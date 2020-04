Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Continuamos con la contingencia del CORONAVIRUS, una PANDEMIA que no tiene fecha de caducidad, un virus que llegó para quedarse; cómo llegó, quién lo inventó, a quién se le escapó es lo de menos, ahorita lo que importa es observar y cumplir con todas las medidas que está dando la OMS a través de los gobiernos federales, solo así podremos contenerlo; les recuerdo que no hay vacuna, conservemos la calma y todos saldremos adelante; es increíble la falta de un programa de ayuda económica con motivo de la contingencia, el pueblo mexicano está muy dolido, descontento y se está desesperando, urge la intervención de nuestras autoridades con apoyos económicos para la gente más necesitada, el pueblo mexicano que vive al día, que es la gran mayoría, se están tardando en actuar y a los empresarios dar estímulos fiscales, prórrogas de pagos de impuestos, de lo contrario muchos no podrán pagarle a sus trabajadores; lo que no me gusta nada, y no es bueno, que cada gobierno dicte sus propias medidas, ahí gobierno federal se tiene que poner las pilas y hacer un plan que sirva para toda la nación, unificar un criterio que sirva para avanzar en bloque contra el CORONAVIRUS… Hace unos días subí una fotografía en mis redes del ex gobernador FIDEL HERRERA BELTRÁN, y la reacción de los veracruzanos fue impresionante, el 90% estuvo de acuerdo que fue un gran gobernador, con mucho carisma y ayudando al más necesitado, en todas las contingencias siempre estuvo al frente, apoyando y ayudando, HERRERA BELTRÁN, un político de tiempo completo que se preparó para gobernar y servir a los veracruzanos, difícilmente vamos a tener un gobernador de la calidad y la capacidad, se le extraña, saludos a su familia encabezada por ROSA BORUNDA DE HERRERA, así como a sus herederos FIDEL, ROSITA y JAVIER HERRERA BORUNDA… Saludos para ÁNGEL y NADIA PIANA DE MALDONADO, su heredera ANTONELLA MALDONADO PIANA, hermosa y creciendo…

Nadia Piana de Maldonado y Antonella Maldonado Piana, (mami e hija)…

Luisa Bisteni, (tuxpeña)…

Ángel Reyna, (extrañando Veracruz)…

Mikel Hernández Fernández, (todo un galanazo)…

Tely Díaz Riaño, (veracruzana)…

LUISA BISTENI, tuxpeña engalanando este CHOCHOLAZO, saludos a sus papis… ÁNGEL REYNA, un futbolista mexicano que extraña el puerto jarocho, el día de hoy está presente respetando la cuarentena… ANA BUENO cada vez más guapa y muy profesional, una joven locutora feliz de la vida, saludos a su galanazo HASSIF YAMASAKI… Disfrutando del cálido sol veracruzano nos encontramos a MIKEL HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, segundo heredero de JUAN PABLO y CHARITO, su hijo salió al abuelo CARLOS HERNÁNDEZ, quien está feliz con el nieto… TELY DÍAZ RIAÑO guapísima… ILSE RIANDE SAGAÓN sigue radicando en Cancún, está guapísima y al parecer muy próxima contraerá nupcias, confirmar la noticia al centro de cómputo del CHOCHOL… SEBASTIÁN ABASCAL VECI todo un galanazo, lo van a corretear las chicas cuando entre a la escuela, si no es que ya lo hacen, dice el abuelo TOÑO que es igualito a él cuando era niño y el abuelo VECI también dice lo mismo, usted qué opina, saludos a TOÑO y TRICIA VECI DE ABASCAL, y besos a ESTHER, así como las abues LUPITA y PATY… JOEL NÚÑEZ, productor cubano de Netflix, está a punto de terminar las grabaciones en este puerto, le tocó una época muy difícil… Una frase que me gustó, y que sirve para esta época que estamos viviendo, es “A VECES encontrar la LUZ, implica pasar por una OBSCURIDAD profunda”… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS, y síganos en nuestras redes @NACHOCHOLNEW…

Sebastián Abascal Veci, (galán jarocho)…

Gilberto y Marisol Pla de Farías, (matrimonio distinguido)…

Mariana González Lavalle, (porteña)…

Rosamary Miravete de Exsome y Tere Vargas De La Fuente de Deschamps, (señoras)…

Paty Lavín y Vane Abascal Gómez, (desde la madre patria)…

Matrimonios felices son los destacados abogados JORGE REYES PERALTA y GILBERTO FARIAS MORALES, saludos a sus esposas LUCY LEO DE REYES y MARISOL PLA DE FARIAS… Bellísima MARIANA GONZÁLEZ LAVALLE, sus papis LUIS y GABY LAVALLE DE GONZÁLEZ excelentes amigos del CHOCHOL… Un gustazo saludar a RICARDO y ROSAMARY MIRAVETE DE EXSOME, así como a ÁNGEL y TERE VARGAS DE DESCHAMPS, todos veracruzanos distinguidos… Desde la madre patria PATY LAVIN y VANE ABASCAL GÓMEZ, están muy guapas… RAQUEL y TAMARA ARCHIDONA radicando en la península ibérica, saludos a su papi ERNESTO, muy amigo de PACO VILA… Muy festejada CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA con motivo de su cumpleaños… FERNANDA LAGUNES FERNÁNDEZ de las chicas más bellas… Este viernes 10 de abril a las 17 horas los invitamos a sintonizar el Facebook live que hará ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ 2019, a través de la página MxU fans oficial, podrán platicar con ella y preguntarle todas sus dudas rumbo al certamen nacional… FIDEL KURI GRAJALES con todo contra la FMF, la demanda continúa su curso, hay mucho dinero de por medio… Un reconocimiento especial para todo el cuerpo médico del mundo, en especial los de nuestro país, su labor es tan difícil e importante, a ellos son los que se le debe dar prioridad suministrándoles todos los insumos para que puedan trabajar al 100%, protegidos del mortal CORONAVIRUS, su vida corre peligro a cada instante, gracias por su entrega, dedicación y profesionalismo; y recuerda, quédate en casa, el CORONAVIRUS seguirá avanzando, hasta ayer había 2,439 casos confirmados y 125 fallecidos… JIMENA CRODA es Reina del Club de Golf La Villa Rica, espera bebé junto con ROBERTO CAM, felicidades…

Toño y Lupita Castro de Abascal festejando a Conchita Abascal de Zárraga, (feliz cumpleaños)…

Javier Herrera Borunda, (político veracruzano)…

Fernanda Lagunes Fernández, (jarocha)…

Tere y Jimena Jayo, (veracruzanas)…

Los cumpleañeros de hoy son CINDY CASTAÑEDA, MAY D’UGALDE, BETO DE LEÓN, JOSÉ ALBERTO ÁVILA y ESVEYDI MERINO; mañana MARÍA DE BERNARDÍ, ISABEL ANIDEN y FREDDY CRUZ; el viernes SANDRO GÓMEZ, KARLA MONTIEL, TERE BRAVO, CAROLINA BRINGAS DE POO, JESS HERMANN BRAVO y el periodista PACO MARTÍNEZ; el fin de semana MELY VELASCO INURRETA, JOSS MÉNDEZ, SARAHI ALDA, GABY ELVIRA DE MORALES, a todos muchas felicidades… Saludos a LETY CORONEL GONZÁLEZ, está cada vez más bella… DANY y ANDRÉS batallaron en el domino, la partida quedó 4 a 3 a su favor, el orgullo de Palma sola jugando cada vez mejor; MARGARITO VALERIO solo quiso observar, no sé el por qué, saludos a LUDIVINO, ya viene el cumple del gordo VILA… Saludos al golfista PEPE CORTÉS GARCÍA, muy amigo de GIORGIO VILLARELLO AHUED… La periodista BEATRIZ PAGÉS sin pelos en la lengua, sus declaraciones cada vez más fuertes en contra de la 4T… Muy festejados y felicitados MARIETTA OBAYA y PEDRO GARCÍA PENSADO, cumplieron cinco años de feliz noviazgo… ADRIÁN LAGUNES COELLO y MARINIEVES VIOLANTE MILCHORENA una feliz pareja… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…