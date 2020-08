Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Estuvo en VERACRUZ el director general de INTERJET y visitó las instalaciones de EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional, llegó acompañado de su asesor en materia jurídica el LIC. RODOLFO REUS; lo recibió nuestra directora general ejecutiva la LIC. BERTHA AHUED MALPICA en representación de nuestra presidenta del consejo de administración BERTHA MALPICA MARTÍNEZ DE AHUED, presente ALBERTO VILLARELLO AHUED, director del área digital del periódico; recorrió las instalaciones y por supuesto la hemeroteca; fue entrevistado por MARIO VÁZQUEZ SANDOVAL, ahí mismo se le entregó al distinguido visitante un periódico del día que nació; posteriormente tuvo reuniones con algunos directores y propietarios de medios de comunicación, visitando también el corporativo del LIC. JORGE REYES PERALTA; comimos delicioso en prestigiado restaurante de Plaza del Sol en donde estuvieron presentes, aparte de los arriba mencionados, IRVING PRADO, ENRIQUE y MARTHA LAGUNA DE ÁLVAREZ, así como RICHARD VILLA y los presidentes de Coparmex Veracruz ALBERTO AJA CANTERO, una excelente labor está haciendo al frente de la institución, y SANTIAGO CARAMÉS CHAPARRO, presidente de los hoteleros en esta zona conurbada; se llegaron a muy buenos acuerdos con la aerolínea INTERJET en donde el presidente del consejo de administración sigue siendo MIGUEL ALEMÁN MAGNANI; entre los miembros del consejo de administración se destacan CARLOS CABAL PENICHE, el propio CARLOS DEL VALLE GUERRERO, siempre acompañado de su novia BLANCA, originaria de Mazatlán, Sinaloa; antes de partir a la CDMX estuvimos en el hangar ANMAR aviation, las atenciones de lujo; pasamos un rato muy agradable, la GORDITA AHUED estuvo acompañada de su hijo GIORGIO VILLARELLO AHUED, que por cierto esta enamoradísimo de NORELLY GONZÁLEZ LUNA, estuvieron el fin de semana por San Miguel de Allende, Guanajuato, saludos a SOFÍA…

Gely López Hernández de Rivera, (golfista)…

Rochy Barragán y Yara Huerta, (mami e hija)…

Xóchitl Tress, (emprendedora)…

Angélica Gasperín, (jarocha)…

GELY LÓPEZ DE RIVERA, golfista, festejó su cumpleaños en compañía de su familia y seres queridos… Kebagrill, comida libanesa en Plaza del Sol, haga sus reservaciones al 2293087986, saludos para ALEJO y MARIANA… ROCHY BARRAGÁN en compañía de su hija YARA HUERTA, engalanando este CHOCHOL… El COVID -19 reactivándose en Europa, para ser exactos en España, en nuestro país vemos a la gente muy relajada, no bajemos la guardia… TOMÁS MUNDO ARRIASA de los abogados veracruzanos mejor preparados, saludos a la familia… PALOMA CAMPILLO GONZÁLEZ recibió anillo de compromiso en Cancún, enhorabuena para su galanazo JEAN PIERRE PAGESY, hacen bonita pareja… XÓCHITL TRESS muy activa en redes sociales presumiendo cuerpazo escultural, empresaria con actitud… ANGÉLICA GASPERÍN cada vez más bella, todos los fines de semana se los dedica a su heredero, es una excelente mamá, los niños pequeños tienen que estar al cuidado de sus mamis, afortunadamente la ley los protege y en el estado las leyes se cumplen, nada por fuera como recuerdo esas palabras sabias de DON FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS, ex gobernador de VERACRUZ y ex secretario de gobernación con CARLOS SALINAS DE GORTARI, estuvo también mucho tiempo don FERNANDO en la dirección de seguridad federal… ANDRINA GÓMEZ TIBURCIO, muy linda nieta de ROSARIO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ, recordamos con cariño a su esposo RAMÓN GÓMEZ SAÑUDO… CHUY CANTU estuvo por Monterrey en fiesta de un nieto… TITO BARQUÍN salió a relucir en reciente plática con importantes líderes empresariales, la experiencia en el ámbito del turismo es sin dudarlo importante y única, un personaje veracruzano que ha incursionado en ámbito local, estatal y federal, su amplio conocimiento en el área turística lo hace un fuerte candidato para ser el enlace entre líderes empresariales y gobierno estatal; TITO, como le decimos los amigos, está en estos momentos desperdiciado… Recuerden mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… ISABELLA BARRAÑÓN REBOLLEDO, encantadora heredera de ERICK “El pollo” YUSSEP y VICTORIA REBOLLEDO DE BARRAÑÓN, por cierto, realizando buena labor en la regiduría porteña… LUCINA GARRIDO luciendo cuerpazo escultural, se le extraña por este puerto… Mariscos El Bayo deliciosos, y si le gustan los buenos cortes La Gran Dictadura se pinta sola para atenderte…

Andrina Gómez Tiburcio, (porteña)…

Isabela Barrañón Rebolledo, (encantadora)…

Lucina Garrido, (belleza internacional)…

ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ, lista para el certamen nacional, solo falta la fecha, en breve la directora nacional LUPITA JONES lo dará a conocer; aprovecho para felicitar por su cumpleaños a OFELIA CORREA, coordinadora nacional… Muy felicitado JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ por cumplir un año más de vida, lo festejó en la madre patria en donde está vacacionando en compañía de su familia, saludos a su esposa REBECA y sus hijos… FERNADO PADILLA FARFÁN súper chambeador, es el presidente del patronato de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, empresario querido y exitoso… KARLA ESCALERA ORTIZ, linda veracruzana, saludos a su mami GACHE… Excelentes anfitriones PEDRO y KARINA MORENO DE ROSALES, cenamos en El Desahogo, restaurante y mezcalería al estilo oaxaqueño, hasta música de LILA DOWNS ponen, saludos a CÉSAR OROZCO y MARGA MELGAREJO, hubo hasta mariachis en esta cena, saludos a CECILIO GARCÍA y LALITO HIDALGO… SCARLETT ESMERALDA VENEROSO VARGAS excelente amiga de MARIO CEDILLO, se extrañan los chiles rellenos que hace su mami… JAIME DE LA GARZA lo ven con buenos ojos la ciudadanía boqueña… Un feliz noviazgo lo forman MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ y GABRIEL BRAVO VERA, disfrutan a lo máximo los fines de semana… Iniciaron las clases virtuales en VERACRUZ, 2 millones 167 mil 971 estudiantes en 23,930 escuelas atendidos por 137 mil 424 docentes de educación básica, media superior y superior en 6,675 localidades de los 212 municipios que conforman nuestra entidad federativa; VERACRUZ, educando a la distancia a través de los canales abiertos de televisión como TELEVISA, TV AZTECA, MILENIO e IMAGEN TV, también la radio está participando en este programa diseñado por la SEP se repartirán 9 millones 872 mil 189 libros de texto gratuito, se entregarán también cuadernillos y se llegará hasta los lugares más apartados de nuestro estado, un programa muy ambicioso, ojalá y se cumpla… COCO RETOLAZA comprometida con su imagen, ella representó a VERACRUZ en 1995 haciendo un extraordinario papel a nivel nacional, lo que le dio la oportunidad de representar a MÉXICO en un concurso internacional, ganando en BELICE la reina de la costa maya; actualmente es una joven emprendedora, me atrevería a decir en su mejor momento… JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ, empresario excelente… Me encontré a JUAN ZAPATA EXSOME y recordamos con mucho cariño a nuestras mamis, dejaron un hueco muy grande difícil de llenar, recuerdo con cariño y afecto a DOÑA CECILIA EXSOME DE ZAPATA con sus frases que llevaban mensaje como el de las campanas que suenan DAN – DARÁN o algo así, ya me corregirá LAYUS, saludos para MARIANA… Le France, los mejores perfumes tienen nueva sucursal muy cerca de Walmart…

Karla Escalera Ortiz, (veracruzana)…

Pedro y Karina Moreno de Rosales, (feliz matrimonio)…

Scarlett Esmeralda Veneroso Vargas, (feliz cumpleaños)…

Gabriel Bravo Vera y Marilú Acevedo Domínguez, (feliz noviazgo)…

PAUL y PERITA, excelentes anfitriones, todo marcha bien en el Bolerama… Va mi reconocimiento y el de la ciudadanía para la GUARDIA NACIONAL, están trabajando muy bien en esta pandemia apoyando en lo que pueden al pueblo mexicano, un gustazo contar con esa gran fuerza que es orgullo de nuestro país… KIKO y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, matrimonio muy querido en VERACRUZ, saludos a FLAVIO y CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ… Un saludo a nuestros amigos de CFE RAÚL USLA y HERMES TEXON, ambos superintendentes trabajando muy bien en esta zona conurbada y estado… Este viernes en Plaza El Dorado abre sus puertas K1 Speed a las 19 horas, indoor kart racing VERACRUZ, gracias a MARICRUZ ACOSTA DE AGUIRRE por la invitación… Los cumpleañeros de hoy son la abogada y magistrada GLADYS PÉREZ MALDONADO, ARLETTE CELIS, KATHYA FADANELLI, CARLOS DE OCHOA SANTARELLI, CRISTEL RALERO DE REYES, LOURDES TURRENT DE HERRERA; mañana ARMANDO MANTECÓN, ROCHY COBO, ELIANI LÓPEZ, MARISSA GONZÁLEZ ULIBARRI, ISABEL GONZÁLEZ SICILIA, MARTHA CASTELLANOS DE MAROÑO, SONIA LORENZO e IRUNE ANITUA; el viernes ROGERIO PANO REBOLLEDO, DÉBORA VIVES IÑIGUEZ, el abogado y notario PEDRO GARCÍA PENSADO, MICKEY MARIZ MOLINARI, COSI AILLAUD MADRIGAL, JOSÉ MANUEL ASÚN JORDÁN, rector de la UCC; ABEL VAQUEIRO, MIRANDA CUCURACHI GRAHAM, MINA MARTÍNEZ DE ANDERSON y ANA MARY GARCÍA TRUJILLO; el fin de semana LUCY QUIROZ, FLOR SILVA, JOAQUÍN CANO, MAGUIE REYES y RICARDO DÍAZ VERGARA, a todos muchas felicidades; STEFANÍA RUIZ lo cumplirá este próximo domingo, así como JOHNNY LÓPEZ y mi prima MARÍA GÓMEZ… SANTIAGO CEBALLOS siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… REYNALDO BERNARDÍ MANICA, empresario destacado del centro de la entidad veracruzana, está soltero y sin compromiso… VIRY MALFAVÓN, una verdadera amiga, así como MARLENNE RUIZ… Ron & Song excelente, está ubicado en Bermejo casi esquina Martí, pregunte por el Chef JOSUE… El DR. FERNANDO MORÁN HUERDO, excelente amigo, saludos a su esposa VERÓNICA y familia… RICARDO EXSOME el hombre fuerte de morena en VERACRUZ, si se une con RICARDO AHUED harán un frente común muy fuerte que los catapultará muy por encima de sus adversarios… Recordamos en una foto cuando los rojos del águila quedaron campeones en el 2012, ahora no tenemos ni béisbol, ni fútbol, ni basquetbol, cómo se extraña a JAVIDÚ, el único gober que ha hecho con su apoyo campeones a los ROJOS del ÁGUILA, al TIBURÓN, así como los rojos del puerto y azules en Xalapa en el basquetbol… GILBERTO y MARISOL RAMÍREZ DE BRAVO feliz matrimonio disfrutando… CIRILO VÁZQUEZ PARISI trabajando muy bien en el sur del estado, es querido por la ciudadanía y su gestión como alcalde de Cosoleacaque es impecable… Pregunte por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…