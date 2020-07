Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Estamos ya en el mes de julio, muchos negocios como restaurantes, hoteles y comercios hoy iniciarán actividades con un sin número de medidas de prevención contra el CORONAVIRUS, la normalidad es cero abrazos y besos, guardar SANA DISTANCIA, lavarse las manos frecuentemente, usar gel al 70% de alcohol, cubrebocas si acudes a lugares concurridos, evitar las aglomeraciones; sea RESPONSABLE y si tenemos gripa con calentura y tos llamen al 800 0123456 o acuda a su centro de salud más cercano, no se automedique… Después de esta introducción, les diré que MICHAEL JAMES DICK y EMILY CLARE GUERTIN contraerán matrimonio el 25 de julio del 2020, a las 1 de la tarde, en el Chapel of the Inmaculate Conception Mount St. Mary’s University, donde se encontrarán acompañados por los padres del novio Michael J Dick y Rosalyn Rincón Dick, al igual que los padres de la novia Tom Guertin y Carol Guertin…El REAL MADRID es líder de la liga española con 71 puntos, ayer jugó el BARCELONA con el atlético de MADRID, tenía 69 puntos y el REAL MADRID juega mañana contra el GETAFE, ya depende del cuadro merengue ser campeones de la liga española, les estaremos informando, aunque los que dicen saber de fútbol vaticinan que el cuadro merengue será el CAMPEÓN; por cierto, BENZEMA está jugando como nunca, anotando goles lleva 22 y dando asistencias… Felices PEPE SALVATORI ARJONA y TANIA MEZA AHUED, están en espera de su primer bebé y será niño, muchas felicidades, seguramente le irá al AMÉRICA… Tremenda zapatiza les pegamos ANDRÉS HERNÁNDEZ y quien esto escribe a RAYMUNDO, el popular FLACO, y LUDIVINO REDONDO, nada más 4 a 0, no los dejamos ni respirar, seguramente hoy habrá revancha, ya en El Estribo cantina del GHD que hoy reabre sus puertas, DANY MARTÍN LOIS nos tiene muchas sorpresas desde casi menú nuevo, cocina y flota muy CHOCHOLERA, ahí estaremos en primera fila, y por la tarde al Bolerama Veracruz que también hoy reabre sus puertas con todas las medidas preventivas…

CHEMO y CAROLINA SALVATORI DE ESTANDÍA felices con JAVIERÍN, cumplió su primer mes y es un bebé muy bien portado, los más felices los abuelos CHEMO y TERE, así como PEPE y MARU… Feliz noviazgo lo forman CARLA GONZÁLEZ ZAMUDIO y ALEJANDRO CARÚS, están enamoradísimos… Kebagrill la mejor cocina libanesa, están ubicados en PLAZA del SOL con una vista espectacular, y si lo prefiere llámelos al 2293087986 y le llevan su platillo hasta su domicilio… MARILYN CHAGOYA TRIANA, una joven talentosa y triunfadora, ella representó a nuestro país en un concurso internacional, fue reina de la belleza veracruzana y mexicana en el 2012, saludos hasta Poza Rica en donde está radicando por la contingencia… Cumplió años ANA LORENA RUIZ ZURITA, heredera de TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, en el festejo estuvo su galanazo MAX RODRÍGUEZ BARROSO, se la pasaron increíble, saludos a LUMI y TOÑITO RUIZ ZURITA… Los mejores vinos y licores están en La Vinata, ya están trabajando para atenderlo como usted se merece… Mi sobrina ALEJANDRA COTRINA CORTEZ cumplió años este pasado fin de semana y los festejos fueron privados, presente su hermana CARLA y sus padres JUAN CARLOS e IVETTE CORTEZ DE COTRINA… Siguen las marchas en contra de AMLO y siguen las protestas, y la verdad ni cosquillas le hacen, pero en fin, dicen que el que persevera alcanza… ADRIANA ALDEJALEK es la encargada del registro civil de Medellín, guapa y preparada… Les recuerdo mi correo electrónico es NACHOGO02@HOTMAIL.COM, escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganos en @NACHOCHOLNEW… Maroma Residencial en el corazón de boca Del Río la mejor opción para invertir…un saludo al secretario de Salud en el estado de VERACRUZ el DR ROBERTO RAMOS ALOR… JORGE y PATY LÓPEZ DE CHÁVEZ en espera de su primer bebé y será niña, felicidades… Entregó anillo de compromiso FERNANDO REQUEJO ROJO a su novia DORINDA DÍAZ RODRÍGUEZ, los más felices sus padres FERNANDO y TONA ROJO DE REQUEJO, así como el destacado notario público CARLOS y DORINDA RODRÍGUEZ DE DÍAZ, enhorabuena…

Faltan 21 días para mi cumpleaños CHOCHOLERO, nada más 63, los festejos comenzarán una semana antes, por la contingencia no durarán un mes como acostumbro… Mamá Gallina las mejores hamburguesas… Estuve de visita en mariscos El Bayo y disfruté un vuelve a la vida delicioso, saludos a MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, excelentes anfitriones… En estos días me toca visitar a mi Dra. ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, un saludo al Dr. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS, incansable, siempre chambeador y atendiendo personalmente a sus pacientes… FIDEL y EDNA AMAYA DE KURI disfrutando de sus bebés ANDRESITO y FIDEL KURI AMAYA, una feliz familia… NORA REYES DE FRANCO feliz de la vida ya que será nuevamente abuela, GONZALO y MARTHA FRANCO DE MUÑOZ están en espera de su segundo bebé, será una niña, con lo que tendrán su parejita… Gustazo convivir con el abogado RODOLFO REUS, estuvimos en el fishers en compañía de IRVING PRADO, ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, la pasamos de película y comimos delicioso; este próximo 4 de julio estaremos en fortín con RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO, nos hará en su casa un cochinito a la cubana… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ, disfrutando montar a caballo, nos comentó que le encanta la equitación; ella nos representará en el certamen nacional a realizarse tentativamente en octubre; a nivel nacional lo dará a conocer nuestra directora LUPITA JONES GARAY… Mariscos Villa Rica abrió sus puertas… Recibe anillo de compromiso la golfista veracruzana VALERIA PICHARDO LARA de su galanazo TOLGA, están estudiando y jugando golf en la universidad de MISISIPI, enhorabuena para ALFREDO PICHARDO e INGEBORG LARA… XÓCHITL TRESS luciendo cuerpazo escultural, producto del constante ejercicio y deporte, la vimos esquiando y luce sensacional, al parecer enamorada de la vida, su heredero GOYITO cumplió años y estuvo muy festejado, se extraña a Tresillo café…

Estuvimos recordando con fotos el certamen estatal del 2005 que se realizó en Coatzacoalcos, siendo el alcalde IVÁN HILLMAN CHAPOY, él con su esposa MÓNICA ROBLES DE HILLMAN nos apoyaron al 100 %, era gobernador FIDEL HERRERA BELTRÁN y director de TELEVER el LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BRISEÑO, entregó corona ese año MELINA RIVERA ROBERT, tuvimos como invitadas a las Reinas nacionales LAURA ELIZONDO y DAFNE MOLINA, el show estuvo a cargo de BYRON BARRANCO, la producción de ANGÉLICA CASANI, la gran ganadora fue CINDY CAJUSTE SEQUEIRA de Poza Rica; recuerdo a la reportera estrella MARIANA OSORIO quien se lució con sus documentales… Con la novedad que el puerto jarocho está en SEMÁFORO ROJO y BOCA del RÍO naranja, por región estamos ROJO, lo peor que muchas medicinas están escaseando, inclusive yo no encontré REDOXÓN, imagínense, vitamina C… Sigue creciendo JAIMITO RUIZ GRAHAM, es increíble cómo pasa el tiempo… Cinco meses tiene ya JUANQUI, heredero de JUAN CARLOS y AVI LÓPEZ DE SÁLDAÑA… bocadillos ROCÍO ACOSTA los mejores… Un saludo para CHUY CANTU, ya pronto lo tendremos en este puerto… Roma Repostería en el gusto de los veracruzanos, pídalo por DM de Instagram… Los cumpleañeros de hoy son DENISSE GONZÁLEZ BOYSSON, LOLIS GUZMÁN, MICHELLE ANDREA, MICHELLE GALLARDO, JOSE DÍAZ MORATO, TANIA HERNÁNDEZ RIAÑO, BELÉN HAAZ DIEZ; mañana MARU CHÁVEZ, MICKEY LAMOTHE, GIOVANNA BARCELATA, JOSÉ ANTONIO SAQUI, TOÑO MORALES y RICARDO GUZMÁN; el viernes NICKY MONTERO, RAMÓN DE LA MORA, JOANNA PARAMO, BETY SÁNCHEZ, ARACELY RODRÍGUEZ, AVI LAGUNES y ANA IVETTE CAPISTRÁN; el fin de semana CLAUDIA FABIOLA BOLON, JULIO ORTIZ, IRMA MALCOM, ARMANDO LAFFITTE, las gemelas PATY y MARINA REQUEJO FOX y MARIANA TORIO; a todos muchas felicidades… Ya viene el cumple de NATALIA BRAVO, CECI CRODA e ILSE RIANDE… 66 años de casados cumplieron JOAQUÍN SÁNCHEZ MUÑOZ y LILÍ GUILLÉN DE SÁNCHEZ, saludos a su familia, en especial a LILÍ RUIZ SÁNCHEZ y THALÍA AZUARA SÁNCHEZ… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…