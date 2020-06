Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Estamos peor que nunca con la PANDEMIA, el manejo deja mucho que desear, pero la actitud de algunos veracruzanos y mexicanos es increíble, parece que aquí no pasa nada y la verdad estamos en alto riesgo de contagio, les recuerdo mantener la SANA DISTANCIA, el uso de cubrebocas, lavarse las manos constantemente, evitar lugares concurridos; el COVID-19 es altamente contagioso, seamos responsables… Iniciamos contándoles que la argentina SOFÍA RIGANTI nos acompaña con su hijo PAQUITO MAROÑO RIGANTI… ALBERTO SAN MARTÍN ya totalmente recuperado, en unos días se integrará al equipo de Mamá Gallina a trabajar… REBECA ARÉVALO REVA, una joven muy preparada, consentida del CHOCHOL… Feliz matrimonio lo forman TOÑO y MARY ZAMUDIO DE GONZÁLEZ, sus herederas están grandísimas, saludos a ROMINA, CARLA y MIRANDA GONZÁLEZ ZAMUDIO… EDUARDO y CAROLINA RINCÓN DE MALPICA felices y enamorados, saludos para LOLA y ANA MALPICA RINCÓN… Kebagrill la mejor comida libanesa en Plaza del Sol, o te la llevamos a tu cas llamando al 2293087986… JAIME y DENISE GRAHAM DE RUIZ felices y contentos con su bebé JAIME RUIZ GRAHAM, saludos a los abuelos el gringo GRAHAM, así como MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ… DON ABELARDO COELLO LAGUNES presente, saludos a la familia, con él una de sus hijas LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ, siempre excelente anfitriona, además sus herederos MARCO y ADRIÁN LAGUNES COELLO, todos unos galanazos… Se casó PAOLA SIERRA CHEDRAUI con ANDRÉ GABRIEL, les deseamos una eterna luna de miel, saludos a JAVIER SIERRA MICHELENA y MARILÚ CHEDRAUI DE DEL RIVERO… Maroma Residencial, excelente opción para invertir en el corazón de Boca del Río… RICARDO y MARISOL CARLO DE MARTÍNEZ tienen dos hermosas bebés… En unos meses la presentación del vino de LUIS MIGUEL único en Deli Deli Gourmet, un vino chileno que viene corregido y aumentado, les va gustar, saludos a RODOLFO REUS…

ALEJANDRA DE LA FUENTE MANGE luce espectacular, nos dará muchas sorpresas en breve, le mandamos saludos CHOCHOLEROS…CARLOS y la NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO, feliz matrimonio, se les ha extrañado por los portales del GHD en donde disfrutan de un sabroso aperitivo… Mariscos El Bayo en el gusto de los veracruzanos, saludos a MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, siempre al pie del cañón, atención personalizada… DANY ARRIETA SALAZAR, un rostro de impacto, heredera de FABIOLA SALAZAR, me comentó que por el momento está en este puerto jarocho, saludos a VALERIA… Muy festejada JULIETTE CASTAGNE THOMAS por haber culminado sus estudios de bachillerato en prestigiada institución, los más felices sus padres ARTURO CASTAGNE COUTURIER y CLAUDINE THOMAS MEUNIER, enhorabuena y saludos a CLAUDINE, su hermana… LUIS AGUILAR y XIMENA POO ÁLVAREZ hacen bonita pareja… LUCÍA SAINZ TRÁPAGA, ex madrina del Círculo Español Mercantil y su gran amiga THABATA TENOPALA, se destacan en el jet set, saludos a su galanazo LORENZO ABELLA WAPLER, sus hermanas ELISA, DANY y ERIKA guapísimas, saludos a sus papis… Mariscos Villa Rica en el gusto de los veracruzanos, ya abrieron en los portales de LERDO… YUDITH CARRASCO CHIRINOS estuvo en este puerto y robaba las miradas por donde pasaba, es un cuerazo la cubanita… De los mejores cuerpos es el de MARTHA BRIANO, es la perfección hecha mujer, una joven muy preparada… VÍCTOR USCANGA SPINOLA ya me apostó un Vega Sicilia al campeón de la liga española, él le va al BARZA y yo al REAL MADRID, faltan ocho jornadas, estaremos pendientes… Ayer jugó el BARCELONA y hoy juega el cuadro MERENGUE… GERRY RODRÍGUEZ ACOSTA un excelente golfista, súper chambeador, eso lo heredó de sus padres GERARDO y ROCÍO ACOSTA DE RODRÍGUEZ… Antojitos Anita, las mejores gordas y picadas al estilo de jarochilandia… Saludo especial para PATY LAVÍN y familia, quienes radican en GALICIA, España… SARAITH BRAVO guapísima… El 1 de Julio es oficial la reapertura de El Estribo Cantina del GHD, así me lo comento ANDRÉS HERNÁNDEZ, brazo derecho de DANY MARTÍN LOIS… Va nuestro pésame para la familia JONES GARAY por la irreparable pérdida de DON ROLANDO JONES ISLAS, en especial a su esposa MARÍA GARAY DE JONES, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, así como a nuestra directora nacional de MEXICANA UNIVERSAL MARÍA GUADALUPE JONES GARAY, descanse en paz DON ROLANDO…

ERÉNDIRA CAZARÍN reapareció en los CHOCHOLAZOS guapísima, le mandamos saludos, subimos en nuestras historias una foto en bikini y causó revuelo… Hoy por el instagram de GERSON BERDÓN estaré como invitado haciendo un LIVE en punto de las 21 horas, estén muy pendientes, se va poner bueno… Muere RICARDO OLIVARES PINEDA, ex líder de la CNOP, un político veracruzano que ocupó un sin número de cargos en el gobierno estatal y municipal, descanse en paz… Feliz matrimonio lo forman IVÁN y ANA KARINA RAMÍREZ DE RAMOS, su heredero MAX creciendo rapidísimo, y ya le va al REAL MADRID, saludos a los abuelos RAÚL y COQUIS MANGE DE RAMOS VICARTE, su heredero el DR RAÚL RAMOS MANGE enamoradísimo de NANCY DE LAS CUEVAS THOMAS… Llené mi tanque de gasolina con REPSOL del grupo GILGA por supuesto… Escuchando hace unos días buena música no hay como la de JULIO IGLESIAS, MOCEDADES, SERRAT, PERALES, JOAQUÍN SABINA, ALBERTO CORTEZ, creo son mis favoritos… FANNY MONDRAGÓN luciendo cuerpazo escultural… 23 años de feliz matrimonio cumplieron JUAN y PAULINA MUGUIRA DE LAVÍN, desde aquí los felicitamos y les deseamos que sean muchos más… El DR. FERNANDO MORÁN HUERDO siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS, saludos a su esposa VERÓNICA y familia… Les recuerdo preguntar por los PUROS HOJA REAL… Tremendo temblor el día de ayer sobre las 10:33 de la mañana, fue de 7.5 en la escala de Richter… CARLOS ZAMORA y MIREN DESCHAMPS feliz pareja, al igual que REGINO FRANCO y VILMA LÓPEZ-ESCALERA DÍAZ… ROBERTO DÍAZ GONZÁLEZ, golfista veracruzano en grandes ligas… RAFAEL y MARICRUZ ACOSTA DE AGUIRRE, matrimonio muy querido, muy trabajadores ambos… PACO y MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO preparándose para lo que se avecina… TOMÁS MUNDO ARRIASA, un abogado veracruzano muy preparado, saludos a su esposa LUPITA y a su heredera MARIANA MUNDO VARGAS… Corrió un rumor de que la SCJN había dictado sentencia para que WINKLER fuera reinstalado a la fiscalía, pero solo fue un borrego de los que acostumbran aquellos los innombrables… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…

