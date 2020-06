Chochol Jarocho

¡Que tal amigos CHOCHOLEROS! La zona conurbada Veracruz-Boca del Río poco a poco vuelve a la normalidad, muy diferente a la que vivimos hasta hace unos meses; la sana distancia es importante, desinfectar todo, lavarse las manos y usar cubrebocas cuando estas en contacto con algunas personas… Ya está todo listo para el Día del Padre, estamos a solo cuatro días, por lo pronto van nuestras felicitaciones anticipadas para todos los papás de MÉXICO… Ayer cumplió años JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA, notario público número 55, y lo festejó en compañía de sus herederos MEMITO, que también cumplió el pasado domingo, y REGINA HERRERA, que los cumplió el día de ayer, aprovecharon para comer pastel y festejar el día del padre… ANTONINO y ROSSANA SOL ROMERO DE LAGUNES le festejaron sus seis añitos a VALENTINA LAGUNES ROMERO, se la pasaron increíble y tuvo VALE su caravana de amigas que le llevaron bonitos regalos, hubo pastel y muy buena vibra… También aprovecho para felicitar a LUCÍA LAGUNES ROMERO, cumplió dos años y hubo festejos… El pasado lunes reabrió sus puertas el hotel GRAND FIESTA AMERICANA, gracias por la invitación a JORGE GALVAN, la primera en llegar fue TERRY FERNÁNDEZ, apoyando a Veracruz, comentó que hay buenos proyectos para esta zona y el Estado, todos los medios de comunicación estuvimos presentes, saludos a MARIANA GARCÍA, hubo champañiza y buena actitud, cabe destacar que se llevan a cabo todas las medidas de higiene y prevención que marca la autoridad sanitaria… La abogada y máster en derecho LINA DENIS DE RODRÍGUEZ luce guapa en este CHOCHOL, ella labora en la UCC en el área de derecho, saludos al director el DR. LUIS ALBERTO MARTÍN CAPISTRÁN, cumplió años el lunes, saludos al rector DR y padre JOSÉ MANUEL ASÚN JORDÁN… Les recomiendo la comida libanesa de Plaza del Sol Kebagrill, está deliciosa, pídala al 229087986…

MICHELLE GONZÁLEZ ITURRIAGA, Lic. en ciencias de la comunicación con un futuro importante dentro de la sociedad veracruzana, es mamá de dos bebés… Vemos a MORENA muy fuerte, AMLO haciendo su trabajo, estuvo en VERACRUZ y fue un éxito su visita, el más feliz CUITLÁHUAC GARCÍA JIMENEZ, gobernador del Estado, la única forma de cambiar el mando supremo es formar un bloque opositor UNIDO, ÚNICO y en las elecciones con inteligencia y sin violencia realizar la transición, de lo contrario lo veo muy difícil, hay que ponerse a trabajar y buscar un líder que pueda llevar las riendas de nuestro país… De las jóvenes cordobesas más guapas es REBECA GARCÍA MARENCO… Antojitos Anita Costa de Oro, ahí desayuno todos los días, saludos a mi compadrito SERGIO, por cierto, ya reabrieron los tacos Picaña, ahí mismo solo que en las noches… RENATA SANDRIA DE LA IGLESIA guapísima, bien podría representar nuestro estado en MEXICANA UNIVERSAL VERÁCRUZ, la joven está preparada intelectualmente y posee belleza de rostro y cuerpo, saludos a su abue DOÑA VEVA…. Mariscos El Bayo delicioso todo, saludos para MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA… Y se siguen escuchando nombres como LUCAS AYALA, el LORITO JIMÉNEZ, GUSTAVO MATOSAS, nombres de nivel para la liga de balompié mexicano; la verdad la afición está desconcertada porque es una liga que no reconoce ni reconocerá la LIGA MX, por lo tanto la FIFA tampoco será una liga independiente, y qué sabíamos de ligas independientes antes de que llegara a VERACRUZ, la verdad nada, se está manejando muy hermético; los propietarios de estos clubes veracruzanos, están naciendo con mucho entusiasmo, pero no solo se necesita entusiasmo, se necesita dinero, profesionalismo, actitud y que la afición apoye; les deseo todo el éxito del mundo y a TRABAJAR DURO… BARCELONA y REAL MADRID arrancan goleando y en buena forma en la liga española… ANDRÉS y MARTINA GARCÍA DÍAZ creciendo rapidísimo, un saludo al abuelo ANDRÉS GARCIA RIVAS, llevo más de tres meses de no verlo… Muy festejada por su cumpleaños LILÍ CAZARÍN DE URRETA, estuvieron presentes sus herederas FER y XIMENA URRETA CAZARÍN, JOSÉ URRETA RUIZ tomó la foto, saludos a la abue VICHINA RUIZ ORTIZ DE URRETA…

Saludos especiales hasta la capital del estado para amigos de la política y la comunicación, MIGUEL VALERA HERNÁNDEZ, MELITÓN MORALES DOMÍNGUEZ y TITO BARQUÍN GORNÉS, se reportaron desde Xalapa en donde radican por motivos laborales; abrazos a AMÉRICO ZÚÑIGA y su familia… Les recuerdo mi correo electrónico es NACHOGO02@HOTMAIL.COM, escríbanos, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganos en nuestras redes @NACHOCHOLNEW… Mariscos Villa Rica siempre un restaurante cerca de ti, y si quieres invertir a la segura Maroma Residencial, es la opción en el corazón de Boca del Río… LUISA PÉREZ BISTENI guapísima jovencita originaria de Tuxpan, pero con muchas amistades en el centro del estado… Repsol la mejor opción para llenar tu tanque de gasolina… Saludos al grupo GILGA… CECILIA CRODA CASTELÁN de las jóvenes que se destacan por su sencillez, reina de belleza muy preparada… Mi cumpleaños CHOCHOLERO es el 22 de julio, ese día levantaré cuarentena… Ya confirmado CHUY CANTÚ, estará en VERACRUZ muy pronto… Roma repostería, una delicia, pídalos por Instagram… MERCY y RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO amigas encantadoras… BIANCA TORALES extrañándola en el puerto jarocho, al parecer radica en la capital del estado, saludos a su prima JOSEFINA GAMBOA, muy amiga de PACO PÉREZ… Saludos a MARÍA JOSÉ, MARIANA y PAULINA RODRÍGUEZ REYNA, jóvenes lindas y estudiosas… ERIKA ZABA cumplió años y lo festejo en compañía de su esposo FRANCISCO OLIVEROS GÓMEZ y su heredero EMILIANO… Se confirma, el PAMBAZO tiene su origen en Orizaba y fue un cocinero francés de CARLOTA y MAXIMILIANO su creador emulando al pico de Orizaba, cómo la ven… Múltiples protestas en contra de AMLO a su salida de la zona militar en el municipio de EMILIANO ZAPATA, por más que gritaron los manifestantes AMLO no los vio… ERÉNDIRA CAZARÍN luciendo cuerpazo escultural, gustazo saludarla, jovencita emprendedora y talentosa… YUDITH CARRASCO CHIRINOS luciendo cuerpazo como pocos… Estoy tomando el famoso PROPOLEO, recomendado por mi querida GORDITA AHUED, y qué bien se siente uno… Saludos para MARIANA HERNÁNDEZ JALILL… FABIOLA MERODIO BREMONT cada vez más bella…

Se reactivó CINEPAULIS y seguimos viendo THE SOPRANOS quinta temporada, hubo hasta POZOLE, excelente Perita todo lo que hace… Saludos para la flota de los lancheros encabezados por FRANKIE y SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA, saludos a LETY CORONEL y ANA MARTÍNEZ POO, son encantadoras y excelentes amigas… Los cumpleañeros de hoy son MAGALY MARÍN, GEORGINA LARA, MARIANA ZAPATA EXSOME y MARIO ORTIZ ROVIROSA; Mañana PATY LOZANO, CRISTINA TRESS, BLANCA CALVIÑO DE LÓPEZ, ROMINA DÍAZ, MARILÚ COBOS DE REMENTERÍA, ABRAHAM GUILLÉN, MARTHA ALVERDI, PILI CAMACHO y MARISOL RAMOS; el viernes GERARDO ZURITA VILA, ANITA ZURITA DE BRAVO, TOÑO BUENO, JONATHAN REYES y GABY VILLAR; el sábado el profe de golf ARNULFO ROMERO, JAFET TORRES, ANITA YUNES, RICHARD ÁLVAREZ, RAÚL ZARRABAL FERAT, EDNA VELÁZQUEZ y FER MIJARES, a todos muchas felicidades; ya viene el cumple de ROSY URETA… PALOMA CAMPILLO guapísima, prometió no comer más postres, saludos a su mami PALOMA GONZÁLEZ… Saludos para todos los compañeros que formamos parte de la asociación de periodistas en Veracruz- Boca del Río… DANI NOGUEZ excelente en su nuevo proyecto deportivo… MAGO RODAL muy chambeadora, JADE FRAZER incursionando en el mundo empresarial, artistas de Televisa muy emprendedoras… Besos a GABY CARRILLO… POLLONA muy trabajadora… Besos para NORMA MAROÑO LÓPEZ… Muchas felicidades para mi guapísima ahijada API GUEVARA RAMÍREZ, cumplió años ayer y estuvo muy felicitada, ya habrá tiempo para festejar… Los jóvenes empresarios xalapeños TOÑO y RAMÓN CHEDRAUI EGUIA, MANOLO, TOÑO y RODRIGO FERNÁNDEZ CHEDRAUI, así como ALFREDO CHEDRAUI LÓPEZ, JUSTO y DAVID FERNÁNDEZ CHEDRAUI, destacándose a nivel nacional, incluyendo a DON ANTONIO, DON ALFREDO, IRMA, ESTELA y ANA CHEDRAUI OBESO… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…