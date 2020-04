Chochol Jarocho

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Iniciamos comentándoles que la PANDEMIA por el COVID-19 es un verdadero caos a nivel mundial, lo peor es que muchas personas no les ha caído el 20, como es un enemigo silencioso, sigue avanzando, y donde creen que ya lo superaron, han vuelto a contagiarse algunos; yo ya dejé de ver los cientos de vídeos y comentarios que mandan de todo el mundo que solo generan pánico, ya sabemos que es un virus muy peligroso y contagioso, hay que lavarnos las manos muy seguido o en su caso gel con alcohol al 70%, no socializar, no abrazos, no besos, quedarte en casa, cúmplalo al pie de la letra, seamos RESPONSABLES y sigamos los lineamientos que ha dado la organización mundial de la salud; vamos VERACRUZ, vamos MÉXICO; mi reconocimiento a la gran mayoría de la sociedad civil que si está haciendo las cosas como se debe y gracias a eso esta PANDEMIA no ha causado los estragos que ha hecho en países como ITALIA, ESPAÑA, INGLATERRA y USA… De las jóvenes jarochas que se destacan es MARILÚ DE LA FUENTE RIVERA, saludos a sus papis MANOLO y LOURDES RIVERA DE DE LA FUENTE, es nieta del pirata FUENTE… De los noviazgos que se destacan en el jet set lo forman BERNARDO GÓMEZ GARCÍA y AITANA GARCÍA FERNÁNDEZ, saludos a sus padres… Hoy 1 de abril cumpliría 93 años mi sr padre el mayor IGNACIO GÓMEZ MORALES, habrá fiesta en el cielo con mi mami y mi padrino, descansen en paz… RAMÓN y MARICRUZ BARREDA DE POO están felizmente casados y formaron una bonita familia, saludos a MARICRUZ, SOFÍA y RAMONÍN POO BARREDA, saludos para los abuelos GERARDO y CHELITA GIL DE POO, así como a MARICRUZ COBO GUTIÉRREZ, familias muy queridas…

Marilú De La Fuente Rivera, (guapísima)…

Aitana García Fernández y Bernardo Romano García, (feliz noviazgo)…

Ramonin Poo Barreda y Maricruz Barreda de Poo, (felices)…

Socorro Retolaza Ulloa, (reina de belleza)…

Raúl Peimbert Díaz, (comunicador estrella)…

De las veracruzanas que lograron en concurso de belleza obtener un título internacional es SOCORRO RETOLAZA ULLOA, fue Nuestra Belleza 1995 y en ese año ganó el certamen en Belice; la reina de la costa maya internacional, después de 25 años, sigue conservando belleza y cuerpazo, además es muy chambeadora… RAÚL PEIMBERT DÍAZ sigue trabajando en los medios informativos a nivel internacional, por ahora es el titular del noticiero en HOUSTON UNIVISIÓN… LUPITA JONES GARAY, reina de la belleza internacional en 1991, cuando ganó en Las Vegas el MISS UNIVERSO, participó en 1990 en Srita. MÉXICO representando a BAJA CALIFORNIA y ganó el título de Srita. MÉXICO en EXPOVER de Boca del Río, a partir de 1994 dirige NUESTRA BELLEZA que en 2017 cambió a MEXICANA UNIVERSAL, siguiendo con los mismos lineamientos, todos los miércoles y jueves la podrán ver platicar e interactuar con las reinas de belleza estatales, a ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ le toca el 12 de junio a las 4 de la tarde, además el 10 de abril hará un facebook live a través de la página oficial de MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ a las 19:30 horas… MARIFER MORA y JUAN REGUEIRO, un bonito noviazgo… CARLA GONZÁLEZ ZAMUDIO bellísima como su mami, le mandamos saludos a su galanazo cordobés ALEJANDRO CARÚS… Feliz matrimonio lo forman ADALBERTO y VERÓNICA OROZCO DE TEJEDA, saludos a sus peques… KRISTAL SILVA, excelente amiga del CHOCHOL, reina de la belleza mexicana, conduciendo en TV AZTECA y, por cierto, que desagradables e inoportunas declaraciones hizo RICARDO SALINAS, uno de los mexicanos más ricos de nuestro país, es increíble que busque primero el poder y el dinero por encima de la salud de los trabajadores, creo que no se dio cuenta de lo que hizo; las medidas económicas tienen que ser YA, los trabajadores se están quedando sin sustento, muchos patrones están aguantando porque tenían reservas, hablamos de los previsores, pero los que no van a tronar y muy rápido, esperemos que todo vuelva a la normalidad, OREMOS por la salud de todos… MATEO y MALENA TAVIZÓN DE AVELLA, feliz matrimonio, saludos a su heredero MATEO AVELLA TAVIZÓN, todo un galanazo, qué bueno que salió a la abuela MARICHUY… La cantante argentina MARIELA JOSID cantando mejor que nunca, se ha dejado ver luciendo cuerpazo escultural… La soberana del Carnaval veracruzano 2020 KEREM HAPPUC JUÁREZ SÁNCHEZ está cada vez más bella y recorriendo el estado en los eventos más importantes, en la foto con su gran amiga TANIA DE LA PEÑA, pudo fácilmente ser reina de la belleza veracruzana pero en su momento un galanazo no la dejó participar, a lo mejor a ella no le gustaba participar en este tipo de concursos, porque de haber querido, lo hubiera hecho, saludos a su amiga ANDRÉA DÍAZ… Muy felices CARLOS y GILDA CELIS DE VENTA, el motivo, su esposo cumplió años recientemente y su hija GILDA VENTA DE NACHÓN los hará abuelos, saludos a AITANA VENTA CELIS, enhorabuena para ENRIQUE NACHÓN…

Lupita Jones Garay, (bellísima)…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (MxU Veracruz 2019)…

Carla González Zamudio, (jarocha)…

Krystal Silva, (comunicadora)…

Mateo y Malena Tavizón de Avella con Mateo Avella Tavizón, (feliz familia)…

La gasolina sigue bajando, siquiera una buena noticia para los golpeados bolsillos de los veracruzanos… Las mejores hamburguesas están en MAMÁ GALLINA, pídalas al teléfono 9222000… Saludos para ALFREDO LAMUÑO y ALBERTO SAN MARTÍN, destacados empresarios… GLORIA y MÓNICA TAIBO muy lindas, con ellas LUPITA CHACCUR, tengo un compadrito que estuvo volando cerca de la lindura; ya viene el cumple de GLORY y estaremos listos Dios mediante para los festejos… Muy celebrado TOÑO ABASCAL por su esposa TRICIA VECI DE ABASCAL, estuvieron presentes todos sus herederos… CARO DE TORRE guapísima con su bikinazo rojo… El abogado RODOLFO REUS se dejó ver en Veracruz con RICARDO CARLO… Saludos al DR. ROMÁN y MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN… Ya viene el cumpleaños de LETY CORONEL… Los cumpleañeros de hoy mi papi el mayor IGNACIO GÓMEZ MORALES, mañana mi madrina BERTHA MALPICA DE AHUED, MERCY SUÁREZ DEL PUERTO, GLORIA AGUILAR, DIANA ANDRADE, MIREYA CANDELARIO, DANIELA USCANGA, ALBERTO AILLAUD RANGEL, MARTHA DURAZZO y ROSY GUDIÑO; el viernes JAVIER WONG BAIZABAL, IRENE ROSADO, CLAUDIA BRAVO, IRMA PATRÍCIA GARCÍA, VALERIA CALVO, JULIANA GÓMEZ, VERÓNICA MARTÍNEZ y MARU VIOLANTE; el fin de semana MIGUEL ÁNGEL ALOR, JENNY UREÑA, BARUCH JIMÉNEZ, JOSÉ RODRÍGUEZ, NACHO VALENCIA, LUPIS VIDAL, DIANA CASTILLO, ALEJANDRA ESCOBEDO, LAURA ÁLVAREZ y DORIS GASPERÍN, a todos muchas felicidades.. De lunes a viernes a las 19 horas CHOCHOLEANDO la NOTICIA con ROGERIO PANO y NACHO GÓMEZ… ALE DE LA FUENTE se le extraña en los CHOCHOLAZOS… A lo grande en el domino antier con mi compañero y parnert ANDRÉS HERNÁNDEZ, primero les ganamos a LUDIVINO y MARGARITO no vieron un solo juego, han sido 7 al hilo y después al CHEFF AGUSTIN el disque orgullo de Palma Sola y JESÚS SOTO nada más 3 al hilo con 2 cierres fenomenales; ya habrá tiempo de revancha porque hasta DANY MARTÍN le ha tocado…

Mariela Josid, (cantante argentina)…

Tania De La Peña y Kerem Happuc Juárez Sánchez, (jarochas)…

Gilda Celis de Venta y Aitana Venta Celis, (mami e hija)…

Mónica Taibo y Lupita Chaccur, (guapas mamis)…

Hablando del ATLÉTICO VERACRUZ, que posiblemente este en la nueva liga de fútbol, para mi pensar, un sueño guajiro, pero solo por ser VERACRUZ lo apoyaré, aunque lo veo muy difícil, ayer los empresarios jóvenes comieron con FIDEL KURI, quieren que el nuevo equipo en la nueva liga juegue en el pirata, yo me inclinaría por el campo de educación física en donde creo le caben como 3 mil, aunque otros hablan de 8 mil, hay solo 4 equipos que ya entregaron documentación y que por la contingencia del CORONAVIRUS, se ha complicado todo, lo que tenían planeado empezar en septiembre se aplazará y creo será hasta el 2021, es una inversión millonaria que no le veo futuro a corto plazo, en fin, apoyaremos este proyecto, lo que no me gusta es que esté metido CARLOS SALCIDO, pero esperemos todo salga bien es bueno para la grilla… Hasta el 30 de abril suspendido todo por CORONAVIRUS, los mayores de 60 años y los que tengan enfermedades de alto riesgo deben permanecer en casa… Saludos al DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS y a su esposa ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, andan muy chambeadores… DANI NOGUEZ enamorada, se olvidó del puerto… ALE PEIMBERT CAMARGO muy felicitada por su cumpleaños, heredera de RAÚL y FULVIA… Saludos para BÁRBARA RAMÍREZ y PEPE GÓMEZ, realizaron una excelente alianza periodística… Lamentamos profundamente el artero asesinato de nuestra compañera periodista MARÍA ELENA FERRAL y nos unimos a la protesta de la asociación de periodistas en el estado de VERACRUZ, un atentado más a la libertad de expresión, en solo 20 días dos atentados en contra de mujeres periodistas, el pasado 12 de marzo fue atacada con arma blanca MIREYA ULLOA VALENCIA, del periódico la Opinión, esto es un llamado al presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y al gobernador de VERACRUZ, en un grito desesperado para que paren este tipo de AGRESIONES y se castigue a los responsables, basta de IMPUNIDAD… Un feliz noviazgo, rumbo al altar, lo forman DULCE URRETA y MAYEL MORALES… A la gran mayoría de los futbolistas en todo el mundo les han bajado el sueldo… Esperemos que a los políticos le hagan lo mismo… Pregunten por los Puras HOJA REAL, y por se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en ELDICTAMEN, decano de la prensa nacional, rumbo a los 122 años, y ahora si adiós…