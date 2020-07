Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Continuamos con la contingencia, ya no le digo cuarentena porque todo mundo ya anda en la calle; adentro de Banamex y Santander del centro histórico muy bien controlado, pero afuera una verdadera romería, nadie respeta la sana distancia y algunos sin cubrebocas, es increíble, pero esta pandemia va para largo, por la mano débil de algunos gobiernos y por la falta de responsabilidad por parte del pueblo mexicano, ya rebasamos los 30 mil muertos en MÉXICO y no se ve para cuando comience a descender la ola de contagios… Otra nota que fue bomba nacional hace unos días, un grupo de legisladores, encabezados por la diputada por Zacatecas FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ, lanzarán un proyecto de ley para quitar los eventos y plataformas de belleza, así como las elecciones de Reinas de carnavales y de clubes sociales; imagínense lo que quieren hacer, saben cuántas personas se verían afectadas, muchísimas las plataformas de belleza que promueven y apoyan a la mujer mexicana, la empoderan, la proyección es local, estatal, nacional e internacional, y los beneficios son importantes cuando gana una chica del estado como los casos de ADRIANA ABASCAL y MARILYN CHAGOYA, sonó Veracruz en todo el orbe, en las plataformas de belleza se ven beneficiados, aparte de las participantes, maquillistas, peinadores, zapaterías, hoteles, restaurantes, carros de alquiler, gobiernos municipales y estatales, la proyección turística que dan estos eventos es importantísima, así como los carnavales ,la derrama económica es millonaria, en fin, ya está en marcha una campaña nacional con #losconcursosempoderan en donde están participando Reinas de toda la República Mexicana; sin bases NO PASARÁ, por lo pronto la diputada federal por Nayarit GERALDINE PONCE ya alzó la voz y está teniendo eco con todas las Reinas, una ley que se me hace una total incongruencia en estos momentos difíciles que está pasando MÉXICO…

CECILIA CRODA CASTELÁN cumplió hace unos días un año más de vida, desde aquí le deseamos muchas felicidades… XÓCHITL TRESS más guapa que nunca, está dedicada al ejercicio, es ya una chica FIT… IVÁN y KARINA RAMÍREZ DE RAMOS un feliz matrimonio disfrutando de su bebé MAXIMILIANO RAMOS RAMÍREZ, un saludo a los abuelos RAÚL y COQUIS MANGE DE RAMOS VICARTE… DENISSE CARAVEO HANSSEN, chica preciosa radicando en Xalapa, es muy amiga de ALEXA BAXTERCKOVA, se nos casa muy pronto y el CHOCHOL está invitado… La mejor comida libanesa está en Kebagrill Plaza del Sol o si prefieres a domicilio marca al 2293087986… Les recuerdo mi correo electrónico es @nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganos en nuestras redes sociales @nachocholnew… Mamá Gallina ofrece las mejores hamburguesas y atención personalizada… Ya muy recuperado BETO SAN MARTÍN… Los puros HOJA REAL rumbo a la madre patria… Un saludo a ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ, promoviendo el estado; MEXICANA UNIVERSAL es una plataforma para el desarrollo personal y profesional de las jóvenes a través de la preparación, el trabajo y el talento… Un saludo al KEKITO VILLALBA, está muy enamorado de su novia, festejó 28 años de vida, por ahí ÁNGEL REYNA, ambos excelentes futbolistas… ANDREA DÍAZ presente en los CHOCHOLAZOS, saludos a ARELY MANTEROLA, KEREM JUÁREZ y VIRIDIANA MALFAVON… Mariscos El Bayo delicioso todo, extraño los langostinos… PAULINA MORAL CAZARÍN de las chicas más bellas, siempre luce espectacular y no quitaremos el dedo del renglón, fácilmente en unos años podría representar nuestro estado en MxU… Maroma Residencial en el corazón de Boca del Río, excelente forma de invertir en bienes raíces…

MATTEO PAZOS ARELLANO creciendo el bebé… Se incendió un departamento de las Torres JV, un accidente, pero vienen los problemas, el sistema contra incendió no funcionó en el edificio ni las alarmas, muy mal, y si a eso le sumamos que llegaron los bomberos con su mejor intención de apagar el fuego, con su equipo necesario, pero los carros bombas no llegan a edificios tan altos, lo que dificultó el trabajo; hay edificios muy altos en BOCA y el PUERTO y no tenemos capacidad de respuesta por un incendió más alto, si aquí en el piso 8 hubo problemas, imagínense en donde vive RICHARD, PISO 24, tendrán que esperar a que llueva para apagarlo, creo que hay que buscar una solución; hay que hacer algún intercambio, una cooperación, rifas o eventos para recaudar fondos y tener un equipo de BOMBEROS funcional; en breve serán 4 o 5 edificios de esa naturaleza y no puede ser que nuestro heroico cuerpo de bomberos no posea el equipo adecuado, mis respetos para TONY CHEDRAUI BOLADO, su trabajo ha sido intachable, pero sin el apoyo del gobierno estatal, esto no funciona, aportemos ideas y hay que aterrizarlas, además revisar los sistemas contra incendió de los edificios… PATY LONGO muy linda y talentosa… La Lic. ADRIANA ABDELJALEK LIMA, guapísima radicando en el puerto, es la oficial del registro civil en MEDELLÍN DE BRAVO y está feliz de la vida, nada más 30 años de amistad… MARCELO y EDUARDO DÍAZ SÁNCHEZ son los nietos de SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ, saludos a sus papis EDUARDO y VALERIA SÁNCHEZ DE DÍAZ… ABRAHAM WELLER LARA entregó anillo de compromiso a PAULINA TÉLLEZ VILLASEÑOR, originaria de Chihuahua, allá será la boda en el 2021, la más feliz EVITA LARA VALERIO, saludos a JUANITO… SHANELL CASTROCERIO, una jovencita guapísima, cuando no la vemos en Acapulco, está en Cancún, la CDMX o en algún pueblo mágico, siempre a la última moda… YUDITH CARRASCO CHIRINOS disfrutó del caribe mexicano… Mariscos Villa Rica en el gusto de los veracruzanos y del turismo nacional e internacional… Los cumpleañeros de hoy son el Rey del Carnaval 1999 PATO BUZO RUBÉN ALFONSO ACOSTA, MEMO WONG, LIZ MENDO, ANA ALCÁNTARA y EMMANUEL CALZADA; mañana jueves LIZ VERA, JORGE HERNÁNDEZ, DANIELA MONDRAGÓN, PATY HERNÁNDEZ OJEDA DE REY, VANESA CASTRO y MARÍA RODRÍGUEZ; el viernes NORMA ANGÉLICA, GABRIELA MOLINA, MARAHI GARCÍA, KEISHEDI OLIVARES, JULES FRANCO, RAÚL GÓMEZ GUTIÉRREZ, LALO HIDALGO, LETY DELGADO, LUIS VEGA, CLAUDIA GIL DE AVELLA y BENITO REQUEJO FOX; el fin de semana DOMINGO LUCAS, SARITA MÉNDEZ, NELLY MEUNIER, TITA AILLAUD DE AYESTARÁN, el cineasta FABRIZIO PRADA e IRMA DIEZ, a todos muchas felicidades…

Hoy nuestro presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR estará de visita en Washington, es invitado especial en la Casa Blanca con el presidente DONALD TRUMP, sin dudarlo será una visita muy productiva para nuestro país… MICHELLE ACOSTA, guapísima jovencita de YANGA, Veracruz… En BOCA, PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO es la experiencia, se está moviendo bien, el pueblo lo conoce, está también el diputado JUAN MANUEL UNANUE que tiene buen trabajo realizado, hay un tercer candidato, JAIME DE LA GARZA, lo conozco y causó buena impresión, la joya de la corona, como le llaman a BOCA, creo será del PAN nuevamente, aunque MORENA se está aliando fuerte, ahí suena RAMÓN ÁLVAREZ FONTÁN con buen equipo de respaldo; del PRI no vemos movimiento o al menos no lo hemos percibido, se va poner buena la contienda… La odontóloga MAGALY ALFARO ALFANI cumplirá años este próximo sábado, ya lo festejaremos muy pronto con un vinito, saludos a sus bebés… DANY BERISTAIN TERRONES le gustan los tacos… CARLOS VELA no jugará en la liga LMS de los EU que inicia en unos días… Ayer la cena de los martes, delicioso, saludos a PANKY… Saludo especial para FLAVIO HERNÁNDEZ CANO y su esposa CRISTY CHÁZARO MABARAK DE HERNÁNDEZ… ANÁIS MONTERO, de nuestra dorada juventud… Felicidades para el capitán SERGIO IVÁN CADENA LIRA, fue nombrado comandante de la policía en BOCA del RÍO… LUISA DEL CUETO tiempísimo de no verla… PAUL GRAHAM y PATY LOYA enamoradísimos… El Bolerama Veracruz ya está abierto… Saludos a RAÚL USLA, siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… FLORENCIA ARANO una veracruzana triunfando en Monterrey… MAGO RODAL apoyando la campaña #losconcursosempoderan, al igual que ILSE RIANDE, MARISOL ÁGUILA, MINERVA FREYRE, MARTHA BRIANO, ESTEFANIA RUIZ, MIRIAM CARBALLO, MARILÚ ACEVEDO, COCO RETOLAZA, ARELY ESPINOSA, BLANCA LIMA y varias más… Un saludo al padre VÍCTOR MANUEL DÍAZ MENDOZA, párroco de Catedral y vocero de la diócesis de Veracruz… PAUL y PERITA superando muy bien su gripe… Hoy juega el REAL MADRID con una ventaja muy cómoda de 4 puntos contra el ALAVES que van en el lugar 16 de la tabla y el equipo catalán se enfrenta al colero, el español de BARCELONA sin dudarlo será un partido difícil… BINGEN REMENTERÍA muy movido, apoyando a la gente más necesitada… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…