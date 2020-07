Chochol Jarocho

¡Qué amigos CHOCHOLEROS! Estamos terminando el mes de julio, viene mi santo este viernes 31 y con eso cerramos oficialmente los festejos… La contingencia por el COVID-19 está peor que nunca, cada quien es responsable de sus actos, el informe hasta el lunes, MÉXICO han sido contagiados 395,489; 44,002 defunciones y 299,853 recuperados, en total en el mundo 16,396,954 contagiados 651,902 defunciones y recuperados 9,512,561; la nueva NORMALIDAD ya está en vigor… Ya viene el cumpleaños de ROSARIO SOUSA RODRÍGUEZ, se lo festejaremos en Kebagrill, un restaurante de corte libanés ubicado en Plaza del Sol, informes al 2293087986; saludos para MARIANA y ALEJO… De los noviazgos que van viento en popa es el formado por ANDREA DÍAZ ROSS y PACO CALVO… Maroma Residencial excelente opción para invertir en bienes raíces en el corazón de Boca del Río… Feliz matrimonio lo forman FERNANDO y DANIELA THOMAS DE DÁVILA, sus tres herederas SOFÍA, DANIELA y FERNANDA están grandísimas, saludos al abuelo MEMO THOMAS OBREGÓN, de San Rafael, Veracruz… Saludos para CHARITO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ, dama veracruzana, se hacen extensivos para PILAR MANTECÓN DE RIVERO y su esposo ALFONSO RIVERO BARREDO, el famoso FLACO… Mariscos El Bayo en el gusto de los veracruzanos, estamos pendientes con los famosos langostinos… RAMIRO ROSAS y la pintora ARANTXA MARTÍNEZ MAGAÑA felices y enamorados… CARO DE TORRE guapísima… FLORENCIA ARANO radicando en Monterrey y presumiendo nuevo look, se ve espectacular…

Rosario Sousa Rodríguez con su mascota, (mi reina)…

Paco Calvo y Andrea Díaz Ross, (dos años de noviazgo)…

Ramiro Rosas y Arantxa Martínez Magaña, (feliz pareja)…

Florencia Arano, (nuevo look)…

Jugamos dominó con el Chef más afamado y dizque orgullo de Palma Sola y les ganamos a la dupla formada por LUDIVINO REDONDO y el flaco RAYMUNDO, dice que gana más en el dominó que boleando zapatos… Recordamos hace unos días la develación de la estatua del pirata LUIS DE LA FUENTE, enhorabuena para el abogado GILBERTO FARIAS MORALES y gracias a MARILÚ DE LA FUENTE RIVERA por recordármelo… Un año de feliz noviazgo cumplieron GABRIEL BRAVO VERA y MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ, la celebración fue sensacional… DANIELA ROJAS cada vez más guapa, es aficionada a los mulos de Manhattan, los famosos yankees de Nueva York, quien esto escribe le va a los DODGERS… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en @NACHOCHOLNEW… REBECA GARCÍA MARENCO una cordobesa engalanando este CHOCHOL… JIMENA CRODA SOTOMAYOR presente desde EU, un saludo a su papi JORGE CRODA MORANDO… MARIFER MORA es ya una joven empresaria, muchas felicidades en esta nueva etapa, apoyándola como siempre su galanazo JUAN REGUEIRO TESTAS, hacen bonita pareja y muy pronto nos darán una sorpresa… IRUNE ANITÚA una joven atleta de alto rendimiento… Feliz matrimonio lo forman ERICK y VICTORIA LAGUNES REBOLLEDO DE BARRAÑON, su heredera ISABELLA está preciosa, y viene en camino ALESANDRA… PALOMA CAMPILLO GONZÁLEZ luce radiante en EL DICTAMEN… Gustazo ver juntos y enamorados a JUAN CHIUNTI y MICHELLE GONZÁLEZ, los más felices sus herederos… Los cumpleañeros de hoy MARÍA JOSÉ VENTA CELIS, MARIO GARCÍA ZURITA, ARIANA VALLE, ISRAEL RAMOS MANGE y MEI LANG VELÁZQUEZ; mañana MARY CONTRERAS, MARTHA EXSOME, JULIO GARCÍA, SAMANTHA AGUILAR ALEGRE, TERE MONTINI, ATHALIA JIMÉNEZ DOBLAS y REBECA AREVALO REVA; el viernes LUMI ZURITA DE RUIZ, nuestra compañera del Chochol MAR MORALES, HERIBERTO CASTELÁN, ARELI AGUILAR, ALESSIA MACEDO y FALLO CUENCA REYES; el fin de semana BETY FERNÁNDEZ, SERGIO MUÑIZ y FÁTIMA PÉREZ MORA, a todos muchas felicidades…

Marilú De La Fuente de Ramírez, (guapísima)…

Rebeca García Marenco, (cordobesa)…

Denisse Caraveo Hanssen, (disfrutando)…

Comi con VÍCTOR USCANGA SPINOLA ayer y pago la apuesta del vega Sicilia por el triunfo merengue, su trofeo 34 del REAL MADRID, eso le pasa a mi compadre por irle a equipos chafas… Seguimos con los festejos CHOCHOLEROS, ahora tocó con los abogados RODOLFO REUS y JORGE REYES LEO, comimos en Casa Nouvelle, la atención de diez y la comida exquisita… BLANCA OROPESA sigue fiel a la cuarentena, solo la veo por foto y así la seguiré viendo… DENISE CARAVEO HANSSEN una lindura radicando en Xalapa, muy amiga de ANDY SAUNIER y ALEXA BAXTERCKOVA… Saludos al Lic. JORGE y ERÉNDIRA FLORES DE REYES, felices con su heredero JORGITO; me comentó que viene también el cumple de su sobrina PAULINA LEVET REYES, habrá festejo acorde a la nueva normalidad, saludos a ERNESTO y PAULINA REYES DE LEVET, papás de la festejada, es cumpleaños también de ella; los abuelos felices, el DR. en Derecho JORGE REYES PERALTA y LUCY LEO DE REYES… PALOMA GARCIAFERRO LAJUD, reina de la belleza veracruzana, reapareció en días pasados en las redes sociales con un bikinazo espectacular, está radicando en España… LEONOR BELTRÁN guapísima, se asoleo en algunas playas porteñas… LUPIS VIVALDO MONTANO impresionante la lindura… ROSY LARA AUTRIA, veracruzana del Higo, Veracruz… Comí en el restaurante El Desahogo, pregunte por el mezcal del mismo nombre, la tostada de insectos, gusano de maguey, chicatana y chapulines, pídala, no se arrepentirán, atención personalizada de CÉSAR OROZCO y MARGA MEGAREJO… La familia cultural veracruzana está de luto con el fallecimiento del maestro NÉSTOR ANDRADE, descanse en paz; PROYECTIA 500, una organización cultural que en su momento reconoció la trayectoria de NÉSTOR… TOÑO e IRASEMA ORTEGA DE GARCÍA feliz matrimonio, saludos a CHEMITA… Los médicos cubanos, después de tres meses en México para ayudar con la contingencia, regresaron a la isla cubana; el costo de esta visita fue de 135 millones de pesos, unas vacaciones muy buenas para los doctores y un costo muy grande para nuestro país, la verdad no se supo qué hicieron…

Marifer Mora, (empresaria)…

Irune Anitúa, (deportista)…

Erick y Victoria Lagunes Rebolledo de Barrañón, (feliz matrimonio)…

Paloma Campillo González, (bellísima)…

Ganan de visitantes AMÉRICA al PACHUCA 2 a 1… Arrancó oficialmente el torneo GUARDIANES 2020, serán 17 jornadas, acabará en noviembre… Anunciaron que si habrá elecciones federales y estatales en el 2021, faltan exactamente 10 meses para el proceso electoral… Fuertes declaraciones del empresario VALENTÍN DIEZ MORODO, se quejó amargamente de que el gobierno federal no pela a los empresarios, inclusive agregó “AMLO patea nuestras propuestas”…Gustazo poder platicar con el tenista veracruzano SANTIAGO GONZÁLEZ, nos habló de los beneficios de instalar paneles solares con Easy Energy, te ahorras un billete, te dan financiamiento y una garantía de 25 años, estos tienen una duración de 40 años… Saludos para el DR. FERNANDO MORÁN HUERDO, destacado gastroenterólogo veracruzano… Besos para PAMELA CASTILLO y ANGIE GASPERÍN… CHUY CANTÚ enamoradísimo del puerto jarocho, saludos a su heredera CHIQUIS, Roma Repostería sensacional… MELINA ROBERT apoyando con todo a JUAN MANUEL UNANUE, su heredera AITANA es muy amiga de mi ahijada API GUEVARA… De las locutoras y periodistas con experiencia en radio y TV se destacan DULCE MARÍA VALDEZ, YURIANA DORANTES y ANA BUENO… Se venderá ahora si el avión presidencial, la pregunta está en el aire, AMLO ni se subió, es increíble cómo nuestro mandatario no utiliza el avión que por seguridad lo debería usar para sus viajes oficiales, en MÉXICO todo al revés, inclusive expertos en materia económica advierten que la recesión de este año será peor a la que vivimos en el 94… El PRI, PAN y PRD algo se traen entre manos, estaremos pendientes… Pregunten por los puros Hoja Real, saludos a EMILIO VEGA y a su familia… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…