Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy estamos cumpliendo 122 años de estar en el gusto de los veracruzanos informado verás y objetivamente, EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional, cumple 122 años; mención especial para su creador, el destacado periodista tlacotalpeño DON JUAN MALPICA SILVA, así como para DON JUAN MALPICA MIMENDI, don NILLO como lo conocían sus amigos y seres queridos; tuve el honor de conocerlo y tratarlo mucho tiempo, un ser humano carismático, amable y líder natural que supo dirigir y administrar EL DICTAMEN con la fortaleza que se necesitaba, siempre recibiendo amigos en su casa, desde políticos, empresarios, líderes sindicales, ciudadanía en general, era la casa de la familia MALPICA MARTÍNEZ visitada por muchas personas; siempre atenta DOÑA BERTHA MARTÍNEZ DE MALPICA, pendiente de todo; después de practicar yoga, DON NILLO fue un apasionado de la cacería y de contar, a su forma muy particular, anécdotas y chistes que eran del gusto de sus amistades; continuaría este trabajo periodístico mi madrina BERTHA ROSALÍA MALPICA MARTÍNEZ DE AHUED, así como sus hijos BERTHA, ELSA (en paz descanse), KARIME y JORGE AHUED MALPICA, una gran generación de periodistas que a pesar de los momentos difíciles que vive nuestro mundo, EL DICTAMEN se ha mantenido y se mantendrá informado de los acontecimientos más importantes en VERACRUZ, MÉXICO y el MUNDO; saludamos también a la nueva generación que ya está laborando en estos momentos difíciles, ALBERTO y GIORGIO VILLARELLO AHUED, reconocimiento especial para todos los trabajadores del decano, su trabajo y esfuerzo se ve reflejado en el diario acontecer, llegando a miles de casas en Veracruz y el mundo a través de internet y las redes sociales; enhorabuena para todos y vamos rumbo a los 123 años; muchas gracias por su preferencia y comprensión… De las jóvenes veracruzanas que se destacan en el jet set jarocho es FLORENCIA ARANO, está radicando en Monterrey por motivos de trabajo, le deseamos todo el éxito del mundo… Hubo dominó el domingo pasado y salimos empatados, la cenicienta no se apareció, RAYMUNDO y quien esto escribe salimos a mano con ANDRÉS HERNÁNDEZ y LUDIVINO REDONDO, porque la verdad se fueron a su RANCHO, el flaco y su servidor estábamos jugando por nota…

Manolo y Alina Fernández de Santapaula con Gala, (familia)…

Dayana Rojas y Kelly Peasland, (amigas)…

Karen Guerrero Olsen, (porteña)…

Florencia Arano, (jarocha)…

MANOLO y ALINA FERNÁNDEZ DE SANTA PAULA felices con su heredera GALA SANTA PAULA FERNÁNDEZ, creciendo rapidísimo… DAYANA ROJAS y KELLY PEASLAND guapísimas… GOYO e ISA DÍAZ DE BOLADO felices con su heredero GERONIMO, saludos a los abues GOYO BOLADO y ADDY DEL PUERTO BRITO… Este fin de semana, a las 20:45 del sábado 19 de septiembre, el clásico de clásicos CHIVAS vs ÁGUILAS en el Azteca… KAREN GUERRERO OLSEN guapísima, saludos a su hermana ERIKA y sus papis… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en @NACHOCHOLNEW… Delicioso el vuelve a la vida de mariscos El Bayo, siempre excelente atención y calidad… Un gustazo ver al abogado GUILLERMO HERRERA PÉREZ-MALDONADO en compañía de la cordobesa PAULINA LAVIN MUGUIRA, heredera del LIC. JUAN y PAULINA MUGUIRA DE LAVÍN, saludos especiales para JOSE GUILLERMO HERRERA, destacado notario veracruzano, y GLADYS PÉREZ-MALDONADO, destacada magistrada… REBECA SEGURA RAHME, reina de la belleza cordobesa en 2002, radicando en Chiapas y casada, saludos a su familia… El golfista veracruzano BOBBY DÍAZ feliz y enamorado de su esposa EUGENIA GUERRA DE DÍAZ, saludos a GOYO e ISABEL… En Kebagrill ayer ambientazo con el festejo del grito de independencia, hubo Djs, ambiente muy mexicano con tequila, mezcal y chelas, todos gritamos ¡Viva MÉXICO!, reservaciones o pedidos al 2293087986 en Plaza del Sol… Ayer un éxito el SANTA ANA TON organizado por casa SANTA ANA, gracias a todas las personas que apoyaron y enhorabuena para PATY RODRÍGUEZ DE MUÑIZ, el padre CECILIO y todo su equipo de colaboradores se regalaron electrodomésticos, ipads, vales de comida, pantalla de tv, se llegó afortunadamente a la meta deseada que eran 250 mil pesos para acabar de pagar el ALBERGUE Santa María, un reconocimiento a los niños con capacidades diferentes que tocaron y cantaron para todos los asistentes y la que se conectó a través de FACEBOOK… ANGIE GASPERÍN destacando en el jet set veracruzano… LORNA BLANCO MENÉNDEZ, bella y talentosa, egresó con título de licenciatura en derecho de prestigiada universidad, se ha dejado ver con galanazo, creo le dicen el tigre, favor de confirmar relación al centro de cómputo del CHOCHOL…

Paulina Lavín Muguira y Guillermo Herrera Pérez-Maldonado, (pareja)…

Rebeca Segura Rahme, (cordobesa)…

Bobby y Eugenia Guerra de Díaz, (matrimonio)…

Lorna Blanco, (linda chica)…

JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL y MELINA RIVERA ROBERT enamoradísimos, su heredera AITANA los ha unido más para trabajar fuerte en lo que viene… JOSÉ LUIS LAZO muy cerca del diputado local, algo se está cocinando y muy fuerte… MELISSA LAJUD MAROÑO encantadora, muy deportista como su mami, saludos NORMA MAROÑO… FERNANDA SPINOLA muy chambeadora como empresaria y Chef en la cava de la Capsantina… El tenista veracruzano CÉSAR TIBURÓN RAMIREZ feliz y enamorado de su novia JUDITH SALAZAR, se han dejado ver muy acaramelados… XÓCHITL TRESS disfrutando vacaciones por Huatulco… DULCE MARÍA SAMPIERY MENES disfrutó su cumpleaños en compañía de su familia y seres queridos, le deseamos que cumpla muchos años más, saludos a doña SILVIA… YAYA CRISTY ZAYDEN luciendo bikinazo por Cancún, muy amiga de LUPIS VIVALDO y PALOMA GARCIAFERRO LAJUD… Los BROWNIES de la abuela un exitazo, felicidades a BEGOÑA RUIZ… Gracias a EVITA LARA VALERIO por las fotografías que me mandó, felicito al fotógrafo, son en verdad extraordinarias… Excelente noticia me enteré hace unos días que se casa MÓNICA TAIBO con su galanazo, prestigiado notario de Cosamaloapan, que le gusta jugar boliche, es lo único que supe por parte de amigos del Bolerama, felicidades y bueno en su momento me lo presentará y pondremos su nombre con mucho gusto… ZUGEIDY VELEZ muy deportista, se ve cada vez más guapa… Cené con la DRA. MARISELA SANTOS ABASCAL con vinito y nos cayó la maldición gitana, esta mi querida MINI muy contenta, ya que en octubre llega su galanazo y prometido directamente de Bélgica, JEREMY WEY, el joven es un Chef BELGA… NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO festejó 70 años con amigos, siempre a su lado su esposo CARLOS MAROÑO ACOSTA… MÁXIMA RUIZ PARATORE cumplió años y sus papis le hicieron bonita fiesta familiar… BETO y VERÓNICA OROZCO DE TEJEDA un feliz matrimonio, disfrutaron las fiestas patrias… Gustazo saludar a ENRIQUE y GABY BRAVO DE FONTES, así como a GABRIEL BRAVO VERA y MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ, felices y enamorados… KIKIS LÓPEZ CARVALLO muy activa en las redes sociales… TITO BARQUÍN GORNÉS, experto en turismo, nos comentó que ayer los Ángeles Verdes cumplieron 60 años de su creación, agrupación de auxilio turístico carretero… VALERIA CHIUNTI de los rostros más impactantes, es muy amiga de ANDREA DÍAZ ROSS, saludos a su galanazo PACO CALVO… JUAN REGUEIRO festejó su cumpleaños con amigos, saludos a su novia MARIFER MORA…

Juan Manuel Unanue y Melina Robert, (enamoradísimos)…

Judith Salazar y César Tiburón Ramírez, (feliz noviazgo)…

Dulce María Sampiery Menes, (feliz cumple)…

Yaya Cristy Zayden, (xalapeña)…

Ayer dimos el grito en La Vinata con excelentes vinos… El Bolerama Veracruz excelente, la comida deliciosa y el ambiente totalmente familiar… En PERFUMES LE FRANCE excelentes ofertas y cada vez más cerca de usted… MICHELLE GONZÁLEZ ITURRIAGA sigue enamorada y sin presentar a su galanazo… Muchas felicidades para el abogado mejor preparado de la región y alrededores el LIC. TOMÁS MUNDO ARRIASA, acaba de culminar con mucho éxito un curso más, en esta ocasión sobre CIBERCRIMINALIDAD en el CESJUL centro de estudios socio jurídicos latinoamericanos… FIDEL KURI GRAJALES disfrutando a su bebé a lo máximo, FIDELITO KURI AMAYA creciendo, saludos a EDNA AMAYA DE KURI, así como ANDRESITO… 6 años de feliz relación están cumpliendo ALEX GÓMEZ BARQUÍN y CLAUDINE THOMAS MEUNIER… Excelente vídeo de MÉXICO cantando por PATRICIA MORATO, MxU de TAMAULIPAS, buena producción desde el puerto jarocho, felicitamos a PATY y a todo su equipo… LUPITA JONES GARAY en breve dará a conocer sede y fecha del certamen final de MxU, ESTEFANIA RUIZ por México ultimando detalles de vestuario… MIRIAM CARBALLO, Ing. Civil, ahora estudiará PSICOLOGÍA… Los cumpleañeros de hoy son BRIANDA CARMONA, EFRAÍN RALERO PURAS, MAYRA BESARES PARES, TAVO LAGUNES y OSCAR OMAR DÍAZ; mañana ALVARO PÉREZ VARGAS, RUTH PULIDO, el Chef estrella de mariscos Villa Rica JHOJANS PRIEGO ZÁRATE, PATY FONSECA, CLAUDIA NAVA, PILAR LASO, NATALIA HERNÁNDEZ y CLAUDIA ARAUZ; el viernes GABY CARMONA, SANDRA OSORIO, CAMILA HALLAT, PATY LÓPEZ y JOAQUÍN MALPICA, el fin de semana LOLIS VIVES DE KAYSER, DRA. ESTEFANÍA MARTÍN LOIS, KARLA MAWCINNIT y BALTAZAR PAZOS GÓMEZ, a todos muchas felicidades… Felicidades para ERIK y VICTORIA REBOLLEDO DE BARRAÑÓN, nació su segunda bebé ALESSANDRA, saludos a ISABELLA, feliz con su hermanita… Abrió sus puertas el restaurante 1930 ron y cerveza artesanal del grupo villa rica, saludos a MICKEY GUTIÉRREZ DE VELASCO y ENRIQUE GUZMÁN, será un exitazo… Estuvo circulando un vídeo en donde elementos de la guardia civil son golpeados por ciudadanos afuera de una cantina, y yo me pregunto, cómo la autoridad permite eso, increíble cómo se ha perdido el respeto a la autoridad, el ciudadano no le tiene miedo al uniformado porque sabe que no habrá balazos solo ABRAZOS… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional, rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…