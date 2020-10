Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El club deportivo ATLÉTICO VERACRUZ debutó en la cancha del Pirata con un empate 3 goles, jugó bastante bien y la afición que asistió no dejó de apoyarlos, enhorabuena para ANA MARÍA MACÍAS, empresaria que está apostando a Veracruz; tristemente no vimos a la autoridad ni estatal ni local, sin embargo el sector empresarial estuvo muy bien representado por ALBERTO AJA CANTERO, presidente de Coparmex Veracruz, así como el LIC. RODOLFO REUS, representando a INTERJET, marca que lleva el equipo de casa en el pecho, apoyo importantísimo; RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO DE REUS estuvo presente, así como ILEANA LEDESMA y ROSY URETA, representando a Imagen radio; ambientazo y la botana deliciosa, la batucada Tradiciones del Brasil y grupo de bastoneras presentes, por ahí andaba FITO LEVET; un gustazo saludar a LALO CAMARENA, trasmitiendo por Radio Fórmula el fútbol; saludos a todo el equipo administrativo de ANA MARÍA, me gustó cómo se desenvolvió el equipo, se notó el trabajo de LUCAS AYALA, hay que reforzar un poco la defensa… Gustazo y placer disfrutar de la visita de ALEX BASTERI, se aprovechó su estancia en Veracruz para presentar el vino ÚNICO de LUIS MIGUEL, un vino chileno delicioso, usted lo podrá adquirir en exclusiva en Deli Deli; TOÑO y RICARDO MARTÍNEZ, así como ERIK PORRES BLESA fueron excelentes anfitriones, cenamos y tomamos buen vino; ALEJANDRO junto con su novia MARIANA OTERO disfrutaron de Veracruz y de los amigos los cinco días que estuvieron en esta zona, comento ALEX que lo mejor fue la visita al FURACU, lo atendió CÉSAR VENTA, una cava espectacular en donde mi querida GORDITA AHUED MALPICA se la pasó de lujo en compañía de ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, son ellos también anfitriones en su residencia búnker de Punta Tiburón, saludos a MÍA… RODOLFO y RUCHY SUÁREZ DE REUS encantada con los CHOCHOLAZOS, comimos también en Kebagrill, quedaron encantados con las atenciones de ALEJO y MARIANA, reservaciones al 2293087986… REAL MADRID resurge de las tinieblas después de dos derrotas consecutivas y humilla en su casa al BERCELONA, derrotándolo 3 a 1…

Viridiana Malfavón, (espectacular)…

Martha Lagunas de Álvarez, Rosy Ureta y Ana María Macías, (amigas)…

Tere Franyutti Lamothe, (jarocha)…

César Venta Suárez y Alejandro Basteri, (disfrutando)…

Las botanas y comida de El Llagar deliciosa, ahí vi el gran triunfo de los DODGERS en el quinto juego; PANKY excelente anfitrión; saludos a JESÚS REDONDO, mi vecino siempre atento; TAVO y MARLIZ PLATAS DE RUIZ estaban presentes con uno de sus herederos… Sigue festejando su cumpleaños VIRIDIANA MALFAVÓN, está más bella que nunca… En el gran hotel Diligencias estuvo ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ 2020, se realizaron las pruebas de vestuario de traje regional, todo esta listo rumbo al certamen nacional, muy pendientes de las transmisiones a través de las redes sociales de Mexicana Universal MÉXICO… TERE FRANYUTTI LAMOTHE, de las señoras más guapas, su personalidad se destaca y muy profesional en su trabajo… Disfrutando su viaje a Arlington, Texas, captamos a JOSÉ ZARUR y BETO TEJEDA, el famoso “Tucán”, apoyando a los DODGERS, gracias por sus atenciones… CÉSAR y MERCEDES REQUEJO DE MORANDO felices festejando el primer añito de los cuates CESARÍN y ROMINA MORANDO REQUEJO, saludos a los abuelos… JOSÉ MARÍA AJA DÍAZ fiel aficionado al club deportivo atlético VERACRUZ, el pequeñín le encanta el fútbol, y ahí festejo sus tres años de vida… Un gusto saludar a MOISÉS HERNÁNDEZ YOLDI en compañía del abogado PINOLILLO, disfrutaron el futbol… Muy felicitado TOÑO RUIZ ORTIZ por su cumpleaños, tuvo festejo familiar, a su lado su esposa LUMI ZURITA DE RUIZ y sus herederos LUMI, TOÑITO y ANA LORENA RUIZ ZURITA… CLAUDIO ROMERO, felizmente casado con FABIOLA RAYA DE ROMERO, saludos a su heredera REGINA ROMERO RAYA, cumplió dos años y lo festejo de MINIE MOUSE; también CLAUDIO ROMERO Jr. está triunfando a nivel internacional, dejó muchos amigos por este puerto… Gustazo saludar a ALBERTO RAMÍREZ CAPO, feliz y enamorado de CLAUDIA DOMÍNGUEZ, estaban en compañía de MARIANA TORIO, siempre luciendo a la última moda, con ellos RICARDO y MARISOL CARLO DE MARTÍNEZ, bellísima y siempre alegre, saludos a su hermana PILAR, ex Reina del Carnaval de Veracruz… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en @NACHOCHOLNEW… Saludos a la flota LASALLISTA, urge una reunión… LULA está perdida, es una gatita, informes al 2299282727… 4 de noviembre, la gran final de la copa MX en Monterrey contra Xolos, aventajan los RAYADOS 1 a 0… Ambienta.Mx la mejor música, videos y publicidad para tu negocio, llámalos al 2292067388… Del 7 al 11 de diciembre el séptimo festival de cine mundial en Veracruz, relatos de PANDEMIA, enhorabuena para el director de cine FABRIZIO PRADA… Muy festejado ALDO LARRAGA SCHLESKE por su cumpleaños, su novia le organizó en la palapa bonita reunión con amigos, entre ellos LUIS MELGOZA y CONY PIANA, los veo muy contentos, quizá muy pronto nos den una sorpresa; TOÑO GARCÍA feliz con su compadrito; el abogado REYNOLDS OROPESA asistió, saludos a su mami… Muere de un infarto el veracruzano estilista de las estrellas ALFREDO PALACIOS, descanse en paz… Tremendo rollo a nivel estatal en el poder judicial del estado, la falta de capacidad y profesionalismo salieron a relucir en uno de los poderes, qué tristeza, estamos de cabeza en VERACRUZ…

José Zarur y Beto Tejeda, (fieles a los dodgers)…

César y Mercedes Requejo de Morando con César y Romina Morando Requejo, (feliz cumple)…

José María Aja Díaz, (todo un galanazo)…

MARIO DELGADO gana en la segunda vuelta la presidencia de MORENA a nivel nacional, se la hicieron una vez más a PORFIRIO MUÑOZ LEDO… En la 4T solo mis chicharrones truenan o me canso ganso, lo que no tienen contemplado los de Morena es el hartazgo nacional que el pueblo ya demostró con su voto en las urnas COAHUILA e HIDALGO, son el claro ejemplo de lo que sucederá en Veracruz ni con todo el dinero del mundo harán cambiar al electorado, les puedo asegurar que recibirán con gusto todos los recursos, apoyos e incentivos, pero votaremos por el candidato que reúna las cualidades de honestidad, profesionalismo y que tenga la capacidad de SERVICIO… Va nuestro pésame para la familia PÉREZ-FRAGA ROURA por el fallecimiento de nuestra amiga DORITA ROURA DE PÉREZ-FRAGA, en especial a LUIS ANTONIO “el POLLO” PÉREZ FRAGA y a sus hijos LUIS ANTONIO, LUIS FERNADO y LUIS ENRIQUE PÉREZ -FRAGA ROURA, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, descanse en paz DORITA; fue cremada en la capital del país, no habrá velorio, ayer trajeron sus cenizas al puerto, hoy habrá misa en Catedral… Comí en Mariscos Villa Rica Mocambo en compañía de ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, ALEJANDRO GALLEGOS BASTERI y su novia MARIANA OTERO, la pasamos increíble, estuve acompañado de ILEANA LEDESMA y RODOLFO REUS, de ahí nos fuimos al hangar de ENMAR en donde pasamos una tarde increíble, posteriormente llegaríamos a casa de ENRIQUE y MARTHA en Punta Tiburón, MÍA y MARTHA excelentes anfitrionas, llegaría por ahí RICARDO VALTIERRA; las atenciones de la familia ÁLVAREZ LAGUNAS sensacionales; al otro día desayunamos en la Riviera Veracruzana delicioso, llevamos al aeropuerto a ALEX y MARIANA, y me fui a la comida de cumpleaños de LUDIVINO REDONDO, en donde DANI MARTÍN LOIS y ANDRÉS HERNÁNDEZ le prepararon comida sorpresa, me acompañó ILEANITA que le voy a dar una medalla a la perseverancia, me ha aguantado el ritmo a la perfección; de ahí nos fuimos a ver el béisbol en El Llagar, el sexto juego de la serie mundial en donde los DODGERS se coronaron; cenamos delicioso y degustamos vinos de la bodega de santo tomas; hoy miércoles tengo comida con mi GORDITA AHUED, invitación de MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA en El Bayo, de ahí visita al FURACU con mis compadritos y cenita TANINO; el jueves se casa una gran amiga, MONI, ahí estaré CHOCHOLEANDO, será muy privado…

Toño y Lumi Zurita de Ruiz con Lumi, Ana Lorena y Toñito Ruiz Zurita, (feliz cumple)…

Claudio Romero, (galanazo)…

Regina Romero Raya, (cumplió 2 añitos)…

Mariana Torio con Alberto y Claudia Domínguez de Ramírez, (de fiesta)…

Los cumpleañeros de hoy ENIF GARCÍA OROPESA, SANDRA RAMÍREZ, VÍCTOR ARCEO, JACARANDA HERRERA, NOÉ RODRÍGUEZ, mucho tiempo Camarógrafo estrella de TELEVER; ZAIRI PENSADO, LORENZO ABELLA OLAVARRIETA, JORGITO MEZA ACOSTA; mañana la diputada panista MARIANA DUNYASKA, LUIS EXSOME ZAPATA, JAVIER GALLEGOS, MARTHA MENA, SILVIA ARAUJO, EUGENIO BUENO y ALE CARVALLO; el viernes RAMÓN PÉREZ, LAURA MARÍN, JAVIER BERDÓN, ORLANDO CAMARILLO, ELIAS ASAAD, GELY BARUSTIETA y LESSIA ORTIZ DE SOSA; el fin de semana LUIS RETOLAZA, GILBERTO ZAMORANO, MARTHA BRIANO, MONSERRATH CALDERÓN CARACAS, ANDRÉS MONTALVO, VANESSA JIMÉNEZ, MAVY MONTERO, EDGAR HERNÁNDEZ y KARY CASTILLO, a todos muchas felicidades… LUPIS VIVALDO, una xalapeña encantadora… CECY CRODA, jovencita de HUATUSCO… Ya viene día de los fieles difuntos, día de muertos, no Halloween, se extrañará el altar de CRIVER, ojalá y lo hagan… MARTINA GARCÍA DÍAZ, encantadora, heredó la belleza de su mami ROMINA DÍAZ DE GARCIA, saludos a su esposo ENRIQUE, el abuelo de Martina se le extraña, DON ANDRÉS GARCÍA RIVAS… KEREM HAPPUC JUÁREZ SÁNCHEZ, reina de nuestro carnaval… LORNA BLANCO cuerpazo escultural de la lindura… En el fútbol mexicano liga MX el LEÓN le gana al PUEBLA a domicilio y quedará como inalcanzable; NECAXA le gana a QUERETARO también a domicilio, TIGRES increíblemente empata a 1 con JUAREZ, el AMÉRICA consiguen valiosos 3 puntos y son cuarto lugar general, van contra TIGRES y cierran con JUÁREZ; MONTERREY le gana a domicilio a MAZATLÁN, TOLUCA 2 xolos 0, las CHIVAS humilladas en su casa por CRUZ AZUL, SANTOS 2 atlético SAN LUIS 1 y PACHUCA empata con PUMAS a 1… Viene en noviembre el máster de Augusta torneo de maestros del golf 12 de noviembre… ANGIE GASPERÍN encantadora… Pregunte por los Puros HOJA REAL porque al parecer entregaron anillo por ahí en una feliz reconciliación, ahí se los dejo de tarea; gracias al TUCÁN por sus atenciones… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…