIVERO excelente con su catrina, está felizmente casada con JORGE DEL RIVERO… La conductora de TV Azteca KRYSTAL SILVA, cada vez más bella la reina de la belleza mexicana… Ayer se concentraron en Querétaro, en el hotel MISIÓN JURIQUILLA, las 32 finalistas del certamen MEXICANA UNIVERSAL, suerte a ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, representante de VERACRUZ, tendrán un sin número de actividades, y la gran final el 29 de noviembre, habrá programas especiales el 15 y el 22 del mismo mes y los podrán ver por Imagen TV; todas las actividades en exclusiva por el canal oficial VIMEO de MxU, suscríbanse… Los gobernadores de MORENA en problemas, desviaron dinero a la federación, pero no supieron como tapar esos huecos millonarios… PEPE CEDEÑO, que en TELEVER desperdiciaron, arrancó con el pie derecho en Más Latina, radiodifusora de FRANKIE MALPICA en donde si valoraron su trabajo y le vieron futuro al joven veracruzano…

El Dr. Lorenzo Castañeda Pacheco, quien se encuentra atendiendo a la población vulnerable, y a quienes no cuentan con seguridad social y se encuentran cursando con COVID, ya cuenta con cientos de pacientes atendidos de diferentes estados de la República Mexicana, y del interior de nuestros estado y municipio.

Marilú Chedraui de Rivero, (tradiciones)…

Kristal Silva, (belleza)…

Pepe Cedeño, (de fiesta)…

Alina Fernández de Santa Paula, (guapísima)…

ALINA FERNÁNDEZ DE SANTA PAULA, su heredera GALA encantadora, un saludo para MANOLO SANTAPAULA, siempre se les ve juntitos y enamorados… MARISOL CARLO DE MARTÍNEZ asistió a un sin número de fiestas de día de muertos y Halloween y se la pasó de lujo, saludos a su esposo RICARDO MARTÍNEZ, así como a sus herederas… PERLA BELTRÁN, reina de la belleza mexicana y coordinadora de MxU Sinaloa, luce espectacular de catrina… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected]ail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en @NACHOCHOLNEW… Un saludo CHOCHOLERO para ALEX BASTERI y MARIANA OTERO, se les extraña, le pareció una idea extraordinaria la realización de una estatua en honor a su hermano LUIS MIGUEL… LUIS DE LLANO y su esposa KARLA JIMÉNEZ AMEZCUA DE DE LLANO un feliz matrimonio… KARLA, una belleza poblana, representó a MÉXICO en Miss Mundo en el 2005… MAURICIO y MARISOL ÁGUILA GÓMEZ DE MENÉNDEZ, felices y enamorados, radicando en Xalapa, su heredero MAU creciendo y es ya todo un galanazo… ÁFRICA RAMIREZ y JORGE FRICKE, se dejaron ver disfrazados; mi ahijada API se divirtió de lo lindo en los eventos de los fieles difuntos… ROBERTO y MARTHA DE LA GARZA DE BUENO, disfrutando de los CHOCHOLAZOS… Buenísimos los memes del PRI NACIONAL respecto a todos los beneficios que ha desaparecido la 4T, es increíble lo que se está haciendo a nivel nacional y todos tan tranquilos, nadie hace nada… JOAQUÍN AVILÉS se le vio comiendo en El Jaibón con RICARDO CUEVAS, aspirante a la presidencia en Boca, se están moviendo las piezas en esta zona y declaró el líder estatal del PAN que será muy difícil que MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ sea candidato a la alcaldía porteña; es increíble cómo sigan pensando algunos que la política es un negocio familiar, hay que hacerse a un lado y dejar a las nuevas generaciones destacar, sería lo más sano para todos… Muy felicitado DON ALFONSO SALCES, cumplió un añito más de vida y lo festejó trabajando como es su costumbre al lado de su esposa CHARITO RAMÍREZ DE SALCES y sus herederos… Comí con mi querida GORDITA AHUED MALPICA en El Río de la Plata Boca del Río, una deliciosa paella y un arroz a la TUMBADA, acompañado de un vino INTRINSIC de COLUMBIA VALLEY Washington, delicioso, cortesía CÉSAR VENTA, hablamos por teléfono con él y la gorda le comento la carta de mi madrina BERTHA MALPICA DE AHUED, presidenta del consejo de administración de EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional, que está colgada en EL FURACU dirigida a DON JUAN JOSÉ VENTA CORRALES… MARLON RAMÍREZ moviéndose bien al frente del tricolor… En Xalapa AMÉRICO ZÚÑIGA haciendo su chamba, un buen político veracruzano…

Marisol Carlo de Martínez, (mirada terrorífica)…

Perla Beltrán, (catrina)…

Karla Jiménez de De Llano, (hermosa)…

Marisol Águila de Menéndez con Mauricio Menéndez Águila, (héroes)…

El PRI en VERACRUZ se está moviendo y bien rumbo a lo que viene en el 2021… JORGE REYES PERALTA, destacado jurisconsulto veracruzano, estuvo ayer como observador en las elecciones para presidente de los EU de Norteamérica y, como siempre, reportando excelentemente todo lo ocurrido en Washington capital del país más poderoso del mundo, lo acompañó y apoyó su esposa LUCY LEO DE REYES PERALTA, fue la productora de todos los enlaces… El Dr. LORENZO CASTAÑEDA se le extraña en la jurisdicción sanitaria… Los ROJOS DEL ÁGUILA de VERACRUZ en vuelo al BETO ÁVILA en este 2021, así lo anunció la liga mexicana de béisbol y lo ratificó nuestro gobernador de Veracruz CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, será sin dudarlo el mejor regalo para esta zona conurbada de Navidad y reyes… TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ un feliz matrimonio veracruzano… LILÍ SÁNCHEZ DE RUIZ siempre exitosa con los eventos de Asociación GILBERTO, saludos a su esposo PEPE RUIZ ORTIZ, su heredera LILY RUIZ encantadora… Se me antojó para esta semana un filete willintong de Ron&Song, saludos al Chef JOSUE… FLAVIO y CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ, feliz matrimonio… Saludos para CARLO y LAURA MARMOLEJO DE SAINZ, un gustazo saludarlos en compañía de su papi, disfrutando los famosos portales del GHD… ITATI CANTORAL y GALILEA MONTIJO galardonadas con premios TV y NOVELAS, así como JADE FRASER, felicidades por tus éxitos…. Muy polarizado el ambiente en las elecciones de USA como pocas veces se había visto, ayer unas elecciones en el país más poderoso del mundo con muchas provocaciones, con muchos disturbios y protestas, TRUMP y BIDEN hicieron votar a casi 150 millones de personas rompiéndose el récord de votantes… Ante un ambiente muy tenso… En la liga MX el LEÓN súper líder con 39 puntos, en la penúltima jornada ganó 2 a 1 al SANTOS, las ÁGUILAS cerrarán temporada vs JUÁREZ en el norte de la República…

África Ramírez y Jorge Fricke, (de fiesta)…

Roberto y Martha De La Garza de Bueno, (feliz matrimonio)…

Gala Santa Paula Fernández, (de Chucky)…

Api Guevara Ramírez, (mi ahijada)…

Valeria Calvo, (bellísima)…

Los cumpleaños de hoy son CARLITOS VIVES, los festejos serán en la Posada DOÑA LALA; KARLA PERZABAL, SUSAN LARA, CONY HERRERA, KARLA MAROÑO VIESCA y FLOR SOTO; mañana BLANCA MORALES, ADRIANA OLAVARRIETA, MELANIE SERRANO, RUBÍ CASTRO, MARTHA MORALES y CHEMA VÁZQUEZ; el viernes KARY AMORES, YESSI PÉREZ, BELA ARRONIZ, ELSBETH LENZ, ESTEFANÍ AMECA y ANA CRISTINA; el fin de semana FALLO ARIAS, PILAR OLIVEROS, GISELA TORRES, ENEIDA DÍAZ, JULIANA CHAPA, FERNANDA VELÁZQUEZ, GIA ROJANO, IVÓN CUEVAS, CAROLINA OCAMPO, OSMAR ARANDIA y ALVARO RUIZ, a todos muchas felicidades… Saludos para el DR. FERMÍN y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, excelentes amigos del CHOCHOL… La comida libanesa de Kebagrill exquisita, en Plaza Sol, haga sus pedidos o reservaciones al teléfono 2293087986… TOÑO CAMACHO trabajando muy bien en Alvarado como director de turismo municipal… Excelente documental de NATIONAL GEOGRAPHIC sobre COREA del NORTE y la dinastía KIM, una verdad terriblemente cruda… También en HISTORY CHANNEL la historia del general GRANT… En breve los Puros HOJA REAL en El Llagar… Perfumes Le France tendrá excelentes ofertas en El Buen Fin que se acerca, durará muchos días… Bolerama Veracruz en el gusto de los veracruzanos… PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, muy chambeadores… Saludos de recuperación para MEMO WONG… ADRIANA FONSECA muy linda de catrina, saludos a JAQUELINE su hermana, estuvo en VERACRUZ, quedó espantada con el manejo que se le está dando en Veracruz por el COVID… REBECA REVA, saludé a sus tíos y a su prima GABY AGUIRRE REVA… El día 13 celebraremos comida con la flota CHOCHOLERA, los cumpleaños de LUIS MANUEL BOLADO que es el 7, el de MARCO ANTONIO BARQUÍN que es el 9, y el de PACO VILA que es el 15; en la Palapa de MANTECAS… ALBERTO RAMÍREZ CAPO encantado con su heredero ALBERTITO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ… Un saludo a JUAN EDMUNDO y JORGE EMILIO DAGDUG AHUED, los sobrinos CHOCHOLEROS… Saludos a QUETY PASQUEL RUIZ… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí ADIÓS…