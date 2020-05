Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Estamos ya en el quinto mes del año en plena contingencia por el CORONAVIRUS, estos días serán los más críticos para nuestro país y desafortunadamente en esta zona los casos han crecido rápidamente, se tomará otro tipo de medidas drásticas para evitar más contagios; sigamos con responsabilidad todas las medidas que han dictado nuestras autoridades, bajo los lineamentos de la OMS… MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ celebró su cumpleaños en familia, la primera felicitación fue de su galanazo GABRIEL BRAVO VERA, se la pasaron de lujo… Mi querido sobrino JUAN EDMUNDO DAGDUG AHUED también estuvo de festejo, lo celebramos con una carnita asada en familia… Les presentamos en este CHOCHOL a HORTENSIA IBARRA DE REQUEJO con sus herederas MARÍA ÁNGELA y ANA REGINA REQUEJO IBARRA, saludos a su papi; aprovecho para mandar saludos de recuperación al tío FERNANDO REQUEJO GUTIÉRREZ, está muy bien cuidado por su esposa TONA ROJO DE REQUEJO… CARLA ABASCAL SECHI con personalidad engalana este CHOCHOL… Guapas hermanitas son ISABEL y ALMUDENA DEL VAL COBO, herederas de ENRIQUE y LOURDES COBO DE DEL VAL, quienes están felices como abuelos, saludos a LOURDES y familia… ALEJANDRO y CLAUDIA GIL HANSEN DE AVELLA un feliz matrimonio, saludos a su papi LUIS GIL GIL, tengo rato de no saludarlo… PAMELA y ALEJANDRA FERNÁNDEZ ORTIZ luciendo cuerpazos esculturales… Feliz matrimonio y bonita familia la forman GUSTAVO y FABIOLA ÁLVAREZ DE CABADA, sus herederos grandísimos y profesionistas, FABY y CARLOS CABADA ÁLVAREZ están presentes…

La mejor comida libanesa en KEBAGRILL, pídala por teléfono al 2293087986… FERNANDA LAGUNES FERNÁNDEZ de nuestra dorada juventud, saludos a sus papis… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganos en nuestras redes @NACHOCHOLNEW… Un exitazo la trasmisión de la función del circo HERMANOS GARCÍA a través del Facebook live de CASA SANTA ANA, enhorabuena para el padre CECILIO y PATY RODRÍGUEZ DE MUÑIZ, se apoyó una noble causa… Los GIROS, los mejores tacos, así como las hamburguesas de MAMÁ GALLINA… Gustazo saber de ALBERTO SAN MARTÍN, a pesar de la pandemia no ha parado de chambear; queremos más empresarios como él… MAROMA RESIDENCIAL excelente opción para comprar casa… FERNANDA CRESPO posee un rostro de impacto, es buena amiga de KAREN COBOS LIMA, le está yendo muy bien en la sultana del norte… PATY LONGO de las chicas bellas que se le ve en los grandes eventos, al igual que la jarocha PATY VILLALPANDO, está radicando en la capital del estado por motivos de trabajo… FALLO y CLARA ARIAS DE CUENCA son un feliz matrimonio, los accesorios que ella hace son un exitazo, saludos a su heredero EMILIO… XIMENA POO ÁLVAREZ súper linda y de las mejores vestidas en el jet set jarocho, sabe combinar muy bien todo, saludos a su galanazo LUIS AGUILAR, así como a sus papis GERRY y ALE ÁLVAREZ DE POO, están preparando muy bien la boda de su heredera PAOLA que se casa con el joven empresario LUIS MANUEL RODRÍGUEZ TAVIZÓN, el popular SHUSTER… Saludos para GERARDO y ALESSANDRA POO ÁLVAREZ, familia muy bonita… ANDRÉA DÍAZ ROSS le seguimos el conteo de feliz noviazgo con su galanazo PACO CALVO, están enamoradísimos…

KEREM HAPPUC JUÁREZ SÁNCHEZ, muy deportista la soberana del Carnaval 2020… Las partidas de dominó en el DILI cada vez más candentes… RAMÓN y ROCÍO RUIZ DE ÁLVAREZ siempre pendientes de los CHOCHOLAZOS, un gusto saludarlos aunque sea por Whatsapp, sus herederos creciendo RAMÓN y RODRIGO, así como VALERIA ÁLVAREZ RUIZ… Mi sobrina VALERIA MANZUR BONILLA jugando el golf como una verdadera profesional, sus papis Salvador y Luchy apoyándola con todo… Los cumpleañeros de hoy son LUIS EDUARDO TRESS, PAULA FIGUEROA, ANUAR PINTUELES, MALINALLI LADRÓN DE GUEVARA, ROSY MORENO, MARICARMEN FRANCO y BENITO CADENA; mañana GILBERTO FARIAS MORALES, MARILÚ CARRILLO, ÁNGEL MALDONADO y ANDRÉS DEL PUERTO; el viernes REYNOLDS OROPESA, MIGUEL BARQUÍN, ROBERTO MEZA, GUSTAVO COBBS, PEDRO CASTILLO y “El Pollo” SILVIANO VICTORIA; el sábado MON DAGDUG, ANDREA VARGAS, PALOMA GARCIAFERRO LAJUD y JORGE GARCÍA, a todos muchas felicidades… Un saludo especial para MANÉ DE LA PARRA… LETY REYES y PEPETÓN un feliz matrimonio… Muy felicitados SERGIO y GISSEL ARELLANO DE PAZOS por la llegada de su tercer heredero, bienvenido, los más felices los abuelos SERGIO e IVONNE NAVARRETE DE PAZOS… ERIKA VIDERIQUE muy activa en las redes sociales…

Cerró sus puertas por tiempo indefinido el bar El Estribo del gran hotel Diligencias, es increíble la falta de apoyo del gobierno municipal, estatal y federal para los empresarios que son la parte productiva de nuestro país, muchos restauranteros, hoteleros y pequeños comerciantes tristemente ya no volverán a abrir sus negocios, ya cambiaron de giro algunos y otros de plano emigraron con el poco o mucho dinero ahorrado de tantos años de esfuerzo, trabajo y dedicación; la economía mexicana está en crisis, no vemos por dónde podremos salir del problema… RENÉ y YAMIRA GAMBOA DE LIÑERO respetando al máximo la cuarentena… Se le extraña a la POLLONA… Mi sobrina PAULA y quien esto escribe le ganamos en el domino a PAUL, y mi otra sobrina MICHELLE… FABRIZIO y ROSALINDA ABASCAL DE MOLINA un feliz matrimonio… BINGEN REMENTERÍA y REGINA VELASCO CAZASSA enamoradísimos y listos para casarse… El senador JULEN REMENTERÍA, el candidato más fuerte a la gobernatura de nuestro estado, no veo otro gallo en los alrededores, los demás están más que tatemados… MANUEL BARLETT y familia, una piedra en el camino de la 4T… La Armada de MÉXICO con todo contra el COVID-19 y el Ejército Mexicano activa el PLAN DN-III… El AVISPÓN asiático una nueva amenaza para la humanidad, está atacando a las abejas y esto afecta directamente a la cadena alimenticia… Saludos a RAFAEL PALOMBA, por ahí está PINI también, un excelente amigo; saludos a PEDRO TIBURCIO ANDRADE, recordamos con cariño el viaje a Cuba… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…