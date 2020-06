Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Seguimos en contingencia, aunque la autoridad dice que ya estamos en la primera fase de la normalidad; sigamos todas las reglas de higiene y seguridad que ha dictado la secretaria de salud… El director del IMSS y toda su familia contagiados por CORONAVIRUS… Iniciamos con DELIA CLARISSA ÁLVAREZ BIGURRA, originaria de Martínez De la Torre, ella ganó el título de Srita. VERACRUZ en el 2007…. BLANCA y REYNOLDS OROPESA presentes con ENIF GARCÍA OROPESA, saludos a su familia… PAMELA CASTILLO disfrutando los últimos días de la primavera, luce cuerpazo escultural… En Orizaba festejó sus tres años OLIVIA ZAIRICK BECERRA, heredera de amigos JAVIER y ÚRSULA BECERRA DE ZAIRICK, con ellos JAVIER y JULIAN, se la pasaron de lujo, un saludo al abuelo WALID ZAIRICK… SOFÍA RIGANTI, una modelo argentina de impacto, saludos a su heredero PAQUITO MAROÑO… Cuerpazo lució hace unos días en redes sociales XÓCHITL TRESS, extraño café Tresillo… MAROMA RESIDENCIAL en el corazón de Boca del Río, está en el gusto de los veracruzanos… BEGOÑA RUÍZ guapísima, saludos a AGUSTÍN “El Pato” GARCÍA THEUREL… La mejor comida libanesa está en Kebagrill en Plaza del Sol, teléfono 2293087986… JOSÉ ANTONIO LAZO GARCÍA disfrutando de los CHOCHOLAZOS, pero ya acomodándose en el ámbito político, saludo a sus herederos MARÍA JOSÉ, JOSÉ LUIS y JOSÉ FRANCISCO LAZO GÓMEZ, y su mami… Las hamburguesas de Mamá Gallina una delicia… ABRIL ACOSTA, guapísima joven encantadora…

Les recuerdo mi correo electrónico es NACHOGO02@HOTMAIL.COM, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganos en nuestras redes sociales @NACHOCHOLNEW… Entre los chats de amigos y periodistas corrieron versiones muy fuertes con vídeo de respaldo como se movían objetos voladores no identificados, los medios de comunicación también lo comentaron, tenía ya muchísimo tiempo que no pasaba esto en esta zona, esperemos corroborar la información… Saludo especial hasta la madre patria a ERNESTO ARCHIDONA, en la foto con sus herederas RAQUEL, TAMARA y ANDREA ARCHIDONA, con ellos las nietas DANIELA, que acaba de cumplir años, y CAMILA, están hermosas, siguen jugando muy bien al golf… FERNANDA LAGUNES FERNÁNDEZ un rostro de impacto, saludos a sus papis…. PERLA BELTRÁN ACOSTA participó y ganó el título de NB Mundo MÉXICO en el 2008, hoy está felizmente casada y es coordinadora de MxU SINALOA… Este viernes, a las 4 de la tarde, ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ tendrá un enlace en Instagram por la página oficial de MxU con nuestra directora LUPITA JONES GARAY… MARISCOS VILLA RICA excelente para comer y cocina internacional… ALBERTO SAN MARTÍN, un empresario destacado y muy chambeador… PACO y JENNIFER BOUCHAN DE GUTIÉRREZ DE VELASCO festejaron cumpleaños y día del padre, saludos a sus herederas ANA PAULA y AITANA GUTIÉRREZ DE VELASCO BOUCHAN, los abuelos PACO y MALY felices con sus nietos… Saludos hasta Orizaba a MANEH y LETY MORÁN DE TAMER, felices radicando en el centro de la entidad veracruzana…

Vandalizan XALAPA y la autoridad no hace nada, un llamado enérgico al gobernador, los xalapeños están bravos; a alguien no le gustaron las letras que pusieron enfrente de Catedral y las desbarataron, no duraron ni tres días, además rompieron vidrios y todo lo que se les topaba en su camino…. Saludos a ROCÍO GÁNDARA, empresaria veracruzana… Los cumpleañeros de hoy son KARLA BANDERAS VAILLARD, ALÍCIA MARTÍNEZ HUERDO, sobreviviente de TELEVER; MARTHA REVA HAYÓN, CINTHIA GUZMÁN TOACHE, AZCANIO PIGNATELLI, descendiente directo de HERNÁN CORTÉS; RICARDO RUIZ MALPICA, ADRIANA MASS, ELISA RUSTRIAN, MARÍA SABINA SOSA, BECKY CASALS y DENISE IZQUIERDO DE BOLAÑOS; mañana ROSALYN RINCÓN DICK, mi primo LUIS CERVANTES GÓMEZ, JIMENA CORRAL MIGUEL; el viernes AMELITA MUÑOZ BARQUÍN, CHUCHO HUETE QUIROGA, IRENE GARCÍA, LUCY GUTIÉRREZ, NASLA NAYEN PENAGOS y mi compadrito GIORGIO VILLARELLO AHUED; el sábado CHUCHO CAMACHO, la LIC. LETY PERLASCA, JOSÉ ANTONIO GALICIA, RAMONÍN ABASCAL, KAREN GUERRERO OLSEN, YOLANDA RODRÍGUEZ DE MORFÍN, CHEMO ESTANDÍA recién estrenado como papá, y OLIVER AGUILAR YUNES, a todos muchas felicidades; adelanto felicitaciones para MEMITO HERRERA, así como PAULINA POSADA… Anuncia CFE a través de la secretaria de energía, ROCÍO NAHLE, que no habrá condonación ni reducción en el pago de la energía eléctrica, la solución cambiarse a paneles solares los que gasten mucha luz, quien esto escribe ahí la llevo… MÓNICA TAIBO guapísima, la vimos de lejitos hace unos días… SANTIAGO CEBALLOS un buen amigo del CHOCHOL…

Saludos a GILBERTO FARÍAS MORALES, felicito a su socio y amigo el LIC. JORGE REYES PERALTA, cumplió 45 años de ejercer la profesión de abogado… Van nuestras felicitaciones para todos los comunicadores, se celebró el día de la libertad de expresión… SIETE DIAS, el noticiero que conduce el periodista RAÚL DÍAZ CRUZ cumplió 18 años al aire… Felicidades para ITTA SUÁREZ BOSCH, cumplió XV años la heredera de LORENA BOSCH ALVARO, descanse en paz, un saludo para sus tías MÓNICA y GELES BOSCH ALVARO… Saludos al DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA… RENÉ y YAMIRA GAMBOA DE LIÑERO muy orgullosos de los éxitos de su heredera YAMIRA LIÑERO, está por comenzar un curso más de verano en la universidad panamericana de la CDMX… REPSOL ejército mexicano excelente servicio y aparte desinfectan a cada rato… Felicidades TOÑO TOCA FERNÁNDEZ, excelente atención en el gran café del portal… Saludo para mi sobrina ALE ALVERDI MALPICA… Felicidades para TONY y MARICARMEN BLANCO DE NAVARRO, su heredero DIEGO NAVARRO BLANCO cumplió un año, enhorabuena para los abuelos CARLOS RAFAEL y MARUJA CORS DE BLANCO… Este pasado domingo se cumplió un año de la inauguración de la casa del periodista en este puerto jarocho… Besos para DANY NOGUEZ… ANA PIMENTEL reapareció en los CHOCHOLAZOS, al igual que PALOMA CAMPILLO… Pregunten por los PUROS HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…