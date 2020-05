Chochol Jarocho

¡Qué tal CHOCHOLEROS! El confinamiento continuará, es increíble que la ciudadanía no tome en serio el CORONAVIRUS, sigue habiendo fiestas y reuniones; cabe destacar que la mayoría está acatando las medidas dictadas por la autoridad, pero desgraciadamente, los que vemos en las calles son trabajadores que viven al día y tienen que salir a ganarse algunos pesos para que su familia coma; es una tristeza que el Gobierno no haya hecho nada para prevenir el colapso económico; mientras no baje la curva de contagios, el peligro es latente; las defunciones van en aumento… CUÍDENSE MUCHO por FAVOR… Iniciamos comentándoles que hoy cumple años la abogada BLANCA OROPESA, los abrazos, besos y regalos serán virtuales, ya habrá tiempo para festejar, te deseos muchas felicidades y que cumplas muchos años más… MAURICIO e IRENE PERUYERO DE RUIZ, joven matrimonio en compañía del pequeño MAU RUIZ PERUYERO, todo un galanazo, saludos a los abues… VANIA PEREDA AMADOR luce cuerpazo escultural… MAROMA RESIDENCIAL, excelente opción para invertir en el corazón de Boca… FERNANDA y MAJO SPINOLA, hermanitas muy activas en redes sociales… LEONIDES RODRÍGUEZ ZORRILLA feliz y enamorado de su novia RENATA CORRONS ,siempre se les ve de buen humor… La comida libanesa de KEBAGRILL la mejor de todas, pídala al 2293087986, se la llevan a su domicilio… DANIELA NOGUEZ sigue trabajando en la capital del país y nos comentó que vienen proyectos importantes a nivel nacional, su incursión en el mundo de los negocios ha sido un éxito, al igual que su comadre MAGO RODAL GÓMEZ, bonito apellido al igual que MARISOL ÁGUILA GÓMEZ… Muy felicitada MARISOL MARTÍNEZ SIERRA DE URRETA, cumplió años recientemente y lo festejó en familia, saludos a GERRY y sus herederos ELISA y EMILIO…

Un exitazo ayer el LIVE que realizó en Instagram ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ con la NENA DE LA REGUERA, Reina del Carnaval de Veracruz en 1969 y Srita. Veracruz 1970, hoy diseñadora de imagen a nivel internacional, mamá de ANA DE LA REGUERA, saludos para ALI, estén muy pendientes porque nuestra reina está trabajando en más proyectos que seguro serán del agrado de todos… Siguen los festejos y felicitaciones para LUPITA JONES, cumplió 29 años de haber obtenido el título de MISS UNIVERSO en Las Vegas Nevada; ella ganó en 1990 Srita. MÉXICO en EXPOVER Boca del Río; LUPITA y quien esto escribe tenemos 30 años de amistad, gracias por invitarme a participar contigo en los proyectos más importantes y exitosos de tu carrera… SARAITH FERNÁNDEZ BRAVO convertida en una excelente modelo, ella conquistó hace algunos años un concurso estatal… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS; síganos en @NACHOCHOLNEW… MAR REGUEIRO cumplió 30 años y lo festejó en compañía de su familia, desde aquí le deseamos muchas felicidades… Mariscos Villa Rica excelente opción… JESÚS CANTÚ con un paso en Veracruz, bienvenido… REGINA PEREDO GUTIÉRREZ chica originaria de Puebla que conquistó el título de Reina Hispanoamericana en Bolivia hace algunos meses y luce espectacular, enhorabuena para la coordinación de Puebla por parte de JORGE MACEDA… DANIELA ROJAS de las chicas que se destacan en el jet set jarocho, saludos a su hermana DAYANA ROJAS… ROBERTO ANDARZA muy festejado por su cumpleaños CHOCHOLERO… Saludos a MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, en Mariscos El Bayo la calidad y servicio es lo primordial…

DAVID MACEDO SANTOS llevando al pie de la letra la cuarentena, no se ha dejado ver para nada… ARACELY CAZARÍN DE MORAL, de las señoras distinguidas de nuestra sociedad, saludos a DANIEL y sus herederas… CLAUDIO y ÁNGELA RIVERA LÓPEZ, golfistas que conocí muy jovencitos, hoy ya crecieron y afortunadamente siguen jugando, lo hacen muy bien… Saludos para SALVADOR y NACHO LEVET REMES… GUICHO GUTIÉRREZ GÓMEZ de los galanes más cotizados, es muy amigo de ROMÁN ACEVEDO GIORGANA y EDER GÓMEZ ÁLVAREZ, las nuevas generaciones vienen empujando fuerte… KAREN NAVARRO, los ojos más bonitos del puerto y alrededores, saludos a su amiga FRANCIELA… Las graduadas del Rougier guapísimas acompañadas de sus compañeros, todos unos galanazos… JOSÉ CARLOS POO GIL festejó su cumpleaños en compañía de su esposa CAROLINA BRINGAS DE POO, saludo a sus herederas GRACIELA y CAROLINA, con ellas JOSE POO BRINGAS… TANIA RUIZ, una modelo mexicana preciosa, saltó a la fama más por el noviazgo con ENRIQUE PEÑA NIETO que por modelar… KAROL JOSEF WOJTYLA hubiera cumplido el pasado lunes 100 años, el papa SAN JUAN PABLO SEGUNDO creo ha sido el pontífice más querido en el mundo… El LIC. JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES nos mandó una foto del baúl de los recuerdos en donde salimos en compañía de MIGUELITO ALEMÁN MAGNÁNI, su prima DIANA RAMÍREZ MAGNÁNI, así como PABLO VÁZQUEZ ORIA, DANIEL GALINDO, LAURA GIRÓN y varios más, estábamos en Moruchos en 1988, veníamos de la cena en San Juan de Ulúa con las finalistas del certamen Srita. MÉXICO, ese año fue ganado por ADRIANA ABASCAL, heredera de DR. RAMÓN ABASCAL ZAMORA y NIEVES CISNEROS DE ABASCAL… En días pasados cené varias veces en compañía de el CHE DAVID SILES en El Gaucho, tienen en cuenta todas las medidas de higiene y por supuesto la famosa sana distancia…

Recordé también a GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO, hace cuatro años estuvieron en el Vaticano y saludaron al papa FRANCISCO… Los Giros, excelentes tacos… YUDITH CARRASCO, una cubanita muy CHOCHOLERA… Excelente labor de los directivos que llevan nuestra asociación de periodistas, se consiguieron despensas que fueron repartidas entre los agremiados, muy bien por RODOLFO HERRERA, de los más entusiastas, saludos a JORGE OLIVA y a todo el equipo que conformamos esta asociación… JAIME RUIZ GRAHAM llegó a fortalecer el matrimonio que conforman JIMMY y DENISE GRAHAM DE RUIZ, el bebé está precioso y los abuelos lo están consintiendo muchísimo… MAMÁ GALLINA las mejores hamburguesas… Ayer se cumplió el primer aniversario de fallecimiento de VÍCTOR LOIS RODRÍGUEZ, lo recordamos con mucho cariño, abrazos para su esposa LITA GARCÍA DE LOIS, así como a sus hijas VERÓNICA, JESSICA y KAREN LOIS GARCÍA… El senador JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO hizo declaraciones muy fuertes y con pruebas en la mano poniendo en evidencia al gobierno estatal, increíble sus investigaciones… ESTELA LAMOTHE, le mandamos saludos, así como a ALE CAGIGAS OBESO… Las Anitas sólo un susto lo sucedido, siguen despachando muy bien… Saludo a SANTIAGO CEBALLOS, destacado abogado con amplia experiencia en el poder judicial a nivel federal… Pregunten por los puros HOJA REAL… MÓNICA TAIBO muy chambeadora, saludos a sus nenes… DANI NOGUEZ incursionando en el mundo deportivo a través de las redes sociales… Gracias a TITO BARQUÍN, siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… Hoy reabren Los Portales de LERDO con su sana distancia y con medidas de higiene… Y por hoy se acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…