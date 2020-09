Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Arrancamos septiembre con semáforo amarillo, esto significa que estamos en una etapa en la que los negocios y actividades no esenciales pueden comenzar a laborar; ojo, sin dejar de cuidarnos con cubrebocas, la sana distancia y lavando las manos constantemente; todos los lugares deben tener cuidados, desinfectar constantemente, tener gel antibacterial, checar la temperatura de sus clientes y evitar aglomeraciones, como prevención para controlar el CORONAVIRUS… Las ÁGUILAS regresaron por la senda del triunfo a domicilio sobre un SAN LUIS que tenía ganas pero en eso se quedaron con las ganas, por cierto, ANDRÉ MARÍN que mal se ve en su noticiero siendo tendencioso y atacando de lleno al ruso BRAILOVSKY, el dizque periodista deportivo lo han corrido de varías televisores por su forma tan despectiva de dar las noticias… Los PUMAS invictos, creo no les va alcanzar para ser campeones esta temporada, y CRUZ AZUL ahí la lleva, van de súper líderes, pero no les va durar mucho el gusto; sin dudarlo calificarán a la liguilla porque van 12, una auténtica mediocridad de nuestro fútbol mexicano, pero bueno, es lo que se pudo lograr por la contingencia… Ya hay fecha para REAL MADRID – BARCELONA, el 25 de octubre en el nou camp y en la jornada 30 los merengues recibirán a los catalanes… CARO DE TORRE luce espectacular, todo marcha bien en Portoblanco, saludos a MARIFER MORA, feliz y enamorada de su galanazo JUAN REGUEIRO… Arrancó el US OPEN tenis en USA, suerte al veracruzano SANTIAGO GONZÁLEZ, sus gorras han sido un exitazo… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ cumplió años y los festejó en familia, ella nos representará en la gran final nacional de MxU, la plataforma que sirve para representar a MÉXICO en MISS UNIVERSO; a pesar que la autoridad estatal no te apoyó, muchos veracruzanos si lo hicieron y sabemos realizarás un gran papel; LUPITA JONES GARAY dará a conocer dónde y cuando se concentrarán las jóvenes participantes…

Mickey Reyna en compañía de Valentina Reyna y Alessandra Medina, (el tío celebró su cumpleaños junto a sus sobrinas)…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (felices 26)…

Eliani López Cahue, (sus 25)…

ELIANI LÓPEZ CAHUE cumplió años, muchas felicidades y que continúen los éxitos… El delegado federal y representante personal de nuestro presidente AMLO, MANUEL HUERTA LADRON DE GUEVARA, realizando excelente labor en su encomienda, el apoyo a los más necesitados está llegando; a seguir trabajando que VERACRUZ lo necesita… Aprovecho para mandar saludos al secretario de seguridad pública estatal, HUGO GUTIÉRREZ MALDONADO, no lo conozco, pero he escuchado muy buenos comentarios de líderes empresariales y de cámaras, se expresan muy bien de él por su forma de ser y como está realizando su trabajo… SARA MARTÍNEZ DEL PUERTO, jovencita heredera de ISOLINO y GABY DEL PUERTO DE MARTÍNEZ, saludos a GABY y DANY ALVERDI DEL PUERTO… JAIME DE LA FUENTE continúa trabajando por Boca del Río… Se casaron ANDRÉS DÍAZ BARQUÍN y GABY BASURTO DÍAZ, el evento muy familiar, muchas felicidades y una eterna luna de miel… Kebagrill en el gusto de los veracruzanos, reserve o haga sus pedidos al 2293087986, está en Plaza del Sol, ayer ahí comí con mi reina ROSARÍN… Feliz matrimonio lo forman GILBERTO BRAVO VERA y MARISOL RAMÍREZ DE BRAVO, estuvieron presentes en la foto oficial de GABRIEL como máster, saludos a su novia MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ, con ellos ENRIQUE y GABY BRAVO DE FONTES, así como GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO, disfrutaron a los nietos en el día de los abuelos; por cierto, felicidades a GILBERTO, ya que mañana estará cumpliendo un año más de vida… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en @NACHOCHOLNEW… ALESSIA MACEDO guapísima en su cumpleaños… Mi ahijada API GUEVARA RAMÍREZ muy linda y creciendo, una nena muy educada, saludos a su amiguita AITANA UNANUE, en la foto con su mami MELINA ROBERT, saludos a su galanazo el diputado local JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL…

Sara Martínez Del Puerto, (jarocha)…

Alessia Macedo, (cumpleañera)…

Api Guevara, Melina Robert y Aitana Unanue, (boqueñas)…

Samia Carballal, (espectacular)…

SAMIA CARBALLAL espectacular en las redes sociales, una joven guapísima… ANA MARTÍNEZ POO muy activa en sus redes sociales, se dejó ver en casa de sus amigos FRANKIE y SUSY RODRÍGUEZ DÍAZ DE MALPICA, su heredera MIRANDA preciosa, por ahí la tía negrita GALI, los CHOCHOLAZOS estuvieron buenos… El LIC. JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES hará próximamente viaje al puerto jarocho… Saludos para BETITO, GIORGIO y la BEBA VILLARELLO AHUED… LUIS JAVIER y ANA MARTHA PANES DE CAMARGO, feliz matrimonio, muy amigos del Ing. SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ, festejaron en petit comité a ANITA… BELÉN FERNÁNDEZ DEL PUERTO DE VÁZQUEZ también estuvo muy festejada por su cumpleaños, saludos a la familia, en especial a su esposo OSCAR… VALERIA ALFARO guapísima, la vimos con galanazo hace unos días, es muy amiga de BEGOÑA RUIZ, los brwonis de la abuela deliciosos… El restaurante Fausto estrena nuevo menú, todo delicioso… MIRANDA CUCURACHI GRAHAM apagó una velita más y estuvo muy felicitada por su cumpleaños… Juana La Barbacha deliciosa barbacoa de res y burritos riquísimos, pídalos al 2299581847… ROMÁN y ANDREA ESCALERA DE SOLARES joven y feliz matrimonio, están muy chambeadores… De las señoras elegantes es LEONOR BELTRÁN en compañía de sus hijas ANA PAULINA y MONSERRATH LUGO BELTRÁN, familia muy querida… KAREN RICAÑO, una xalapeña muy linda… En la famosa jugada de dominó de El Estribo en el gran hotel Diligencias, íbamos jugando muy bien y barriendo al dúo formado por ANDRÉS HERNÁNDEZ y LUDIVINO REDONDO, pero mi compañero el CHEF AGUSTÍN, dizque orgullo de Palma Sola, empezó a recibir llamadas, no sé de quién y se desconcentró, por lo que al final perdimos, ya será para la próxima, aunque dicen por ahí hay que dejar ganar al adversario de vez en cuando para que no se ofusquen; habrá revancha… PACO PÉREZ y AMÉRICA DELGADO KAYSER enamoradísimos… KARLA BANDERAS por la CDMX muy enamorada… Los cumpleañeros de hoy son MAGGIE MALPICA, KARIME CANCINO, casi casi mi amor imposible; KARIME CONTRERAS, JAVIER RIAÑO, ANA LILIA PALAFOX, NANCY CARRASCO, CAROLINA LAGUNES BARRIENTOS, MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN y LUIS DE LLANO; mañana jueves estarán de fiesta nuestro Editor de Sociales MARIO E. DURÁN, el empresario GILBERTO BRAVO TORRA, TELLY BUSTAMANTE, FER MARTÍNEZ, el empresario JORGE COFFAU KAYSER, RODRIGO GARDNER y MARICRUZ ACOSTA DE AGUIRRE; el viernes MOISÉS HERNÁNDEZ YOLDI, ROSALÍA ANITÚA BRIZ, MARINA MABARAK DE ALVERDI, JORGE FRICKE, FALLÍN GÓMEZ, buen apellido; HORTENSIA HERRERA MENDOZA, PEDRO MORANDO RODRÍGUEZ y AÍDA LARA DE GUEVARA; el sábado PEPE OLANO, KARLA GRAHAM, ELIZABETH CUELLAR, NORA BRAVO, BLANCA TARÍN, MERCEDES ARIAS, MILY PORRAGAS, MARCELA ESCALERA, MARICARMEN RULLÁN y DANIELA PIÑAN CARMONA, les deseamos a todos muchas felicidades…

Ana Martha Panes de Camargo y Valia Rojí de Sánchez, (inseparables)…

Belén Fernández Del Puerto de Vázquez, (veracruzana)…

Valeria Alfaro, (porteña)…

Miranda Cucurachi Graham, (de fiesta)…

Leonor Beltrán con sus hijas Ana Paulina y Monserrath Lugo Beltrán, (bonita familia)…

DONALD TRUMP perderá las elecciones este próximo mes de noviembre en Estados Unidos… MAURO y ANGÉLICA MORÁN DE CABALARI, feliz matrimonio veracruzano, saludos a FERNANDO y ELISA MORÁN DE GÓMEZ, así como a MANEH y LETICIA MORÁN DE TAMER, radicando en la ciudad de las aguas alegres; saludos también a FELIPE y MARICARMEN MORÁN DE RUIZ, distinguidas familias… 70 invitados ayer en el mensaje por el segundo informe de gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR… Impresionante el programa de National Geographic sobre LADY DI y la coronación de la reina ISABEL II de Inglaterra, 65 años como reina, la más longeva de las monarquias europeas, la reina fue coronada a los 27 años de edad… Excelente foto nos envió ARTURO “el TECO” CORTÉS FERNÁNDEZ en un cumpleaños, parece que fue en el Club de Yates, ahí estaban amigos como GERARDO y JOSÉ CARLOS POO, JUAN CARLOS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE, JORGE LÓPEZ-ESCALERA, el senador y futuro gober de este estado JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO, PEDRO GARCÍA PENSADO, JAIME DEL PUERTO VALIENTE, RAMÓN ÁLVAREZ FONTÁN, GUAYO LIMÓN, descanse en paz; NACHO ABAROA FLORES, TAVO CABADA ESCALERA, PACO RESENDIZ, MANOLO RUIZ y muchos más, qué buena foto nos mandó TECO, saludos a su esposa MÓNICA LÓPEZ DE CORTÉS… Saludos a la POLLONA… Vienen en camino los puros HOJA REAL y los NACHO GÓMEZ, gracias a EMILIO VEGA RUEDA; ya me confirmo que su papi está en casa y completamente restablecido, prometió EMILIO estar próximamente por este puerto… RAÚL USLA excelente amigo del CHOCHOL… CHUY CANTÚ desde ayer por el puerto, cenamos y degustamos vinazo en La Vinata… PEPE TOÑO y JESSICA ARELLANO DE MANSUR disfrutando a sus herederas… LEONIDES RODRÍGUEZ y RENATA CORRONS felices y enamorados… Reabre sus puertas el ACUARIO de VERACRUZ, las visitas serán controladas… Sin pena ni gloria el segundo informe de gobierno de AMLO, las encuestas hablan de un bajón tremendo en sus seguidores, su popularidad está decreciendo, pero nuestro presidente es inteligente y algo hará en estos días que levantará su rating, creo el único que está en buen nivel en nuestro gobierno federal es MARCELO HEBRAD… Vienen los 90 años de la XEU… Mariscos El Bayo excelente, vienen buenas noticias… Al WTC el LIC. ADRIÁN GARCÍA SALDAÑA felicidades… El almirante ROMEL EDUARDO LEDESMA ABAROA, nuevo director de API Veracruz… FELIZ cumpleaños para FERNANDO PADILLA JR, lo disfrutó en compañía de su familia y seres queridos… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…