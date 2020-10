Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Esta semana hay fecha FIFA MÉXICO, juega contra HOLANDA en Europa y NIGERIA después de vencer fácilmente a su similar de GUATEMALA… La liga MX reanuda hasta la próxima semana, faltan solo 4 fechas y el AMÉRICA va el 19 de octubre contra el líder LEÓN, después contra el ATLAS, TIGRES universitarios y cierra con JUÁREZ, ese es el camino que le queda al mejor equipo de nuestro país… Comí con ANA MARÍA MACÍAS, propietaria del ATLÉTICO VERACRUZ, pudimos platicar de lo que se avecina en la nueva liga, su equipo jugará en el Pirata Fuente y trae un esquela muy interesante y gran apoyo, será sin dudarlo el equipo a seguir en esta naciente liga de balompié mexicano, se ve a leguas la seriedad y se nota cuando las cosas se están haciendo bien; estaba acompañada del LIC. RODOLFO REUS y mi querida GORDITA AHUED MALPICA, llegó con su heredero GIORGIO VILLARELLO AHUED, joven empresario con mucho futuro, saludos a RENÉ; la liga arranca en unos días; por ahí llegó LALITO HIDALGO y la pasamos muy bien, comimos delicioso en El Cacharrito de Plaza del Sol… Saludé a PAULINA MUGUIRA DE LAVÍN acompañada de su mami ALICIA MARENCO OLAVARRIETA DE MUGUIRA y su heredera PAULINA LAVÍN MUGUIRA, su galanazo MEMITO HERRERA PÉREZ-MALDONADO estaba presente, saludos a mi amigo JUAN LAVÍN, se reportó desde la ciudad de los 30 caballeros, quedó pendiente una comida en donde invitaremos al abogado JORGE REYES PERALTA… Por cierto, el 1 de noviembre, cumplirá un año de fallecido DON DOMINGO MUGUIRA REVUELTA, descanse en Paz….

Odette Martínez, (feliz cumpleaños)…

Nicolás Pérez Zepeda, (un añito de vida)…

Sergio y Gissel Arellano de Pazos con Sergio, Diego y Mateo Pazos Arellano, (bonita familia)…

Juan Manuel Unanue Abascal y Melina Rivera Robert con Aitana Inanue, (feliz familia)…

Cumplió años ALEJO RODRÍGUEZ ORTIZ, heredero de ALEJO y LOLITA ORTIZ DE RODRÍGUEZ, el festejo fue privado en Kebagrill en compañía de su novia MARIANA BUJAIDAR, están felices y enamorados… ODETTE MARTÍNEZ festejo un año más de vida… Estuve en los portales del GHD en compañía de ILEANA LEDESMA GUZMÁN y pasamos una tarde sensacional en el famoso independencia patronal, fue domingo salsero y el lleno total, ya van tres semanas de éxito, enhorabuena para el ayuntamiento porteño que preside FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, reactivó el primer cuadro de la ciudad y el hotel Veracruz se unirá a esta gran propuesta, esperemos que el Gran Café del Portal también lo haga y así se sigan sumando, se está demostrando que si se puede; SAMUEL CASTELLI fue un exitazo, se ganó al público jarocho, así como BYRON, están con todo los empresarios veracruzanos y la producción de SLAP con MANTILLA le metió los kilos, hay pantalla panorámica, ahí vi el triunfo del REAL MADRID y el empate del BARCELONA, LUDIVINO hasta bailó… Salude a DANY MARTÍN y KARINA ALENCASTER con sus herederos DANY y HÉCTOR, este último salió muy bailador, estaban en compañía de la familia… RAMÓN ZARRALUQUI y LUDIVINO REDONDO disfrutando la salsa de antaño… JESÚS CANTÚ ARAMBULA salió muy bien de la intervención quirúrgica, ya está en casa y recuperándose, familiares y seres queridos están pendientes, pronto lo veremos por el puerto… NICOLÁS PÉREZ ZEPEDA cumplió un año de vida y tuvo su caravana, estuvo vestido de corredor de autos, un saludo a sus papis JUAN BOSCO y JUDITH ZEPEDA DE PÉREZ, los abuelos ALBERTO y PILAR ACASUSO DE PÉREZ felices… Una feliz familia la forman SERGIO y GISSEL ARELLANO DE PAZOS, sus herederos SERGIO, DIEGO y MATEO PAZOS ARELLANO son todos unos galanazos… Ambienta, la música para tus oídos, está penetrando fortísimo y ya está en el gusto de los veracruzanos, los mejores restaurantes del puerto ya lo tienen; teléfono 2292067388… JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL y MELINA ROBERT felices y enamorados en compañía de AITANA UNANUE ROBERT… ERIK y VICTORIA REBOLLEDO DE BARRAÑÓN felices con la llegada de ALESSANDRA, su hermanita ISABELLA BARRAÑÓN REBOLLEDO feliz… AMAIA NACHÓN VENTA preciosa, saludos a sus papis y abuelos… ARMANDO HERNÁNDEZ y ESVEYDI MERINO en espera de su primer bebé, muchas felicidades… LUPITA JONES GARAY, directora nacional de MxU en breve dará a conocer fecha y sede del certamen, las 32 finalistas están listas y sin dudarlo será un magno evento en donde VERACRUZ estará muy bien representado por ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ… Gustazo ver en redes sociales a la DRA. ALEJANDRA SCHLESKE MUÑIZ con el galanazo JOSÉ MANUEL SEDANO RUIZ, saludos a RAMÓN y MARICARMEN RUIZ DE SEDANO, al DR. ALEJANDRO y YOYIS MUÑIZ DE SCHLESKE, están estrenando casa por la Riviera veracruzana… SCARLETT DRAGO SALAZAR metida de lleno en su negocio de Plaza Américas, tiene todo el apoyo de su galán ALDO LARRAGA SCHLESKE, ahí se me hace que se casarán muy pronto, sus amigos LUIS MELGOZA y CONY PIANA ya están planeando su fiesta de cumpleaños por playa de vacas…

Erik y Victoria Rebolledo de Barrañón con Isabella y Alessandra Barrañón Rebolledo, (familia)…

Amaia Nachón Venta, (hermosa bebé)…

Scarlett Drago Salazar y Aldo Lárraga Schleske, (feliz noviazgo)…

VALERIA ARRIETA SALAZAR muy festejada por su cumpleaños… Cargue gasolina en Repsol del grupo GILGA en ejército mexicano y la atención es de 10… Este 14 de octubre la inauguración de El Dorado Park… El 15 de noviembre el TAPATÓN en la ciudad de las aguas alegres, organiza AOPAC que preside OSI PIREZ DE DIEZ, la meta es juntar 14 toneladas de tapitas, ya están apoyando diferentes medios de comunicación, así como empresarios altruistas y el propio ayuntamiento orizabeño que preside IGOR ROJÍ; el CHOCHOL de EL DICTAMEN ya está apoyando esta noble causa… Impresionante la marcha organizada por FRENA, los mexicanos estamos cansados de tantas mentiras y pésimas decisiones, la verdad la respuesta de AMLO dejó mucho que desear y ya me preocupó, no se le ve ni la mínima intención de dejar el poder, somos a nivel mundial el hazmerreír, da pena ajena cómo califican a nuestra máxima autoridad… GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO están presentes en compañía de DOÑA ALÍCIA TORRA DE BRAVO rumbo a los 104 años, casi casi va con el decano de la prensa nacional… LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS, ex fiscal del estado, con el abogado JORGE REYES PERALTA, les mandamos saludos… MIRIAM CARBALLO GALLARDO engalanando este CHOCHOLAZO… PACO ZEA, excelente comunicador de Imagen TV, en compañía del abogado penalista RODOLFO REUS, estará este fin de semana por VALQUIRICO en compañía de ENRIQUE ÁLVAREZ y otras distinguidas personalidades… Los cumpleañeros de hoy son LINA DENIS, ANA BAUTISTA, JANE TERÁN, BETO AILLAUD, PACO MANTECÓN DEL PUERTO, MANUEL MORALES, GERARDO ROSETE, YOLANDA PIÑA QUEVEDO, el DR. TOÑO RAMOS DE LA MEDINA, GUILLELY BOYLAN, y JUAN REY; el jueves el DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS, seguro disfrutaremos vinazos; EVELYN ACOSTA, CLAUDIA CORTÉS, GABRIEL BRAVO, CECILIA GAONA, MICKEY CASTELÁN; el viernes ENRIQUE VON PUTLITZ, GABY GÓMEZ, ZULY GÓMEZ, MAROFIS BROISSIN, PANCHO GONZÁLEZ ALONSO y JORGE OLIVA; el fin de semana KATYA TERÁN COLEMAN, MANUEL LÓPEZ, MEMO DESCHAMPS, RAMÓN HINOJOSA, JAVIER AILLAUD RANGEL, se extrañan los fiestones; ANE MIJARES DE VÁZQUEZ y ALFONSO VALENCIA, a todos muchas felicidades… JADE FRAZER, bellísima y joven actriz… Cumplió años CHARITO SUÁREZ DE VIOLANTE y lo festejó en familia, saludos a sus herederos CHARITO, MARU y MEMO VIOLANTE SUÁREZ… Aprovecho para saludar a NENA SUÁREZ DE VENTA, mamá de JUAN JOSÉ, GELY, CARLOS y CÉSAR VENTA SUÁREZ, familias muy queridas en VERACRUZ… JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES con un pie en este puerto, habrá cena, así como EMILIO VEGA RUEDA… GOYO e IVONNE PAZOS DE CHEDRAUI felices y enamorados…

Gilberto y Gaby Vera de Bravo con Alicia Torra de Bravo, (disfrutando)…

Luis Ángel Bravo Contreras y Jorge Reyes Peralta, (destacados jurisconsultos)…

Miriam Carballo Gallardo, (veracruzana)…

Rodolfo Reus y Francisco Zea, (amigos)…

COCO RETOLAZA muy aplicada en medicamentos para la salud, gracias por sus atenciones… JOSÉ GUILERMO HERRERA MENDOZA dedicado en cuerpo y alma a la notaría número 55 ubicada en Ruiz Cortines… MICHELLE ACOSTA lista para representar a Yanga en un certamen… Saludos de recuperación para ROSY URETA MORENO… TOMÁS BOY, nuevo director técnico del equipo MAZATLÁN… RICARDO CUEVAS sigue trabajando fuerte por boca, saludos a su esposa CHARITO CAPITAINE DE CUEVAS, en El Jaibón todo va muy bien… API GUEVARA RAMÍREZ una ahijada de diez… Gustazo encontrarme en el Río de la Plata a GOYO BOLADO GUTIÉRREZ… La seguridad en VERACRUZ cada vez peor y lo malo es que lo quieren tapar con algunos empresarios que o los están engañando o se están prestando a ese juego del gato y el ratón; se acercan las elecciones internas de los partidos políticos, se está calentando la grilla, los politólogos desesperados, los dimes y diretes ya comenzaron a brotar… Un saludo a PATY VILLALPANDO, estará en los CHOCHOLAZOS del fin de semana en Deli Deli, hoy ahí comeré con SALVADOR MANZUR, su heredera VALERIA una gran campeona de golf… Roma Repostería excelente los pasteles y exclusivos… GIGI COLLADO COUTURIER, señora guapa y distinguida de Gutiérrez Zamora, saludos a su heredera ANDREA GAYA… VALERIA CALVO, MIREN DESCHAMPS, LUPITA MUÑIZ y GABY GÁNDARA súper deportistas… RAFAEL y CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA, feliz matrimonio, saludos a sus herederas BELÉN y BEGOÑA… El Rincón del ABUELO los mejores cortes de Monterrey en la Riviera Veracruzana… El CRUZ AZUL ya agarró su paso normal, va en caída libre, no aguantó la presión de los equipos grandes, y vino a perder con el TOLUCA que está en serios problemas… ROSA ELENA ESCALANTE ROBERT y CLAUDINE REMES MAASBERG guapísimas… RAÚL USLA, hombre fuerte de CFE en VERACRUZ… INTERJET, una empresa de primer mundo, felicidades y saludos para su director general CARLOS DEL VALLE… Saludos a la flota LASALLISTA… Saludos para las hermanas ADDY, ROCÍO y GABY DEL PUERTO BRITO… Pregunten por los Puras HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…