Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Me di una vuelta por ANTÓN LIZARDO, la verdad no recuerdo la última vez que comí por allá, todo delicioso, gracias por la invitación a CHUY CANTÚ y CHUCHO MIJARES, ambos amigos de toda la vida, no me imaginaba lo bien que se come y lo barato que es, saludos a ADRIANA ABDELJALEK LIMA y LETY LANNOY, hasta cantaron en compañía del grupo de jarocho “Los Hermanos Elvira”, un gusto saludar a DAVID MACEDO, estaba muy a gusto con amigos; LORENA MONTOYA tenía tiempo de no verla, saludos a su hermano, un domingo muy diferente; y ya faltan 7 días para mi cumpleaños, esperemos ya hayan comprado mi regalo, y si no, no les de pena y pregúnteme que me gustaría recibir… Lo triste de la semana es que vemos muchísima gente en la calle sin protección, familias que no creen que exista el CORONAVIRUS y da tristeza, cuidémonos responsablemente y hagamos caso de las medidas sanitarias de prevención, consulte al 800 0123556 gobierno del estado de VERACRUZ secretaria de salud, no se automedique; muchas personas me han externado que a través de mis vídeos ven mucha gente en la calle, tienen razón, el problema es que si esa gente que ya está saliendo por acudir al trabajo, a comer, divertirse, y más, tiene que cumplir con la nueva normalidad, el cubrebocas, la sana distancia y sumando el lavarse las manos constantemente, tener cuidado; lo triste es que no entienden que estamos en contingencia por la PANDEMIA del COVID -19, VERACRUZ está en semáforo ROJO, el riesgo es altísimo…GERONIMO BOLADO DÍAZ está grandísimo y todo un galanazo, saludos a sus papis GOYITO e ISA DÍAZ DE BOLADO, aprovecho para mandar abrazos a los abuelos GOYO BOLADO GUTIÉRREZ y ADDY DEL PUERTO BRITO…

El diputado local JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL tiene mucho camino recorrido en el ambiente político veracruzano, no se le conocen escándalos, un joven dedicado a su familia y su trabajo, los boqueños lo quieren y dicen que podría ser un buen alcalde, veremos qué pasa, en la foto con MELINA ROBERT y su heredera AITANA UNANUE ROBERT; felicitamos al diputado, ayer cumplió años y tuvo pastel de Roma repostería; en Kachivache todo marcha muy bien, mi ahijada API es modelo exclusiva de esa tienda para nenas… FER SPINOLA impresionantemente bella, esta foto causó sensación con todos los admiradores, saludos a su gemela MAJO, herederas de RAMÓN SPINOLA, saludos para VICKY y LUPITA, siempre pendientes de los CHOCHOLAZOS… LETY REYES BREMONT, una joven empresaria que recibe el apoyo de su esposo LUIS MIGUEL PEPETON, saludos a sus herederos, en la Jarrita de Oro todo marcha bien… SAMANTHA ALEGRE, una xalapeña que siempre se le ve en los grandes eventos… Aprovecho para mandar besos y abrazos a KAREN RICAÑO, exitosa profesionista… Cumplió años ROMINA GARZÓN RODRÍGUEZ y lo festejó en familia en compañía de su bebé ROMINA, con ellas los abuelos el DR. ROMÁN y MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN, invitada especial fue su gran amiga PAULINA PEÑA PRETELIN, heredera del ex presidente EPN… La mejor comida libanesa en Kebagrill ubicada en la Plaza del Sol, haga sus reservaciones o pida su platillo al 2293087986… GERARDO y ZULEIKA HERRERA DE LOYA, joven matrimonio, su heredero PATRICIO creciendo rapidísimo… Muchas graduaciones virtuales, que mala onda para los graduados y para los organizadores de fiestas, han dejado de ganar un billetote… Mariscos El Bayo delicioso todo y el servicio sensacional, saludos a MARIO e ISNA, sus bebés ya crecieron…

KAREN COBOS LIMA triunfando en Monterrey, una jovencita emprendedora, desde estudiante se perfilaba como una chica líder, con actitud y mente positiva que ve más allá de lo que nosotros vemos y hacemos, ella lo lleva a la vida diaria, una gran mujer que alcanzará metas insospechadas… Mamá Gallina en el gusto de los veracruzanos… OMAR RIAÑO radicando en la ciudad del cerro de la silla, es sobrino de URIEL RIAÑO… El 21 de julio, si no hay cambios, arrancarán las grandes ligas en los Estados Unidos… Maroma Residencial una excelente opción para invertir en bienes raíces, está en el corazón de Boca del Río… JORGE FRICKE y ÁFRICA RAMÍREZ enamoradísimos y muy chambeadores, saludos a mi ahijada API… YUDITH CARRASCO CHIRINOS, bellísima cubana con un cuerpazo escultural, está muy chambeadora como DJ, le ha ido bastante bien, estuvo de vacaciones recorriendo el caribe mexicano y aprovechó para visitar Yucatán y Campeche… Saludos a RICARDO CARLO, muy activo en los negocios con su yerno FERNANDO HIDALGO REQUEJO, feliz y enamorado de KARI CARLO… Vira Free excelente desinfectante para gente exigente, contáctalos al 2294 750404, lo más avanzado para limpiar, esterilizar o higienizar… Impresionante la belleza de TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI, su galanazo ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA enamorado, ahí no dudemos que nos den una agradable sorpresa… MELISSA USCANGA radicando con éxito en la CDMX, tiene un bebé que está creciendo rapidísimo… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganos en nuestras redes sociales @NACHOCHOLNEW… MÓNICA TAIBO disfrutando a sus hijos… La Vinata, los mejores… FELILLO MALPICA VALVERDE cumplió años y lo festejó en familia al lado de su esposa ÁNGELES BADA DE MALPICA y sus herederos… Antojitos Anita, las picadas más ricas y sabrosas, ahí desayuna CHUY CANTÚ… PACO y MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO muy activos… MARILÚ ACEVEDO encantadora, saludos a su galanazo GABRIEL BRAVO… REPSOL, una gasolinera del grupo GILGA… ALIDA TORRES muy activa en redes sociales…. El REAL MADRID le ganó al GRANADA y está a nada de ser el campeón de la liga española… Un saludo a la Dra. ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ… Tremenda carne asada preparó CHUY CANTÚ como ensayo de lo que será mi cumpleaños CHOCHOLERO… Ya viene el cumpleaños del senador JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO…

También cumplen el mismo día que yo MARILYN CHAGOYA, ALIDA TORRES y PEPE TOÑO MANSUR… Es casi un hecho que se cambie de fecha el inicio de la liga de balompié nacional, para mí un sueño guajiro, pero hay que apoyar el fútbol, ya me imagino las trabas que pondrán las televisoras y la liga MX, es un proyecto a muy largo plazo… Platiqué con el tenista veracruzano SANTIAGO GONZÁLEZ acerca de la importancia de los paneles solares y me comentó que él ya tiene en su casa ese tipo de energía y que el ahorro es sensacional, la empresa que se los puso se llama Easy Energy y es una garantía, te apoyan con facilidades de pago y hasta 25 años de garantía; el tenista profesional comentó que en agosto se reactiva el tenis internacional con el US OPEN… Saludos a RAFA AGUIRRE… ILSE RIANDE impresionante cuerpazo de la soberana del Xarnaval 2019… Más de 1 millón de empleos se han perdido por la contingencia según el IMSS, exactamente 1 millón 181 mil empleos, imagínense cuánto tardaremos en recuperar todos esos empleos… Reaparece CABAL PENICHE e inyecta millones de dólares a INTERJET… El CHOCHOL llegó a 50 mil seguidores, MUCHAS GRACIAS por su preferencia y comprensión, felicidades a todo el equipo… Los nanches de lujo, una producción de mi querida MAMI… Nuestra justicia mexicana de cabeza, increíble lo que está sucediéndole a TOMÁS CERÓN, y por otro lado, algunos legisladores están proponiendo puras tonterías, qué tristeza de algunos legisladores con un grado de cultura y educación que deja mucho que desear… Listas las semifinales de la copa MÉXICO GNP, hoy CRUZ AZUL vs TIGRES a las 21 horas, y mañana AMÉRICA vs CHIVAS igual a las 21 horas… El problema del crematorio La Luz continúa por la prepotencia de la autoridad estatal… Están de verdad ARDIDOS los que le van al BARZA, no sé por qué, ellos iban en primer lugar y cedieron terreno por los problemas internos entre MESSI y su entrenador, tristemente le afectó al equipo y les costó el campeonato; los MERENGUES solo hicieron su trabajo, ganar partidos, y ganaron todos… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ concentrada al 100% en la gran final de MEXICANA UNIVERSAL… Pregunten por los puros hoja real, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…