Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy estoy cumpliendo 63 años, los he estado festejando desde hace semana y media en forma tranquila; a todos los que se han acordado de quien esto escribe MUCHAS GRACIAS; ayer adelanté mi festejo en casa de CHUY CANTU, me hizo una parrillada espectacular e invitó algunas amigas de siempre, la pasamos muy bien; hoy estaré en un brindis con periodistas en los portales del gran hotel Diligencias y después ahí comeré con DANY MARTÍN, LUDIVINO REDONDO y compañía, me harán un menú especial al estilo de El Estribo cantina, gracias a todos los que me han estado felicitando, en especial a mi madrina BERTHA MALPICA DE AHUED que siempre está pendiente de mí, así como mis queridas GORDITA y KARIME AHUED MALPICA, mis hermanitas, ya después festejaremos; a PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, me invitaron a Sonora Grill en compañía de mis sobrinas, la pasamos muy bien; espero terminar con los festejos CHOCHOLEROS el 31 que es el día de mi santo, SAN IGNACIO de LOYOLA … Le mandamos un saludo a BLANCA OROPESA, siempre atenta a los CHOCHOLAZOS y a un servidor, te adoro hermosa, gracias por tu cariño y comprensión… Panver excelente, gracias CONCHITA ABASCAL por mi pastelazo de fresas con crema… TERE MONTALVO DE CANO siempre presente… FERNANDO PIMENTEL y XIMENA SILVA disfrutando en el mar de estos calorcitos veraniegos, saludos a sus papis… De las señoras más distinguidas es NADIA PIANA DE MALDONADO, felizmente casada con ANGELO MALDONADO, su heredera ANTONELLA creciendo rapidísimo… La mejor comida libanesa está en Kebagrill en Plaza del Sol, haga sus reservaciones o pida su platillo favorito al 2293087986…

Lic. Ignacio Gómez Bravo y Blanca Oropesa, (feliz cumple)…

Fernando Pimentel y Ximena Silva, (disfrutando Veracruz)…

Nadia Piana de Maldonado, (bella señora)…

José Alberto y Rocío Sánchez Thomas de Ávila, (feliz matrimonio)…

Feliz matrimonio lo forman JOSÉ ALBERTO ÁVILA DÍAZ MIRÓN y ROCÍO SÁNCHEZ THOMAS DE ÁVILA, cumplieron años de casados y lo festejaron en familia… ANA KARINA RAMÍREZ feliz con los festejos de su sobrino MAX, cumplió su primer añito de vida… Maroma Residencial excelente opción para invertir en el corazón de BOCA del RÍO… GERARDO y LUZ DEL CARMEN GARCÍA DE MALPICA siempre apoyando causas nobles… De las jóvenes jarochas que se destacan por su belleza e inteligencia es MARINIEVES VIOLANTE MILCHORENA, saludos a sus papis y a su abue DOÑA CHARITO SUÁREZ DE VIOLANTE…. LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ feliz con sus herederos MARCO y ADRIÁN LAGUNES COELLO… Mariscos El Bayo, atención personalizada… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de nuestro reportero RICARDO OLMOS, y síganme en @NACHOCHOLNEW… Hoy HUGO y MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ DE MABARAK con sus herederos HUGO y EUGENIA MABARAK JIMÉNEZ, saludos a los abuelos y a la bisabuela doña MARINA PALACIOS DE MABARAK… MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA disfrutando del verano veracruzano… Hace unos días fue el día del amigo, a todos, muchas felicidades y gracias por ser parte de esta gran familia, les recuerdo que LOS AMIGOS es la familia que se escoge… LORNA BLANCO con este nuevo look se ve espectacular, engalana el CHOCHOL… Están en línea los festejos a nuestra señora SANTA ANA, son una tradición de más de 200 años y no podían pasar desapercibidos… Vuelven a cerrar todo por el CORONAVIRUS, un grave error, de por si estábamos de la fregada y con este nuevo cierre el colapso será inevitable, tenemos que hacernos responsables cada ciudadano para no tener problemas de contagio y para no contagiar a nadie… KAREN GUERRERO OLSEN, belleza veracruzana triunfadora, le mandamos muchos besos y abrazos que hacemos extensivos a su hermana ERIKA…

Gerardo y Luz García de Malpica, (en El Dictamen)…

Marinieves Violante Milchorena, (jarocha)…

Lorna Blanco, (güerita)…

MÍA URIBEZALGO CAPELLINI, dos meses y contando la heredera de GABRIEL e ILEANA CAPELLINI DE URIBEZALGO… Gracias a XEU y periodismo de análisis por la invitación a participar en el programa sobre las plataformas de belleza… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ sigue su preparación rumbo a la gran final de MxU… JOSÉ LUIS LAZO GARCÍA cumplió años ayer y lo festejó con sus herederos, recibió felicitación de muchos políticos de mucho peso… MAR REGUEIRO TESTAS elegante y distinguida, saludos a su cuñada MARIFER MORA, abrió boutique en Plaza Vela… Un gustazo saludar a través de las redes sociales a CLAUDIA RAMÍREZ, mamá de ANDRÉA TOSCANO, reina de la belleza mexicana… Un saludo para EXPOT impresión y muchas gracias por la careta protectora, es súper cómoda e indispensable en estos momentos… Los nanches del árbol de mi mami un exitazo… MARILUZ BERMUDEZ guapísima la actriz costarricense y en bikini se ve espectacular… MARTHA BRIANO radicando en la CDMX… ERÉNDIRA CAZARÍN despampanante… AITANA GARCÍA FERNÁNDEZ espectacular, saludo a su galanazo BERNARDO ROMANO GARCÍA… XÓCHITL TRESS muy activa en redes sociales y modelando bikinazos de esos modernos que parecen de principios de siglo… Gustazo saludar a PEDRO TIBURCIO disfrutando el puerto jarocho… ROSARÍN SOUSA guapísima y dedicada al ejercicio, felicidades por estar estrenando depa… ROBERTO y ANABEL NAVARRETE DE PÉREZ felices disfrutando a sus nietos en Coatepec… Se extraña a la Orquesta Sinfónica de Xalapa… FRANCIELA SOTO cumplió 24 años y tuvo festejo, es muy buena amiga de KAREN NAVARRO, que por cierto, realiza diseños de imagen sensacionales… DANIELA VARGAS HERNÁNDEZ pareciéndose cada vez más a su mami, ambas muy guapas… SAMIA CARBALLO luciendo un bronceado espectacular, se nota que las vacaciones han sido largas… LEONOR BELTRÁN guapísima y muy activa en redes sociales… PAULINA MORAL CAZARÍN, bellísima jarocha… La Estancia Argentina con una vista espectacular, deliciosa su comida… KARLA BANDERAS disfrutando vacaciones con su galanazo, no lo ha presentado, se ven muy felices… Qué triste es leer o escuchar a gente que nieguen su origen y raíces, esas nunca se deben NEGAR… Realmente ustedes creen que LOZOYA soltará toda la sopa e involucrará peces gordos, y creen que el gobierno ejercitará la acción penal en contra de esos peses peces que andan disfrutando de los acuarios más importantes del mundo, yo la verdad no lo creo, ojalá y me equivoque y se vea que en MÉXICO existe la justicia…

Karen Guerrero Olsen, (cada vez más bella)…

Mía Uribezalgo Capellini, (bebé)…

José Luis Lazo García, (feliz cumpleaños)…

Mar Regueiro, (linda amiga)…

Laboratorios importantes a nivel internacional dan la noticia que para septiembre estará lista la vacuna contra el famoso COVID-19, ojalá que también sea verdad, son muchos los muertos en nuestro país… Una verdadera pachanga la cámara de diputados por la pésima educación de algunas representantes de los ciudadanos, se han dedicado a tratar de hacer leyes en donde la verdad no se necesitan, prueba de ello una gran cantidad del pueblo mexicano se les fue encima en redes sociales, tienes que respetar para que te respeten, no por tener FUERO te da derecho a insultar y hacer menos a los ciudadanos, una verdadera locura lo que está sucediendo, las diputadas alborotaron el avispero y no saben qué hacer… CRUZ AZUL gana un torneo que nadie peló ni tomó en cuenta, qué tristeza para sus seguidores, pero ya llegó la hora de la verdad, arranca la liga en breve… Ayer se cantó el play ball en las ligas mayores… El presidente TRUMP ya se puso cubrebocas para los actos públicos y masivos, lamentablemente nuestro primer mandatario no se lo pone, llevamos ya 142 días de contingencia y estamos peor que nunca… La Gran Dictadura excelentes cortes de carne y muy buena atención… Detienen a JESÚS CHAIN y a su abogado RAFAEL SÁNCHEZ CANO, ellos habían denunciado a la directora de la CONADE ANA GABRIELA GUEVARA y ahora resulta que pasaron de denunciantes a denunciados, hay que seguir este caso en donde huele a mucha corrupción y prepotencia… Felicidades para PAOLA POO ÁLVAREZ y LUIS MANUEL RODRÍGUEZ TAVIZÓN, se cumplió ayer un año de la entrega de anillo de compromiso en Madrid… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…