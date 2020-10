Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! El béisbol por el gallardete de las ligas nacional y americana están candentes, es a ganar 4 de 7, los DODGERS de los ÁNGELES, grandes favoritos sobre BRAVOS de ATLANTA y RAYAS de TAMPA contra los ASTROS de HOUSTON, están que arden, no hay descanso, habrá béisbol todos los días la serie mundial, inicia el 20 de octubre… Exitoso el show INDEPENDENCIA PEATONAL, se cumplió un mes de llenos espectaculares y se seguirá hasta diciembre; el ambiente es único… LOS LAKERS de los Ángeles se coronan por 17ava ocasión en la NBA, dejando en el camino a MIAMI… RAFAEL NADAL barrió en tres sets a NOVAC DJOKOVIC y acumula su 20avo grand slam y su décimo tercer título seguido en ROLAND GARROS, impresionante… MÓNICA VASCONCELOS, jovencita que conocí muy pequeña y ya es toda una señorita… MICHELLE PIMENTEL GONZÁLEZ toda una empresaria, sus pulseras están causando sensación, búsquelas en Instagram como pulseras Michelin… JUEGAZO disfruté en el que los vaqueros de DALLAS ganan 37 a 34 con un gol de campo a tres segundos de culminar el partido… Viene el clásico español REAL MADRID vs BARCELONA, será a las 10 de la mañana el domingo 25 de octubre… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ 2020 rumbo a la gran final, estén pendientes, en breve la directora nacional dará a conocer fecha y sede; muchos veracruzanos estarán presentes en la final de traje regional… ANA OCEJO VALLE, guapísima la heredera del DR. AGUSTÍN y MARU VALLE DE OCEJO… Feliz matrimonio lo forman OSCAR y LUPITA AUDE DE SOLANO… Excelente la comida libanesa del Kebagrill, está en plaza del Sol, haga sus pedidos o reservaciones al 2293087986… Todas unas modelos jarochas son VICTORIA e ISABELLA MARTÍNEZ CARLO, con ellas AITANA UNANUE RIVERA, exclusivas de Kachivache…

Mónica Vasconcelos, (jarocha)…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (MxU Veracruz 2020)…

Ana Ocejo Valle, (veracruzana)…

Lupita Aude de Solano (bella)…

Recorriendo las colonias de Boca vimos al diputado local JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, político que ha estado muy cerca de los boqueños… En la Cevicheria de Boca todo excelente y hasta grupo musical los fines de semana… Si quiere cargar gasolina y que sean exactos los litros, REPSOL del grupo GILGA es la opción… Ayer MÉXICO pasó por encima de ARGELIA y viene AMÉRICA vs LEÓN el lunes 19 de octubre… Va nuestro pésame para la familia MAASBERG COLLINOT por la pérdida de MAURICIO MAASBERG COLLINOT, en especial a ERCILIA COLLINOT CAPITAINE DE MAASBERG, así como MARTHA, JAIME, ELOÍSA y CRISTINA MAASBERG COLLINOT; descanse en Paz MAURICIO… KARLA BANDERAS guapísima disfrutando a sus hijos en esta semana CHOCHOLERA… CHUY CANTU ARÁMBULA muy recuperado de su reciente convalecencia… LEBRON JAMES impresionante en el basquetbol de los EU, ganó el MVP de las finales de la NBA … MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ, reina de la belleza veracruzana, su galanazo GABRIEL BRAVO VERA enamorado de la lindura cordobesa… Gustazo disfrutar de la compañía de ILEANA LEDESMA GUZMÁN en los diferentes eventos, saludos para ANITA POIRETH, su heredero HUMBERTO GÓMEZ LEDESMA estudiando y trabajando en Canadá, al parecer anda de novio con bella chica asiática… PAULINA PEÑA PRETELIN, súper amiga de ROMINA GARZÓN RODRÍGUEZ, en la foto con su amigo SANDO, saludos al DR. ROMÁN y a su esposa MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN, su nieta ROMINA esta hermosa… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en @NACHOCHOLNEW… JUAN JOSÉ e ISABEL DEL VAL DE FERNÁNDEZ felices y encantados con ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VAL, en breve cumplirá su primer añito, los abuelos felices, arquitectos ENRIQUE y LOURDES COBO DE DEL VAL… CAROLINA THOMAS CAPITAINE, joven bellísima de San Rafael, Veracruz, la hemos visto recientemente con ENRIQUE TIJERINA, está enamorado de la lindura y es correspondido, saludos para OSCAR y JULIETA CAPITAINE DE THOMAS… NATALIA MAROÑO BERISTAIN, heredera de HÉCTOR MAROÑO LÓPEZ y JAQUELINE BERISTAIN SAUCEDO, la vi hace unos días en compañía de sus papis TITO y PATY SAUCEDO DE BERISTAIN con su nieta VALENTINA, es una peque muy sonriente y educada, saludó a la llegada y se despidió al retirarse; saludos a PAULINA, recién casada, y KIARA MAROÑO BERISTAIN…

Marilú Acevedo Domínguez, (cordobesa)…

Nacho Gómez e Ileana Ledesma, (disfrutando)…

Paulina Peña, Romina Garzón y Sando, (amigos)…

THALIA AZUARA SÁNCHEZ espectacular belleza, se le ve recorriendo los principales centros turísticos internacionales… PILI SEDANO CASANOVA, una chica súper fotogénica… PEPE CEDEÑO en breve arrancará en Más Latina con programa de radio, una gran oportunidad que le da FRANKIE MALPICA VALVERDE, saludos a SUSY… Faltan 16 días para el vigésimo aniversario luctuoso de DON FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS, JORGE GUTIÉRREZ – BARRIOS MORALES estará por este puerto, así como EMILIO VEGA RUEDA… Hubo partida de dominó y como siempre salimos airosos, perdimos el primero por las fallas de MANTILLA, pero entró al relevo el FLACO RAYMUNDO y barrimos una vez más a la dupla del Chef AGUSTÍN, dizque orgullo de Palma Sola, más bien conocido como la CENICIENTA, y LUDIVINO REDONDO; degustamos FIDEUÁ y los famosos tamales de la güera en Lerdo e Independencia; los nacidos para perder, perdieron otra vez, no se aparecieron para nada DANY y ANDRÉS, los creadores del vengan a ver brillaron por su ausencia, lo que si hay que reconocerle al Chef el delicioso FIDEUÁ que nos preparó al estilo del ESTRIBO… La NENA DE LA REGUERA feliz por la rápida recuperación de su esposo CARLOS MAROÑO ACOSTA… RODOLFO REUS presente en los CHOCHOLAZOS… Arranca la liga de balompié mexicano con muchas dudas, todo el apoyo al ATLÉTICO VERACRUZ, inclusive jugará en el estadio del glorioso TIBURÓN, los PIRATAS harán historia, suerte para ANA MARÍA MACIAS… MIRIAM CARBALLO por Chachalacas promoviendo las dunas y los deportes extremos… LÓPEZ GATELL apabullado en la cámara de senadores, mis respetos para los pantalones de la senadora LILY TÉLLEZ antes de Morena ahora del Pan, y para el colmo se roban de una bodega privada material oncológico, medicina contra el cáncer, ¿usted les cree a los de la 4T?, yo la verdad no, una burla más para el pueblo mexicano… Comí en El Jaibón de Andamar en compañía de ILEANA LEDESMA GUZMÁN, todo delicioso, gracias por las atenciones a RICARDO y CHARITO CAPITAINE DE CUEVAS… De ahí me fui a degustar un vino en compañía del abogado RODOLFO REUS, ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, la pasamos de maravilla en la Estancia Argentina de Andamar… Hoy abre sus puertas El Dorado Park, habrá rueda de prensa a las 11 de la mañana, gracias a MARICRUZ ACOSTA DE AGUIRRE por la invitación, me confirmó que estará presente ALFREDO CHEDRAUI LÓPEZ… 528 años se cumplieron del encuentro de dos mundos este pasado 12 de octubre… DENISSE CARAVEO HANSSEN guapísima…

Isabel Del Val de Fernández con Andrés Fernández Del Val, (guapísimos)…

Carolina Thomas Capitaine, (veracruzana)…

Natalia Maroño Beristain, (jarocha)…

Thalía Azuara Sánchez, (espectacular)…

Los cumpleañeros de hoy son DORIS GUTIÉRREZ, VIRIDIANA MALFAVÓN, GABY VILABOA, GUALÚ MANGE, ROBERTO CUSPINERA, EDGAR ACOSTA, DANI SAQUI, SHEILA RICALDE y MIGUEL ÁNGEL GARCÍA; mañana ISNA RAMÍREZ DE VERA, habrá festejo en Mariscos El Bayo; GLORIA RULLÁN y CARLOS GÓMEZ MALPICA; el viernes GAEL FRÍAS, MARILÚ DE LA FUENTE, PABLO ROBLES BARAJAS, JAVIER GONZÁLEZ SOBREVALS, ANA CAROLINA RODRÍGUEZ, ROMINA GONZÁLEZ y PATY PRIETO; el sábado DANIEL ANDERSON, CARLOS VILLAVERDE, MARGARITA CAMPILLO, MALÚ SISNIEGA y JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ, a todos muchas felicidades… Muy apapachada por su cumpleaños MARÍA ROSA CHÁZARO ACOSTA, heredera de KIKO y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, saludos a ENRIQUE CHÁZARO ACOSTA… En unos días más eventos importantes en VERACRUZ, será presentado un vino, el CHOCHOL estará presente; también arranca la liga de balompié mexicano, gracias a ANA MARÍA MACIAS, estaremos en ese día tan importante para el ATLÉTICO VERACRUZ… MARILYN CHAGOYA TRIANA disfrutando la vida… COCO RETOLAZA ULLOA, gracias por tus finas atenciones y cuidados para mi salud… GIORGIO VILLARELLO AHUED muy activo en los negocios… Hablando del CORONAVIRUS, para finales del 2020 estaremos llegando tristemente a 100 mil muertes en nuestro país… DONALD TRUMP extraña y rápida recuperación del COVID-19, ya está haciendo de nuevo campaña y diciendo que ya es inmune… Ayer excelente la cena en El Llagar Veracruz, como siempre PANKY un gran anfitrión… Saludos a RAÚL USLA, y en el centro del estado saludos para VÍCTOR GARCÍA TRUJEQUE; a LORENZO PIEDRA, muy amigo del líder MANOLITO ALCÁNTARA y PAPO LEVET, la flota CHOCHOLERA presente en los eventos… Pregunte por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…