Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Estamos en el mes de la patria y la belleza en la República Mexicana, y arrancamos diciéndoles que cumplió años ANGIE GASPERÍN y se lo festejamos con una comida CHOCHOLERA, un asado y un pastel delicioso de Roma Repostería; la festejada cumplió 29 años y está más guapa que nunca, presentes familiares y seres queridos… Una triste noticia fue el fallecimiento del actor y cantante XAVIER ORTIZ con 48 años de edad, fue el primer esposo de PATY MANTEROLA, fuentes cercanas al actor aseguran que se suicidó, una noticia que conmovió al mundo del espectáculo mexicano, descanse en paz… Feliz matrimonio lo forman RICARDO y DANY BASURTO DE RUIZ, sus herederos RICARDÍN y RENATA RUIZ BASURTO creciendo rapidísimo, tuvieron muchos festejos por cumpleaños y aniversarios, saludos a los abuelos MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ, así como el DR. DAVID y GABY DÍAZ DE BASURTO… Estuve en la cava de la Capsantina y me llevé muy buena impresión con la cantidad y la calidad del vino mexicano que tienen, la gran mayoría en exclusiva, saludos a RODOLFO PÉREZ y ALFONSO BARRADAS; el menú lo realizó la Chef FERNANDA SPINOLA; un ambiente familiar, puede usted cenar rico y hay una boutique en donde encuentras los vinos mexicanos de valle de Guadalupe a muy buen precio… Fue bautizada ALMUDENA MANTILLA ACEVAL, heredera de JOSE RAÚL y MACARENA ACEVAL DE MANTILLA, un saludo para AMELITA FERNÁNDEZ DE ACOSTA, MARTHA ACOSTA DE ACEVAL, MARIMAR y MONSERRATH ACEVAL ACOSTA, cuatro generaciones presentes en EL DICTAMEN, que estamos a una semana de cumplir 122 años de informar veras y objetivamente a VERACRUZ, MÉXICO y el MUNDO, ahora a través del internet, saludos para las familias MALPICA MARTÍNEZ y AHUED MALPICA…

Ricardo y Daniela Basurto de Ruiz con Ricardo y Renata Ruiz Basurto, (familia)…

Amelita Fernández de Acosta con su hija Martha Acosta de Aceval, sus nietas Monserrath, Marimar y Macarena Aceval de Mantilla, y su bisnieta Almudena Mantilla Aceval, (generaciones)…

Rodrigo Morales y Regina García Chiunti, (feliz pareja)…

Juan Carlos Martínez Ortiz de Zárate y María Eugenia Violante Suárez con Enzo, (enamorados)…

RODRIGO MORALES y REGINA GARCÍA CHIUNTI un feliz noviazgo… Ya toca comer en Kebagrill, la mejor comida libanesa, reservaciones al 2293087986, está en Plaza del Sol… MEXICANA UNIVERSAL a la vuelta de la esquina la gran final nacional, LUPITA JONES, directora nacional, en breve dará a conocer lugar y fecha de concentración; ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ lista para el evento que reunirá a las 32 chicas más lindas de nuestro país; MxU es la eliminatoria oficial de MISS UNIVERSO… JUAN CARLOS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE, destacado agente aduanal, feliz, contento y enamorado de MARÍA EUGENIA VIOLANTE SUÁREZ, hacen bonita pareja; en días pasados hubo reunión familiar en donde me dio gusto ver a CHARITO SUÁREZ DE VIOLANTE con su familia y seres queridos, hasta ENZO estuvo por ahí, festejaba un añito más de vida, y TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI se lo festejó con pachangón, presente ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA, es ya casi de la familia, saludos para todos… MARINIEVES VIOLANTE MILCHORENA encantadora jovencita, saludos a sus papis, su galanazo ADRIÁN LAGUNES COELLO preparándose intelectualmente a nivel internacional… RICARDO y CHARITO CAPITAINE DE CUEVAS un feliz matrimonio boqueño, sus herederos RICARDO, ISABELLA y ELISA CUEVAS CAPITAINE grandísimos, en El Jaibón todo marcha de maravilla, un empresario boqueño muy altruista y con gran capacidad para servir a la ciudadanía, es bien visto por la cúpula panista nacional y estatal… SAMANTHA AGUILAR ALEGRE, bellísima, elegante y distinguida, originaria de la capital del estado, saludos, besos y abrazos… Hace unos días me llegó una foto de El Candelabro con tres lindas amigas, YUDITH CARRASCO, LIBNI SIMEI y ANGY GASPERÍN, las quiero mucho… PEPE e ILSE GOROZTIETA DE ORTIZ, feliz matrimonio, están enamorados… CRISIS política a nivel nacional, 10 gobernadores se salen de la CONAGO, problema mayúsculo para la presidencia del país; las oficinas de la CNDH están tomadas por manifestantes, muy triste nuestro MÉXICO…

Samantha Aguilar Alegre, (xalapeña)…

Adrián y Angélica Zavala de Marenco, (matrimonio)…

Angélica Gasperín, (feliz cumpleaños)…

Saludos para ADRIÁN y ANGÉLICA ZAVALA DE MARENCO, felices y enamorados… El noticiero de CIRO GÓMEZ LEYVA en IMAGEN TELEVISIÓN, el más visto y con excelente rating, la forma en que maneja la información le da mucha credibilidad… MARILYN CHAGOYA TRIANA, reina de belleza encantadora… MARIANA TORIO guapísima y reapareciendo en los CHOCHOLAZOS… ERIK y MARISOL DE LA MIYAR DE PORRES, feliz matrimonio, saludos a sus herederos… La maestra ELBA ESTHER y FELIPE CALDERÓN se quedaron sin partido político, van a tribunales, pero con la 4T pues nada más no pasará nada de lo que todos ya sabemos… La Gran Dictadura, excelentes cortes de carnes… ERNESTO ARCHIDONA BAGASE festejó cumpleaños en la madre patria al lado de sus herederas RAQUEL, TAMARA y ANDREA ARCHIDONA, así como de sus encantadoras nietas… MESSI ya entrenando con el BARZA y DJOKOVIC descalificado del US OPEN por golpear sin querer a un recoge bolas, las reglas en USA si se cumplen… PUEBLA vs AMÉRICA jugaron ayer… Hoy juegan LEÓN vs TIGRES, CRUZ AZUL vs PACHUCA, y SANTOS vs PUMAS, lo más destacado de esta jornada 9 torneo guardianes de la liga MX… Saludos a FERNANDA SEDANO, ex Madrina del Círculo Español Mercantil, su galanazo DANIEL BARQUÍN tengo tiempo de no verlo… Los cumpleañeros de hoy JUAN REGUEIRO, MONICA GISPERT, GLORIA HERNÁNDEZ, LAURA GUICHARD, ANABEL RICHARD, KARLA MANICA DE ÁLVAREZ y BETTY VICTORIA; mañana jueves OLIVIA SUÁREZ, HUMBERTO ALESSANDRINI, REGINA PÉREZ, TOÑO SÁNCHEZ, LEONARDO ZALETA, MARISSA DELGADO, TERE SALAZAR, MANUEL FLORES, MAFER LIAÑO, VÍCTOR AGUILAR, MARISELA SANTOS ABASCAL, KARIME ESCALERA, YAMILA BEYRUT DE OROZCO y YUSSO BARQUETT; el viernes PEDRO MEDINA, ROSA ELENA LARA AUSTRIA, MÓNICA LÓPEZ DE CORTÉS, esposa del popular TECO, y POLIN MUÑIZ; el fin de semana ÁNGEL BAIZABAL, CÉSAR SILVA, CARLOS RAMOS, ROMINA DÍAZ DE GARCÍA, RAFAELA TORRES y GABRIELA OLIVARES, a todos muchas felicidades… Nos llegó una foto de hace algunos años en donde disfrutaban de la playa MANOLO ÁLVAREZ CUETO en compañía de los doctores ROMÁN GARZÓN LOYO y JORGE HERNÁNDEZ BUSTOS, allá por los 80´s, después la subiré a las redes sociales… Saludos a la flota que formamos la asociación de periodistas…

Linbni Simei, (jarocha)…

Pepe e Ilse Gorozteta de Ortiz, (matrimonio)…

Mariana Torio, (guapísima)…

Ernesto Archidona Bagase con sus hijas Raquel, Tamara y Andrea Archidona, y sus nietas, (felices)…

CECILIO GARCÍA escribiendo muy bien con su particular estilo, saludos a la familia… JESÚS CANTÚ a unos días de cumplir años, su heredera FERNANDA, excelente profesionista radicando en Monterrey, Nuevo León, un gustazo conocerla por videollamada… El LIC. RENÉ LIÑERO BAQUEIRO, un abogado de tiempo completo, felicidades por su programa de radio en XEU, cumplirá esta radiodifusora 90 años de estar al aire y en el gusto de los veracruzanos, una empresa líder en su ramo… TITO BARQUÍN sonando fuerte en importantes reuniones referentes al turismo… JOSÉ LUIS FÉREZ presente… KARLA BANDERAS muy chambeadora y enamorada… VIRY MALFAVÓN como nueva… CÉSAR VENTA ya saboreándose el clásico REAL MADRID vs BARCELONA… PACO PÉREZ sigue al pie de la letra la cuarentena, su novia AMÉRICA DELGADO KAYSER feliz a su lado… Ya viene el cumpleaños del DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS y su esposa ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ le está preparando muchas sorpresas, es el 8 de octubre, seguramente festejaremos con un buen vino… ADRIANA GIL MAROÑO cada vez más guapa… Saludos hasta CANCÚN a PEPE GÓMEZ… JAIME DE LA GARZA trabajando al 100 en Boca del Río… Perfumerías Le France una cerca de ti, a precios accesibles… Tress 99 nuevamente en el gusto de los veracruzanos, así como El Rincón del Abuelo en su nueva dirección de la Riviera Veracruzana, saludos a GILBERTO HERNÁNDEZ… No se ha sabido nada sobre nuestro Carnaval veracruzano, estaremos pendientes… NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO muy activa en redes sociales… Muy felicitada por su cumpleaños ELSY ROMANO RAMOS, lo disfrutó en compañía de su familia y seres queridos… También el director del CRIVER, ABEL GUTIÉRREZ RUIZ, festejó un aniversario más de vida al lado de su esposa AMAYA REMENTERÍA DE GUTIÉRREZ, y sus herederos; ABEL recibió felicitaciones de sus compañeros lasallistas… DADIN y ELOÍSA MASSBERG DE REMES un feliz matrimonio… Saludos a CARLOTA NAMORADO ÁVILA… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, a solo una semana de cumplir 122 años, y ahora sí, ADIÓS…