Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El CORONAVIRUS, un enemigo que llegó para quedarse; tenemos que aprender a vivir con él, un diminuto enemigo que nos puso en jaque a todos, creo que aprendimos la lección, debemos tener medidas de higiene de ahora en adelante, hay que cuidarse y como sabemos se hace obligatorio el uso de cubrebocas en la calle… Precioso el bebé de JAIME y DENISE GRAHAM DE RUIZ, engalana este CHOCHOL… Feliz cumpleaños para la doctora ALEJANDRA SCHLESKE MUÑIZ, luciendo espectacular, sus papis excelentes amigos, el DR. ALEJANDRO y YOYIS MUÑIZ DE SCHLESKE… Guapísima la nutrióloga MARISOL SANDRIA DE LA IGLESIA, saludos a su hermana RENATA… KARINA MORALES cada vez más guapa… En días pasados nació CHRISTHOPER, pesó 3 kilos 50 gramos y midió 50 centímetros, felicidades para la mamá DALIN USLA… Muy festejado RODOLFO REUS, cumplió años en este puerto jarocho y con amigos, en la foto el notario CARLOS CAMPOS ECHEVERRÍA, ENRIQUE ÁLVAREZ, RAFAEL DELGADO y FERNANDO ULIBARRI, la comida fue en El Llagar… Saludos a RUCHY y MERCY SUÁREZ DEL PUERTO… Desde Miami se reportaron ALEJANDRO BASTERI y su novia MARIANA OTERO, está casi todo listo para la presentación del vino LUIS MIGUEL ÚNICO en DELI DELI de Veracruz… MAROMA RESIDENCIAL una excelente opción para invertir…

Alejandro Basteri y Mariana Otero, (feliz noviazgo)…

Alejandra Schleske Muñiz, (doctora)…

Marisol Sandria De La Iglesia, (nutrióloga)…

Karina Morales, (en el decano)…

BASILIO HUETE QUIROGA le festejó su cumpleaños a su esposa MAGDA URETA DE HUETE, se la pasaron increíble… Mi correo electrónico es NACHOGO02@HOTMAIL.COM, escríbanos, también agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS, y síganme en mis redes @NACHOCHOLNEW… KRISTAL SILVA, Reina de la Belleza Mexicana y conductora estelar de TV AZTECA… VALENTINA RAMOS DE DIEGO cumplió años y el festejo estuvo sensacional… También cumplió su primer añito MACARENA MORANDO VELÁZQUEZ, heredera de PABLO y VANESA VELÁZQUEZ DE MORANDO, saludos a PABLITO y al tío PEDRO… JAVO y PAULINA SALINAS DE CAÑEDO festejaron en Cancún su cumple en compañía de sus hijos MARIFER, JAVIERÍN y RENATA CAÑEDO SALINAS, un gentil anfitrión JAVIER CAÑEDO GONZALEZ… EUGENIA y HUGO MABARAK JIMÉNEZ creciendo rapidísimo, saludos a sus padres HUGO y MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ DE MABARAK; saludos especiales para HUGO y TRINUCA RODRÍGUEZ DE MABARAK, abuelos de los peques… Cumplió años ALEJANDRO AVELLA ÁLVAREZ y su esposa CLAUDIA GIL DE AVELLA le organizó algunos eventos sorpresa durante su cuarentena… Rato de no ver a ROSY URETA… En MAMÁ GALLINA las mejores hamburguesas… DONALD TRUMP aprovechó el fin de semana para jugar golf mientras la tensión entre CHINA y USA crece… La mejor comida libanesa la puedes encontrar en Kebagrill en Plaza del Sol, pedidos al 2293087986… ANDRÉS DÍAZ BARQUÍN y GABY BASURTO DÍAZ, feliz noviazgo que pronto estará en el altar…

Nacho Gómez, Enrique Álvarez, Carlos Campos, Rodolfo Reus, Rafael Delgado y Fernando Ulibarri, (festejando a Rodolfo)…

Basilio y Magda Ureta de Huete, (feliz cumpleaños)…

Krystal Silva, (conductora de TV)…

LETY CORONEL muy guapa y buena amiga de la gorda CALZADA MANGE… MARIO CEDILLO preocupado por la falta de actividad en el ramo económico y del mundo del espectáculo… JESÚS CANTU con un pie en nuestra ciudad, pero las reglas a lo mejor le impiden venir al puerto… Mariscos El Bayo delicioso, en breve estará trabajando normalmente, por lo pronto pedidos para llevar… MICHELLE GONZÁLEZ estudio ciencias de la comunicación y tiene dos bebés preciosos… Muy felicitado JORGITO AHUED RODRÍGUEZ, cumplió un año más de vida y lo festejó en familia… CRISTINNE RODRÍGUEZ SORDO una chica muy guapa… ILSE RIANDE SAGAÓN rumbo al altar… KELLY PEASLAND, chica emprendedora… MARIÁN ALMEIDA se ha dejado ver guapísima… RAÚL USLA trabajando fuerte en CFE… Anuncian cambio de fecha para su boda CHANTAL MUGUIRA CRODA y JORGE BELLO, será el 23 de enero 2021… Saludos para GABRIEL BRAVO y su novia MARILÚ ACEVEDO, muy amigos de JUAN REGUEIRO y MARIFER MORA… Al parecer 8 de junio arranca la liga en España con el derby sevillano REAL BETIS vs SEVILLA a las 22 horas tiempo de España, en México será a las 15 horas, regresa el fútbol internacional… Ayer cumplieron años GRACIELA POO BRINGAS, MARILÚ CHEDRAUI DE RIVERO, MEMO GASCA ESPERON y CARO DE TORRE, hoy la cantante FABIOLA JARAMILLO, mañana jueves EUSEBIO SALCES HOYOS, LIZETTE ALCOLEA, JOH TORRES, CÉSAR ASTELLO, ANA PAOLA GUZMÁN y PATY GARCÍA DE MONTE; el viernes RODOLFO GONZÁLEZ MORENO, ALEJANDRA DE LA FUENTE MANGE, GIL TRUJILLO MARIEL y VICKY LAGUNES FALCÓN; el sábado LUIS FERNANDO ANTIGA, JAN REMES, ARI RAYA, MARIANA GRAHAM, DIANA REYES, RAMÓN PARDO y SAMIRA CASTRO GUTIÉRREZ, a todos muchas felicidades… ADRIANA FONSECA CASTELLANOS se reporta desde los Estados Unidos en donde está pasando la cuarentena, mando saludos a todos sus paisanos… RENATO IBARRA una pesadilla para el club AMÉRICA… Saludos para PACO y CARMELITA MALPICA DE COS, pilares de bonitas familias veracruzanas, aprovecho para saludar también a MARTHA MALPICA DE VÁZQUEZ DEL MERCADO… TEO y YOLANDA RODRÍGUEZ DE MORFÍN feliz matrimonio…

Valentina Ramos De Diego, (feliz cumple)…

Javier Cañedo González, Javier Cañedo Nieto, Marifer, Javier y Renata Cañedo Salinas, (cumpleaños para Javo)…

Eugenia y Hugo Mabarak Jiménez, (encantadores bebés)…

Alejandro y Claudia Gil de Avella, (cumple para Alex)…

Muy festejado DIEGO SIERRA CHEDRAUI por su cumpleaños, lo pasó en compañía de su familia y seres queridos… El ayuntamiento de VERACRUZ cada vez más gris en su rendimiento, vamos de mal en peor, inclusive autoridades sanitarias piden no visitar el puerto jarocho, Coatzacoalcos y Poza Rica, ciudades de alto riesgo por el CORONAVIRUS; en cambio, en BOCA DEL RÍO se nota el trabajo, se ve la diferencia, hay un control total y se está trabajando en medidas de higiene y sanidad, hay inclusive vialidades cerradas, y protección civil, policía y tránsito vigilando que la gente esté en sus casas… Saludos a mis sobrinas COTY, MICHELLE y PAULA PIMENTEL GONZÁLEZ, siempre pendientes de los CHOCHOLAZOS… Un año de feliz matrimonio cumplieron JUANJO e ISABEL DEL VAL DE FERNÁNDEZ… DON ELIGIO CAMIÑA, de los empresarios más queridos en esta zona… MARISCOS VILLA RICA en el gusto de los veracruzanos… Otro espaldarazo más al gobernador de VERACRUZ CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, de eso no me queda la menor duda, pero los funcionarios de alto nivel les tiene la misma confianza, hay que cuidar esos pequeños detalles, la acusación del senador del PAN la hizo pública a través de las redes sociales y me imagino que tiene suficientes pruebas como para acusar directamente, creo se debe llevar a las instancias correspondientes para una investigación exhaustiva y los responsables directos reciban su castigo… Saludos a CHARITO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ, una señora distinguida… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ realizando excelente labor de promoción a través de las redes oficiales de MxU, síganla en Instagram mxu.veracruzorg, ella nos representará en el certamen nacional de MxU, eliminatoria oficial de MISS UNIVERSO a realizarse en octubre tentativamente; ayer tuvo Live con MARILYN CHAGOYA TRIANA, representante nacional veracruzana en el 2012… Muy felicitadas por su cumpleaños BÁRBARA y CIRENIA GARCÍA SPIGEL DE COUSILLAS, siguen siendo guapísimas… Pregunten por los puros hoja real, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…