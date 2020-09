Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Las ÁGUILAS del AMÉRICA se llevaron el clásico de clásicos con un golazo de GIO, y este próximo domingo van por el clásico joven contra un poderoso CRUZ AZUL, que es cliente de los de COAPA, va estar bueno el partido; lo disfrutaremos en los portales del GHD, un exitazo el proyecto que hoy es una realidad, INDEPENDENCIA PEATONAL; felicidades a los organizadores, se consolidó una idea de DANIEL MARTÍN MIGUEZ de hace 14 años, la ciudadanía respondió muy bien al llamado del ayuntamiento porteño y de los portaleros de Lerdo, a partir del viernes habrá nuevamente burundanga en el primer cuadro de la ciudad, eventos folklóricos, culturales, música, salsa, trova, jaraneros y hasta batucada con ambiente de Carnaval, sugerí una comparsa que le pone sabor al caldo, por supuesto, con sana distancia y cubrebocas; como siempre hay envidiosos y resentidos sociales que critican todo lo que ven enfrente, y se quejan de la contingencia, el COVID llegó para quedarse y el que no lo entienda y aprenda a vivir con él o junto a él, tristemente no sobrevivirá; la economía se reactivó… KARLA BANDERAS VAILLARD está dando terapias muy confortables, vale la pena contactarla; festejó a su papi CARLITOS BANDERAS recientemente, saludos a DANY BANDERAS y ALICIA VAILLARD DE BANDERAS, consintió a su marido… Comí en Fishers en compañía de RODOLFO REUS, sus puros HOJA REAL personalizados están en camino; de ahí nos fuimos a cenar unos puros a Mariscos Villa Rica con una vista panorámica al Golfo de México, y corriendo por el bule haciendo ejercicio nos encontramos a un sin número de jarochos, KEREM HAPPUC JUÁREZ SÁNCHEZ, soberana del Carnaval veracruzano, luce espectacular, tendrá un reinado muy largo; también vi a ALEX GÓMEZ BARQUÍN con su novia CLAUDINE THOMAS, iban corriendo a muy buen ritmo; los operativos en Boca del Río continúan en el bule para que utilicen cubrebocas… La flota lasallista en cuarentena total, todos estamos arriba de los 60, saludos a MANOLO FERNÁNDEZ, ABEL GUTIÉRREZ, PIRRI VARELA, JORGE RÍOS y compañía, urge una comida… PIPO BARQUÍN inconsolable por la derrota de las CHIVAS ante un AMÉRICA con casta de CAMPEÓN…

Karla Banderas Vaillard, (jarocha)…

Diana Pantoja, (más bella que nunca)…

Manolo y Alina Fernández de Santa Paula, (de festejos)…

Fernando y Adriana Vilaboa de Ocejo con Triana Vargas Ocejo, (encantados abuelos)…

Juan Ramón Martínez Álvarez y Romina González Zamudio, (seis años de noviazgo)…

DIANA PANTOJA, oriunda de Guadalajara, engalanando este CHOCHOL… Muy felicitadas BETH SASTRE y MAR REGUEIRO por la inauguración de su nuevo negocio, está en Plaza MARYN, ahí saludé a DELMY MONTES, se me hace que trae galanazo… JUAN REGUEIRO feliz y enamorado de MARIFER MORA, encantadora; me comento que en Portoblanco todo marcha de maravilla, la gente ha respondido muy bien a la marca… CARLOS ZAMORA y MIREN DESCHAMPS bonita relación… Saludos para PATY BARQUÍN GARCÍA, su galanazo CHIRIS RUIZ MALPICA enamorado de la lindura… Saludos a ROSALÍA MALPICA DE RUIZ, gracias por sus buenos comentarios, se hacen extensivos para el ARQ. MANOLO RUIZ ORTIZ… En el restaurante Río de la Plata todo delicioso y muy casero, atención personalizada y totalmente desinfectado, el Buffet de los domingos espectacular… Mañana estaré comiendo con ERIK PORRES BLESA en Deli Deli Gourmet, disfrutaremos de un vinito y buenos puros… Feliz matrimonio lo forman MANOLO y ALINA FERNÁNDEZ DE SANTA PAULA, saludos a su familia… PACO y MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO, felices, PACO heredó de su padre DON ALFONSO, el servir a la comunidad… PACO CALVO y ANDREA DÍAZ ROSS enamorados… PACO PÉREZ y DANIEL NORIEGA, el famoso tío calvin, se reúnen constantemente a platicar, saludos para REYNALDO BERNARDÍ MANICA, excelente amigo… Saludos a CIRILO VÁZQUEZ PARISI y JOSÉ ZARUR, se les ve en los grandes eventos… FERNANDO y ADRIANA VILABOA DE OCEJO felices festejando a su nieta TRIANA, saludos a HUMBERTO y ADRIANA OCEJO DE VARGAS, cumplió la nena 1 añito, sus tíos y familiares estuvieron presentes… Un noviazgo que va viento en popa lo forman JUAN RAMÓN MARTÍNEZ ÁLVAREZ y ROMINA GONZÁLEZ ZAMUDIO, saludos a sus papis… Dos BOCAS otra vez inundando, el proyecto se vendrá abajo sin dudarlo, qué pena lo que sucede en nuestro país, la mala planeación de los proyectos y las pésimas decisiones nos están llevando a pique… Saludos a CARLOS DEL VALLE, director general de INTERJET, la empresa va para arriba… Excelente foto me mandó WENCESLAO FUENTES, estamos en la BAMBA de RICO COUSILLA cenando en compañía de LUIS MIGUEL, MIGUELITO ALEMÁN, su prima DIANA RAMÍREZ MAGNANI, el productor DANIEL GALINDO, así como PABLO VÁZQUEZ ORIA, esa cena fue en 1988 previo a la gran final de Srita. MÉXICO que ganó la veracruzana ADRIANA ABASCAL, evento trasmitido por Televisa con RAÚL VELASCO en Siempre en Domingo… GRACIELA POO BRINGAS, bellísima jarocha heredera de JOSÉ CARLOS y CAROLINA BRINGAS DE POO… Excelente la comida libanesa de Kebagrill en Plaza del Sol, haga sus reservaciones o pida su platillo al 2293 087986… Feliz noviazgo lo forman ALEX RODRÍGUEZ ORTIZ y MARIANA BUJAIDAR, conocí a su mami MARICARMEN y ya vimos de dónde heredó la belleza…

Graciela Poo Bringas, (porteña)…

Denisse Caraveo Hanssen, (disfrutando)…

Chef Jhohan y Miriam Carballo, (feliz cumpleaños)…

Marifer Mora y Juan Regueiro, (feliz noviazgo)…

Saludos a ALEJO y LOLITA ORTIZ DE RODRÍGUEZ… Muy pachangueros MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, estuvieron en un rancho con caballistas… Recordamos con mucho cariño a VICENTE RODRÍGUEZ COUCEIRO, cumplió tres años de fallecido… EVERARDO AVENDAÑO no se ha dejado ver o la novia no lo deja salir… MAGO RODAL estará por Veracruz la próxima semana visitando a su mami y amigos, disfrutaremos sin dudarlo un vinazo… Tiempo de no ver a RICARDO CARLO y JULIETA BENVENUTTI… Siete años de matrimonio cumplieron el LIC. JORGE REYES LEO y ERÉNDIRA FLORES DE REYES, su heredero JORGITO tercero creciendo rapidísimo, saludos a los abuelos JORGE REYES PERALTA y LUCY LEO DE REYES… PUMAS pierde lo invicto en LEÓN 2 a 0, los primeros 4 de la liga MX son CRUZ AZUL con 25 puntos, LEÓN 24 AMÉRICA 23 y PUMAS 22 puntos… DENISSE CARAVEO HANSSEN estuvo de vacaciones en Panamá, se la paso de súper lujo… MIRIAM CARBALLO GALLARDO en la foto con el Chef JHOJANS de Mariscos Villa Rica, festejo su cumpleaños… Ya que hablamos de Chefs, saludo al del Estribo cantina, AGUSTÍN, el orgullo de Palma Sola, nos preparó una paella riquísima y probé el ron VILLA RICA, muy premiado a nivel mundial; es veracruzano y también les recomiendo el de SANTIAGO de CUBA… El Bolerama Veracruz viento en popa… Saludos para el alcalde orizabeño IGOR ROJÍ, trabajando muy bien en la ciudad de las aguas alegres, la pluviosilla, con denominación de pueblo mágico, ORIZABA… CARLA ABASCAL SECHI encantadora, saludos a sus papis… MARU CISNEROS reportándose constantemente desde CANADÁ en donde radica con su familia… Gracias a JUAN REGUEIRO por la invitación a la Cevicheria de Boca…. LORNA BLANCO presumió cuerpazo y bonitos bikinis en el caribe mexicano… Saludos a PEPE GÓMEZ de CANCÚN… CECY CRODA CASTELÁN recibió anillo de compromiso… Los cumpleañeros de hoy son ALINA SOBREVALS, KARLA ORTIZ, RUBÉN LAGUNES, EMMANUEL SAGAÓN, FABRIZIO MOLINA, DIBHANI DÍAZ, PAULETTE PRÉSTAMO, ENRIQUE GÓMEZ BELTRAMI y JULIETA MORA; mañana PEDRO TIBURCIO ANDRADE, MARIBEL ACOSTA FERNÁNDEZ, MATTY BELLO, MERCEDES DE LA PAZ SÁNCHEZ LÓPEZ, GABY GARCÍA PEÑA, MARISOL BORGES, SHELLEY POUMIAN y BRENDA VINCENT; el viernes JORGE MALPICA ORTIZ, MÓNICA BOSCH, ANA MONDRAGÓN, ANA CAZARIÍ, ADRIANA MARIEL, ILSE PENSADO, el LIC. PEPE YUNES ZORRILLA, VALERIA ARTEAGA y MARISOL RULLÁN; el fin de semana JULY RODRÍGUEZ, DALIA LANDA, YESSICA GAYOSSO, CARLA JIMÉNEZ MARQUEZ, BETO SAN MARTÍN, ASTRID CHAIN, ROXANA GUÍZAR, FIDEL SALVADOR CHIUNTI, FERNANDA PUMAR y SERGIO SÁNCHEZ, a todos muchas felicidades… Ya viene el cumple de FRANKIE MALPICA y de EVITA LARA… RAMÓN PÉREZ y VÍCTOR USCANGA piensan que su CRUZ AZUL será campeón este año, vaya sueño guajiro, aunque JAVIER ALARCÓN dijo 2 a 0, gana la máquina… FRENA va en serio, tienen tomada ya vías cercanas al zócalo, ya que no los dejaron llegar; dice LOZANO que solo lo ocuparán, no es un plantón, pero no se irán hasta que se vaya AMLO; yo creo que se van a quedar un buen rato porque irse no está en los planes de LÓPEZ OBRADOR, aunque se le ve una semblanza de preocupación; GILBERTO LOZANO creció mucho gracias a las malas decisiones del presidente de la República y su gabinete; a GILBERTO LOZANO lo conocí en el Diligencias un día comimos ahí y es un personaje muy preparado, lástima que no quiera nada de la política, sería un buen administrador y un buen líder…

Beth Sastre y Mar Regueiro, (emprendedoras)…

Alejo Rodríguez Ortiz y Mariana Bujaidar, (enamoradísimos)…

Carla Abascal Sechi, (boqueña)…

Ivonne Moreno Uscanga, (ganadora del galardón “Forjadores de México” en la categoría profesional, cultural y social por su legado en el Estado de Veracruz, recibirá presea en la gala a realizarse el 1 de octubre en el Casino Militar Campo Marte de la CDMX)…

El ING. HERMES TEXON con mucho trabajo en CFE, pero sacando la chamba muy bien… LEONOR BELTRÁN distinguida… El PAN en efervescencia, hay desesperación y lucha interna al más alto nivel, se dieron hasta de tomatazos, los pitufos sacaron su yo interno escondido, tuvo que intervenir la dirigencia estatal… El PRI aprovechó el momento y ANILÚ INGRAM se convierte en una fuerte aspirante a la alcaldía del puerto jarocho, conocido este municipio como la joya de La Corona… Los de MORENA muy tranquilo viendo el zafarrancho desde la barrera, muy inteligentes al igual que el VERDE que está excelentemente dirigido por JAVIER HERRERA; PT y MOVIMIENTO CIUDADANO ni se metieron o no se enteraron… Les recuerdo a todos los actores políticos que sus cargos son para SERVIR al PUEBLO, no para servirse de ellos… Saludos al DR. FERNANDO MORÁN HUERDO y a su esposa VERÓNICA MARTÍNEZ DE MORÁN, saludos a sus herederos… Excelentes las colaboraciones del abogado RODOLFO REUS en EL DICTAMEN… Las cartas de DANTE DELGADO y JAVIER SICILIA pegaron fuerte en las entrañas de nuestro presidente, primero porque no vienen de los conservadores, y segundo porque son muy claras y directas; sr presidente, le dicen sus aliados que en su momento fueron factor determinante para que AMLO escalara peldaños rumbo a la presidencia de la República, le estás FALLANDO a MÉXICO, la crisis política es una realidad, arrancó y no hay quien la pare… ALFREDO PICHARDO y CONCHITA PASTRANA muy enamorados… El restaurante Desahogo delicioso, saludos a CÉSAR OROZCO y su novia MARGA MELGAREJO… NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO al lado de su esposo CARLOS MAROÑO ACOSTA están por la capital del país… RAMÓN y ROCÍO RUIZ DE ÁLVAREZ, excelentes amigos del CHOCHOL… Un gustazo saludar en El Llagar a NINI MABARAK DE SÁNCHEZ, saludos a la familia… Los Puros HOJA REAL desde Veracruz van por todo el mundo, muy pronto el salón del puro VERACRUZ… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…