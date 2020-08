Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Continuamos en contingencia, pero con nueva normalidad, muchos empresarios se pusieron las pilas y están cumpliendo con las reglas de higiene; quien esto escribe, hace sus comidas todos los días en la calle y me he dado cuenta de la falta de higiene de algunos locales, hay que tener mucha precaución, no se guarda la sana distancia y no usan cubrebocas, triste situación; la vacuna contra el COVID-19 cada vez más lejos, lo peor, la MENTIRA, engañan a la gente, ya no sabe uno a quién creerle, cada organización, país o grupo de doctores dice una cosa, otros apoyan a la OMS, otros la niegan; un verdadero caos a nivel internacional… Un feliz matrimonio lo forman OMAR ANITÚA y CRISTINA CARÚS DE ANITÚA, sus herederos REGINA y OMAR ANTONIO ANITÚA CARÚS creciendo y disfrutando el verano… La reina de la belleza veracruzana en el 2018, Ing. Civil MIRIAM CARBALLO GALLARDO, luce espectacular en bikinazo, sigue festejando su cumpleaños… LETY REYES BREMONT, una señora guapísima y activa con su fundación QUIÉRETE QUE NO DUELE, en donde apoya a mujeres vulnerables, saludos a su esposo JOSE MIGUEL PEPETÓN, así como a sus herederos CHAVITA y LEO… La xalapeña SAMANTHA AGUILAR ALEGRE bellísima, se destaca por su profesionalismo y buen carácter… VIRIDIANA MALFAVÓN convertida en toda una empresaria y modelo profesional, a través de sus redes está promoviendo y apoyando a empresas que están pasando momentos difíciles, toda una profesionista, ya que estudió psicología, una jarocha triunfadora y con actitud…

Miriam Carballo Gallardo, (disfrutando el verano)…

Lety Reyes Bremont, (siempre activa)…

Samantha Aguilar Alegre, (xalapeña)…

Viridiana Malfavón, (jarocha)…

Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… KARINA MORALES, xalapeña guapísima, presente en los CHOCHOLAZOS… KARINA MARTÍNEZ DE CEVALLOS, señora muy guapa… Del centro de la entidad veracruzana saludamos a CECILIA CRODA CASTELÁN, una chica que ha representado a Zentla en concursos estatales… Va nuestro pésame para la familia CAMACHO ABURTO por la irreparable pérdida de nuestro amigo FALLO CAMACHO ABURTO, en especial a su sr padre el DR. RAFAEL CAMACHO MORALES y sus hijos YAMILI y FELIPE CAMACHO ABURTO, las condolencias se hacen extensivas a familiares y seres queridos, así como a CONCHITA; descanse en paz mi querido FALLO… Un saludo a MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ, guapísima y emprendedora, su galanazo GABRIEL BRAVO VERA enamoradísimo, saludos a sus papis GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO… YAMILA OROZCO BEYRUT guapísima, saludo a ÁNGELA RIVERA, bellezas veracruzanas… Saludos a RAMÓN y TERE MONTALVO DE CANO… IVALANY CAZARÍN VIÑAS guapísima… Los cumpleañeros de hoy son GERARDO GUERRERO MORALES, JOSÉ LUIS RUIZ, GABY REVA HAYÓN, ISRAEL BAYRON, JUAN MANUEL RODEA, ERIKA MIKEL, RAQUEL ALCAHÉ y NATALIA PERUYERO; mañana KIKIS LÓPEZ CARBALLO, REBECA GALLEGOS, BETY ESPARZA, LIZETTE FIGUEROA, RAÚL DÍAZ CRUZ, MILAGROS RUEDA LARA, CLAUDIA OCAMPO, NACHO GUILLÉN, ROSY CRODA RAMOS, y hoy cumpliría años mi querido FERNADO GARCÍA VIGORITTO, en paz descanse; el viernes MANOLO DE LA FUENTE VARELA, hijo del famoso pirata; REYNA RIVERA, YARE POSADAS, ALINE RODRÍGUEZ y MAYRANT GÓMEZ; el fin de semana ANDRÉS GARCIA, BALO QUIROGA, DIDIA RUBIO, JAIME MALPICA, FELIPE MUÑOZ BARQUÍN, GABY MARTÍNEZ GÁNDARA, ISABEL DEL VAL, NATHALIA ROMANO y PATY DE OCHOA, a todos muchas felicidades…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (MxU Veracruz)…

Karina Morales, (xalapeña)…

Karina Martínez de Cevallos, (bella señora)…

Comí con MARLENNE RUIZ, todo marcha bien en el juzgado en donde se está ventilando su asunto, mañana o pasado estaremos trabajando en el caso con los abogados… Excelente atención en El Llagar con mi compadrito PANKY… Ayer comida de cumpleaños de RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO en Fausto, y después vinito en La Vinata con RODOLFO REUS… En Mariscos El Bayo excelente atención, ayer comí con YUNUEN ACOSTA DEL VALLE… Easy Energy toda una garantía en paneles solares… Saludos a MARIFER MORA y CARO DE TORRE, su tienda Portoblanco en Plaza Vela un exitazo por la calidad y exclusividad de la ropa… RENATA y MARISOL SANDRIA DE LA IGLESIA, hermanitas preciosas, nietas de VEVA PÉREZ OSEGUERA y CHOLITA DE LA IGLESIA… Entregó anillo de compromiso MARCO BARQUÍN MOLINA a su novia ADRIANA CADENA GONZÁLEZ en el caribe mexicano… ROLANDO y LETY BREMONT DE REYES disfrutando a lo máximo a sus nietos… GILBERTO BRAVO VERA festejo su cumpleaños en familia, a su lado su esposa MARISOL RAMÍREZ DE BRAVO, así como sus herederos, GILY recibió un sin número de felicitaciones… CAROLINA MORÁN a punto de tener a su primer bebé, usted la recuerda como reina de la belleza mexicana… Saludos a mis compadritos FLAVIO SERGIO y CRISTINA CHÁZARO DE HERNÁNDEZ, están casi al 100, y en Ron & Son todo delicioso… MARISOL RULLÁN y ARIEL ESTEBAN en espera de su primer bebé, llevará el nombre de GAEL…

Cecilia Croda Castelán, (del centro del Estado)…

Marilú Acevedo Domínguez, (cordobesa)…

Yamila Orozco Beyrut, (porteña)…

Ivalany Cazarín Viñas, (veracruzana)…

MUY felicitada VICHINA RUÍZ DE URRETA, festejó en compañía de sus hijos MIGUEL, VICHINA, GERARDO y JOSÉ URRETA RUIZ… MxU alistándose para el certamen nacional, la directora nacional, en breve, dará a conocer los pormenores de este evento que reunirá a las mujeres más hermosas de México, representantes de los certámenes más importantes como MISS UNIVERSO y MISS INTERNATIONAL, así como REINA HISPANOAMERICANA… mi querida ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ está lista para la gran final de esta plataforma de belleza que impulsa y empodera a la mujer mexicana… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…