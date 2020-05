Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Seguimos con la PANDEMIA por el CORONAVIRUS y la situación desde el punto de vista social y económico está a punto del colapso, mucha gente ya la está pasando mal, la falta de dinero y trabajo está tocando fondo, las medidas de higiene, de sana distancia, no besos ni abrazos se deben de cumplir al máximo, lo importante es ser responsable cada quien con su familia y si alguien presenta síntomas de resfriado, tos, calentura o algo parecido, inmediatamente ponerlo en caso sospechoso, avisar a la autoridad y que se le haga un chequeo o prueba, mantenerlo en casa en cuarentena para evitar un contagio; nuestro mundo ya cambió, CUÍDENSE y acaten las medidas dictadas por nuestras autoridades, QUÉDATE EN CASA; qué tristeza me da ver en redes sociales a todo mundo creyéndose LÓPEZ GATELL, dando y diciendo qué se debe hacer o qué no debemos, todos opinan y lo único que tienen que hacer es respetar su cuarentena, lavarse constantemente las manos, mientras no exista cura, tenemos que aprender a vivir con el CORONAVIRUS, afortunadamente es un virus que muere muy rápido, inclusive solo con agua y jabón, el problema es que es sumamente contagioso, en el aire dura muy poco, solo al caer en el piso, ropa, mesas, sillas, en áreas sólidas dura un poco más, ahí es donde te puedes infectar, si por necesidad tocas alguna de esas áreas, no te toques la cara, lávate las manos o ponte gel desinfectante…

Jorge y Rebeca Rementería de Peña, (feliz matrimonio)…

Isabella Figueroa, (triunfando a nivel nacional)…

Gaby Carmona, (profesionista)…

Lucía Sainz Trápaga Fernández, (colonia española radicada en Veracruz)…

Hace unos días la hija de un amigo periodista se dio por desaparecida, por obvias razones omito sus nombres, lo importante aquí fue la rápida reacción del gremio periodístico y de la sociedad civil, todos unidos se formó un verdadero bloque de búsqueda y de alertar en redes sociales, la repuesta fue impresionante de taxistas y público en general, en verdad me impresionó y nuestro compañero se los agradece de corazón, lo triste de esta situación es que ni la autoridad ni la organización que atiende periodistas contestaron al llamado de auxilio, es en verdad increíble, para qué sirven entonces, si no pueden con la responsabilidad renuncien y dejen el espacio para gente capaz y con vocación de servicio, la angustia y desesperación de tener perdido o desaparecido un ser querido es inimaginable, GRACIAS una vez más a la sociedad civil por su apoyo, la nena está de regreso en casa… El matrimonio que forman JORGE y REBECA REMENTERÍA DE PEÑA están en espera de su primer bebé, será niño, los más felices los abuelos RAÚL y VIVI BRAVO DE REMENTERÍA… Comí el domingo pasado en Mamá Gallina del bule, todo delicioso y la atención de diez… ISABELLA FIGUEROA radicando en la CDMX, su galanazo ALFREDO HARP enamoradísimo de la lindura… GABY CARMONA, un rostro de impacto, estudió veterinaria y es una gran profesionista… BLANCA OROPESA es consentida del CHOCHOL, hace unos días su heredero REYNOLDS OROPESA cumplió años y se los festejó a lo grande, saludos a su prima ENIF OROPESA, así como a sus papis el almirante VÍCTOR y YOLI OROPESA DE GARCÍA, saludos a NANDO OROPESA, miembro del Club de Leones de Veracruz A.C… LUCÍA SAINZ TRÁPAGA FERNÁNDEZ, ex madrina del Círculo Español Mercantil, engalana el día de hoy este CHOCHOL…

Marisol Sandria De La Iglesia, (feliz cumpleaños)…

Blanca y Reynolds Oropesa, (festejando día de las madres y cumpleaños)…

Esperanza Pimentel con sus hijas Coty, Michelle y Paula Pimentel González, (familia jarocha)…

Miranda Cucurachi Graham, (veracruzana)…

Los GIROS, los mejores tacos de la región… MARISOL SANDRIA DE LA IGLESIA, nutriologa que recientemente cumplió años y se lo festejaron en familia, su galanazo le hizo varios regalos sorpresa, saludos a RENÉ y MARISOL, un beso para RENATA, podría ser reina de la belleza veracruzana, su abue VEVA PÉREZ OSEGUERA la apoya al 100%… MAROMA RESIDENCIAL excelente opción para invertir en el mero centro de Boca del Río… Mi correo electrónico es [email protected] y síganos en nuestras redes sociales @NACHOCHOLNEW… PAUL PIMENTEL SPINOLA festejó con albercada y comidón que preparó su esposa ESPERANZA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, quien disfrutó de la compañía de sus herederas COTY, MICHELLE y PAULA… MIRANDA CUCURACHI GRAHAM también de las chicas bellas y preparadas que podrían representar Veracruz en MEXICANA UNIVERSAL, les recuerdo, es la eliminatoria oficial de MISS UNIVERSO… El DR. ALEJANDRO SCHLESKE RUIZ y YOYIS MUÑIZ DE SCHLESKE, feliz matrimonio orgullosos de su heredera ,también Dra. ALE SCHLESKE MUÑIZ, en la foto el día de hoy con su abue YOYIS DESCALZO FUERTE DE MUÑIZ… Hasta la CDMX van saludos para el ING. FEDERICO TRAEGER y CHARITO DEL PEÓN DE TRAEGER, su heredera ERICKA TRAEGER DE CARRILLO guapísima y felizmente casada con GUILLERMO CARRILLO… Saludos para FERNANDO y TONA ROJO DE REQUEJO, están felices con sus nietos CÉSAR y ROMINA MORANDO REQUEJO, los papás encantados con estos lindos bebés, CÉSAR y MERCEDES REQUEJO DE MORANDO… HERMANN HENTZEN trabajando en CAB como encargado de prensa… RAFAEL AGUIRRE muy chambeador con amigos de PANELES SOLARES EASY ENERGY, muy pronto sabrán de ellos, un gustazo conocerlos, besos a MICHELLE EVANS… Muere a la edad de 83 años la Sra. PALOMA CORDERO DE DE LA MADRID, esposa del que fuera presidente de MÉXICO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO de 1982 a 1988…

Alejandra Schleske Muñiz y Yoyis Descalzo Fuerte de Muñiz, (abue y nieta)…

Lupita Iñiguez de Ruiz y Estefanía Ruiz Iñiguez, (mami e hija)…

Ericka Traeger de Carrillo y Charito Del Peón de Traeger, (desde la CDMX)…

ANAIS MONTERO, chica bellísima y veracruzana… ANA BUENO lo que se ponga se ve espectacular, gran conductora de radio y TV… CARLOS RAMÍREZ DUARTE cumplió años y lo festejó en familia… MIRIAM CARBALLO GALLARDO espectacular en traje de baño… MIREN y REGINA DESCHAMPS heredaron la belleza de su mami… MARÍA ELENA AMADOR, una mamá muy bella, no sabemos si siga con su galanazo o este solterita, confirmar por favor al centro de cómputo del CHOCHOL… PAMELA FERNÁNDEZ ORTIZ, cuerpazo de la lindura… ATHALIA JIMÉNEZ cada vez más bella… Los cumpleañeros de hoy son PALMIRA ÁLVAREZ, JULIAN MAÑUECO, JAQUELINE MORENO, ISA RODRÍGUEZ, MARIANA BARRIA, CHERY BRAVO DE DE LA MAZA y MALÚ VIDAL; mañana VERÓNICA CARLO ESPARZA, ALEJANDRA ALVERDI MALPICA, MALÚ VÁZQUEZ COLLADO, ALEJANDRO CHANTRES y LORENA CARREÑO; el viernes JAQUELINE ELIOSA, mi compadre PEPE RUIZ, LUIS BENDIMES, SEGUNDO LOIS, ALDO PALOMBA y JUAN BOSCO PÉREZ ACASUSO; el sábado SAMANTHA ALEGRE, JEANINE RAVELO y KARLA ESTRADA, a todos muchas felicidades… JADE FRAZER de las actrices consentidas del CHOCHOL… Pregunten por los puros HOJA REAL… Arrancó ayer el fútbol en ALEMANIA y pronto lo hará INGLATERRA y ESPAÑA, eso sí, a puerta cerrada, sin aficionados mínimo hasta que haya vacuna contra el CORONAVIRUS… En China nuevos brotes de CORONAVIRUS, preocupa al mundo que no hay inmunidad, le ha repetido a gente que ya le había dado… ROMA repostería, pida su pastel preferido al 8114148424…Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…