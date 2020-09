Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA realizó un gran partido contra su clientazo CRUZ AZUL, con un equipo plagado de suplentes, inclusive sin MEMO OCHOA; los azules no supieron anotar un partido, pensaba que golearían a los de COAPA pero no fue así, a pesar de eso las ÁGUILAS están en TERCER LUGAR, a tres puntos del superlíder LEÓN que ganó 2 a 0 al atlético SAN LUIS; la próxima semana le toca a los PUMAS, esperemos sea un partidazo… Éxito rotundo la segunda semana del proyecto INDEPENDENCIA PEATONAL, el lleno total y ambientazo, la gente ya está en la calle, el fin de semana estuve por varios restaurantes de la zona y pude constatar que estaban llenos, se está reactivando la economía veracruzana, sigamos con las medidas preventivas, el uso de cubrebocas, sana distancia y lavarse constantemente las manos; los restaurantes en los que estuve cumplen con las medidas sanitarias y desinfectan a cada rato… PAOLA CHEDRAUI PROM, heredera de TOÑO y PAOLA PROM DE CHEDRAUI, presente en el CHOCHOL, saludos… Bonita pareja la forman ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA y TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI, gustazo saludarlos… ILEANA LEDESMA GUZMÁN la vi comiendo en Plaza El Dorado con buen amigo… El restaurante Kebagrill en el gusto de los veracruzanos, pida su platillo libanés o haga su reservación al 2293087986… Saludos a NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO, están en la CDMX con su esposo CARLOS MAROÑO ACOSTA, salió muy bien de su intervención quirúrgica y ya está reposando en el departamento de ANA en México… ANDRÉA DÍAZ guapísima y presumiendo bronceado espectacular, saludos a su amiga ARELY MANTEROLA…

Paola Chedraui Prom, (jovencita)…

Andrea Díaz, (veracruzana)…

Mariela Josid, (cantante argentina)…

Claudine Remes Maasberg, (jarocha)…

La visita al puerto jarocho de AMLO no fue bien vista, muchas muestras de repudio se escucharon afuera del hotel en donde se hospedó, algo bueno tendrá que suceder con MORENA porque se avecinan las elecciones del 2021 y no vemos al gober ponerse las pilas, son momentos de unión para salir bien librados; lo bueno para ellos es que la dizque oposición está peleada y cada quien jalando “agua pa su milpa”… La cantante argentina MARIELA JOSID guapísima y solterita, luce cuerpazo escultural y es una dama encantadora… Entregó anillo de compromiso JESÚS MUÑOZ DE COTE SAMPIERY a PAULETTE PRÉSTAMO en su cumpleaños, qué regalo tan extraordinario, les deseamos muchas felicidades y una eterna luna de miel… REBECA ARÉVALO REVA destacándose en los lugares y eventos que se presenta, elegante y distinguida, la quiero mucho… Mi compadrito BETO SAN MARTÍN estará fuera de circulación por unos días, todo saldrá muy bien, por lo pronto en Mamá Gallina siguen deliciosas las hamburguesas y atenciones… CLAUDINE REMES MAASBERG, gran aficionada del AMÉRICA, saludos a sus papis DADIN y ELOÍSA MAASBERG DE REMES… Hoy 20:30 MÉXICO vs GUATEMALA… Saludos a CARLOS DEL VALLE, director general de INTERJET, el trabajo realizado durante su gestión se está viendo reflejado en la venta de boletos y en pasajeros satisfechos con las alianzas que está haciendo esta nueva administración, felicidades y saludos para el presidente del consejo de administración MIGUEL ALEMÁN MAGNANI… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ, lista para la gran final a nivel nacional, certamen eliminatoria oficial de MISS UNIVERSO y dirigido por LUPITA JONES GARAY… KARLA BANDERAS, excelente terapeuta y está muy solicitada… Excelente la comida en el restaurante El Río de la Plata, el pámpano a la sal sensacional y los cockteles de película, está junto al Rivoli… LA LIGA DE BALOMPIÉ MEXICANO sin pena ni gloria, está tratando de iniciar, acuérdense de lo que estoy escribiendo en estas líneas, es un sueño guajiro que ojalá no se convierta en FRAUDE porque están involucrando a muchos veracruzanos que van de buena fe; VERACRUZ necesita deportes de calidad, no proyectos chafas que no llevan a nada bueno; ya ni menciono los nombres para no entorpecer el desarrollo de lo que será esta súper LIGA…

Mariana Del Puerto Reinert, (porteña)…

Michelle Acosta, (veracruzana)…

Mariana Vázquez, (disfrutando un buen vino)…

Comí en la jiribilla en Antón Lizardo delicioso en compañía de KARLA BANDERAS, por ahí CHUY CANTÚ y JESÚS MIJARES, saludos a los abuelos… Terrible lo que sucedió en Xalapa, grupo de feministas que protestaban por problemas con la legalización del aborto, pintaron la Catedral sin que la autoridad hiciera nada, increíble, estamos a merced de quien quiera protestar y agredir monumentos, iglesias y personas; estamos de acuerdo con la libre manifestación de ideas, está en la constitución, pero agresión y vandalismo, no debemos permitirlo; me comentó un amigo (omito su nombre por obvias razones) que el pasado domingo le robaron un tráiler con doble remolque, el problema en carreteras federales es mayúsculo y con una impunidad total… MARIANA DEL PUERTO REINERT, guapísima heredera de ANDRÉS y ANNY REINERT DE DEL PUERTO, sus hermanos ANDRÉS y MILENE grandísimos… Saludos para PILI SEDANO CASANOVA, bellísima… MICHELLE ACOSTA a unos días de participar en importante certamen estatal, estará representando al municipio de YANGA, gracias por la invitación, por ahí estaré CHOCHOLEANDO, en 10 días será el evento en el hotel Galería Plaza… MARIANA VÁZQUEZ emprendedora y disfrutando del buen vino… Gustazo saludar y convivir con los abogados LUIS MELGOZA y CONY PIANA, un feliz noviazgo que va viento en popa y que sin dudarlo culminará en el altar, con ellos ALDO LARRAGA y su novia SCARLETT DRAGO, muy chambeadores… KARINA MORALES FIERRO, linda xalapeña, saludos a sus herederas… ANA KAREN MORENO LARA, de las veracruzanas que se destacan por su belleza, es la heredera de AÍDA LARA DE GUEVARA, saludos a su esposo MARIO GUEVARA… Mi ahijada API GUEVARA cada vez más guapa… DANIELA ARRIETA SALAZAR, belleza jarocha, en cada foto sale diferente y por eso puede salir en diferentes comerciales de televisión… AVI LÓPEZ DE SALDAÑA feliz en compañía de su heredero JUAN CARLOS SALDAÑA LÓPEZ, en la foto la tía ISA LÓPEZ y DENISE GRAHAM DE RUIZ con su precioso bebé JAIME RUIZ GRAHAM, saludos a JIMY RUIZ MALPICA… Los cumpleañeros de hoy son PEPE RODRÍGUEZ, JOSÉ GERARDO PÉREZ, VERÓNICA CALDERÓN, BRENDA ESQUIVEL, RAÚL REMENTERÍA y CHEMO ESTANDÍA COLOM; mañana ILIANA MORALES DE CELIS, JALILI SEDAS IZA y KRIZIA BARRAGAN GÁNDARA; el viernes MARYROSS ACIERNO MILCHORENA, BEATRIZ ADRIANA ZAVALETA, MARIO FALCÓN, MARÍA PALOMA DOMÍNGUEZ RUIZ, MARIO CAZARÍN, ITZEL ARAN hasta Tamiahua, Veracruz; la odontóloga NATALIA FERREIRA BUENO y JANETH USCANGA; el fin de semana TITA POUS, ÁNGELES ORTIZ, TANIA VÁZQUEZ, PAU ESCAMILLA, KARI DÍAZ, el almirante SERGIO LARA MONTELLANO, MARILY ALVAREZ, RAQUEL ARCHIDONA LUNA y el cantante GERRY, a todos muchas felicidades… Muy felicitada MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ DE MABARAK por su cumpleaños, saludos a su esposo HUGO MABARAK RODRÍGUEZ, así como a sus herederos HUGUITO y EUGENIA MABARAK JIMÉNEZ… SERGIO “Cheko” PÉREZ en la pelea en la fórmula uno… MEMO OCHOA estará fuera de circulación de 4 a 6 semanas…

Luis Melgoza y Cony Piana, (feliz noviazgo)…

Karina Morales Fierro, (xalapeña)…

Ana Karen Moreno Lara y Aída Lara de Guevara, (mami e hija)…

Daniela Arrieta Salazar, (porteña)…

La mexicana RENATA ZARAZUA gana en ROLAND GARROS un triunfo histórico enhorabuena… Excelentes los desayunos en Las Anitas Costa de Oro… Muy felicitado PATRICIO LOYA HERRERA, heredero de GERARDO y ZULEIKA HERRERA DE LOYA, hubo festejo caravana virtual por sus 3 añitos… SHANELL CASTROCERIO una belleza espectacular… Bolerama Veracruz viento en popa… Saludos a los superintendentes de CFE, gracias por sus atenciones, afortunadamente ya estamos al corriente de todos los rezagos… ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA le entró de lleno al ejercicio y está hecha un cuerazo… ROCÍO ACOSTA, los mejores bocadillos… KARLA MAROÑO VIESCA, tiempo de no verla… Saludos a CIRILO VÁZQUEZ PARISI, todo marcha bien en el sur de la entidad veracruzana… Hasta Fortín van los saludos para REYNALDO BERNARDÍ MANICA, de los solteros más cotizados… MANE DE LA PARRA reanudando actividades… BWT entrando con todo a nivel nacional, es Patrocinador de CHEKO PÉREZ en la Fórmula Uno… Estuve con SERGIO PAZOS y vienen buenos proyectos… Recordando, la actriz ANA PATRÍCIA ROJO tuvo romance CHOCHOLERO con un jarocho hace algunos años, está muy guapa… Pregunten por los Puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS….